潛在客戶生成軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 俄羅斯

Collective[i]

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高效、開明的銷售團隊更聰明地工作並贏得更多。 Collective[i] 是一種協調資料、人員和流程的整體方法。我們稱之為客戶關係優化。想像一下從您的資料、您的銷售團隊如何運作以及所執行的活動的一切，只需使用堆疊中的現有銷售工具即可提高效率。對於銷售營運和行銷，Collective[i] 提供乾淨、全面和自動化的資料收集。使用機器人流程自動化(RPA)，可以從銷售團隊使用的工作工具（電子郵件、日曆等）中自動捕獲活動，進行清理以更新聯絡人、公司名稱等，並使用我們的專利技術和大量資料自動登錄到CRM網路。不會損失任何數據或寶貴的時間，記錄的數據品質呈指數級提高，組織生產力提高 20-30%。 Collective[i] 維持 CRM 資料的持續適用性，自動修正過時的聯絡人和目標潛在客戶資訊。對於銷售管理，Collective[i] 為每個機會提供透明度和 AI/ML 驅動的智慧。不再需要冗長的管道審查，也不再出現季度末的意外情況。管理人員可以充滿信心地承諾收入，隨時檢查重要機會，並透過完全了解其活動的數量和品質來更好地管理和留住傑出人才。 Collective[i] 為經理提供基於 Collective[i] 龐大網路的 AI/ML 生成的有關買家的情報。對於銷售專業人士來說，Collective[i] 為每個買家的旅程提供指導，人工智慧/機器學習驅動提示將時間集中在哪裡和誰身上，並突出顯示可以幫助加速銷售和提高獲勝率的社交和工作網絡成員。 Collective[i] 的技術具有變革性，是現代銷售組織技術堆疊的重要組成部分。