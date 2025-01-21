生成式人工智慧軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 塞爾維亞

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
生成式人工智慧軟體是指利用生成式人工智慧演算法自主創建內容的一類軟體應用程式。這些演算法通常基於深度學習技術，特別是生成對抗網路（GAN）或變分自動編碼器（VAE）。 生成式人工智慧軟體可用於產生各種類型的內容，包括但不限於： * 影像：產生逼真或抽象的影像、照片般逼真的臉孔、風景等。 * 影片：創建影片序列、動畫和視覺效果。 * 文本：產生自然語言文本，包括文章、故事、詩歌和程式碼片段。 * 音樂：創作音樂曲目、旋律，甚至整部作品。 * 設計：創建產品、標誌、使用者介面和建築佈局的設計。 這些軟體工具對於藝術家、設計師、開發人員和其他尋求簡化創作流程、探索新想法或增強現有工作流程的專業人士來說非常有價值。生成式人工智慧軟體通常允許使用者控制各種參數或輸入約束，以指導生成過程並實現期望的結果。
提議新的應用程式
ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT 是一個免費使用的人工智慧系統。使用它進行對話、獲得見解、自動化任務並見證 AI 的未來，所有這些都可以在一處完成。
Google Gemini
gemini.google.com
Gemini 讓您可以直接存取 Google 最好的 AI 模型系列，這樣您就可以： - 獲得寫作、腦力激盪、學習等方面的協助 - 從 Gmail 或 Google 雲端硬碟總結并快速查找信息 - 即時產生影像 - 使用文字、語音、照片和相機以新方式獲得幫助 以前稱為巴德。
Claude
claude.ai
Claude by Anthropic 是 Anthropic 打造的下一代人工智慧助手，經過安全、準確且可靠的培訓，可協助您出色地完成工作。
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI 是一款由人工智慧聊天機器人驅動的研究和會話搜尋引擎，可使用自然語言預測文字回答查詢。 Perplexity 於 2022 年推出，使用網路來源產生答案，並引用文字回應中的連結。
Google Cloud Platform
google.com
Google 雲端平台 (GCP) 由 Google 提供，是一套雲端運算服務，運行在 Google 內部用於其最終用戶產品（例如 Google 搜尋、Gmail、文件儲存和 YouTube）的相同基礎架構上。除了一套管理工具外，它還提供一系列模組化雲端服務，包括運算、資料儲存、資料分析和機器學習。註冊需要信用卡或銀行帳戶詳細資訊。 2008 年 4 月，Google 發布了 App Engine，這是一個用於在 Google 管理的資料中心中開發和託管 Web 應用程式的平台，這是該公司的第一個雲端運算服務。該服務於 2011 年 11 月全面推出。 Google Cloud Platform 是 Google Cloud 的一部分，其中包括 Google Cloud Platform 公有雲基礎設施，以及 G Suite、企業版 Android 和 Chrome OS，以及用於機器學習和企業地圖服務的應用程式介面 (API)。
Leonardo.AI
leonardo.ai
透過人工智慧驅動的速度和風格一致性，為您的創意專案產生生產品質的資產。
Intercom
intercom.com
Intercom 是唯一完整的客戶服務解決方案，可在自動化和手動支援方面提供無縫的客戶體驗，從而提高客戶滿意度，同時降低成本。我們正在建立一個未來，大多數客戶對話都可以在不需要人工支援的情況下成功解決，使團隊能夠騰出時間來處理更高價值的客戶對話。 包括 Atlassian、Amazon 和 Lyft Business 在內的超過 25,000 個全球組織依靠 Intercom 提供任何規模的無與倫比的使用者體驗。 Intercom 的平台每月發送超過 5 億則訊息，並可與每月超過 6 億的活躍最終用戶互動。 Intercom 成立於 2011 年，並獲得 Kleiner Perkins、Bessemer Venture Partners 和 Social Capital 等領先創投家的支持，其使命是讓網路業務個人化。
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
一個圖形設計應用程序，可幫助您創建專業品質的社交媒體帖子、邀請函、數位明信片、圖形等。從您的想法開始，為您創造一些獨特的東西。
VEED AI Video Generator
veed.io
