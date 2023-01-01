Top Speed 3D

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可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

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在《極速 3D》中感受駕駛賽車的自由！客製化您的完美汽車，以滿足您所需的規格，從顏色和車輪，到懸吊、操控和馬力。如果發生車禍，沒什麼大不了的，前往汽車修理廠進行快速維修並升級您的規格。在空蕩蕩的城市街道地圖上試駕您最喜歡的跑車。達到最高速度而不必擔心撞倒行人。需要進修課程嗎？選擇駕駛助理來幫助您入門。您可以邊玩邊保存您的統計數據，然後再回來玩更多遊戲！

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