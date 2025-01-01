替代項 - WeVideo

Dropbox
dropbox.com
Dropbox是一款雲存儲服務，允許用戶在多設備間存儲、同步和共享文件，並提供協作工具和安全功能。
InVideo
invideo.io
Invideo是一款基於AI的視頻創建工具，允許用戶通過文本提示生成編輯好的視頻，支持多種語言和實時協作。
Runway
runwayml.com
Runway是一款視頻編輯應用，提供AI工具實現文本到視頻、圖像編輯和實時協作，適合各種創意項目。
Vimeo
vimeo.com
Vimeo是一個視頻託管和分享平台，提供高畫質視頻、編輯工具和流媒體服務，適合專業和業餘內容創建者。
Clipchamp
clipchamp.com
Clipchamp是一款在線視頻編輯器，使用者可輕鬆編輯視頻，提供剪輯、萃取和特效等專業工具，適合各種創作需求。
VEED
veed.io
VEED是一款多功能視頻編輯平台，提供錄製、編輯、字幕生成和AI工具，幫助用戶快速創建專業視頻。
Riverside.fm
riverside.fm
Riverside.fm 是一個在線平台，用於錄製高質量播客和視頻，具備遠程協作、AI輔助編輯和雲儲存功能，適合各類用戶使用。
HeyGen
heygen.com
HeyGen是一個AI視頻創建工具，通過輸入文本生成專業視頻，支持超過40種語言的虛擬代言人。
OpusClip
opus.pro
OpusClip是一個利用AI技術自動將長視頻轉換為短片的平台，支持多種社交媒體，適合所有使用者。
Animaker
animaker.com
Animaker 是一個在線平台，用於創建專業的動畫和直播視頻，適合教學、市場推廣和品牌宣傳，支持自定義和AI配音功能。
D-ID
d-id.com
D-ID是一款利用AI技術將靜態照片轉化為動態視頻的應用程式，支持個性化數字化身的創建與互動體驗。
Kapwing
kapwing.com
Kapwing是一個在線內容創作平台，提供視頻編輯工具，允許用戶創建和編輯視頻，添加音樂和圖片，適合各種創作者使用。
PowerSchool
powerschool.com
PowerSchool是一個全面的學生信息系統，便於教育機構管理學生數據、出勤、成績以及促進教師和家長之間的溝通。
DeepBrain AI
deepbrain.io
DeepBrain AI是一個AI工具，提供多種可定制化身，支持多語言的視頻製作、編輯，適用於營銷、教育等領域。
Wave.video
wave.video
Wave.video是一個在線視頻編輯和直播的平台，允許用戶創建、編輯和分享高品質的視頻內容，無需下載或安裝。
Descript
descript.com
Descript是一款簡單易用的視頻編輯工具，使用AI技術，支持文字編輯、轉錄和實時協作，適合各類內容創建者。
Polotno Studio
polotno.com
Polotno Studio是一個設計編輯器，用於創建社交媒體、YouTube預覽和演示文稿的圖像，並支持視頻和圖像編輯。
Prezi
prezi.com
Prezi是一款線上內容設計工具，提供視頻、演示和視覺編輯功能，幫助用戶創建引人入勝的互動式演示文稿。
Renderforest
renderforest.com
Renderforest是一個全方位的品牌平台，提供用戶創建視頻、圖形設計、標誌和網站的工具，並簡化創作過程。
FlexClip
flexclip.com
FlexClip是一款在線視頻編輯和創建工具，提供模板、編輯功能和AI工具，適合各類用戶製作視頻。
ClassDojo
classdojo.com
ClassDojo是一款教育工具，促進教師、家長與學生之間的溝通與行為管理，支持積極的學習環境。
Synthesia
synthesia.io
Synthesia是一個AI視頻創建平台，將文本轉換為專業視頻，支持多種語言，適用於培訓、營銷和教育，無需攝影設備。
Remind
remind.com
Remind 是一個溝通平台，為學生和家庭提供學習支持，包含學校通訊和線上輔導服務。
Lumen5
lumen5.com
Lumen5是一個視頻創建平台，幫助用戶快速將書面內容轉換為引人入勝的視頻，適合社交媒體和數字平台使用。
Vyond
vyond.com
Vyond是一個雲端動畫平台，用戶可輕鬆製作專業質量的動畫視頻，適用於培訓、行銷和內部溝通等多種目的。
Top Hat
tophat.com
Top Hat是一個學習者響應系統，幫助教師創建互動性強的課程，支持數學符號，並提供安全的出勤跟踪功能。
Artlist
artlist.io
Artlist 是一個為視頻創作者提供高品質無版稅音樂、影像、音效及AI配音的平台，幫助提升視聽內容品質。
Piktochart
piktochart.com
Piktochart是一個易於使用的視覺通信平台，幫助用戶創建信息圖表、演示文稿和視頻內容，並支持協作和自定義設計。
Visme
visme.co
Visme是一個綜合設計平台，使用戶能夠創建和分享引人入勝的視覺內容，包括演示文稿、信息圖表和報告等。
Wondershare Virbo
virbo.wondershare.com
Wondershare Virbo 是一個 AI 驅動的視頻生成器，用戶可快速創建多語言的 AI 化身視頻，提供超過 300 種模板和翻譯功能。