بدائل - Caspio

Airtable
airtable.com
Airtable هو خدمة سحابية تدمج بين جداول البيانات وقواعد البيانات، حيث تسمح بإنشاء قواعد بيانات وتعاون المستخدمين بشكل مرن.
FlutterFlow
flutterflow.io
FlutterFlow هو أداة لإنشاء التطبيقات الأصلية بسهولة عبر الإنترنت باستخدام واجهة سحب وإفلات، مع دعم Firebase وAPI وميزات متقدمة.
Microsoft Power Apps
powerapps.microsoft.com
Microsoft Power Apps هي منصة تطوير تطبيقات منخفضة الرمز تساعد الشركات في إنشاء تطبيقات مخصصة بسهولة وأمان، وتتكامل مع خدمات مايكروسوفت المختلفة.
Zendesk
zendesk.com
Zendesk هو حل مدعوم بالذكاء الاصطناعي لإدارة خدمة العملاء، يدمج التذاكر والدعم عبر قنوات متعددة، ويساعد في تحسين رضا العملاء بكفاءة.
Firebase
firebase.google.com
Firebase هي منصة تطوير تطبيقات متكاملة من جوجل، توفر أدوات لإنشاء تطبيقات الهواتف المحمولة والويب بسهولة مع ميزات مثل قواعد البيانات وخدمات المصادقة.
Supabase
supabase.com
Supabase هو بديل مفتوح المصدر لـ Firebase. يوفر خدمات قاعدة بيانات PostgreSQL والمصادقة والواجهات البرمجية الفورية والتخزين.
Retool
retool.com
رتول هو أداة لبناء تطبيقات وأدوات داخلية مخصصة بسهولة باستخدام تقنية السحب والإفلات، مع دعم للتكامل مع قواعد البيانات وواجهات API.
Lovable
lovable.dev
تطبيق Lovable يمكّن المستخدمين من وصف أفكارهم وتحويلها إلى تطبيقات كاملة دون الحاجة لخبرة برمجية، مما يسهل تطوير البرمجيات.
JotForm
jotform.com
Jotform هو تطبيق سهل الاستخدام لإنشاء النماذج، وأتمتة سير العمل، وجمع البيانات بدون الحاجة لكتابة تعليمات برمجية.
Zoho Creator
zoho.com
Zoho Creator هو منصة منخفضة الرمز تتيح للمستخدمين إنشاء تطبيقات مخصصة بسهولة لإدارة البيانات وأتمتة سير العمل.
Thunkable
thunkable.com
Thunkable هو منصة لتطوير التطبيقات على Android و iOS باستخدام واجهة سحب وإفلات، مما يمكن المستخدمين من إنشاء تطبيقات بدون رمز.
Adalo
adalo.com
Adalo هو منشئ تطبيقات بدون كود يسهل إنشاء تطبيقات للسماح بالوصول إلى جميع الأجهزة بواجهة سحب وإفلات، مع دعم للتخصيص والنشر.
Softr Studio
softr.io
تتيح لك Softr Studio إنشاء بوابات عمل وأدوات داخلية بسهولة ودون كود، مع دعم تكامل مع Airtable وGoogle Sheets.
Glide
glideapps.com
Glide يُحوِّل جداول البيانات إلى تطبيقات سهلة الاستخدام بدون برمجة، متمكنًا المستخدمين من تخصيص ومشاركة التطبيقات بسرعة.
Appy Pie
appypie.com
Appy Pie هو منصة تطوير تطبيقات بدون رمز، تمكن المستخدمين من إنشاء تطبيقات ومواقع بسهولة باستخدام أدوات السحب والإفلات والتخصيص.
Fibery
fibery.io
Fibery هي منصة لإدارة تطوير المنتجات تتيح للفرق تحليل ملاحظات المستخدم وتحسين سير العمل من خلال دمج الأدوات والبيانات.
Copilot
copilot.com
تقدم تطبيق كوبايلوت حلاً متكاملاً للتواصل مع العملاء، والمدفوعات، ومشاركة الملفات، والعقود، والدعم الفني، مع بوابة مخصصة للعميل.
AppMaster
appmaster.io
تطبيق AppMaster.io هو منصة بدون رمز تساعد الشركات على إنشاء تطبيقات جاهزة للإنتاج بسهولة، مع دعم تصميم قواعد البيانات وإدارة الأعمال.
Baserow
baserow.io
Baserow هو منصة قواعد بيانات مفتوحة المصدر بدون رمز تتيح للمستخدمين إنشاء وإدارة قواعد بيانات قابلة للتطوير بسهولة ودون الحاجة لمهارات برمجية.
Ninox
ninox.com
Ninox هو منصة منخفضة الرمز تسهل رقمنة وأتمتة العمليات التجارية، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء حلول مخصصة تلبي احتياجاتهم.
Plasmic
plasmic.app
Plasmic هو منصة تطوير مرئية تتيح للفرق إنشاء تطبيقات ويب احترافية بسرعة، مع دعم لتكامل التعليمات البرمجية وأدوات الطرف الثالث.
Draftbit
draftbit.com
DraftBit هو تطبيق لتطوير تطبيقات الهاتف المحمول، يتيح للمستخدمين إنشاء واجهات مرئية بسهولة وتصدير التعليمات البرمجية النهائية.
Dorik
dorik.com
دوريك هو منصة لإنشاء مواقع الويب باستخدام الذكاء الاصطناعي تتيح للمستخدمين تصميم مواقع جميلة بسهولة ودون الحاجة إلى خبرة في البرمجة.
Budibase
budibase.com
Budibase هو منصة منخفضة الرمز لإنشاء تطبيقات داخلية مخصصة لإدارة البيانات وأتمتة العمليات بسهولة ومرونة.
Grist
getgrist.com
Grist هو تطبيق يجمع بين جداول البيانات وقواعد البيانات، مما يتيح للمستخدمين تنظيم البيانات وإنشاء لوحات معلومات قابلة للتخصيص والتعاون بشكل فعّال.
Automation Anywhere
automationanywhere.com
الأتمتة في أي مكان هو تطبيق لأتمتة عمليات الأعمال باستخدام الذكاء الاصطناعي وRPA، يساعد المؤسسات في تحسين الكفاءة والإنتاجية.
AppMySite
appmysite.com
AppMySite هو تطبيق يتيح للمستخدمين تحويل مواقع الويب إلى تطبيقات موبايل أصلية بسهولة ودون الحاجة لكتابة كود.
Kissflow
kissflow.com
Kissflow هو منصة منخفضة الرمز لإدارة الأعمال، تمكّن المستخدمين من أتمتة العمليات وبناء تطبيقات مخصصة بسهولة دون الحاجة إلى خبرة فنية.
Mobile Roadie
mobileroadie.com
Mobile Roadie هو تطبيق يتيح للمستخدمين إنشاء وإدارة تطبيقات مخصصة للهواتف المحمولة دون حاجة لخبرة برمجية.
AppsGeyser
appsgeyser.com
AppSgeySer هو منصة لإنشاء تطبيقات الهواتف المحمولة بسهولة دون الحاجة لترميز، مع إمكانية تحقيق دخل شهري يصل إلى 1000 دولار.
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