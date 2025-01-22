潛在客戶生成軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 俄羅斯

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
潛在客戶生成軟體：釋放自動化勘探和轉換的力量 潛在客戶生成軟體使企業能夠簡化和優化獲取高品質潛在客戶、推動成長和最大化收入潛力的流程。透過利用先進的自動化、數據分析和多通路行銷策略，這項創新工具集徹底改變了組織識別、吸引潛在客戶並將其轉化為實際客戶的方式。 從本質上講，潛在客戶生成軟體旨在消除傳統潛在客戶生成方法中固有的猜測和低效率。它使企業能夠精確定位並覆蓋其理想的受眾群體，最終提高轉換率和投資回報率。 透過利用潛在客戶生成軟體的力量，企業可以加速成長，提高銷售效率，並在當今動態市場的競爭中保持領先地位。無論是為 B2B 銷售創造潛在客戶、捕捉電子商務交易的前景，還是推動訂閱服務的註冊，Lead Generation Software 都能協助組織釋放新的機會並推動永續的業務成長。
提議新的應用程式
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。 透過 Marketing Hub，您的所有行銷工具和數據都位於一個易於使用且功能強大的平台上。您將節省寶貴的時間並獲得提供個人化體驗所需的所有背景信息，從而大規模吸引和轉化合適的客戶。此外，行銷人員可以將資料置於他們所做的一切工作的中心，因為 Marketing Hub 是作為 HubSpot CRM 平台的一部分而建立的。使用完整的 CRM 平台時，行銷人員可以與銷售實現無與倫比的一致性，以證明投資回報率並驗證投資。無論是策略、服務或軟體，HubSpot 都能讓您擴大公司規模，而不是複雜化。 HubSpot 擁有您更好成長所需的一切。
Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支援的一體化潛在客戶轉換和溝通平台，可與您已使用的工具整合。超過 100,000 家企業使用 Podium 在競爭中脫穎而出。 * Podium 是一種通訊工具，可協助企業進行網站轉換和客戶互動。 * 評論者經常提到從任何裝置存取應用程式的便利性、易用性以及對客戶溝通和網站轉換的正面影響。 * 用戶提到了客戶服務回應時間的問題、某些功能的困難以及對定價和合約條款的不滿。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo（納斯達克股票代碼：ZI）是幫助企業尋找、取得和發展客戶的上市平台。 ZoomInfo 為全球 35,000 多家公司提供準確、即時的數據、見解和技術。企業利用其數據和平台來提高效率、協調銷售和行銷團隊以及整合技術堆疊。它是資料隱私領域公認的領導者，擁有業界領先的 GDPR 和 CCPA 合規性以及許多資料安全和隱私認證。 專業：GTM 平台、GTM 策略、銷售情報、對話情報、行銷情報、銷售參與、聯絡人資料、意圖資料、潛在客戶開發、改善探查、業務資訊、業務聯絡人、基於帳戶的行銷(ABM)、數據準確性、資料庫衛生和資料編排。
Similarweb
similarweb.com
透過對電子商務、出版商和廣告商前景的 360° 數位洞察，更聰明地進行銷售。透過Similarweb獨特的流量和參與度數據，您可以全面了解潛在客戶的數位策略和績效的每個部分，使您能夠找到新的機會並製定獲勝的宣傳方案。 - 從Sameweb 超過1 億個網站的資料庫中尋找與您的理想客戶資料相符的潛在客戶- 透過潛在客戶豐富向潛在客戶添加更多相關數據點，從而加強您的管道品質並優先考慮外展-監控您的帳戶以掌握新業務和追加銷售業務帶有警報的機會- 深入了解您的潛在客戶的數位績效和策略，以更好地了解您的解決方案如何提供幫助- 透過可信任數據支援的客戶獨特的見解來改善您的客戶回應- 透過決策者的直接聯絡資訊直接與他們聯繫
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
免費的IP 地理定位API 和準確的IP 查找資料庫免費的IP API 提供國家、城市、州、省、當地貨幣、緯度和經度、公司詳細資料、ISP 查找、語言、郵遞區號、國家呼叫代碼、使用者代理資訊、IP-透過 HTTPS 以 REST、JSON 和 XML 格式從任何 IPv4 和 IPv6 位址取得安全性資訊、時區、當前時間、日落和日出時間、月落和月出時間。
Banatic
banatic.com
Banatic 是一個彈出視窗產生器，可輕鬆設計漂亮的彈出視窗並更快地擴展您的電子郵件清單。我們提供軟體服務來建立您自己的彈出視窗並將電子郵件與您最喜歡的電子郵件提供者同步。總而言之，您可以將註冊轉化為收入並更快地發展您的業務。
CallRail
callrail.com
CallRail 讓各種規模的企業都能輕鬆地將更多潛在客戶轉變為更好的客戶。 CallRail 是領先的智慧平台，讓各種規模的企業輕鬆自信地進入市場。 CallRail 的解決方案為全球超過200,000 家公司提供服務，幫助企業追蹤並歸因其行銷旅程中的每條銷售線索，捕獲和管理每個電話、簡訊、聊天和表單，並使用即時洞察來優化其行銷。
Youengage
youengage.me
創造可轉換的互動體驗。無代碼。建立適合行動裝置的測驗、調查、智慧表格、計算器、即時問答、互動式虛擬活動等等。結合收集回饋和使用者參與度的同步和非同步方法。
Apify
apify.com
了解用於網頁抓取、資料擷取和自動化的全端平台。由開發人員為開發人員建置。 + Apify Store 超過 1,600 個用於網頁抓取或自動化專案的預先建置抓取工具。抓取社群媒體、Google 地圖、Google 搜尋、YouTube 等。 + 使用開源工具進行開發 使用 Crawlee 簡化抓取，Crawlee 是我們流行的開源程式庫，用於在 Node.js 中建立可靠的抓取工具。或使用新的 Apify Python SDK。 + 依賴您最喜歡的函式庫 Apify 與 Python 和 JavaScript 配合得很好。使用 Scrapy、Selenium、Playwright 或 Puppeteer。 + 將您的程式碼轉變為 Apify Actor Actor 是無伺服器微應用，易於開發、運行、共享和整合。基礎設施、代理程式和儲存已準備就緒。 + 部署到雲端 無需配置。使用單一 CLI 命令或直接從 GitHub 建置。 + 從 Apify 控制台、CLI、API 執行您的 Actor，或安排您的 Actor 隨時啟動。 + 永遠不會被阻止使用我們龐大的資料中心和住宅代理池。依靠具有類人瀏覽器指紋的智慧型 IP 位址輪換。 + 儲存和共用抓取結果 使用分散式 URL 佇列進行抓取。儲存結構化資料或二進位。以 Excel、CSV、JSON、JSONL、XML、RSS 或 HTML 表格式匯出資料集。 + 隨時間監控效能 檢查所有 Actor 運行、其日誌和運行時成本。監聽事件並取得自訂自動警報。 + 將您的 Actor 插入任何工作流程 使用現成的整合立即連接到數百個應用程序，或使用 Webhooks 和我們的 API 設定您自己的應用程式。 + 發布您的 Actor 加入數百名開發者的行列，在 Apify 商店上分享他們的 Actor 並賺錢。
Diffbot
diffbot.com
Diffbot 提供了一套產品，旨在將網路上的非結構化資料轉換為結構化的上下文資料庫。 Diffbot 的產品基於尖端的機器視覺和自然語言處理軟體構建，每天能夠讀取數十億份文件。 Diffbot 知識圖譜 Diffbot 的知識圖譜產品是世界上最大的上下文資料庫，由超過 100 億個實體組成，包括組織、產品、文章、事件等。知識圖譜的創新 NLP 和事實解析技術將實體連接到上下文資料庫中，包含超過 1 兆個實體
Landbot
landbot.io
Landbot.io 是一個無程式碼聊天機器人平台，使企業能夠建立端到端的無摩擦對話體驗。 Landbot 將對話轉化為獲利成果，幫助行銷、營運和客戶服務團隊將效率提高三倍，並將營運成本降低 30% 或更多。無論是 WhatsApp、Web 還是 Messenger，任何人都可以建立自動化聊天機器人流程，以更好地吸引客戶並提高轉換率。 Landbot 也利用 GPT 和 AI 的最新進展，將 Landbot 的無程式碼功能與其他大型語言模型結合，幫助讓聊天機器人建置體驗變得更加容易。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
Keap
keap.com
Keap 是一款一體式 CRM 以及銷售和行銷自動化平台，旨在發展您的業務。透過 Keap，您可以輕鬆捕捉、組織、追蹤和培養所有潛在客戶，以增加銷售額和收入。為了確保您的成功，Keap 還提供專家指導、深入培訓、出色的支援和專門的企業家社群。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing 連接您在業務中使用的每個工具和管道，以便在客戶生命週期的每個狀態下吸引客戶。利用來自電子郵件行銷、社交媒體、數位廣告和您的網站的數據，與您的聯絡人量身定制個人化的接觸點，確保您的行銷有效、有吸引力且令人難忘，而不會浪費您的時間。我們讓自動化為您服務，讓您可以專注於使您的業務與眾不同的個人風格，並確保您沒有錯過與任何客戶的任何一步。您可以使用 ActiveCampaign 執行哪些操作？ - 在所有客戶接觸點上實現自動化個人化體驗- 追蹤整個客戶生命週期中的買家偏好、行為和許多自訂屬性，以進行更深入的細分和更有效的推廣- 基於幾乎任何參數自訂發送，以便您的訊息始終針對正確的目標受眾- 使用整個客戶生命週期的數據為每個客戶選擇最佳內容、發送時間和交付渠道- 以最小的努力創建完全定制的營銷活動，然後根據客戶行為即時改善您的發送策略- 複製1-無論您的業務有多大，為每位客戶提供 1 種個人體驗
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ 是一個客戶互動平台，具有即時聊天、網站訪客追蹤和分析功能，可協助您了解訪客、吸引他們並即時支援您的客戶。裝載了客戶期望的所有功能以及更多功能，包括即時訪客追蹤、即時聊天翻譯、即時聊天、自動聊天觸發器、線索評分、音訊通話、螢幕共享、髒話管理、聊天預覽、無代碼機器人、應答機器人、聊天路由、內部聊天、代理行動應用程式、適用於 iOS 和 Android 的 SDK，以及與 Whatsapp、Instagram、FB Messenger 和 Telegram 等流行 IM 管道的整合。所有這一切都在一個平台上。
AeroLeads
aeroleads.com
AeroLeads 是一款功能強大的基於網路的潛在客戶生成軟體，它不僅可以找到相關的潛在客戶，還可以找到其聯絡方式。所有資料都可以保存在您的帳戶中，匯出並傳輸到其他網站，例如 SalesForce、Zapier、HubSpot、Mailchimp 等。可以上傳自己的清單。
Wappalyzer
wappalyzer.com
Wappalyzer 是一家網路技術分析器和領先資料供應商。透過在數百萬家公司的網站上追蹤數千種技術，Wappalyzer 可以幫助您識別新的潛在客戶並擴大您的潛在市場。
bant.io
bant.io
一體化潛在客戶開發和銷售加速平台，透過數據驅動的實驗幫助您自動化獲取客戶，讓失敗成為不可能。
Outfunnel
outfunnel.com
外漏斗整合您的銷售和行銷數據，並優先考慮您的潛在客戶。所有行銷活動（電子郵件開啟、網路存取、表單填寫等）都會記錄在您的 CRM 中。銷售人員可以識別最熱門的銷售線索並更明智地進行銷售。保持銷售和行銷聯絡人 24/7 同步。透過潛在客戶評分和網路訪客追蹤找到最佳機會。可與 Pipedrive、Copper、HubSpot、Salesforce 以及 Mailchimp、ActiveCampaign、Facebook Lead Ads、Wix、Calendly 等熱門行銷工具搭配使用。
TweetDM
tweetdm.com
TweetDM 是一個平台，可讓您輕鬆搜尋潛在客戶、編制清單並自動在 Twitter 上向他們發送直接訊息。 TweetDM 擁有包含超過 15 億個個人資料的龐大（不斷增長的）資料庫，可輕鬆搜尋 Twitter 上的特定角色和利基市場。除此之外，TweetDM 還負責處理您的外展活動，設定 DM 活動以自動聯繫潛在客戶並按照自訂序列進行跟進。
RealtimeCRM
realtimecrm.co.uk
RealtimeCRM 可以節省您在研究和資料輸入方面的時間。我們會自動找到您需要的資訊。
CoPilot AI
copilotai.com
利用人工智慧驅動的銷售支援軟體徹底改變您的銷售策略。 CoPilot AI 是一個尖端平台，可以改變您和您的團隊開拓客戶、吸引和轉換客戶的方式。 CoPilot AI 透過以下方式支援行銷和銷售團隊： • 識別與您的業務目標相符的高意向潛在客戶並對其進行優先級排序• 產生有目的的訊息，吸引潛在客戶並引導他們實現轉換• 提供個人化見解，幫助您客製化溝通方式以提供正確的訊息以正確的方式傳達訊息 CoPilot AI 旨在完善您的銷售策略，提高轉換率，並充當智慧盟友來完成更多交易。
Refrens
refrens.com
Refrens ABC 是在一個地方捕捉、管理、追蹤和轉換潛在客戶的最簡單方法。 1. 透過潛在客戶捕獲和網站聯絡表單自動捕獲潛在客戶2. 管理多個銷售管道的潛在客戶3. 將正確的潛在客戶分配給合適的銷售主管並跟踪他們的活動4. 透過電子郵件和WhatsApp 與潛在客戶溝通5. 取得銷售人員的詳細資訊報告和未來收入潛力 6. 只需點擊幾下即可發送報價單、發票、銷售訂單 7. 還有更多功能可以簡化您的銷售工作流程...
