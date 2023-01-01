WebCatalog
Fahasa

Fahasa

fahasa.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Fahasa على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

الكتب الفيتنامية - نظام المكتبات المهنية Fahasa. يلبي جميع متطلبات الكتاب

الموقع الإلكتروني: fahasa.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Fahasa. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Webtretho

Webtretho

webtretho.com

FootMap

FootMap

foodmap.asia

Vietcetera

Vietcetera

vietcetera.com

ViHAT

ViHAT

vihat.vn

Salework

Salework

salework.net

CenHomes.vn

CenHomes.vn

cenhomes.vn

VOA Tiếng Việt

VOA Tiếng Việt

voatiengviet.com

Onluyen

Onluyen

onluyen.vn

VNDIRECT

VNDIRECT

vndirect.com.vn

Reavol

Reavol

reavol.com

VieON

VieON

vieon.vn

Zalo AI

Zalo AI

zalo.ai

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية