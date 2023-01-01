WebCatalog
Brusheezy

Brusheezy

brusheezy.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Brusheezy على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

فرش Photoshop - Brusheezy عبارة عن مجموعة ضخمة من فرش Photoshop، وأنماط Photoshop، والأنسجة، وملفات PSD، والإجراءات، والأشكال، والأنماط، والتدرجات للتنزيل أو المشاركة!

الموقع الإلكتروني: brusheezy.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Brusheezy. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Minecraft Skins

Minecraft Skins

minecraftskins.com

VectorWiki

VectorWiki

vectorwiki.com

Calculators.net

Calculators.net

calculators.net

Rhymes.com

Rhymes.com

rhymes.com

Poetry.com

Poetry.com

poetry.com

Quotes.net

Quotes.net

quotes.net

Literature.com

Literature.com

literature.com

boohooMAN

boohooMAN

boohooman.com

Lyrics.com

Lyrics.com

lyrics.com

SteamGridDB

SteamGridDB

steamgriddb.com

Biographies.net

Biographies.net

biographies.net

Cram

Cram

cram.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية