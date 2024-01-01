Engageware

Engageware

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الموقع الإلكتروني: engageware.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Engageware على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Engageware هي المزود الشامل الوحيد لحلول مشاركة العملاء، مما يمكّن الشركات والمؤسسات من حل احتياجات عملائها في التفاعل الأول. يتم تشغيل منصة مشاركة العملاء الشاملة من Engageware بواسطة الذكاء الاصطناعي التحادثي والمولد لأتمتة الاستجابات للأسئلة الروتينية، وتوفير الوصول الفوري إلى قواعد المعرفة، ومنح المؤسسات رؤية شاملة لرحلة العميل. ومع الاستحواذ على Aivo، تعتمد أكثر من 700 مؤسسة في قطاعات الخدمات المصرفية والمالية وتجارة التجزئة والصحة والتعليم على حلول Engageware لدفع النمو من خلال زيادة المبيعات والتحويل، وتحسين تجربة العملاء متعددة القنوات، وأتمتة خدمة العملاء، وتقليل عبء عمل مركز الاتصال. تتيح منصة Engageware عمليات تسليم متزامنة للقنوات وبيانات وتحليلات قوية لإبلاغ قرارات الأعمال الإستراتيجية التي تدفع النمو والكفاءة وعلاقات أقوى مع العملاء. Engageware هي شركة تابعة لشركة Clearhaven Partners.
الفئات:
Business
برامج الدردشة الآلية

الموقع الإلكتروني: engageware.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Engageware. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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