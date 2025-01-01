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員工福利軟體 - 最受歡迎的應用程式

員工福利軟體使企業能夠為其員工提供和管理額外福利。這些福利包括管理學費報銷、提供食物券、安排接駁車服務和組織場外活動。除了健康保險、殘障保險、退休計劃、人壽保險、家事假 (FMLA) 和帶薪休假等標準福利外，還提供額外福利，即所謂的附加福利。這些工具專為人力資源部門設計，旨在增強公司文化、改善工作環境並促進員工福祉。

提議新的應用程式


Circula

Circula

circula.com

Circula是一個員工支出平台，包括差旅費用、信用卡和員工福利，旨在簡化財務和薪資管理，降低合規風險。

Compt

Compt

compt.io

Compt是一款可自定義的獎勵津貼軟體，符合IRS標準，易於管理員工津貼，並支持全球團隊。

Vantage Circle

Vantage Circle

vantagecircle.com

Vantage Circle是一個員工參與和獎勵平台，提供社交認可、獎勵兌換及健康計劃，旨在增強員工體驗和工作文化。

Perks

Perks

perks.tech

Batik 是一站式福利應用程式，幫助人力資源部門提供個性化、可及的員工福利。員工可以輕鬆獲取相關福利。

Maven Clinic

Maven Clinic

mavenclinic.com

Maven Clinic是一個數字健康平台，提供多種類別的婦女和家庭健康服務，包括生育、孕期及育兒支持等。

Remodel Health

Remodel Health

remodelhealth.com

Remodel Health是一款健康福利軟件，幫助雇主簡化個人健康報銷計劃的管理，降低成本並改善員工福利。

Abenity

Abenity

abenity.com

Abenity是一個平台，為用戶提供獨家折扣和特權，以增強生活質量，整合多個計劃以提供額外價值。

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