替代項 - wAnywhere

Insightful
insightful.io
Insightful 是一款工作分析和生產力軟體，提供可行的數據洞察，以促進團隊的工作效率和管理。
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff是一款勞動力管理工具，提供時間追踪、活動監視和薪資整合等功能，幫助提高生產力和優化資源分配。
JustCall
justcall.io
JustCall是一個全功能商業通信平台，支持語音、簡訊、電子郵件和WhatsApp等多通道客戶互動，並提供自動化工作流程和AI分析。
TimeCamp
timecamp.com
TimeCamp是一款時間跟踪軟體，幫助用戶監控和優化工作效率，提供自動時間跟踪、報告、出勤管理及活動分類等功能。
ActivTrak
activtrak.com
ActivTrak是一個雲端平台，用於勞動力分析與生產力追蹤，幫助組織優化員工效率，提供實用的工作習慣見解。
We360 AI
we360.ai
We360 AI 是一款雲端員工監控軟體，提供實時分析與報告，協助企業優化員工表現與工作流程。
Time Champ
timechamp.io
Time Champ是一款自動時間跟踪和生產力管理工具，幫助企業監控員工工作時間和活動，以提高生產力和優化工作流程。
EmpMonitor
empmonitor.com
EmpMonitor是一款員工績效監控應用，提供實時活動跟踪、自動截圖及報告生成，幫助企業提高生產效率和管理能力。
Trackabi
trackabi.com
Trackabi 是一款針對中小企業的時間追蹤和員工監控軟體，提供自動計時、截圖、報告和發票管理等功能。
Worktivity
useworktivity.com
Worktivity是一個綜合生產力追踪和員工管理平台，提供任務管理、時間追踪和項目管理等功能，以提高團隊效率和協作。
Kickidler
kickidler.com
Kickidler是員工監控和用戶活動跟踪軟件，提供實時監控、效率分析和信息安全管理功能，支持現場及遠程工作環境。
Monitask
monitask.com
Monitask是一款員工監視和時間跟踪軟件，旨在幫助團隊提高生產力和問責制，支持遠程管理。
Workstatus
workstatus.io
WorkStatus是一款資源管理平台，提供時間跟踪、項目管理和協作工具，提高團隊生產力並優化工作流程。
Yaware
yaware.com
Yaware是一款生產力工具，通過測量和分析通話、應用程式及位置，幫助用戶監控和優化工作流程。
DeskTrack
desktrack.timentask.com
DeskTrack是一款員工監控與時間追蹤軟件，記錄員工桌面活動，包括開啟的應用程式、瀏覽的網址和所花費的總時間。
DeskTime
desktime.com
DeskTime是一款自動時間跟踪和員工生產力監控軟件，幫助經理管理團隊的工作效率和項目進度。
WorkTime
worktime.com
WorkTime 是一款用於監控員工、電腦及網路的軟體，能夠提升生產力，適用於居家辦公、遠程及辦公室員工。
DeskLog
desklog.io
DeskLog 是一款項目管理和員工追蹤軟件，實時監控團隊生產力，簡化時間管理和報告生成，可用於 Windows、Linux 和 Mac.
CleverControl
clevercontrol.com
CleverControl是一款雲端員工監控軟體，提供效率提升和安全保障，支援多種部署模式，幫助企業管理員工活動。
Veriato
veriato.com
Veriato是一款員工監控軟件，透過行為分析和人工智能提升組織安全和生產力，提供風險管理、數據保護及活動監控功能。
Controlio
controlio.net
Controlio是一款雲端員工監控軟件，實時追蹤員工生產力和行為，幫助企業管理工作負荷和遵守法規。
Traqq
traqq.com
Traqq是一款時間跟踪及生產力監控工具，幫助遠程團隊管理工作效率，提供實時分析以提升組織透明度和信任度。
FocusRO
focusro.com
FocusRO是一款基於機器學習的B2B SaaS應用，分析組織的生產力數據，尊重員工隱私，客戶可保留數據於私有網絡中。
CloudDesk
clouddesk.ai
CloudDesk 是一款遠程員工監控及分析軟體，可監測活動、準確追蹤時間、記錄螢幕截圖、分析網站及應用程式使用情況，以提升工作效率和整體運作。
Workganizer
workganizer.com
Workganizer是一款用於有效管理任務和項目的應用，提供考勤追蹤、項目管理及日曆整合功能，幫助用戶提高生產力和協作效率。
fenced.ai
fenced.ai
fenced.ai 是一款幫助父母監控孩子的在線活動的應用程式，確保孩子遠離成人內容和不當網站，並促進良好的使用習慣。