VEED 是一款為想要擴大影片製作規模的企業提供的一體化平台。 200 多個國家的行銷、銷售、學習與發展和社群媒體客戶製作影片的速度比以往快了 30 倍。 VEED 將權力交給您的團隊： * 記錄優質內容 * 輕鬆編輯視頻 * 自動轉錄 忘記學習笨重且昂貴的編輯軟體或依賴代理商。 VEED 是您直覺的影片工具套件。從執行長到實習生，每個人都可以使用它來製作專業視頻，而無需專業技能。 VEED Enterprise 讓您： * 與其他團隊成員即時合作 * 存取包含 30,000 多個媒體資源的庫 * 使用自訂範本來節省時間 哦，VEED 擁有一套人工智慧工具，可以使生產效率提高 10 倍。 VEED AI 讓您： * 使用人工智慧頭像將文字轉換為視頻 * 自動產生準確的字幕 * 立即刪除影片和圖像背景 * 還有更多 VEED 是一款為超過 300 萬創作者提供世界級影片策略的軟體。 * VEED 是一個影片編輯平台，提供自動字幕、內容偵測和各種設計選項等功能。 * 用戶經常提到易用性、字幕功能的準確性以及允許創意編輯和專業品質影片的各種設計選項。 * 審閱者遇到了一些問題，例如基於會員等級的功能限制、偶爾緩慢的處理時間以及希望在基本計劃中提供更高級的功能。
ElevenLabs
elevenlabs.io
ElevenLabs 是一家人工智慧音訊研究和部署公司。 我們的研究團隊開發了 AI 音訊模型，可產生逼真、多功能且具有情境感知的語音和聲音效果。我們的產品團隊使日常用戶、產消者和企業可以使用這些模型來創建和在地化內容。 我們的技術用於為有聲讀物和新聞文章配音、為視頻遊戲角色製作動畫、幫助電影預製作、自動化娛樂本地化流程、為社交媒體和廣告創建動態音頻內容以及培訓醫療專業人員。它也為那些失去聲音的人回饋了聲音，並為日常生活中有無障礙需求的人提供了幫助。
Rask.ai
rask.ai
Rask AI 是一款一站式在地化工具，內容創作者和公司可以將其影片快速且有效率地翻譯成 130 多種語言。借助“文字轉語音”和“語音複製”技術，他們可以為影片添加專業品質的配音，而無需錄製或聘請配音演員。現在，您可以在配音時保留自己的聲音或畫外音。 2023 年 4 月初，Rask AI 榮獲 Product Hunt 的每日產品獎，在最初的幾週內，該專案就達到了 10,000 註冊的第一個里程碑！ 該團隊取消了訂閱用戶的 20 分鐘和 100 MB 限制。現在，創作者可以不受任何限制地為 YouTube 或課程配音長影片。還有一件很棒的事 - 配音過程速度提高了三倍，效率提高了三倍！ 多說話者檢測和翻譯是一項獨特的功能，我們相信它使我們有別於其他服務。 Rask 的人工智慧團隊很自豪能夠成為最早提供這種體驗的團隊之一。 工具與 YouTube、Vimeo、Instagram、Twitter 和 TikTok 等流行影片平台和社群媒體網站完全整合。 五月初，團隊將增加兩個很棒的功能。您可以將嘴唇動作同步到任何音訊。第二個特點是總結。或者簡單地說，它是 Shorts。人工智慧將從影片中選擇最有衝擊力的時刻，並將它們變成最精彩的片段。 Rask AI 團隊打破語言障礙，幫助內容創作者和公司與全球不同受眾分享他們的內容，增加其內容的潛在覆蓋率和影響力。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一個以資料優先的參與平台，它將智慧嵌入您的工作流程中，幫助您執行、分析和改進您的成長策略。
Grammarly
grammarly.com
Grammarly 是全球領先的人工智慧寫作輔助公司，每天受到超過 3000 萬人和 70,000 個專業團隊的信賴。從立即創建初稿到完善每條訊息，Grammarly 幫助財富 500 強企業中 96% 的人在不損害安全或隱私的情況下表達自己的觀點並獲得結果。我們相信優秀的寫作可以完成工作。 Grammarly 的產品（Grammarly Business、Grammarly Premium、Grammarly Free 和 Grammarly for Education）隨時隨地為您服務，為超過 500,000 個應用程式和網站提供與上下文相關的寫作支援。 Grammarly 成立於2009 年，在《富比士》雲端100 強中排名第七，是《時代》雜誌100 家最具影響力的公司之一，是《Fast Company》人工智慧領域最具創新力的公司之一，也是《Inc.》最佳工作場所之一。我們採用遠端優先的混合工作模式，這意味著我們主要在家工作，並在北美和歐洲的中心進行面對面的協作。
ClipDrop
clipdrop.co
無需照相館即可創造專業的視覺效果。 ClipDrop 是一套由 AI 驅動的視覺化編輯和創建工具，由 Stability AI 提供支援。該平台具有大量功能，包括背景去除、物件清理、影像放大、重新照明等工具。 ClipDrop 還提供 API，使開發人員能夠將 AI 功能無縫整合到自己的應用程式中。 Reimagine XL 是 ClipDrop 的最新功能之一，可讓您創建圖像的無限變化，非常適合設計工作和概念藝術。
Replit
replit.com
Repl.it 是一家位於舊金山的新創公司，也是一個線上 IDE（整合開發環境）。它的名字來自縮寫 REPL，代表「讀取-評估-列印循環」。該服務由約旦程式設計師 Amjad Masad 和約旦設計師 Haya Odeh 於 2016 年創建。此外，Repl.it 允許使用者透過各種方式共用項目。他們還舉辦“jams”，即基於特定主題的編碼比賽。競賽獎品通常包括臨時帳戶升級、金錢、加密貨幣或禮品卡等。 Repl.it 上的 repl 是一個互動式程式設計環境。您可以使用最受歡迎的程式語言建立工作區，在虛擬機器上為您提供一個可以運行程式碼的容器。在任何給定的 repl 中，都有兩個主要部分 - 編輯器和控制台。 該編輯器使用 Monaco，這是為 Visual Studio Code 提供支援的相同技術。在行動裝置上，編輯器是 Ace。 Repl.it 有一個名為「駭客計畫」的高級套餐。它允許在專案中提供更多的儲存空間、私人程式碼和無限的協作者，而 Github Education 計劃包括 3 個月免費的 Hacker 計劃。 repl.it 上有 60 多種不同的程式語言，包括 Python、Ruby、HTML 和 Java。 該公司已獲得 Y Combinator、Andreessen Horowitz、Bloomberg Beta 等公司的資助。 「該公司每週擁有超過 50 萬名活躍開發者和超過 300 萬用戶。 Repl.it 網站也有 Talk 論壇。世界各地的許多開發人員都使用該論壇來分享他們的創作。 Repl Talk 版主保持論壇的清潔。
PlayHT
play.ht
PlayHT 是一個由人工智慧驅動的語音生成平台，可讓您立即建立超逼真的文字轉語音。他們的語音人工智慧可以將文字轉換為自然的人類聲音，跨越任何語言和口音。 * PlayHT 使用先進的語音 AI 和機器學習技術，從文字輸入產生類似人類的聲音。 * 他們擁有包含 142 種語言和口音的 900 多個人工智慧語音庫。 * 您只需將文字輸入或貼上到他們的線上文字轉語音編輯器中，它就會立即合成語音。 * 您可以自訂聲音、速度、音高、發音等。 * 聲音聽起來非常真實和人性化。
Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支援的一體化潛在客戶轉換和溝通平台，可與您已使用的工具整合。超過 100,000 家企業使用 Podium 在競爭中脫穎而出。 * Podium 是一種通訊工具，可協助企業進行網站轉換和客戶互動。 * 評論者經常提到從任何裝置存取應用程式的便利性、易用性以及對客戶溝通和網站轉換的正面影響。 * 用戶提到了客戶服務回應時間的問題、某些功能的困難以及對定價和合約條款的不滿。
Wonder Dynamics
wonderdynamics.com
Wonder Dynamics 是一家媒體科技新創公司，正在開發一種人工智慧製作工具，使獨立電影製作人能夠以極少的預算提供大片級的視覺特效。
Luna.ai
luna.ai
舊的銷售策略已經被打破。今天的潛在客戶對那些一刀切的垃圾郵件的耐心為零。電子郵件服務提供者也收緊了針對大量冷電子郵件的政策。這是一個新時代，舊的方式已經不再適用了。 如果您認為簡單地發展銷售團隊就是靈丹妙藥，那麼請再想想。儘管盡了最大努力，許多銷售人員仍然未能有效理解和吸引潛在客戶。銷售代表的投資報酬率越來越難以證明其合理性。聽起來很熟悉嗎？是時候做出改變了。 進入 Luna.ai，您在銷售黑暗中的火箭飛船。 Luna.ai 不僅僅是另一個人工智慧銷售工具；這是您正在尋找的一體化潛在客戶平台。基於訊號的銷售、大規模個人化、電子郵件送達率——Luna.ai 都涵蓋了。 使用 Luna.ai，您不僅僅是銷售；而是銷售。您的銷售方式更加明智、更有效。想像一下，有一個系統能夠從裡到外了解您的潛在客戶，建立在大量數據和見解的基礎上，以確保每次外展活動都是準確的。精通 152 種語言，令人印象深刻。最好的部分是什麼？可擴展，擁有無限的電子郵件帳戶，而成本僅為傳統方法的十分之一。 從本質上講，Luna.ai 旨在幫助您在自己最喜歡做的事情上表現出色：與客戶建立聯繫並達成交易。這是為了消除猜測並確保您發送的每個訊息都具有個性化和相關性。 立即制定您的第一本行動手冊。使用 Luna.ai 的預設，您將在幾分鐘內啟動並運行。月球上見！
GetGenie Ai
getgenie.ai
透過 GetGenie AI（您的個人內容和 SEO 助理）的強大功能，產生長篇內容、短文以及介於兩者之間的所有內容。分析關鍵字、論壇問題和競爭對手，開始統治 SERP——利用 Genie 的 AI 魔力！
Speechify
speechify.com
Speechify 是一款文字轉語音應用程序，可讓全世界輕鬆存取資訊。超過 20 萬人使用我們的 Google Chrome 擴充功能、網頁應用程式、iOS 應用程式和 Android 應用程式。我們的使命是確保閱讀永遠不會成為學習的障礙。 我們出色的用戶是學生、專業人士和生產力愛好者。他們中的許多人有閱讀障礙和注意力不足過動症等學習差異，而許多人只是想更快地閱讀和隨時隨地聆聽。借助 Speechify，您可以將任何書籍、文件或網站轉換為音頻，並在車內、洗衣服、遛狗、做晚飯、鍛煉、跳傘時聆聽 - 無論您的日常生活是什麼！ Speechify 也為 Medium、Star Tribune、The Direct 等提供支援。輕鬆將文字轉語音新增至您的網站。 我們無所畏懼的執行長 Cliff Weitzman 於 2017 年在布朗大學的一間宿舍裡創立了 Speechify，這樣他就可以與其他人分享他一直在開發的令人難以置信的文本轉語音軟體。克里夫患有閱讀障礙，他對自己花了多少時間和精力來閱讀感到沮喪。先進的 TTS 技術徹底改變了遊戲規則，它使他能夠比普通讀者快 3 倍地完成閱讀，並更好地理解和保留資訊。 在 Speechify，我們的目標是讓閱讀永遠不會成為任何人學習的障礙。沒有什麼可以阻止您快速有效地學習資訊。 在短短幾年內，Speechify 已發展到在全球擁有 100 多名團隊成員。我們為這支令人難以置信的團隊感到自豪，團隊的成員曾擔任 Snapchat、Apple、Spotify、Amazon 和 Uber 等公司的領導者和高級工程師。我們都熱愛並優先考慮所有權，快速交付價值，盡可能多地學習並讓我們的用戶感到被賦予權力。
