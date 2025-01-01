替代项 - DMARC Report

Mimecast
mimecast.com
Mimecast是一款增强电子邮件安全的应用，利用AI和机器学习技术保护组织免受网络攻击和数据泄露。
DMARC Digests
dmarcdigests.com
DMARC Digests应用程序帮助用户管理和分析DMARC报告，解决电子邮件身份验证问题，以确保邮件有效送达。
ZeroBounce
zerobounce.net
ZeroBounce是一款电子邮件验证和可交付性平台，帮助用户提升邮件投递率，清理邮件列表，确保发件人声誉。
EasyDMARC
easydmarc.com
EasyDMARC是一款电子邮件身份验证管理工具，简化SPF、DKIM和DMARC的管理，帮助用户提升邮件安全和可传递性。
DmarcEye
dmarceye.com
DMARCEYE是一款免费DMARC监视和报告工具，帮助组织跟踪和分析电子邮件安全，保护域名免受欺诈和网络钓鱼。
Skysnag
skysnag.com
Skysnag是一款自动化DMARC软件，旨在保护组织免受电子邮件伪造攻击，提高电子邮件投递率和安全性。
SimpleDMARC
simpledmarc.com
SimpleDMARC是一款电子邮件身份验证工具，帮助组织防止未经授权使用及电子邮件威胁，确保电子邮件安全与合规。
Valimail
valimail.com
Valimail是一个电子邮件身份验证管理平台，提供DMARC服务，以保护组织免受网络钓鱼攻击并增强电子邮件安全性。
Kevlarr
kevlarr.io
Kevlarr 提供安全的互联网通讯和电子邮件保护，防止网络钓鱼和其他在线威胁，支持管理服务提供商 (MSP) 实施 DMARC 标准。
AutoSPF
autospf.com
AutoSPF自动优化和维护SPF记录，减少DNS查找次数，提高电子邮件传递率，确保DMARC对齐和合规性。
dmarcian
dmarcian.com
DMARCIAN 是一款 DMARC 管理工具，帮助组织监控和管理电子邮件安全，防止域名滥用和网络钓鱼攻击。
PowerDMARC
powerdmarc.com
PowerDMARC是一款电子邮件认证SaaS平台，帮助组织保护域名和电子邮件免受欺诈和未授权使用，支持DMARC、SPF、DKIM等安全协议。