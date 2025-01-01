بدائل - Caspio

Airtable

Airtable

airtable.com

Airtable هو خدمة سحابية تدمج بين جداول البيانات وقواعد البيانات، حيث تسمح بإنشاء قواعد بيانات وتعاون المستخدمين بشكل مرن.

FlutterFlow

FlutterFlow

flutterflow.io

FlutterFlow هو أداة لإنشاء التطبيقات الأصلية بسهولة عبر الإنترنت باستخدام واجهة سحب وإفلات، مع دعم Firebase وAPI وميزات متقدمة.

Microsoft Power Apps

Microsoft Power Apps

powerapps.microsoft.com

Microsoft Power Apps هي منصة تطوير تطبيقات منخفضة الرمز تساعد الشركات في إنشاء تطبيقات مخصصة بسهولة وأمان، وتتكامل مع خدمات مايكروسوفت المختلفة.

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Zendesk هو حل مدعوم بالذكاء الاصطناعي لإدارة خدمة العملاء، يدمج التذاكر والدعم عبر قنوات متعددة، ويساعد في تحسين رضا العملاء بكفاءة.

Firebase

Firebase

firebase.google.com

Firebase هي منصة تطوير تطبيقات متكاملة من جوجل، توفر أدوات لإنشاء تطبيقات الهواتف المحمولة والويب بسهولة مع ميزات مثل قواعد البيانات وخدمات المصادقة.

Supabase

Supabase

supabase.com

Supabase هو بديل مفتوح المصدر لـ Firebase. يوفر خدمات قاعدة بيانات PostgreSQL والمصادقة والواجهات البرمجية الفورية والتخزين.

Retool

Retool

retool.com

رتول هو أداة لبناء تطبيقات وأدوات داخلية مخصصة بسهولة باستخدام تقنية السحب والإفلات، مع دعم للتكامل مع قواعد البيانات وواجهات API.

Lovable

Lovable

lovable.dev

تطبيق Lovable يمكّن المستخدمين من وصف أفكارهم وتحويلها إلى تطبيقات كاملة دون الحاجة لخبرة برمجية، مما يسهل تطوير البرمجيات.

JotForm

JotForm

jotform.com

Jotform هو تطبيق سهل الاستخدام لإنشاء النماذج، وأتمتة سير العمل، وجمع البيانات بدون الحاجة لكتابة تعليمات برمجية.

Zoho Creator

Zoho Creator

zoho.com

Zoho Creator هو منصة منخفضة الرمز تتيح للمستخدمين إنشاء تطبيقات مخصصة بسهولة لإدارة البيانات وأتمتة سير العمل.

Thunkable

Thunkable

thunkable.com

Thunkable هو منصة لتطوير التطبيقات على Android و iOS باستخدام واجهة سحب وإفلات، مما يمكن المستخدمين من إنشاء تطبيقات بدون رمز.

Adalo

Adalo

adalo.com

Adalo هو منشئ تطبيقات بدون كود يسهل إنشاء تطبيقات للسماح بالوصول إلى جميع الأجهزة بواجهة سحب وإفلات، مع دعم للتخصيص والنشر.

Softr Studio

Softr Studio

softr.io

تتيح لك Softr Studio إنشاء بوابات عمل وأدوات داخلية بسهولة ودون كود، مع دعم تكامل مع Airtable وGoogle Sheets.

Glide

Glide

glideapps.com

Glide يُحوِّل جداول البيانات إلى تطبيقات سهلة الاستخدام بدون برمجة، متمكنًا المستخدمين من تخصيص ومشاركة التطبيقات بسرعة.

Appy Pie

Appy Pie

appypie.com

Appy Pie هو منصة تطوير تطبيقات بدون رمز، تمكن المستخدمين من إنشاء تطبيقات ومواقع بسهولة باستخدام أدوات السحب والإفلات والتخصيص.

Fibery

Fibery

fibery.io

Fibery هي منصة لإدارة تطوير المنتجات تتيح للفرق تحليل ملاحظات المستخدم وتحسين سير العمل من خلال دمج الأدوات والبيانات.

Copilot

Copilot

copilot.com

تقدم تطبيق كوبايلوت حلاً متكاملاً للتواصل مع العملاء، والمدفوعات، ومشاركة الملفات، والعقود، والدعم الفني، مع بوابة مخصصة للعميل.

AppMaster

AppMaster

appmaster.io

تطبيق AppMaster.io هو منصة بدون رمز تساعد الشركات على إنشاء تطبيقات جاهزة للإنتاج بسهولة، مع دعم تصميم قواعد البيانات وإدارة الأعمال.

Baserow

Baserow

baserow.io

Baserow هو منصة قواعد بيانات مفتوحة المصدر بدون رمز تتيح للمستخدمين إنشاء وإدارة قواعد بيانات قابلة للتطوير بسهولة ودون الحاجة لمهارات برمجية.

Ninox

Ninox

ninox.com

Ninox هو منصة منخفضة الرمز تسهل رقمنة وأتمتة العمليات التجارية، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء حلول مخصصة تلبي احتياجاتهم.

Plasmic

Plasmic

plasmic.app

Plasmic هو منصة تطوير مرئية تتيح للفرق إنشاء تطبيقات ويب احترافية بسرعة، مع دعم لتكامل التعليمات البرمجية وأدوات الطرف الثالث.

Draftbit

Draftbit

draftbit.com

DraftBit هو تطبيق لتطوير تطبيقات الهاتف المحمول، يتيح للمستخدمين إنشاء واجهات مرئية بسهولة وتصدير التعليمات البرمجية النهائية.

Dorik

Dorik

dorik.com

دوريك هو منصة لإنشاء مواقع الويب باستخدام الذكاء الاصطناعي تتيح للمستخدمين تصميم مواقع جميلة بسهولة ودون الحاجة إلى خبرة في البرمجة.

Budibase

Budibase

budibase.com

Budibase هو منصة منخفضة الرمز لإنشاء تطبيقات داخلية مخصصة لإدارة البيانات وأتمتة العمليات بسهولة ومرونة.

Grist

Grist

getgrist.com

Grist هو تطبيق يجمع بين جداول البيانات وقواعد البيانات، مما يتيح للمستخدمين تنظيم البيانات وإنشاء لوحات معلومات قابلة للتخصيص والتعاون بشكل فعّال.

Automation Anywhere

Automation Anywhere

automationanywhere.com

الأتمتة في أي مكان هو تطبيق لأتمتة عمليات الأعمال باستخدام الذكاء الاصطناعي وRPA، يساعد المؤسسات في تحسين الكفاءة والإنتاجية.

AppMySite

AppMySite

appmysite.com

AppMySite هو تطبيق يتيح للمستخدمين تحويل مواقع الويب إلى تطبيقات موبايل أصلية بسهولة ودون الحاجة لكتابة كود.

Kissflow

Kissflow

kissflow.com

Kissflow هو منصة منخفضة الرمز لإدارة الأعمال، تمكّن المستخدمين من أتمتة العمليات وبناء تطبيقات مخصصة بسهولة دون الحاجة إلى خبرة فنية.

Mobile Roadie

Mobile Roadie

mobileroadie.com

Mobile Roadie هو تطبيق يتيح للمستخدمين إنشاء وإدارة تطبيقات مخصصة للهواتف المحمولة دون حاجة لخبرة برمجية.

AppsGeyser

AppsGeyser

appsgeyser.com

AppSgeySer هو منصة لإنشاء تطبيقات الهواتف المحمولة بسهولة دون الحاجة لترميز، مع إمكانية تحقيق دخل شهري يصل إلى 1000 دولار.

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