Wavel AI
wavel.ai
Wavel AI 是一個革命性的平台，它的使命是重塑我們對數位內容領域語言解決方案的思考方式。 Wavel AI 專注於創新和質量，開發了一套工具，旨在幫助企業和個人最大限度地發揮多語言音訊和視訊內容的潛力。本文深入探討了使用 Wavel AI 的功能、用例和整體優勢，讓您一窺無縫且高效內容在地化的未來。 Wavel AI 作為一種複雜的語言解決方案運行，簡化了視訊和音訊內容本地化的過程。它利用人工智慧提供配音、配音生成、文字轉語音轉換和語音複製等服務。以下是對該平台如何運作的深入了解： * 配音：Wavel AI 使用戶能夠以 20 多種語言快速配音視頻，從而擴大了全球內容創作者的影響力。 * 配音服務：該平台能夠產生以 20 多種口音表達情感的配音，為視聽項目增添了深度。 * 文字轉語音技術：Wavel AI 提供 20 多種語言的 250 多種語音，為使用者提供多種選項來滿足其文字轉語音需求。 * 字幕、翻譯和轉錄：該平台不僅限於語音選項；它還提供了創建準確字幕、專業自動翻譯和轉錄的工具，以增強可訪問性和參與度。 * 語音複製：一項尖端功能，使用者可以複製各種語言的語音，為其內容添加個人化風格。 * 影片編輯功能：從腳本和字幕編輯到字幕生成，Wavel AI 為用戶提供了必備的影片編輯工具。
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
您的日常人工智慧伴侶。 Microsoft Copilot 利用 AI 的力量來提高工作效率、釋放創造力，並透過簡單的聊天體驗幫助您更好地理解資訊。
Hugging Face
huggingface.co
人工智慧社群建構未來。建置、訓練和部署由機器學習領域的參考開源提供支援的最先進模型。
LOVO
lovo.ai
LOVO 是一個專業級內容創建平台，由生成式人工智慧和先進的文字轉語音技術提供支援，可為行銷、廣告、電子學習、入門和在地化目的創建高品質的音訊和視訊內容。 LOVO 擁有一個不斷增長的庫，包含 100 多種語言的 500 多種類人情感聲音、精細的音頻控制和易於使用的介面。這就是為什麼超過 1,000,000 名專業人士信任 LOVO 來滿足他們的音訊和視訊內容需求。 * LOVO 是一款文字轉人工智慧語音工具，可讓使用者從文字產生音頻，提供多種語音和語言，並能夠微調效能。 * 評論家經常提到 LOVO 語音的自然聲音、其易用性以及透過為小段落或整個腳本生成音訊來節省時間和金錢的能力。 *使用者報告了語音選擇的局限性、某些語音的清晰度問題以及工具中缺乏「感覺」或「情緒」選項。
Moonbeam
gomoonbeam.com
Moonbeam 是一款由人工智慧驅動的長篇寫作助手，可協助使用者快速輕鬆地產生內容。它旨在為論文、故事、文章、部落格和其他長篇內容創建內容。 它配備了一個嚮導，允許使用者立即將混亂的筆記變成有組織的大綱，然後自動將該大綱轉換為完美的書寫段落。 它還具有自訂風格生成器，允許用戶以著名作家、喜劇演員和政治家的風格進行寫作，以及可以用單個短語提示的「Luna AI」。 最後，Moonbeam 提供了技術指南、產品更新、幫助台文章、操作指南、論文、部落格、Twitter 主題、時事通訊、課程計劃、討論貼文和個人故事的範本。 Moonbeam Pro 解鎖更多功能，例如無限制的長篇寫作、無限制的社交媒體貼文、無限的 Luna AI 訪問以及對所有模板的訪問。 Moonbeam 提供 100% 退款保證。
Murf AI
murf.ai
Murf AI 致力於利用人工智慧簡化語音音頻，讓每個人都能獲得高品質的配音。 Murf 可協助使用者在幾分鐘內創造逼真的配音，無需任何錄音設備。 * Murf.ai 是一款將文字轉換為語音、製作影片和字幕並提供多種語音客製化的工具。 * 審閱者喜歡直覺的介面、各種可用的語音、自訂發音的能力以及與 Canva 等其他平台的無縫整合。 * 審閱者提到了一些問題，例如聲音有時聽起來像機械人、需要更多不同語言和口音的聲音以及附加功能的高成本。
Ai Humanizer
aihumanizer.ai
AI Humanizer 是一款先進的 AI 偵測去除器，可以將 AI 文字轉換為人類內容。它可以使用自然的人類書寫風格使人工智慧文字人性化，使其聽起來足夠真實以繞過人工智慧檢測。
Outplay
outplayhq.com
