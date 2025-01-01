بدائل - DMARC Report

Mimecast

Mimecast

mimecast.com

تطبيق Mimecast يوفر أمانًا متقدمًا للبريد الإلكتروني لحماية المنظمات من التهديدات مثل التصيد والبرمجيات الخبيثة، ويشمل ميزات مثل الأرشفة والتشفير.

DMARC Digests

DMARC Digests

dmarcdigests.com

DMARC Digests هو تطبيق يساعد في إدارة وتحليل تقارير DMARC لحماية نطاقات البريد الإلكتروني من المشكلات المتعلقة بالمصادقة.

ZeroBounce

ZeroBounce

zerobounce.net

ZeroBounce هو منصة للتحقق من صحة البريد الإلكتروني وتحسين قابليته للتسليم، تساعد الشركات في تقليل معدلات الارتداد وضمان وصول الرسائل إلى المستلمين الفعليين.

EasyDMARC

EasyDMARC

easydmarc.com

EasyDMARC يسهّل إدارة بروتوكولات مصادقة البريد الإلكتروني مثل SPF و DKIM و DMARC، مما يعزز أمان مجالات البريد ويحسن تسليم الرسائل.

DmarcEye

DmarcEye

dmarceye.com

Dmarceye هي أداة مجانية لمراقبة DMARC، تساعد المؤسسات في تعزيز أمان البريد الإلكتروني من خلال تتبع وتحليل بيانات احتيال الرسائل.

Skysnag

Skysnag

skysnag.com

Skysnag تطبيق لحماية المؤسسات من انتحال البريد الإلكتروني وهجمات التصيد، يوفر مراقبة في الوقت الحقيقي ويعزز الأمان من خلال أتمتة DMARC.

SimpleDMARC

SimpleDMARC

simpledmarc.com

تطبيق SimpleDMARC يساعد المؤسسات على تأمين مجالات البريد الإلكتروني باستخدام بروتوكولات المصادقة مثل SPF و DKIM، مما يمنع استخدام المجالات بشكل غير مصرح به.

Valimail

Valimail

valimail.com

Valimail هو تطبيق لإدارة مصادقة البريد الإلكتروني، يحمي العلامات التجارية من هجمات التصيد ويعزز أمان البريد الإلكتروني من خلال أتمتة تنفيذ DMARC.

Kevlarr

Kevlarr

kevlarr.io

تطبيق Kevlarr يتيح التواصل الآمن عبر الإنترنت والبريد الإلكتروني، ويحمي الهوية والعلامة التجارية من التهديدات عبر تطبيق معايير الأمان المختلفة.

AutoSPF

AutoSPF

autospf.com

تطبيق AutoSPF يساعد في تحسين سجلات SPF عبر تقليل استعلامات DNS، مما يسهل تسليم البريد الإلكتروني ويوفر إدارة آلية ومستمرة لتحديثات سجلات SPF.

dmarcian

dmarcian

dmarcian.com

تساعد dmarcian المؤسسات على إدارة وتحسين أمان البريد الإلكتروني باستخدام DMARC وSPF وDKIM، مع توفير تقارير وتحليلات حول مصداقية الرسائل.

PowerDMARC

PowerDMARC

powerdmarc.com

PowerDMARC هو منصة SaaS لمصادقة البريد الإلكتروني تساعد المؤسسات على حماية نطاقاتها ورسائلها من التزييف والاستخدام غير المصرح به.

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