Dot Rush
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Dot Rush是QKY Games開發的一款技巧遊戲。在這個遊戲中，你控制紅色和藍色的旋轉球，並嘗試將它們與 球全速向他們射擊。在正確的時刻旋轉它們來測試你的反應能力，否則你會失去分數。繼續嘗試 在這個令人驚嘆的技能遊戲中打破你自己的高分。當您與朋友分享遊戲並比較分數時，Dot Rush 會變得更有趣。 在適當的時候點擊或點擊螢幕來翻轉球。當相同顏色的球相互接觸時，您將獲得分數。當。。。的時候 相反的顏色相互接觸，你就會失去分數。 Dot Rush 是由 QKY Games 創立的。在 Poki 上玩他們的其他休閒遊戲：Bouncy Dunks、Power Light、 砲擊、腳蹼灌籃、英雄救援、避免死亡、火道、 袖珍曲棍球和霓虹戰爭
網站： poki.com
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