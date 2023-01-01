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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يقدم لك موقع learn.org المعرفة لتحسين نوعية حياتك. جميع دوراتنا وشهاداتنا مجانية.

الموقع الإلكتروني: aprende.org

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