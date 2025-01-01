بدائل - Carta

Fidelity
fidelity.com
يوفر تطبيق Fidelity Investments أدوات شاملة لإدارة الأصول، التداول، ومراقبة الاستثمارات، بما في ذلك التقاعد والتأمين والخيارات.
Koyfin
koyfin.com
Koyfin هو منصة تحليل مالي توفر أدوات لإنشاء وتحليل المحافظ الاستثمارية وأبحاث الأسهم وصناديق الاستثمار بأسعار مناسبة.
Monarch
monarchmoney.com
مونارك هو تطبيق لإدارة الأموال يتتبع النفقات ويوفر أدوات للميزانية والتخطيط المالي الشخصي بأسلوب سهل ومبسط.
Betterment
betterment.com
تطبيق Betterment يوفر حلاً لمديري الأعمال لإدارة خطط 401(k) بشكل بسيط، مع دعم إداري، إدارة استثمارات، وتوجيه مالي مخصص.
Affinity
affinity.co
تطبيق Affinity هو منصة لإدارة العلاقات تدمج بيانات من أنظمة مختلفة لمساعدة الفرق في تعزيز الشبكات والفرص في الصناعات المعتمدة على العلاقات.
Clearco
clear.co
تقدم Clearco تمويلًا قائمًا على الإيرادات لأصحاب الأعمال، مما يتيح لهم الحصول على رأس المال دون التضحية بالإنصاف. القرارات تعتمد على البيانات وتحدث بسرعة.
Easop
easop.com
Easop هو حل عالمي لإدارة حوافز الأسهم، يساعد الشركات الناشئة على تقديم وإدارة مكافآت الأسهم للموظفين والمقاولين في 65 دولة.
Qapita
qapita.com
Qapita هي منصة لإدارة الأسهم تساعد الشركات الناشئة والمدرجة في تنظيم هياكل ملكيتها، وإدارة خطط أسهم الموظفين، وتحليل البيانات بصورة آمنة.
Nana Fund
nana.fund
تطبيق نانا فاند يربط الأعمال المملوكة لمتقاعدين بفرص تمويل مخصصة، مثل المنح، والبرامج الداعمة، والقروض، ورأس المال المغامر.
AngelList
angellist.com
تطبيق AngelList يربط المستثمرين ومدراء الصناديق بال startups، حيث يدعم أكثر من 15 مليار دولار في الأصول ويوفر خدمات لتسهيل إدارة الشركات الناشئة.
RightCapital
rightcapital.com
RightCapital هي أداة تخطيط مالي تساعد المستشارين والعملاء على إدارة الأمور المالية بفعالية من خلال ميزات مثل تجميع الحسابات وتقييم المخاطر.
Tresmark
tresmark.com
تريس مارك يوفر وصولاً لحظياً للأسواق العالمية، مع معلومات حول العملات والأسهم والسلع، وأدوات تحليل ودودج بورد مخصصة.
Nitrogen
nitrogenwealth.com
تساعد منصة نيتروجين المستشارين الماليين في إدارة المحفظة وتسهيل تواصلهم مع العملاء من خلال أتمتة تحليل البيانات.
Salary.com
salary.com
Salary.com هو تطبيق يوفر معلومات موثوقة حول الرواتب والتعويضات، ويساعد المستخدمين على فهم وتحليل بيانات التعويض واتخاذ قرارات مستنيرة.
Kubera
kubera.com
Kubera هو تطبيق لتتبع المحفظة المالية، يتيح للمستخدمين إدارة جميع أصولهم مثل الأسهم والعملات المشفرة والعقارات في مكان واحد.
Finta
trustfinta.com
Finta هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لتبسيط جمع التبرعات والعلاقات مع المستثمرين، يتيح إدارة المستندات، والتواصل، وإجراء التحويلات المالية بأمان.
Cake
cakeequity.com
تطبيق Cake هو نظام شامل لإدارة الأسهم حيث يمكنك تقديم الأسهم ومحاكاة الزيادات وإدارة المساهمين عالميًا.
Ravio
ravio.com
تطبيق Ravio لإدارة التعويضات يساعد الشركات التقنية في أوروبا على تحديد وتنظيم استراتيجيات الرواتب ب transparancy وفعالية عالية.
Investipal
investipal.co
Investipal هو تطبيق لإدارة المحافظ الاستثمارية، يتيح للمستشارين أتمتة البيانات المالية وتقديم استراتيجيات استثمار مخصصة لكل عميل.
Ledgy
ledgy.com
LEDGY هي منصة لإدارة الأسهم تساعد الشركات على تتبع وإدارة خيارات الأسهم والتقارير المالية بفعالية وسهولة، مع ضمان الامتثال العالمي.
Altruist
altruist.com
إيثار هو تطبيق يقدم منصة شاملة للمستشارين الماليين المستقلين، مما يسهل عليهم إدارة حسابات العملاء وتقديم نصائح مالية بكفاءة.
Visible
visible.vc
تطبيق Visible.vc يساعد المؤسسين في تحديث المستثمرين، جمع رأس المال، وتتبع المقاييس من منصة واحدة.
SupportFinity
supportfinity.com
تطبيق SupportFinity هو منصة توظيف ذكية تربط بين الشركات والباحثين عن عمل، وتوفر فرص عمل ومشاريع ومميزات مجانية أخرى.
Vyzer
vyzer.co
فيزر هو منصة إدارة الثروة الرقمية التي تجمع بين تتبع أداء الاستثمارات العامة والخاصة، وأدوات التخطيط المالي والتوقعات.
Quoroom
quoroom.com
Quoroom هو منصة لإدارة الاستثمارات تساعد النقابات المالية وصناديق رأس المال ومؤسسي الشركات على تبسيط العلاقات مع المستثمرين والامتثال والإجراءات القانونية.
Sprout
getsprout.co
سبراوت هو حل لإدارة الأسهم والتوكنات يساعد الشركات في إدارة الأسهم، خطط ملكية الموظفين، جمع الأموال والمستثمرين على منصة واحدة.
Mantle
withmantle.com
Mantle هو منصة لإدارة الأسهم تساعد المؤسسين على تتبع وإصدار وإدارة ملكيتهم بسهولة باستخدام الذكاء الاصطناعي مع الالتزام بمعايير الأمان.
Juniper Square
junipersquare.com
تطبيق Juniper Square يوفر حلول برمجية وإدارية للمستثمار في الأسواق الخاصة، مما يسهل التواصل بين المديرين والمستثمرين طوال دورة الاستثمار.
True Wealth
truewealth.ch
تطبيق True Wealth هو منصة استثمارية تقدم استشارات روبوتية، تساعد المستخدمين في إدارة محافظهم واستثماراتهم بتكاليف منخفضة.
Pulley
pulley.com
بولي هو تطبيق لإدارة حصص الملكية يساعد المؤسسين والموظفين على اتخاذ قرارات ذكية حول الملكية ويقدم أدوات لتحليل التمويل وضمان الامتثال.
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