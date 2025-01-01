活動管理平台 - 最受歡迎的應用程式

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
活動管理平台整合了多種工具來簡化活動規劃流程，在單一解決方案中涵蓋活動管理的各個方面。這些平台雖然能夠處理任何規模的活動，但特別適合大型且複雜的活動，例如會議、節日、貿易展覽和專業會議。他們監督活動組織的各個方面，包括但不限於創建活動網站、管理註冊和門票銷售、維護賓客名單、制定議程、線上活動推廣、與會者參與以及產生關鍵績效指標 (KPI) 的綜合報告。值得注意的是，這些平台通常提供附加功能，例如內建電子郵件行銷、可自訂的活動頁面以及與活動相關的調查，從而提高組織任何類型活動的效率和增強能力。
提議新的應用程式
Odoo
odoo.com
Odoo是一款企業管理軟體，整合CRM、會計、電子商務、項目管理等功能，適用於各行各業，支持模塊化選擇。
Whova
whova.com
Whova是一個全面的活動管理平台，提供活動規劃、註冊、互動應用等工具，提升參與者體驗和活動效率。
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite是一個事件管理和票務平台，用戶可以瀏覽、創建和促進本地事件，並提供在線售票服務。
Cvent
cvent.com
Cvent是一個綜合事件管理平台，提供工具以簡化面對面、虛擬及混合活動的策劃與管理。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral 客戶聯繫中心是一個多渠道客戶互動解決方案，提供語音及 30 多種數位渠道，具備自助服務和智能虛擬代理功能。
Airmeet
airmeet.com
Airmeet是一個虛擬事件平台，支持各類型的在線活動，促進多方互動和參與，並提供自定義及分析功能。
Zoho Backstage
zoho.com
Zoho後台是一款全面的活動管理軟體，支持計劃和執行各類型的活動，包括在線、離線及混合活動。
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo是一個活動管理平台，支援面對面、虛擬及混合活動的計劃、執行與分析，並提供與會者資料的私密性保障。
Ticket Tailor
tickettailor.com
售票員是一個活動票務平台，幫助組織者管理和出售票務，提供自定義選項和即時付款服務。
PheedLoop
pheedloop.com
PheedLoop是一個全面的活動管理平台，支持虛擬、混合和面對面的活動，包括登記、展商管理和參與者互動。
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer是一個全方位的行銷自動化平台，提供電子郵件行銷、活動管理、調查、著陸頁和行動行銷等工具。
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm是一個事件管理和行銷軟體平台，提供在線邀請、嘉賓註冊、移動簽到及數位啟用功能，簡化活動組織流程。
Swapcard
swapcard.com
Swapcard是一個AI驅動的全方位活動管理平台，提供虛擬和混合活動的組織工具，促進與會者之間的互動和聯繫。
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla是一個綜合活動管理平台，提供自訂網站、票務處理、與會者管理和推廣工具，適用於各類型活動。
Glue Up
glueup.com
Glue Up是一個全方位的CRM平台，幫助組織通過活動、會員管理及數位工具發展社群。包括活動管理、電子郵件行銷等功能。
BigMarker
bigmarker.com
BigMarker是一個可定制的網絡研討會和虛擬活動平台，支持互動參與和多種品牌整合功能。
EventMobi
eventmobi.com
EventMobi是一個全面的活動管理平台，幫助組織者計劃和執行虛擬、混合和實體活動，提供註冊、分析及互動功能。
Planning Pod
planningpod.com
Planning Pod是一款綜合事件管理軟件，幫助活動策劃者高效管理場地、與會者及活動設計。
Eventene
eventene.com
Eventene 是一個一體化的活動管理系統，能在單一平台上創建、組織和運行各類活動，包括面對面、虛擬及混合模式。
Attendease
attendease.com
Attendease是一個全面的活動管理平台，支持各種活動形式，提供註冊、票務和互動工具，簡化計劃和執行過程。
Accelevents
accelevents.com
Accelevents是一個易於使用的活動管理平台，支援虛擬、混合及面對面活動的組織與管理，提供全面的功能與分析報告。
Goldcast
goldcast.io
Goldcast是一個針對B2B市場的活動平台，提供虛擬和面對面的活動管理，增強參與度和分析能力。
webMOBI
webmobi.com
webMOBI 是一個新一代全方位事件管理軟體，具備參加者 CRM，提供活動應用、報名、實時投票等功能，適用於各類型活動和企業。
EventX
eventx.io
EventX是一個虛擬活動管理平台，提供線上及混合活動解決方案，支援多語言和數據分析，適合全球各類活動組織。
Webex Events
socio.events
Webex Events 是一個全面的活動管理平台，支援虛擬、混合及面對面活動，提供報名、登記、資料收集及直播等功能。
WebinarNinja
webinarninja.com
WebinarNinja是一個簡單易用的網絡研討會平台，支持創建、託管和分享各種格式的網絡研討會。