123FormBuilder
123formbuilder.com
123FormBuilder 是一款線上表單產生器軟體，可協助世界各地的企業和個人透過線上表單、調查、問卷、測驗和民意調查來收集資料並自動化工作流程。我們的表單產生器提供了許多用於建立表單和調查的功能，而無需編碼技能。資料安全對我們來說至關重要，我們相信無紙化的未來，企業可以透過智慧線上表單處理關鍵業務營運。我們正在建立一個具有最高安全標準的資料收集平台，同時符合 GDPR 和 HIPAA 標準
Signals
getsignals.ai
Signals 是一個潛在客戶開發和人工智慧平台，可幫助您了解誰在您的網站上，並利用他們的行為來與準備購買的訪客互動。我們已經幫助公司找到了數千名合格的新聯絡人，而訪客無需填寫表格。
Kartra
home.kartra.com
Kartra 不只是一個平台；它是您創業之旅中的合作夥伴，提供從高轉換率登陸頁面和網站到複雜的電子郵件行銷解決方案、會員網站等的一切。 Kartra 平台旨在推動銷售，提供強大的一體化解決方案，簡化數位行銷和銷售流程，讓您專注於您最擅長的事情 - 為受眾創造和交付價值。 * 輕鬆創作：透過引人入勝的網站、影片和網路研討會吸引觀眾。提供變革性的會員資格或線上課程，並透過整合工具管理您的日程安排和計費。 * 精準行銷：使用先進的潛在客戶捕獲技術擴大您的覆蓋範圍，並透過有針對性的活動和管道培養您的潛在客戶。透過電子郵件或簡訊有效傳達您的優惠，並透過可自訂的結帳處理付款。 * 擴展您的願景：利用進階標記和基於行為的訊息傳遞來完善您的行銷策略。透過深入分析自動化您的成長並做出明智的決策。
Roistat
roistat.com
Roistat 是一個由人工智慧驅動的行銷分析系統，它可以分析您的所有廣告活動直至利潤。 Roistat 從客戶的 CRM 系統、廣告管道及其網站收集資料。 Roistat 在幾秒鐘內根據 40 多個業務指標建立報告，提供從每個關鍵字到最終銷售的行銷分析。 Roistat 確定公司是否從其付費廣告活動中賺錢，這反過來又幫助使用 Roistat 的公司更有效地分配廣告預算並增加收入。 Roistat 可以確定： - 您的客戶來自哪些廣告管道； - 完整的廣告管道統計直至關鍵字； - 如何有效分配預算； - 如何在獲得更多銷售額的同時節省廣告費用； - 銷售漏斗的所有階段。
IPinfo
ipinfo.io
我們是值得信賴的 IP 位址資訊來源，每月為超過 1,000 家企業和 100,000 多名開發人員處理 400 億個 IP 地理定位 API 請求
Sender
sender.net
Sender 的主要優勢是電子郵件的高送達率、屢獲殊榮的用戶友善性和無與倫比的經濟性。 Sender 專為電子商務和部落客量身定制，具有許多附加功能，但完美適合各種企業 - 從個人公司到大中型企業。透過電子商務平台的客製化集成，您只需複製並貼上產品的 URL，即可將產品添加到新聞通訊中，Sender 將自動提取產品圖像、描述、價格等。部落客和資訊行銷人員可以使用 Sender 廣泛的自動化功能，與他們的社群媒體追蹤者分享時事通訊並追蹤結果。此外，Sender 還提供許多附加功能，透過 destop 推播通知、事務性和自動化電子郵件序列、API 整合以及易於使用的拖放訂閱表單產生器來幫助實現最佳行銷效果。所有 Sender 計劃均提供所有這些功能，其中包括慷慨的永久免費計劃，該計劃允許每月向 2,500 名訂閱者發送最多 15,000 封電子郵件。
Visual Visitor
visualvisitor.com
功能強大、價格實惠且易於使用的銷售智慧平台。我們讓 B2B 銷售變得更輕鬆。幫助銷售和行銷團隊在更短的時間內銷售更多產品。我們的平台包括 - 買家意向數據 - 擁有超過 6.06 億聯絡人的 B2B 聯絡人資料庫 - 匿名網站訪客識別 - 電子郵件/提案追蹤 我們平台的優勢包括： - 幫助您的銷售和行銷團隊進行首次聯繫。 36% 的銷售額流向最先回應的供應商。 - 將勘探時間減少多達 80% 我們提供您找到困難的潛在客戶所需的數據。 - 發現你隱藏的線索。我們幫助您從現有流量中獲得更多潛在客戶。 - 潛在客戶沒有回應？我們將讓您深入了解前景方面正在發生的事情。我們成立於 2009 年，在佛羅裡達州傑克遜維爾和喬治亞州亞特蘭大設有辦事處。 Visual Visitor 擁有超過 2,220 位客戶和白標經銷商，正迅速成為成長型公司的首選平台。
