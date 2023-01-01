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Just Married! Home Deco

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剛剛結婚！ Home Deco 是一款設計/裝扮遊戲，您可以在其中裝飾一對新婚夫婦的房子。使用各種類型和顏色的壁畫、家具、電器和配件，將他們無聊、空蕩蕩的地方變成他們夢想的房子。穿過客廳、臥室、浴室、廚房和家庭辦公室，展示你的室內設計技巧，讓它們變得不可辨認。這對年輕夫婦特別希望你成為他們的室內設計師，注意細節，不要讓他們失望。用滑鼠遊標選擇衣服和家具。剛結婚！ Home Deco 由 Idea Studios 創作。在 Poki 上玩他們的另一款遊戲——返校！

網站： poki.com

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