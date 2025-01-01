بدائل - Carta

Clearco

clear.co

تقدم Clearco تمويلًا قائمًا على الإيرادات لأصحاب الأعمال، مما يتيح لهم الحصول على رأس المال دون التضحية بالإنصاف. القرارات تعتمد على البيانات وتحدث بسرعة.