بدائل - DMARC Report

Mimecast
mimecast.com
تطبيق Mimecast يوفر أمانًا متقدمًا للبريد الإلكتروني لحماية المنظمات من التهديدات مثل التصيد والبرمجيات الخبيثة، ويشمل ميزات مثل الأرشفة والتشفير.
DMARC Digests
dmarcdigests.com
DMARC Digests هو تطبيق يساعد في إدارة وتحليل تقارير DMARC لحماية نطاقات البريد الإلكتروني من المشكلات المتعلقة بالمصادقة.
ZeroBounce
zerobounce.net
ZeroBounce هو منصة للتحقق من صحة البريد الإلكتروني وتحسين قابليته للتسليم، تساعد الشركات في تقليل معدلات الارتداد وضمان وصول الرسائل إلى المستلمين الفعليين.
EasyDMARC
easydmarc.com
EasyDMARC يسهّل إدارة بروتوكولات مصادقة البريد الإلكتروني مثل SPF و DKIM و DMARC، مما يعزز أمان مجالات البريد ويحسن تسليم الرسائل.
DmarcEye
dmarceye.com
Dmarceye هي أداة مجانية لمراقبة DMARC، تساعد المؤسسات في تعزيز أمان البريد الإلكتروني من خلال تتبع وتحليل بيانات احتيال الرسائل.
Skysnag
skysnag.com
Skysnag تطبيق لحماية المؤسسات من انتحال البريد الإلكتروني وهجمات التصيد، يوفر مراقبة في الوقت الحقيقي ويعزز الأمان من خلال أتمتة DMARC.
SimpleDMARC
simpledmarc.com
تطبيق SimpleDMARC يساعد المؤسسات على تأمين مجالات البريد الإلكتروني باستخدام بروتوكولات المصادقة مثل SPF و DKIM، مما يمنع استخدام المجالات بشكل غير مصرح به.
Valimail
valimail.com
Valimail هو تطبيق لإدارة مصادقة البريد الإلكتروني، يحمي العلامات التجارية من هجمات التصيد ويعزز أمان البريد الإلكتروني من خلال أتمتة تنفيذ DMARC.
Kevlarr
kevlarr.io
تطبيق Kevlarr يتيح التواصل الآمن عبر الإنترنت والبريد الإلكتروني، ويحمي الهوية والعلامة التجارية من التهديدات عبر تطبيق معايير الأمان المختلفة.
AutoSPF
autospf.com
تطبيق AutoSPF يساعد في تحسين سجلات SPF عبر تقليل استعلامات DNS، مما يسهل تسليم البريد الإلكتروني ويوفر إدارة آلية ومستمرة لتحديثات سجلات SPF.
dmarcian
dmarcian.com
تساعد dmarcian المؤسسات على إدارة وتحسين أمان البريد الإلكتروني باستخدام DMARC وSPF وDKIM، مع توفير تقارير وتحليلات حول مصداقية الرسائل.
PowerDMARC
powerdmarc.com
PowerDMARC هو منصة SaaS لمصادقة البريد الإلكتروني تساعد المؤسسات على حماية نطاقاتها ورسائلها من التزييف والاستخدام غير المصرح به.
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