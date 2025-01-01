بدائل - Carta

Fidelity

Fidelity

fidelity.com

يوفر تطبيق Fidelity Investments أدوات شاملة لإدارة الأصول، التداول، ومراقبة الاستثمارات، بما في ذلك التقاعد والتأمين والخيارات.

Koyfin

Koyfin

koyfin.com

Koyfin هو منصة تحليل مالي توفر أدوات لإنشاء وتحليل المحافظ الاستثمارية وأبحاث الأسهم وصناديق الاستثمار بأسعار مناسبة.

Monarch

Monarch

monarchmoney.com

مونارك هو تطبيق لإدارة الأموال يتتبع النفقات ويوفر أدوات للميزانية والتخطيط المالي الشخصي بأسلوب سهل ومبسط.

Betterment

Betterment

betterment.com

تطبيق Betterment يوفر حلاً لمديري الأعمال لإدارة خطط 401(k) بشكل بسيط، مع دعم إداري، إدارة استثمارات، وتوجيه مالي مخصص.

Affinity

Affinity

affinity.co

تطبيق Affinity هو منصة لإدارة العلاقات تدمج بيانات من أنظمة مختلفة لمساعدة الفرق في تعزيز الشبكات والفرص في الصناعات المعتمدة على العلاقات.

Clearco

Clearco

clear.co

تقدم Clearco تمويلًا قائمًا على الإيرادات لأصحاب الأعمال، مما يتيح لهم الحصول على رأس المال دون التضحية بالإنصاف. القرارات تعتمد على البيانات وتحدث بسرعة.

Easop

Easop

easop.com

Easop هو حل عالمي لإدارة حوافز الأسهم، يساعد الشركات الناشئة على تقديم وإدارة مكافآت الأسهم للموظفين والمقاولين في 65 دولة.

Qapita

Qapita

qapita.com

Qapita هي منصة لإدارة الأسهم تساعد الشركات الناشئة والمدرجة في تنظيم هياكل ملكيتها، وإدارة خطط أسهم الموظفين، وتحليل البيانات بصورة آمنة.

Nana Fund

Nana Fund

nana.fund

تطبيق نانا فاند يربط الأعمال المملوكة لمتقاعدين بفرص تمويل مخصصة، مثل المنح، والبرامج الداعمة، والقروض، ورأس المال المغامر.

AngelList

AngelList

angellist.com

تطبيق AngelList يربط المستثمرين ومدراء الصناديق بال startups، حيث يدعم أكثر من 15 مليار دولار في الأصول ويوفر خدمات لتسهيل إدارة الشركات الناشئة.

RightCapital

RightCapital

rightcapital.com

RightCapital هي أداة تخطيط مالي تساعد المستشارين والعملاء على إدارة الأمور المالية بفعالية من خلال ميزات مثل تجميع الحسابات وتقييم المخاطر.

Tresmark

Tresmark

tresmark.com

تريس مارك يوفر وصولاً لحظياً للأسواق العالمية، مع معلومات حول العملات والأسهم والسلع، وأدوات تحليل ودودج بورد مخصصة.

Nitrogen

Nitrogen

nitrogenwealth.com

تساعد منصة نيتروجين المستشارين الماليين في إدارة المحفظة وتسهيل تواصلهم مع العملاء من خلال أتمتة تحليل البيانات.

Salary.com

Salary.com

salary.com

Salary.com هو تطبيق يوفر معلومات موثوقة حول الرواتب والتعويضات، ويساعد المستخدمين على فهم وتحليل بيانات التعويض واتخاذ قرارات مستنيرة.

Kubera

Kubera

kubera.com

Kubera هو تطبيق لتتبع المحفظة المالية، يتيح للمستخدمين إدارة جميع أصولهم مثل الأسهم والعملات المشفرة والعقارات في مكان واحد.

Finta

Finta

trustfinta.com

Finta هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لتبسيط جمع التبرعات والعلاقات مع المستثمرين، يتيح إدارة المستندات، والتواصل، وإجراء التحويلات المالية بأمان.

Cake

Cake

cakeequity.com

تطبيق Cake هو نظام شامل لإدارة الأسهم حيث يمكنك تقديم الأسهم ومحاكاة الزيادات وإدارة المساهمين عالميًا.

Ravio

Ravio

ravio.com

تطبيق Ravio لإدارة التعويضات يساعد الشركات التقنية في أوروبا على تحديد وتنظيم استراتيجيات الرواتب ب transparancy وفعالية عالية.

Investipal

Investipal

investipal.co

Investipal هو تطبيق لإدارة المحافظ الاستثمارية، يتيح للمستشارين أتمتة البيانات المالية وتقديم استراتيجيات استثمار مخصصة لكل عميل.

Ledgy

Ledgy

ledgy.com

LEDGY هي منصة لإدارة الأسهم تساعد الشركات على تتبع وإدارة خيارات الأسهم والتقارير المالية بفعالية وسهولة، مع ضمان الامتثال العالمي.

Altruist

Altruist

altruist.com

إيثار هو تطبيق يقدم منصة شاملة للمستشارين الماليين المستقلين، مما يسهل عليهم إدارة حسابات العملاء وتقديم نصائح مالية بكفاءة.

Visible

Visible

visible.vc

تطبيق Visible.vc يساعد المؤسسين في تحديث المستثمرين، جمع رأس المال، وتتبع المقاييس من منصة واحدة.

SupportFinity

SupportFinity

supportfinity.com

تطبيق SupportFinity هو منصة توظيف ذكية تربط بين الشركات والباحثين عن عمل، وتوفر فرص عمل ومشاريع ومميزات مجانية أخرى.

Vyzer

Vyzer

vyzer.co

فيزر هو منصة إدارة الثروة الرقمية التي تجمع بين تتبع أداء الاستثمارات العامة والخاصة، وأدوات التخطيط المالي والتوقعات.

Quoroom

Quoroom

quoroom.com

Quoroom هو منصة لإدارة الاستثمارات تساعد النقابات المالية وصناديق رأس المال ومؤسسي الشركات على تبسيط العلاقات مع المستثمرين والامتثال والإجراءات القانونية.

Sprout

Sprout

getsprout.co

سبراوت هو حل لإدارة الأسهم والتوكنات يساعد الشركات في إدارة الأسهم، خطط ملكية الموظفين، جمع الأموال والمستثمرين على منصة واحدة.

Mantle

Mantle

withmantle.com

Mantle هو منصة لإدارة الأسهم تساعد المؤسسين على تتبع وإصدار وإدارة ملكيتهم بسهولة باستخدام الذكاء الاصطناعي مع الالتزام بمعايير الأمان.

Juniper Square

Juniper Square

junipersquare.com

تطبيق Juniper Square يوفر حلول برمجية وإدارية للمستثمار في الأسواق الخاصة، مما يسهل التواصل بين المديرين والمستثمرين طوال دورة الاستثمار.

True Wealth

True Wealth

truewealth.ch

تطبيق True Wealth هو منصة استثمارية تقدم استشارات روبوتية، تساعد المستخدمين في إدارة محافظهم واستثماراتهم بتكاليف منخفضة.

Pulley

Pulley

pulley.com

بولي هو تطبيق لإدارة حصص الملكية يساعد المؤسسين والموظفين على اتخاذ قرارات ذكية حول الملكية ويقدم أدوات لتحليل التمويل وضمان الامتثال.

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