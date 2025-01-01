替代項 - Unstop

Quizizz
quizizz.com
Quizizz是一個互動學習平台，讓用戶可隨時隨地進行自學或參加小組測驗，支援各種問題類型並提供即時反饋。
Kahoot! Create
kahoot.com
Kahoot Create 讓用戶創建和分享基於測驗的遊戲，適用於多種環境，支持AI生成問題和翻譯，增強參與感與學習互動。
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter是一款互動型演示應用，使用者可透過問卷和即時反饋提高與觀眾的互動，使會議和訓練更加有效。
Toddle
toddleapp.com
Toddle 是一款以 AI 為基礎的教學工具，幫助教師更有效率地提供現代化的教育。
Seesaw
seesaw.me
Seesaw 是一個教育數字平台，促進教師、學生和家庭之間的互動與學習，並支持個性化教學和評估。
Gradescope
gradescope.com
Gradescope是一個數字評分平台，利用AI技術簡化作業評分流程，支持手寫識別和提供學生成績分析。
Nearpod
nearpod.com
附近Pod是一個互動學習平台，融合即時評估和多媒體資源，支持教室內外的學習經驗。
AhaSlides
ahaslides.com
AhaSlides是一個互動演示平台，允許用戶創建包含民意調查、測驗和問答的演示，以提高觀眾的參與度。
Socrative Student
socrative.com
蘇格蘭學生應用程序允許學生透過測驗和即時問題共享理解，無需註冊帳戶，易於參與課堂活動。
Wooclap
wooclap.com
Wooclap是一個互動平台，讓教師與學生在教學中進行即時互動，支持各種教學模式，提高學習效果。
Dugga
dugga.com
Dugga是一個基於AI的評估平台，適用於各種測試和作業，提供安全的評估管理環境，支持K-12及高等教育。
FlexiQuiz
flexiquiz.com
FlexiQuiz是一款在線測驗製作工具，允許用戶快速創建、分享和分析各類測驗，適用於教育、商業及個人使用。
Socrative Teacher
socrative.com
Socrative老師是一款互動評估工具，幫助教師通過測驗和即時反饋評估學生理解，支持個性化教學。
Capsim
capsim.com
CapsimInbox是一種模擬平台，用於評估軟技能和培訓成效，幫助企業識別人才技能差距並進行有效的培訓。
Sentral
sentral.com.au
Sentral是一款由教育工作者為教育工作者設計的學校管理系統，提供全面的教育軟體解決方案。
ClassMarker
classmarker.com
ClassMarker是一個安全的在線測驗製作平台，提供自訂化評估工具，支援自動評分及詳細報告，適用於教育及商業用途。
Testmoz
testmoz.com
Testmoz是一個在線工具，簡化測試的創建和管理，支持多種問題格式，並自動評分以快速獲得結果。
PDFQuiz
pdfquiz.com
PDFQuiz是一款將PDF文檔轉換為互動測驗的應用，方便教育者和使用者進行測驗和評估。
Vevox
vevox.com
Vevox是一個即時民意調查和匿名問答平台，增強員工參與度，讓參與者可以透過智能手機或筆記本電腦自由互動。
Poll Everywhere
polleverywhere.com
Poll Everywhere 是一款線上民意調查工具，使用者可利用手機進行即時調查、問答和測驗，提升課堂及會議互動。
Newsela
newsela.com
Newsela 是一個教育平台，提供各年級學生多元的學習內容，支援不同程度的閱讀，並整合數位資源以加強教學。
Conker
conker.ai
Conker是一款基於AI的在線測驗創建工具，旨在幫助教師快速生成自訂的測驗，並與學習管理系統整合，支持即時反饋和可及性功能。
Quizify
quizify.io
Quizify是一款在線測驗構建器，用戶可輕鬆製作互動式測驗，用於教育、潛在客戶及娛樂等多種用途。
OpExams
opexams.com
OpExams是一個簡化創建、管理、評分考試的平台，並提供學生表現分析工具，適用於各種教育環境。
Codio
codio.com
Codio是一個雲端平台，提供互動式課程內容，幫助提高計算機科學課程的學習成果，支持自動評分及多設備訪問。
EdPrime
edprime.co
EdPrime是一款綜合教育管理軟體，提供人力資源、行政、在線招生、會計、學費收取等功能，簡化教育機構的日常管理。
Crowdmark
crowdmark.com
Crowdmark是一個協作線上評分和分析平台，支持教育者管理和評分作業與考試，提供即時反饋和詳細績效分析。
Echo360
echo360.com
Echo360是一個教育平台，提供視頻錄製、管理和互動功能，幫助教育者創建和分享教學內容以增強學習體驗。
PrepAI
prepai.io
PrepAI 是一款基於 AI 的問題生成應用，幫助用戶創建和自定義考試題目及評估學生的批判性思維能力。
ExamSoft
examsoft.com
ExamSoft是一個數字評估平台，提供安全的測試過程，並生成可行的數據以改善考試結果和確保誠信。