Outplay 是每個成長型銷售團隊所需的唯一銷售參與平台。它可以幫助銷售代表從一個地方尋找、參與、追蹤和銷售，而無需使用多種工具並支付多種帳單。驅動見解的高級報告和更多。 Outplay 與各種 CRM、收件匣等進行雙向集成，以協助銷售團隊透過單一儀表板預訂會議並追蹤績效。 Outplay 直覺的使用者介面和業界領先的客戶支援使團隊能夠快速組建和運行，立即開始預訂會議。不是下個季度。憑藉強大的撥號功能、人工智慧驅動的對話智慧和數以百萬計的領先採購資料庫等改變遊戲規則的功能，Outplay 無需高昂的價格標籤即可改變銷售參與度。多點解決方案和發票新時代團隊的堆疊。取得內建的銷售勘探工具、多通路銷售參與平台、入站轉換和規劃工具以及對話智慧平台，以超越您的目標，而不是預算。
TypingMind
typingmind.com
Typing Mind 是一個聊天 UI 前端，可讓您透過 API 金鑰使用所有流行 AI 模型的 AI 聊天（ChatGPT、Claude、Azure OpenAI、Gemini 等）。 透過將 API 金鑰與 Typing Mind 等聊天 UI 前端結合使用，您可以享受以下好處： * 您只需按使用量付費（而不是像 ChatGPT Plus 那樣按月訂閱） * 您的聊天對話不會用於 OpenAI/Claude/etc 的訓練。 * 在統一介面內方便地與多個模特兒聊天 * 享受專業、先進的聊天使用者介面和大量功能 * Typing Mind 首先離線且預設私密。您的所有資料、訊息和 API 金鑰都儲存在您的裝置本機，除了您之外沒有人可以看到它們。
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI 是一款由人工智慧提供支援的免費線上圖像建立工具。它旨在滿足各種創意需求，包括創作藝術、社交媒體貼文、簡報、海報、影片、商標等。 它提供了一種新手友好的方式，透過其人工智慧支援的功能，像專業人士一樣編輯圖像。使用者可以製作獨特的藝術作品、逼真的圖像，並嘗試融合真實圖像和合成圖像以產生令人驚嘆的視覺效果。 該平台還提供“混合圖像編輯”，這是一種將不同圖像混合成引人注目的作品的動態方式，從而提供巨大的創意靈活性。 Playground AI 的產品超越了標準圖像編輯，允許用戶將圖像擴展到原始邊界之外，無縫整合不同場景中的對象，並將其富有想像的概念具體化為視覺現實。 它透過提供將想法與他人結合的功能進一步增強了協作潛力，從而擴大了創造力的範圍。儘管功能強大，Playground AI 仍然致力於用戶友善性、可訪問性和包容性，使其成為經驗豐富的設計師和圖像創作新手的理想選擇。
AIHumanize
aihumanize.com
AI Humanize 是一款專門將人工智慧生成的文字轉換為看起來自然且像人類的內容的工具。它旨在繞過人工智慧探測器，確保材料無法被檢測到且不受限制。該工具透過避免語法錯誤和不常見的術語來保持內容完整性，確保輸出精美且專業。 AI Humanize 適合內容創作者、商業專業人士、行銷和公關公司、SEO 專家、學術專業人士、學生和網頁開發人員，提供增強 SEO、保留原創性並確保高品質、可讀內容的解決方案。
Jasper
jasper.ai
Jasper：商業品牌人工智慧始終以您的品牌聲音在您在線上的任何地方創建內容。 Jasper 是您的創意人工智慧助手，可以以您獨特的品牌語氣學習和寫作。無論你是大膽地、厚臉皮地、正式地說話，還是只在網路上說話（u do u）。此外，Jasper Everywhere 瀏覽器擴充功能使 Jasper 始終陪伴在您身邊，從 CMS 到電子郵件、社交媒體，再到使用 Jasper API 的您自己的公司平台。 最重要的是，Jasper 具有隨著安全協議的發展而保持最新的內建安全功能，可確保您的資料安全和私密。 利用人工智慧創建內容的速度提高 5 倍。 Jasper 是最高品質的 AI 文案工具，擁有超過 3,000 條 5 星評論。最適合撰寫部落格文章、社群媒體內容和行銷文案。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一款專為小型企業打造的一體化行銷平台。透過報告和分析、行銷 CRM、電子郵件行銷活動、新聞通訊和內容管理等工具，您可以將客戶置於中心位置，從而更聰明地進行行銷並更快地發展業務。 Mailchimp 的行銷和 CRM 行動應用程式可協助您從第一天起就更聰明地進行行銷並更快地發展業務。無論您的工作地點如何，都可以存取所需的工具，並在幾分鐘內啟動並運行 - 無需任何經驗。有了 Mailchimp，您將永遠不會錯過進行銷售、吸引回頭客、尋找新訂閱者或分享您的品牌使命的機會。 使用 Mailchimp 用於： * 行銷 CRM - 透過 Mailchimp 的行銷 CRM 與您保持聯繫。使用名片掃描器等聯絡人匯入工具尋找並新增客戶。追蹤受眾成長並在儀表板上查看有關各個聯絡人的見解。一站式完成所有操作 - 直接從應用程式撥打電話、發送簡訊和發送電子郵件。每次互動後記錄筆記並添加標籤以記住重要的細節。 * 報告和分析 - 更深入地了解您的銷售和行銷績效。追蹤所有行銷活動的結果並獲得有關如何改進的可行建議。查看電子郵件行銷活動、登陸頁面、Facebook 和 Instagram 廣告、社交媒體貼文和明信片的報告和分析。 * 電子郵件和自動化 - 建立、編輯和發送電子郵件行銷活動、時事通訊和自動化。透過一鍵重新傳送給未開啟者和產品重新導向電子郵件，您將能夠立即重新吸引客戶並增加銷售額。 * Facebook 和 Instagram 廣告 - 起草和發布廣告、設定預算並針對特定群體。接觸新朋友、吸引現有聯絡人、設定自訂受眾或吸引回網站訪客。 * 行銷建議 - 取得可操作的建議來幫助改善您的行銷。了解何時需要設定廢棄購物車電子郵件或收到設定品牌標誌的提醒。 * 品牌管理 - 將圖像從您的裝置直接上傳到 Mailchimp 中，並在您的所有行銷活動中使用它們。
