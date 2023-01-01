Princesses Emergency Room

《公主急診室》是一款由Idea Studios 製作的換裝遊戲。加入醫院的醫生團隊，幫助所有公主解決緊急狀況！笨手笨腳的跌倒、感冒……這就是你大顯身手的機會！確保公主們煥然一新，讓醫院看起來比以往更加美麗！使用滑鼠遊標選擇、拖曳和移動物件。公主急診室由 Idea Studio 創建。免費在 Poki 上玩他們的一些其他遊戲：Eliza Mall Mania、Just Married！家居裝飾、我的完美婚禮、獨角獸生日驚喜、艾莉和本：約會之夜、米魯娜的冒險：過濾器狂熱、名人好友節日樂趣、艾莉的驚喜生日派對、從公主到影響者、愛情尋找者簡介、奧利去往-學校、攝影愛好者驚喜、公主惡作劇戰爭改頭換面、假小子公主街頭藝術、超級英雄相似大賽、捲曲旅行指南、雙胞胎冒險：閣樓驚喜、惡棍奎因：我的繪畫作品集和你的愛情計算器公主急診室都可以在桌面上播放並在您的手機上免費訪問 Poki：公主急診室

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