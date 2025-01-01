替代項 - Workadu

Calendly
calendly.com
Calendly是一個在線調度工具，簡化會議安排，消除來回溝通，支持多類型活動並與日曆應用程式無縫集成。
Microsoft Bookings
microsoft.com
微軟預訂是一款在線約會調度應用，幫助用戶管理預訂、員工和客戶，減少漏約及缺席情況。
Motion
usemotion.com
Motion是一款生產力應用，透過AI自動化任務計劃和日曆管理，幫助用戶優化時間並專注於重要工作。
Brevo
brevo.com
Brevo是一個整合銷售與行銷的平台，提供電子郵件、實時聊天和社交媒體支援，以提升顧客服務和銷售。
Acuity Scheduling
acuityscheduling.com
Acuity Scheduling是一款雲端的約會管理軟體，幫助企業和專業人士在線管理預約，包括自動日曆同步和提醒功能。
Zoho Bookings
zoho.com
Zoho Bookings是一個線上預約工具，讓客戶自助安排約會並進行付款，並支持多種日曆和支付網關的整合。
Housecall Pro
housecallpro.com
Housecall Pro 是一個綜合業務管理平台，幫助家庭服務專業人員管理工作調度、客戶資料、開票和付款處理等工作。
HoneyBook
honeybook.com
HoneyBook是一個集中管理客戶流程的平台，幫助自由職業者和小型企業處理發票、支付、日程安排和客戶關係。
SuiteDash
suitedash.com
SuiteDash是一個基於雲的業務管理平台，提供客戶門戶、項目管理、CRM等工具，簡化企業的作業流程。
Doodle
doodle.com
Doodle是一款線上調度應用，幫助用戶簡化會議和約會的協調，支持自定義頁面及多種外部應用整合。
Cal.com
cal.com
Cal.com是一個開源計劃平台，簡化預約和日曆管理，支持多種日曆服務的集成，並提供可自定義的調度工具。
Bloom
bloom.io
Bloom是一個商業工作空間，為獨立商業業主、自由工作者和專業服務人員提供數位表單、報價、合約、發票、支付、聯繫和排程等功能。
WellnessLiving
wellnessliving.com
WellnessLiving是一款全方位的健身和健康企業管理軟體，提供預訂、付款和客戶互動等管理工具，簡化業務運營。
Picktime
picktime.com
Picktime是一個預約管理平台，幫助企業輕鬆安排約會、管理員工和服務，並支持多種付款及日曆整合。
Booksy
booksy.com
Booksy是一個為健身、美容及健康行業設計的手機應用，幫助用戶輕鬆管理預約、日曆及支付。
Bonsai
hellobonsai.com
盆景是一款綜合管理平台，專為創意與數位機構設計，提供項目管理、客戶關係及財務追蹤等功能，簡化業務運營。
SimplyBook.me
simplybook.me
SimplyBook.me 是一個線上預約平台，提供預約管理、通知、付款等功能，適合接受預約的各類企業使用。
Mindbody
mindbodyonline.com
Mindbody應用程式幫助用戶搜尋健身課程，包括瑜伽、有氧運動和按摩等服務，方便管理運動與復原。
zcal
zcal.co
Zcal是一個免費的調度平台，支持自定義會議鏈接，方便用戶安排會議，並與各種日曆和視頻會議工具整合。
Setmore
setmore.com
Setmore是一款在線約會調度工具，幫助用戶安排和管理約會，支持自定義預訂頁、員工日曆及在線支付，並提供自動提醒功能。
Weshare
weshare.net
Weshare是一款簡單的應用程式，可以隨時隨地自動安排約會，適用於線上、離線或移動中。
vcita
vcita.com
vcita是一款面向中小型企業的管理平台，提供客戶管理、約會安排、發票生成及安全支付等功能，幫助企業簡化日常運營。
Qualified
qualified.com
Qualified是一個為使用Salesforce的營收團隊設計的管道生成平台，幫助企業從網站中識別買家意圖，並促進即時銷售對話。
Pipeliner CRM
pipelinersales.com
Pipeliner CRM 是一款視覺化的客戶關係管理工具，專注於銷售流程、管道管理與數據分析，幫助企業簡化銷售並提升客戶互動。
Timely
gettimely.com
Timely是一款預約管理軟體，讓美容與美髮業者能夠輕鬆管理客戶預約，提供報告和支付解決方案，並優化客戶體驗。
Serviceform
serviceform.com
ServiceForm是一款整合聊天機器人和多通道通信的應用，旨在幫助企業促進客戶互動和管理業務流程。
GReminders
greminders.com
GReminders 是一款集約會提醒、自動安排和客戶溝通的工具，支持多種日曆及會議平台，幫助企業減少未出現情況。
Reservio
reservio.com
Reservio是一款約會排程和在線預訂軟件，支持24/7預訂，簡化企業管理約會的流程，並支援在線支付與日曆整合。
YouCanBookMe
youcanbook.me
YouCanBookMe是一個預約調度平台，幫助用戶管理預約，簡化流程並整合日曆，提升客戶與團隊協調的效率。
OnceHub
oncehub.com
OnceHub是一個約會管理平台，協助組織簡化調度，並通過數位互動解決方案提高效能。支持多日曆和CRM整合。