PromeAI
promeai.com
PromeAI 擁有強大的 AI 驅動設計助理和豐富的可控 AIGC (C-AIGC) 模型樣式庫，讓您可以輕鬆創建令人驚嘆的圖形、影片和動畫。 PromeAI 是建築師、室內設計師、產品設計師和遊戲/動畫設計師的必備工具。
SEMrush
semrush.com
Semrush 是領先的線上可見性管理 SaaS 平台，使全球企業能夠運行搜尋引擎優化、按點擊付費、內容、社交媒體和競爭性研究活動，並從線上行銷中獲得可衡量的結果。 Semrush 為公司提供洞察和解決方案，幫助他們在各種行銷管道中建立、管理和衡量行銷活動。 Semrush，擁有超過 87,000 名付費客戶。 Semrush 的數字： - 8.08 億個桌面網域設定檔和3,210 萬個行動裝置設定檔- 平均每天抓取超過43 兆個反向連結和超過250 億個URL - 超過243 億個關鍵字和單一關鍵字的2000 萬個創意- 30% 的財富500 強公司使用Semrush 是他們的首選行銷工具
HeyGen
heygen.com
專業的AI影片只需打字、點擊、拖曳即可完成，就是這樣！ 憑藉無與倫比的客製化和個人化體驗，HeyGen 的100 多個逼真的AI 化身可以成為您的代言人，以40 多種語言和不同的口音針對各種用例進行交談，包括行銷推廣、個人化銷售宣傳、電子學習、培訓和開發、解釋器和操作方法影片。 不再需要昂貴且耗時的攝影組、視訊機構或演員。您現在擁有了一個個人視訊工作室！ * 該產品是一款視訊創建工具，允許用戶生成具有 AI 頭像和文字轉語音功能的視訊。 * 用戶喜歡易用性、頭像和口型同步的品質以及創建影片的速度。 * 審閱者指出了客戶服務問題、預覽的隱藏限制、昂貴的信用系統以及視訊翻譯功能的問題。
Midjourney
midjourney.com
Midjourney 是由位於舊金山的獨立研究實驗室Midjourney, Inc. 創建和託管的生成人工智慧程式和服務。 Diffusion。
Jenni AI
jenni.ai
Jenni 是一款人工智慧助手，旨在幫助您更快、更準確地寫作。其功能包括人工智慧自動完成、無抄襲結果、文字引用和釋義功能。 它可以幫助您撰寫部落格、論文、電子郵件、個人陳述、故事和演講等內容。 Jenni 可以用任何語言進行寫作，受到Google、哈佛大學、劍橋、麻省理工學院和阿斯頓大學等領先機構的作家的喜愛。 Jenni 還可以用於產生準確且富有創意的報告和標題。它結合使用 OpenAI、AI21 等人工智慧技術和每個用戶的自訂資料來產生最高品質的內容。 Jenni 還具有內建的抄襲檢查器，以確保內容的原創性和準確性。您可以免費試用 Jenni，並立即開始使用最先進的 AI 寫作助理進行寫作。
QuillBot
quillbot.com
QuillBot 是一個人工智慧驅動的寫作平台，為 150 個國家/地區超過 3500 萬月活躍用戶提供協助。 QuillBot 憑藉其創新的人機互動產品，旨在讓寫作變得輕鬆，同時保留用戶獨特的視角和聲音。
D-ID
d-id.com
D-ID 是生成式 AI 領域的創新紐帶，它將靜態照片轉變為動態 AI 視訊敘事和以數位人物為特色的互動體驗。其強大的 API 的獨特之處在於能夠實現即時視訊生成，這對於客戶體驗 (CX)、行銷以及學習和開發等領域的直播和互動活動至關重要。自助服務 Creative Reality™ Studio 和行動應用程式擴展了 D-ID 的創新範圍，簡化了 AI 生成視訊的創建和定制，並體現了 D-ID 對豐富數位通訊的承諾。
Salebot
salebot.ai
SaleBot 是一款多功能聊天機器人建構器，旨在簡化 Vkontakte、Telegram、Facebook、Viber、Talk-me、WhatsApp 和 Instagram 等各種訊息平台上的客戶互動。該平台為企業提供了一個全面的工具包，可實現通訊自動化、管理客戶關係並增強用戶參與度，而無需任何程式設計知識。 主要特點： * 多訊息傳遞支援：在單一介面中跨多個訊息傳遞平台整合和管理聊天機器人。 * CRM 整合：利用內建的 CRM 功能有效地組織您的銷售團隊和客戶互動。 * 業務自動化：利用各種工具自動執行重複性任務、管理客戶資料並簡化業務流程。 * 教育平台：創建和管理具有獨特設計和靈活支付選項的線上課程。 * 分析：存取有關客戶行為的詳細分析，以完善您的策略並提高參與度。 * 網路研討會和廣播：透過強大的客戶分析來設定和管理廣播和自動網路研討會。 * 網站產生器：使用圖片、影片和 HTML/CSS 支援等可自訂元素建立動態登入頁面。 * 回撥小工具：增加來自您網站的來電和銷售額，無需額外的廣告費用。 * 目標受眾搜尋：自動在社群網路上尋找目標受眾，最大化廣告效率。 使用者對SaleBot的靈活性、功能性以及新功能的不斷開發表示讚賞。該平台能夠與各種服務整合並適應特定的業務需求，這使其成為自動化客戶互動和管理業務流程的首選。
SnapRytr
snaprytr.com
