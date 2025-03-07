學習體驗平台（LXP） - 最受歡迎的應用程式 - 美國

BrainStorm

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為您的團隊配備唯一專為軟體採用而打造的學習平台。加速入職、減少支持、加深參與並增加使用。無論您是新客戶入職的解決方案提供者、需要更可擴展的方式來管理最終用戶培訓的IT 團隊，還是專注於讓員工加入公司技術堆疊的L&D 團隊，BrainStorm 都將使您的工作更輕鬆，並獲得成果更好的。啟動暗黑用戶 – BrainStorm 是唯一主動針對尚未登入的授權使用者的學習平台。當您轉換暗用戶時，您的使用影響將從增量變為指數。加速採用－不僅教導使用者如何使用，還教導他們何時以及為何使用功能和應用程式。 BrainStorm 旨在實現自動化培訓，讓人們改變工作方式。擴大功能使用－推動更深入、更廣泛的功能採用。幫助更多用戶超越基礎知識，將他們的工具整合到日常工作流程中。 腦力激盪特點： * 有針對性的溝通：透過及時的溝通來激發使用者行動，吸引並啟動不參與的學習者。 * 角色為基礎的學習：按小組組織的自訂內容流可確保為正確的受眾提供正確的內容。 * 課程創作：將您的學習資源上傳並組裝到 BrainStorm Flows™ 中，這是一種自適應工作流程，可為每個學習者提供相關、及時的學習。 * 分支：在任何流程中新增分支，以建立與使用者下一步想要學習的內容一致的個人化學習體驗。 * 內容包：BrainStorm 有數百個預先建置的學習體驗供您使用或修改，以便您可以立即投入使用。 報告：透過動態報告了解是什麼推動了行為變化。