Opensend
opensend.com
取得匿名訪客的電子郵件。快速成長的線上企業使用 Opensend 來增加電子郵件聯絡人、自動執行電子郵件重定向並提高電子郵件轉換率。
LeadRebel
leadrebel.io
LeadRebel 是 B2B 潛在客戶開發的軟體。我們的軟體可以幫助您識別曾經造訪過您網站的公司。我們提供有關每家公司及其對您網站的訪問的詳細資訊。透過使用 LeadRebel，您可以產生熱情的 B2B 潛在客戶並將其轉化為客戶。
WotNot
wotnot.io
WotNot 透過聊天機器人大規模自動化您的客戶互動。解決業務挑戰，例如獲得更多潛在客戶、預訂更多預約、利用尖端聊天機器人擴展客戶支援。客戶使用 WotNot 為其當前或未來的客戶提供個人化的客戶體驗，該體驗 24/7 可用、即時回應、完全可靠並且使用客戶語言。將聊天機器人添加到房地產、保險、金融、醫療保健、汽車、SaaS、銀行、消費品、製造和教育等任何垂直領域，以滿足多種用例。透過 WotNot 的無程式碼機器人建構器，您可以使用直覺的視覺化建構器相當輕鬆地建造機器人。根據您定義的觸發器和條件，管理不同活動的多個機器人。此外，WotNot 還提供為您量身定制的服務，其中我們經驗豐富的對話設計專家團隊了解您的需求，並仔細創建符合您業務需求的對話流程，並透過審查結果不斷優化流程。加入全球 3000 多家信任 WotNot 進行顧客互動的企業。
Ocean.io
ocean.io
更聰明的勘探資料平台，可為您帶來 5 倍以上的高品質潛在客戶，從而實現更快、更有效率的收入成長。 Ocean.io 為 B2B 銷售和行銷團隊提供適合公司中合適人員的電子郵件和電話號碼。
Hunter.io
hunter.io
Hunter 是一種基於雲端的解決方案，可協助企業尋找和驗證來自網域、公司或網路上特定專業人員等的專業電子郵件地址。還包括一個免費的冷電子郵件平台，可直接從 Hunter 發送電子郵件活動。 Hunter 讓銷售人員、招募人員和行銷人員能夠使用簡單但功能強大的工具輕鬆地聯繫其他專業人士。亨特抓取網路並索引公開的專業電子郵件地址。透過簡單的使用者介面可以輕鬆存取這些數據，以找到公司中合適的人員或找到如何聯繫已確定的專業人員。
Kaspr
kaspr.io
Kaspr 自動檢索 LinkedIn 上的聯絡方式。只需免費註冊並開始使用我們的 Chrome 擴充功能即可即時存取潛在客戶的聯絡資訊。透過豐富數據、建立 LinkedIn 推廣活動以及與所有您喜愛的銷售應用程式集成，在儀表板中管理您的潛在客戶。各行業超過 40,000 名用戶已採用 Kaspr Google Chrome 擴充功能來取得合格、準確且符合 GDPR 和 CCPA 的 B2B 資料。花時間尋找潛在客戶，專注於銷售。現在可以免費存取無限量的 B2B 電子郵件。無需信用卡即可註冊。
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Ruler Analytics 是一個行銷衡量和歸因平台，它將孤立的行銷、銷售、收入和客戶數據連接起來： - 提供客戶旅程的完整漏斗視圖- 在管道、行銷活動、內容和關鍵字層面準確歸因收入- 建立多點觸控使用6 種不同歸因模型（首次點擊、最終點擊、線性、基於位置、時間衰減和數據驅動歸因）的歸因報告- 透過成本、機會、收入和投資回報率豐富您的廣告平台、CRM 和BI 工具數據- 衡量和預測來自「暗社交」活動和零點擊管道的離線和/或隱形接觸點的影響- 透過使用第一方數據衡量成功，克服傳統分析系統因「cookie死亡」而導致的準確性問題透過 Ruler Analytics 預訂演示，開始根據收入和投資回報率（而不僅僅是轉換次數）優化您的行銷策略。
Seamless.AI
seamless.ai
Seamless.AI 是第一個也是唯一一個 B2B 銷售線索即時搜尋引擎。超過 35 萬名用戶和數萬名總統俱樂部獎得主使用 Seamless.AI 為他們需要銷售的任何人尋找經過驗證的手機、電子郵件和直撥電話。剛剛宣布：Seamless.AI 的買家意圖和工作變動！ Seamless.AI 剛剛發布了買家意向數據，因此您可以透過聯繫當前市場上準備購買您的產品或服務的帳戶來比以往更快地建立管道。 Seamless.AI 的工作變動讓您可以接觸到任何已經改變角色或跳槽到新公司的人，這樣您就可以在這個關鍵時刻與客戶和潛在客戶聯繫，而不會失去聯繫。
Fastbase
fastbase.com
Fastbase 是一家網路和資料庫分析公司，提供越來越多的工具來支援 B2B 行銷和銷售。 Fastbase 成立於 2014 年，並於 2016 年 6 月推出了 Fastbase WebLeads，它是 Google Analytics 的附加元件，可識別造訪您網站的公司。 Fastbase WebLeads 是 Google Analytics 的網路訪客追蹤工具，可讓您發現對您的業務表現出興趣的公司和組織、他們正在搜尋的資訊以及他們查看過的頁面。將基準測試數據與監控 Fastbase SaaS 應用程式的內建網路線索結合，可以真正了解數位受眾。透過使用 Google 分析帳戶登入並同意 Fastbase 可以存取 Google 分析數據，註冊並開始使用 Fastbase WebLeads 非常簡單。第一次在 Fastbase 應用程式中，Fastbase 會從您的分析帳戶中檢索潛在客戶，然後開始處理它們。主選單提供線索搜尋和位置過濾器。主要視圖有： - 統計- 新潛在客戶- 網路潛在客戶- 熱門潛在客戶- Google Ads 潛在客戶- 顯示地圖“統計”選項對於獲取最近活動的快照非常有用- 顯示最活躍的訪問者及其按行業和國家/地區的細分，儘管使用「地圖」選項也是一種有用的方法，可以立即查看您的網路訪客在世界各地的位置。大多數選項都是不言自明的。 Fastbase WebLeads 旨在開發 B2B 潛在客戶。您可以建立篩選器（來自特定國家/地區的訪客、檢視過特定頁面的訪客等）並匯出至 Excel 和 Google 試算表。
UpLead
uplead.com
UpLead 是一個 B2B 勘探平台，提供最高品質的 B2B 聯絡人和公司資料。功能包括：即時電子郵件驗證、200 多個國家的全球聯絡人、50 多個搜尋條件、技術追蹤、基於帳戶的行銷、競爭對手情報、電子郵件模式情報、社交資料連結、Salesforce 和12 個其他CRM 整合、強大的API 等。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一個以資料優先的參與平台，它將智慧嵌入您的工作流程中，幫助您執行、分析和改進您的成長策略。
AWeber
aweber.com
AWeber 是小型企業電子郵件行銷軟體的市場領導者。 AWeber 成立於 1998 年，擁有 20 多年的成功經驗，透過強大且簡單的電子郵件行銷軟體幫助全球超過 100 萬客戶可靠地與其潛在客戶和現有客戶建立聯繫。除了屢獲殊榮的 24/7 美國客戶支援之外，AWeber 還能夠快速建立響應式登陸頁面、載入和管理聯絡人、發送精彩電子郵件、發送即時推播通知以及分析結果，而無需成為技術高手。 AWeber 與 1,000 多個合作夥伴軟體解決方案合作，使客戶能夠與他們賴以營運和發展的應用程式和服務無縫整合。 AWeber 是一家私人公司，總部位於賓州查爾方特。
ReachStream
reachstream.com
ReachStream 是 B2B（企業對企業）資料解決方案提供商，為行銷和銷售目的提供高品質和準確的資料。它為企業提供了廣泛的數據存取權限，包括聯絡資訊、公司詳細資訊等，幫助他們識別和瞄準理想的潛在客戶。 ReachStream 的數據旨在支援數據驅動的行銷和銷售工作，使企業能夠有效地接觸目標受眾、培育潛在客戶並最終推動收入成長。該平台在當今動態的商業環境中尤其有價值，擁有最新且全面的數據對於成功至關重要。
Pharow