SnapRytr 是由巴基斯坦公司 SnapRytr 開發的人工智慧寫作助理和文章撰寫器。它旨在幫助小型企業和自由內容作家大規模創作精心撰寫和研究的文章。透過 SnapRytr，使用者的寫入速度可以提高 10 倍，每月節省 100 多個小時。 AI 寫作助理隨附 80 多個 AI 工具，可產生社群媒體、行銷、登陸頁面和專業溝通的內容。它還透過智慧型人工智慧文章編寫器幫助推平作家的障礙，只需要最少量的輸入即可產生高品質的內容。使用者可以輕鬆地與同事分享產生的內容並獲得回饋，並且他們可以使用 SnapRytr 的 API 來建立自己的工具或自動化 Google Sheets。 SnapRytr 提供了包含數十個免費小工具的一站式套件，包括 AI 內容寫作工具、AI 商業寫作工具等。使用者可以選擇小工具的相關類別，無論他們需要行銷還是業務內容，並在一個地方方便地分類所有類型的小工具。 人工智慧文章編寫器使用起來毫不費力，使用者可以根據主題、目錄、大綱或關鍵字產生文章。目標是幫助使用者節省寫作時間，並在幾分鐘內寫出更出色的文章。 整體而言，SnapRytr 是一款有用的人工智慧寫作助手，可以為用戶節省無數的寫作時間，讓他們有時間專注於工作中更重要的方面。
Eleo.ai
eleo.ai
Eleo.ai，人工智慧滿足人類潛力的地方。借助 Eleo，您可以前所未有地釋放您的生產力和創造力。想像一下，節省數千個小時搜尋資訊、撰寫文字、發現想法和採購圖像。是時候增強你的大腦了，給自己更多的時間，把你的寫作速度提高 20 倍。 Eleo 不僅僅是另一種人工智慧服務。與其他平台不同，Eleo 允許您以適當的風格聊天和寫作、提出好問題、使用文案功能進行翻譯，甚至產生圖像。它是一款綜合工具，讓人工智慧的使用變得有趣、快速且實用。最好的部分是什麼？它價格實惠，並提供適合您需求的定價方案。 但為什麼Eleo會超級呢？嗯，領先的公司已經為員工配備了人工智慧，以獲得競爭優勢。 Eleo 為您提供在快速發展的就業市場中保持領先所需的技能。它提高效率、速度和創造力，使您成為所在領域的大師。 使用 Eleo 很簡單。只需註冊，選擇一個計劃，讓自己沉浸在平台中，然後毫不費力地開始執行您的任務。 Eleo 可在任何裝置上使用，因此您可以隨時隨地存取您的資訊、文件和影像。 不要落後。立即擁抱 Eleo.ai 的力量並釋放您的全部潛力。與我們一起踏上人工智慧世界的非凡之旅，體驗生產力和創造力的未來。
Xzero
xzeroai.com
使用 Xzero AI 促進您的內容創作，Xzero AI 是人工智慧驅動的寫作、圖像生成和編碼的領先平台。輕鬆為網站、部落格、社群媒體等創建高品質內容。釋放最佳人工智慧作家的力量，取得令人驚嘆的結果
Xerolag
xerolag.com
Xerolag 是一款人工智慧內容生成應用程序，由最新的高級深度學習語言模型 GPT-3 提供支援。借助 Xerolag，您可以快速輕鬆地創建高品質、獨特的內容。我們先進的人工智慧技術可以產生任何語言的內容，涵蓋任何主題 - 從部落格文章和文章，到產品描述和網頁內容。使用 Xerolag 快速取得您需要的內容！
Conteudize
conteudize.ai
onteudize 是一個創新的數位平台，利用人工智慧來優化和自動化行銷內容創建。擁有 50 多個模板，使用者可以快速產生高品質的文字、創意圖像和音訊轉錄。它專為個人企業家和小型企業打造，即使僅使用行動裝置和 4G 連接，也能實現高效、簡單和快速的內容製作。
Write On AI
writeonai.com
Write On AI 是首屈一指的人工智慧驅動的內容創作平台，徹底改變了個人和企業製作書面內容的方式。憑藉最先進的人工智慧技術，我們的平台提供了一套創新工具，旨在提高寫作效率和品質。從產生高品質的文章到透過智慧建議來完善寫作，Write On AI 使用戶能夠輕鬆創建引人注目的內容。我們的用戶友好介面和可自訂功能使其成為學生、專業人士和企業的首選工具。
Uredoo AI
ai.uredoo.com
Uredoo Ai 是終極人工智慧助理 使用人工智慧來幫助提高您的流程並節省工作時間。使用我們的人工智慧產生高品質的內容。
TypeEngine
typeengine.ai
TypeEngine 是一款基於 GPT-3 人工智慧的文案寫作工具，使用戶能夠快速輕鬆地創建高品質、有效的文案。它使用自然語言處理 (NLP) 來分析文字並產生引人入勝、令人信服且針對用戶目標受眾量身定制的內容。 TypeEngine 還為使用者提供了範本庫，使您可以快速為專案產生副本。借助 TypeEngine，您可以建立有說服力的文案，以自然有效的方式向受眾傳達訊息。
Twain
twain.ai
Twain 是一款人工智慧通訊輔助工具，旨在協助製作和改進對外銷售資訊。它能夠以用戶獨特的語氣、多種形式產生客製化訊息，從直接、大膽到創意、隨意。 此工具滿足多種出站管道和場景，方便跨電子郵件或LinkedIn等平台輕鬆操作。它提供從介紹到後續求婚和分手情況的幫助。 為了推動參與，吐溫確保基於語氣、目標、背景和歷史來傳達背景驅動、目標導向的訊息。該工具還提供訊息改進的即時建議，提供精細的替代方案和改進。 從精心製作可靠的介紹到創建後續訊息和處理回饋，吐溫有效地簡化了銷售溝通流程。 Twain 因其在產生清晰且引起共鳴的訊息方面的表現而受到認可，提供不同的定價計劃，包括免費、專業和客製化團隊計劃。 它因其增強訊息的語氣、結構和長度、節省時間的特性以及以可擴展方式運行的能力而受到用戶的稱讚。
