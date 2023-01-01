WebCatalog
Chron

Chron

chron.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Chron على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

الأخبار المحلية والثقافة والمحادثة. Chron مملوكة لشركة Hearst ويتم تشغيلها بشكل مستقل عن Houston Chronicle.

الموقع الإلكتروني: chron.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Chron. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

The Charlotte Observer

The Charlotte Observer

charlotteobserver.com

blogTO

blogTO

blogto.com

11Alive

11Alive

11alive.com

France 24

France 24

france24.com

MSNBC

MSNBC

msnbc.com

Patch

Patch

patch.com

The Age

The Age

theage.com.au

The Japan Times

The Japan Times

japantimes.co.jp

The Telegraph

The Telegraph

telegraph.co.uk

insauga

insauga

insauga.com

Focus Taiwan

Focus Taiwan

focustaiwan.tw

The Detroit News

The Detroit News

detroitnews.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية