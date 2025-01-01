替代项 - DMARC Report

Mimecast

Mimecast

mimecast.com

Mimecast是一款增强电子邮件安全的应用，利用AI和机器学习技术保护组织免受网络攻击和数据泄露。

DMARC Digests

DMARC Digests

dmarcdigests.com

DMARC Digests应用程序帮助用户管理和分析DMARC报告，解决电子邮件身份验证问题，以确保邮件有效送达。

ZeroBounce

ZeroBounce

zerobounce.net

ZeroBounce是一款电子邮件验证和可交付性平台，帮助用户提升邮件投递率，清理邮件列表，确保发件人声誉。

EasyDMARC

EasyDMARC

easydmarc.com

EasyDMARC是一款电子邮件身份验证管理工具，简化SPF、DKIM和DMARC的管理，帮助用户提升邮件安全和可传递性。

DmarcEye

DmarcEye

dmarceye.com

DMARCEYE是一款免费DMARC监视和报告工具，帮助组织跟踪和分析电子邮件安全，保护域名免受欺诈和网络钓鱼。

Skysnag

Skysnag

skysnag.com

Skysnag是一款自动化DMARC软件，旨在保护组织免受电子邮件伪造攻击，提高电子邮件投递率和安全性。

SimpleDMARC

SimpleDMARC

simpledmarc.com

SimpleDMARC是一款电子邮件身份验证工具，帮助组织防止未经授权使用及电子邮件威胁，确保电子邮件安全与合规。

Valimail

Valimail

valimail.com

Valimail是一个电子邮件身份验证管理平台，提供DMARC服务，以保护组织免受网络钓鱼攻击并增强电子邮件安全性。

Kevlarr

Kevlarr

kevlarr.io

Kevlarr 提供安全的互联网通讯和电子邮件保护，防止网络钓鱼和其他在线威胁，支持管理服务提供商 (MSP) 实施 DMARC 标准。

AutoSPF

AutoSPF

autospf.com

AutoSPF自动优化和维护SPF记录，减少DNS查找次数，提高电子邮件传递率，确保DMARC对齐和合规性。

dmarcian

dmarcian

dmarcian.com

DMARCIAN 是一款 DMARC 管理工具，帮助组织监控和管理电子邮件安全，防止域名滥用和网络钓鱼攻击。

PowerDMARC

PowerDMARC

powerdmarc.com

PowerDMARC是一款电子邮件认证SaaS平台，帮助组织保护域名和电子邮件免受欺诈和未授权使用，支持DMARC、SPF、DKIM等安全协议。

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