BingBang.ai
bingbang.ai
BingBang.ai 是一個一體化的人工智慧平台。它幫助內容創作者和企業使用生成式人工智慧來克服白頁綜合症，創建原始圖像並使內容適應不同的格式、語氣和語言。已有超過 10,000 人在使用 BingBang.ai。為什麼不是你呢？
Jaq n Jil
jaqnjil.ai
Jaq n Jil - 人工智慧工具改變全世界作家和讀者的生活。以極快的速度創造令人驚嘆的內容。 Jaq N Jil 是一款功能強大的AI 寫作工具，可讓您的內容編寫過程更快更好，具有AI 輔助內容規劃、AI 文字擴展和重寫、海量庫存圖片庫、文字和語音啟動的AI 聊天機器人等功能更多內容在他們的專業+版本中。它還透過 Zapier 與 5,000 多個工具整合。使用該工具來撰寫 SEO 部落格文章、社交貼文標題、散文和論文、行銷資料等等。 Jaq n Jil 的創建充分考慮了內容行銷人員的需求。由於 Jaq n Jil，作家和代理商都在體驗高效的工作流程和內容製作的增加。
Pennore
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Pennore 是獲取優質網路內容的簡單快速的方法。透過我們，您可以立即為您的網站訂購內容。訂購非常容易和簡單，並且您的內容是由忠誠且有能力的作家撰寫的。
Swiftbrief
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Swiftbrief 是一個簡短生成引擎，可協助您擴展內容行銷工作。它可以幫助您比使用Google 文件更快地創建高品質的內容摘要，透過預先收集您需要的90% 以上的信息，並幫助您專注於最有價值的部分，例如創建出色的大綱並為作者提供工作角度和。
Promind AI
promind.ai
ProMind AI 是一款由人工智慧驅動的工具，利用 OpenAI GPT 模型產生各種類型的內容，例如推文、部落格文章、LinkedIn 貼文和 YouTube 腳本。該工具旨在透過自動產生優質內容來節省時間和精力。除了產生書面內容之外，ProMind AI 還具有強大的工具，可以修復程式碼中的錯誤並產生程式碼，這對於程式設計師和開發人員來說非常有用。主要功能ProMind AI 具有多項關鍵功能，使其成為內容創建和程式碼偵錯的強大工具。其中一些功能包括： * 內容產生：ProMind AI 可以產生各種內容類型，包括推文、部落格文章、LinkedIn 貼文、YouTube 腳本等。它還可以透過按需生成高品質內容來幫助用戶節省時間和精力。 * 程式碼調試：ProMind AI 可以幫助識別和修復軟體程式碼中的錯誤，從而可能加快開發過程。 * 使用者角色生成：ProMind AI 可以產生使用者角色，這是目標受眾群體的虛構表示。它們可用於幫助企業更好地了解客戶並更有效地進行行銷工作。 * OpenAI GPT 模型：ProMind AI 使用 OpenAI GPT 模型為其各種功能提供支持，確保高品質的內容和準確的程式碼除錯。
Docsie
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Docsie 是一個基於網路的文檔平台，使企業能夠以多種語言建置、維護和發布優秀的產品文件。 此平台可協助您分析客戶如何與您的文件交互，並為您提供有關如何改善文件的見解。如果您只能隨著產品的發展而想像，那麼您的產品文件也應該如此。使用 Docsie 製作的文件將使您的客戶更容易在文件中找到有關您產品的相關知識，從長遠來看，讓他們更滿意並幫助您成功留住他們。 Docsie 還將您連接到最先進的翻譯市場，該市場還可以在經過認證的翻譯人員、機器學習以及先進的翻譯速度和準確性改進演算法的幫助下幫助您翻譯產品文件。 Docsie 是一個基於 Web 的一體化文件平台，使公司能夠以多種語言建置、維護和發布優秀的產品文件。我們的平台還幫助分析客戶如何與其文件交互，並為他們提供有關如何改進文件的見解。
Haller AI
haller.ai
Haller AI：透過我們的一體化 AI 儀表板增強您的業務 我們專門為小型企業和個人企業家提供強大的、數據驅動的人工智慧解決方案，我們用戶友好的儀表板使內容創建和專案管理變得輕而易舉。 Haller AI 可自訂、可擴展且經濟高效，是您優化工作流程並實現無與倫比的業務效率的一體化解決方案。加入我們的網絡，了解最新的人工智慧驅動的業務解決方案。
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mywali.co
Wali 是一家領先的人工智慧解決方案提供商，旨在為企業提供可行的情報和見解。我們專注於利用人工智慧的力量來推動業務成長、加強決策並促進創新。我們強大的平台提供了一套專為企業量身定制的人工智慧工具，使我們的客戶能夠在當今快節奏的數位環境中保持競爭優勢。 我們非常重視夥伴關係和協作成長。我們的合作夥伴計畫旨在幫助其他企業擴大產品範圍、開拓新市場並為其客戶提供更多價值。我們與合作夥伴密切合作，確保我們領先業界的人工智慧解決方案易於使用、價格實惠，並根據他們的需求量身定制。