pharow.com
Pharow 是最簡單的 B2B 勘探工具，可促進您的預約和 B2B 銷售。只需點擊 3 次，您就可以找到未來的客戶及其聯絡資訊。我們的平台可讓您根據洞察（成長、招募、使用的技術等）找到並細分您的潛在客戶，找到他們的聯絡資訊並將其發送到您的 CRM。我們的平台上擁有超過100萬家公司、500萬專業決策者和1324個過濾器，讓您能夠瞄準您的潛在客戶，為您的業務發展做出正確的決策。如果您想在勘探方面更上一層樓，請來測試 Pharow。
Revscale
revscale.ai
無論您是要自動化個人化銷售推廣、簡化募款工作，還是希望招募新的團隊成員，Revscale 都會分析來自整個網路的買家意圖訊號和見解，並透過旨在實現轉換的社交接觸點和自動出站序列來吸引您的潛在客戶。
LoneScale
lonescale.com
LoneScale 透過提供最有可能的買家來幫助收入團隊創建和關閉更多管道。對於銷售，LoneScale 將銷售意圖大規模自動化到 CRM 中，每天提供合格的管道和賣點，以便銷售代表預訂更多會議並增加收入。對於行銷，LoneScale 捕獲每個關鍵意圖和聯絡人，以自動執行高效能 ABM 活動、減少 CAC 並增加收入貢獻。 LoneScale 利用 AI，自動為 CRM 提供支持，讓買家與您的最佳客戶相匹配。這意味著銷售代表可以專注於銷售而不是研究數據。快速發展的公司相信 LoneScale 能夠將其勝率提高 3 倍，每次代表節省 10 小時以上，並且其管道 ARR 提高 10 萬美元。
Octane11
octane11.com
Octane11 是一個專注於 B2B 的數據分析和協作平台，它連接付費、自有和免費的行銷、銷售和產品使用數據，以推動真正的業務成果。我們協助收入超過 1 億美元的 B2B 企業跨團隊整合、豐富和分析數據，並將效能與產業基準進行比較。客戶利用 Octane11 的開箱即用視覺化功能，或向 BI 工具、CDP、CRM 或他們選擇的其他端點提供增強的資料。 Octane11 確實是 B2B 資料堆疊中缺少的一環，它可以將孤立的資料轉化為可操作的見解，並以極少的時間和成本提高效能。
SigParser
sigparser.com
將您的電子郵件變成聯絡人。自動從您的電子郵件、電子郵件簽名和日曆中尋找每個聯絡詳細資訊。輕鬆與 CRM 和行銷應用程式同步，讓您的聯絡人保持最新狀態。
BuiltWith
builtwith.com
BuiltWith 是一個網站分析器、潛在客戶開發、競爭分析和商業智慧工具，為互聯網提供技術採用、電子商務數據和使用分析。
Revmonk
revmonk.io
Revmonk 是人工智慧驅動的 B2B 行銷自動化平台。它具有許多對行銷和銷售團隊非常有益的功能，包括： - 識別有機和付費網路流量：這可以幫助團隊了解哪些管道為其網站帶來最多的流量，並識別潛在客戶已經表達了對其產品或服務的興趣。 -豐富潛在潛在客戶的聯絡資訊：這可以幫助團隊更有效地確定潛在客戶並創建更個人化的行銷活動。 - 配置理想客戶檔案 (ICP) 參數並建立目標客戶清單：這可以幫助團隊將精力集中在最有希望的潛在客戶上並提高轉換率。 - 建立清單並與 CRM 即時同步帳戶/聯絡人：這可以幫助團隊保持 CRM 資料最新，並確保他們始終處理最相關的潛在客戶。 - 使用自訂法學碩士發送超個人化電子郵件：這可以幫助團隊創建更具吸引力和更有效的電子郵件活動。 - 當關鍵客戶/聯絡人造訪您的網站時設定 Slack 警報：這可以幫助團隊快速跟進潛在客戶並增加完成交易的機會。 -總體而言，Revmonk 具有許多功能，可幫助團隊自動化工作流程、提高效率並產生更多潛在客戶和銷售。
Skrapp.io
skrapp.io
Skrapp.io 是一款電子郵件查找和業務資料豐富工具，用於 B2B 銷售推廣和電子郵件行銷。我們正在收集和製作公開數據，以提供先進的潛在客戶電子郵件研究平台，幫助專業人士發起高效的電子郵件行銷和外展活動，並獲取有關潛在收件人的寶貴數據。
Foundry
foundryco.com