Hubilo
hubilo.com
Hubilo是一個活動管理平台，支持虛擬及面對面的活動，提供參與者互動工具和事件分析功能。
POSH
posh.vip
POSH是一款針對活動主辦方的應用程式，提供管理各類現場活動的工具和功能，簡化活動行銷流程。
Eventmix
eventmix.live
Eventmix 是一個簡單易用的虛擬和混合活動平台，允許主辦方在幾分鐘內從自己的网站上舉辦活動。具備自訂的網絡和互動區域。
Eventtia
eventtia.com
Eventtia是一個綜合活動管理平台，支持面對面、虛擬和混合活動的組織與管理，提供註冊、票務、分析等功能。
Swoogo
swoogo.events
Swoogo是一個簡便的事件管理平台，幫助組織註冊、日程安排和數據報告，提升活動的管理效率和參與體驗。
Zuddl
zuddl.com
Zuddl是一個活動管理平台，支持實體、虛擬及混合活動，幫助用戶簡化活動規劃和與會者管理。
ViewStub
viewstub.com
ViewStub是一個混合活動平台，提供活動票務、報名、直播及點播串流服務，適用於商業會議、音樂節等各類活動。
Cadence
eventcadence.com
Cadence是一個綜合平台，用於規劃、執行虛擬或實體活動，提供事件管理工具、調度功能及實時監控。
Brightly
brightlysoftware.com
Brightly的Event Manager™是一個雲端活動管理平台，幫助團隊排程、組織及推廣活動，並方便追蹤相關收益。
Expo Pass
expopass.com
Expo Pass是一個活動管理平台，提供註冊、現場入住、徽章打印和潛在客戶檢索等功能，簡化各類活動的運營過程。
AllEvents
allevents.in
AllEvents 是一個活動管理平台，幫助用戶創建活動頁面、銷售票務及促進活動，適合各類型的活動組織者與參與者。
EventCreate
eventcreate.com
EventCreate是一個事件管理平台，幫助用戶快速建立活動網站、收集報名、銷售門票和推廣活動。
Trybooking
trybooking.com
TryBooking 是一款在線票務和活動註冊平台，幫助組織者簡化管理各類活動。
Eventmaker
eventmaker.com
賽事製造商是一個綜合性的事件管理軟體，幫助B2B組織簡化活動組織與管理，提高參與度及互動。
run.events
run.events
Run.Events是一款雲端活動管理應用，幫助活動組織者管理註冊、活動行銷及與會者互動，增強活動參與度。
Fourwaves
fourwaves.com
Fourwaves是一個專為學術研究者與活動組織者設計的會議管理平台，提供抽象管理、註冊支付及虛擬會議等功能。
Azavista
azavista.com
Azavista是一個企業活動管理解決方案，提供全面的工具來簡化活動規劃、提高效率並改善參與者管理。
Notified
notified.com
Notified應用程式提供全面的事件管理技術，支援實體、虛擬及混合活動的創建與管理，並提供參與者互動和數據分析功能。
Canapii
canapii.com
Canapii 是一個事件管理平台，幫助組織簡化面對面、混合與虛擬活動的管理，提供票務、簽到及分析等工具。
EventTitans
eventtitans.com
EventTitans是一個全面的活動管理平台，簡化各種活動的計劃和執行，包括預先規劃和事後分析，提供多種功能來增強與會者體驗。
HeySummit
heysummit.com
HeySummit是一個一體化平台，用於組織和執行虛擬、混合及面對面的活動，支持各類規模和頻率的事件管理。
Worksup
worksup.com
Worksup是一個簡單易用的活動平台，幫助組織者快速設置活動，並為參與者提供即時直播、問答、展覽和商務交流機會。
Edenkit
edenkit.com
Edenkit 是一個幫助用戶迅速建立數位存在的平台，包括事件網頁、行動應用程式和社交媒體內容，並提供簡單透明的定價。
RainFocus
rainfocus.com
RainFocus是一個活動管理平台，簡化登記、內容管理和現場體驗，提供實時參與及數據分析，提升活動效率與參與者體驗。
InEvent
inevent.com
InEvent 是一個綜合活動管理平台，支持實體、虛擬和混合活動，提供報名、網路互動及即時分析等功能，並具備客製化及安全性。
Brushfire
brushfire.com
Brushfire是一個活動管理平台，提供票務、註冊和虛擬活動解決方案，幫助組織簡化活動管理流程。
AnyRoad
anyroad.com
AnyRoad是領先的體驗行銷平台，幫助品牌管理及優化活動、旅行和課程，提升品牌忠誠度與收入，並提供商業成長的洞察。
CrowdPass
crowdpass.co
CrowdPass是一款活動管理應用，提供參與者管理、數字通行證、多日通行證、鉛檢索及展位分析，旨在提高活動效率和參與者體驗。
eventPower
eventpower.com
EventPower應用程序提供自訂的線上和現場註冊解決方案，簡化事件管理過程，適合各類型和規模的活動。
KonfHub
konfhub.com
KonfHub是一個一站式活動管理平台，提供溝通、報名管理和實時互動等功能，簡化活動組織和執行過程。
Momice
momice.com
Momice是一款活動管理軟體，幫助專業人士簡化活動網站、註冊、票務及與觀眾互動等流程，提高效率，減少錯誤。
inwink
inwink.com
inwink是一個B2B行銷SaaS平台，提供線下和線上活動、在線社區及安全的資料管理，支援企業展示品牌和吸引觀眾。
Cadmium
gocadmium.com
Cadmium 是一個簡化現場、混合及虛擬活動製作的平台，幫助組織提升在線學習價值與運營效率。