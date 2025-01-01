替代項 - WeVideo

Dropbox

Dropbox

dropbox.com

Dropbox是一款雲存儲服務，允許用戶在多設備間存儲、同步和共享文件，並提供協作工具和安全功能。

InVideo

InVideo

invideo.io

Invideo是一款基於AI的視頻創建工具，允許用戶通過文本提示生成編輯好的視頻，支持多種語言和實時協作。

Runway

Runway

runwayml.com

Runway是一款視頻編輯應用，提供AI工具實現文本到視頻、圖像編輯和實時協作，適合各種創意項目。

Vimeo

Vimeo

vimeo.com

Vimeo是一個視頻託管和分享平台，提供高畫質視頻、編輯工具和流媒體服務，適合專業和業餘內容創建者。

Clipchamp

Clipchamp

clipchamp.com

Clipchamp是一款在線視頻編輯器，使用者可輕鬆編輯視頻，提供剪輯、萃取和特效等專業工具，適合各種創作需求。

VEED

VEED

veed.io

VEED是一款多功能視頻編輯平台，提供錄製、編輯、字幕生成和AI工具，幫助用戶快速創建專業視頻。

Riverside.fm

Riverside.fm

riverside.fm

Riverside.fm 是一個在線平台，用於錄製高質量播客和視頻，具備遠程協作、AI輔助編輯和雲儲存功能，適合各類用戶使用。

HeyGen

HeyGen

heygen.com

HeyGen是一個AI視頻創建工具，通過輸入文本生成專業視頻，支持超過40種語言的虛擬代言人。

OpusClip

OpusClip

opus.pro

OpusClip是一個利用AI技術自動將長視頻轉換為短片的平台，支持多種社交媒體，適合所有使用者。

Animaker

Animaker

animaker.com

Animaker 是一個在線平台，用於創建專業的動畫和直播視頻，適合教學、市場推廣和品牌宣傳，支持自定義和AI配音功能。

D-ID

D-ID

d-id.com

D-ID是一款利用AI技術將靜態照片轉化為動態視頻的應用程式，支持個性化數字化身的創建與互動體驗。

Kapwing

Kapwing

kapwing.com

Kapwing是一個在線內容創作平台，提供視頻編輯工具，允許用戶創建和編輯視頻，添加音樂和圖片，適合各種創作者使用。

PowerSchool

PowerSchool

powerschool.com

PowerSchool是一個全面的學生信息系統，便於教育機構管理學生數據、出勤、成績以及促進教師和家長之間的溝通。

DeepBrain AI

DeepBrain AI

deepbrain.io

DeepBrain AI是一個AI工具，提供多種可定制化身，支持多語言的視頻製作、編輯，適用於營銷、教育等領域。

Wave.video

Wave.video

wave.video

Wave.video是一個在線視頻編輯和直播的平台，允許用戶創建、編輯和分享高品質的視頻內容，無需下載或安裝。

Descript

Descript

descript.com

Descript是一款簡單易用的視頻編輯工具，使用AI技術，支持文字編輯、轉錄和實時協作，適合各類內容創建者。

Polotno Studio

Polotno Studio

polotno.com

Polotno Studio是一個設計編輯器，用於創建社交媒體、YouTube預覽和演示文稿的圖像，並支持視頻和圖像編輯。

Prezi

Prezi

prezi.com

Prezi是一款線上內容設計工具，提供視頻、演示和視覺編輯功能，幫助用戶創建引人入勝的互動式演示文稿。

Renderforest

Renderforest

renderforest.com

Renderforest是一個全方位的品牌平台，提供用戶創建視頻、圖形設計、標誌和網站的工具，並簡化創作過程。

FlexClip

FlexClip

flexclip.com

FlexClip是一款在線視頻編輯和創建工具，提供模板、編輯功能和AI工具，適合各類用戶製作視頻。

ClassDojo

ClassDojo

classdojo.com

ClassDojo是一款教育工具，促進教師、家長與學生之間的溝通與行為管理，支持積極的學習環境。

Synthesia

Synthesia

synthesia.io

Synthesia是一個AI視頻創建平台，將文本轉換為專業視頻，支持多種語言，適用於培訓、營銷和教育，無需攝影設備。

Remind

Remind

remind.com

Remind 是一個溝通平台，為學生和家庭提供學習支持，包含學校通訊和線上輔導服務。

Lumen5

Lumen5

lumen5.com

Lumen5是一個視頻創建平台，幫助用戶快速將書面內容轉換為引人入勝的視頻，適合社交媒體和數字平台使用。

Vyond

Vyond

vyond.com

Vyond是一個雲端動畫平台，用戶可輕鬆製作專業質量的動畫視頻，適用於培訓、行銷和內部溝通等多種目的。

Top Hat

Top Hat

tophat.com

Top Hat是一個學習者響應系統，幫助教師創建互動性強的課程，支持數學符號，並提供安全的出勤跟踪功能。

Artlist

Artlist

artlist.io

Artlist 是一個為視頻創作者提供高品質無版稅音樂、影像、音效及AI配音的平台，幫助提升視聽內容品質。

Piktochart

Piktochart

piktochart.com

Piktochart是一個易於使用的視覺通信平台，幫助用戶創建信息圖表、演示文稿和視頻內容，並支持協作和自定義設計。

Visme

Visme

visme.co

Visme是一個綜合設計平台，使用戶能夠創建和分享引人入勝的視覺內容，包括演示文稿、信息圖表和報告等。

Wondershare Virbo

Wondershare Virbo

virbo.wondershare.com

Wondershare Virbo 是一個 AI 驅動的視頻生成器，用戶可快速創建多語言的 AI 化身視頻，提供超過 300 種模板和翻譯功能。

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