Foundry 的帳戶為基礎的行銷 (ABM) 平台在購買過程的每個階段協調行銷和銷售活動。在單一平台中，Foundry ABM 結合了基於帳戶的廣告、網路個人化和銷售啟動功能，以跨多個管道編排行銷活動。這些活動工具和分析在專有的人工智慧驅動的購買意圖引擎上運行，該引擎可在購買過程中評估帳戶興趣。 Foundry ABM 可以精心策劃 ABM 活動，以提高目標客戶的認知度、參與度和管道。要了解更多信息，請訪問 https://foundryco.com/our-solutions/software/。注意：許多評論都是針對 Triblio 平台，即現在的 Foundry ABM。
SonarList
sonarlist.io
在全球範圍內搜尋數據和商業電子郵件，並以經濟實惠的價格無限地驗證它們。
Collective[i]
collectivei.com
高效、開明的銷售團隊更聰明地工作並贏得更多。 Collective[i] 是一種協調資料、人員和流程的整體方法。我們稱之為客戶關係優化。想像一下從您的資料、您的銷售團隊如何運作以及所執行的活動的一切，只需使用堆疊中的現有銷售工具即可提高效率。對於銷售營運和行銷，Collective[i] 提供乾淨、全面和自動化的資料收集。使用機器人流程自動化(RPA)，可以從銷售團隊使用的工作工具（電子郵件、日曆等）中自動捕獲活動，進行清理以更新聯絡人、公司名稱等，並使用我們的專利技術和大量資料自動登錄到CRM網路。不會損失任何數據或寶貴的時間，記錄的數據品質呈指數級提高，組織生產力提高 20-30%。 Collective[i] 維持 CRM 資料的持續適用性，自動修正過時的聯絡人和目標潛在客戶資訊。對於銷售管理，Collective[i] 為每個機會提供透明度和 AI/ML 驅動的智慧。不再需要冗長的管道審查，也不再出現季度末的意外情況。管理人員可以充滿信心地承諾收入，隨時檢查重要機會，並透過完全了解其活動的數量和品質來更好地管理和留住傑出人才。 Collective[i] 為經理提供基於 Collective[i] 龐大網路的 AI/ML 生成的有關買家的情報。對於銷售專業人士來說，Collective[i] 為每個買家的旅程提供指導，人工智慧/機器學習驅動提示將時間集中在哪裡和誰身上，並突出顯示可以幫助加速銷售和提高獲勝率的社交和工作網絡成員。 Collective[i] 的技術具有變革性，是現代銷售組織技術堆疊的重要組成部分。
LeadPyramid
leadpyramid.com
多年來，LEADPYRAMID 一直是資料庫服務領域的先驅。對於正在尋找電子郵件和電話號碼目標前景的公司來說，它是一站式解決方案 Leadpyramid 是滿足所有資料庫要求的一站式解決方案。它是一種銷售情報工具，可幫助組織透過經過驗證的潛在客戶進一步拓展業務。它是公司為電子郵件行銷和電話行銷活動確定合適的 B2B 客戶的理想解決方案。 Leadpyramid 有能力為資訊科技 (IT)、醫療保健、人力資源、行銷或任何行業的任何決策者清單提供資料。該解決方案已幫助眾多組織為其以客戶為中心的行銷方法採購和創建正確的客製化解決方案。 LeadPyramid 一直在建立一個經過即時驗證的資料庫，讓您獲得最佳的資料庫交付準確性。
INNGUMA
innguma.com
INNGUMA 是模組化軟體，可透過監控競爭環境在您的業務中創造智慧。
Goava
goava.com
Goava 是一個透過發現最有價值的銷售線索來增加銷售的平台。我們幫助 B2B 銷售人員獲得有關潛在客戶的量身定制的見解。 Goavas 平台告訴您應該聯繫哪家公司、應該與誰交談以及應該談論什麼。簡單的介面使您能夠獲得無與倫比的計時並不公平地追蹤您的潛在客戶和客戶。
Fork
fork.ai
Fork是一家幫助雲端服務公司智慧獲客的公司。公司平台由系列產品組成，主要服務對象集中於IaaS、PaaS及SaaS層雲端服務企業。透過先進的數據分析技術和全網公開訊息，重構企業的業務資訊基礎，建構獨特的企業採購預算量化評估體系，並以此為基礎建立高效的企業客戶分析與匹配系統。
Company Guru
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