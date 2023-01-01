يتيح Effortix للشركات تمكين موظفيها من خلال تطبيقات الأجهزة المحمولة الخاصة بهم. يمكنهم عرض المنتجات وبيعها، والوصول إلى المعلومات والأخبار المهمة، وجمع البيانات والطلبات، والعمل بكفاءة أكبر باستخدام هواتفهم الذكية والأجهزة اللوحية الخاصة بهم.

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