Subway Clash 3D 是一款多人射擊遊戲，您必須深入地鐵並準備好帶領您的團隊在下水道中展開戰鬥！射擊並消滅盡可能多的對手，以登上排行榜榜首。拿起多種武器和生命值提升來幫助你一路前進。 Poki 上的 Subway Clash 3D 也適用於行動網絡，因此無論您走到哪裡，您都可以享受射擊樂趣。Freeway Interactive 因 Clash 3D 系列而聞名，總部位於俄羅斯。他們在 Poki 上還有其他遊戲：Farm Clash 3D、Ninja Clash Heroes、Rocket Clash 3D、Sniper Clash 3D、Winter Clash 3D 和 Airport Clash 3D

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