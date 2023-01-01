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Cyph

Cyph

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: cyph.app

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Cyph على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يقوم Cyph بتأمين محادثاتك ضد أي تهديد، بدءًا من المتسللين المنفردين وحتى الوكالات المسلحة بهجمات كمومية نظرية - دون الحاجة إلى الاشتراك أو التنزيلات. سيف أصدقائك. استعادة خصوصيتك.

الموقع الإلكتروني: cyph.app

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Cyph. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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