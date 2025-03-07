找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
電子簽名軟體使用戶能夠收集文件上的電子簽名，從而消除了實體文書工作的需要。該軟體簡化了分發需要電子簽名的法律敏感文件的過程。組織利用電子簽章軟體對需要客戶、員工或合作夥伴簽署的文件（例如銷售合約或僱傭文書）進行安全加密。 電子簽名軟體通常與各種第三方應用程式集成，包括 CRM 軟體、ERP 系統、HR 管理套件和會計工具。這種整合有助於無縫管理報價、合約和供應商互動。此外，電子簽名軟體遵守符合當地和聯邦法律要求的內建安全標準。這樣保證了法律文件的順利交換，保證了透過軟體獲得的簽名的合法性和法律效力。
提議新的應用程式
DocuSign
docusign.com
DocuSign Esignature是企業和個人幾乎任何時候幾乎任何時候都可以從任何設備中的任何地方安全地發送和簽署協議的世界方式。 DocuSign應用程序易於使用，包括各方無限的免費簽名，並且在全球數百萬人信任。 儘管Esignature改變了許多組織執行合同的方式，但經常通過手動流程，電子表格和電子郵件管理簽名之前和之後的生命週期，從而促進了開展業務的步伐，增加風險，使客戶和員工沮喪。 DocuSign CLM（合同生命週期管理）允許組織通過將模擬手動流程轉換為數字自動化工作流來簡化協議生命週期。最終結果是，開展業務的加速，提高合規性和更有效的員工。 關鍵功能：中央存儲庫，高級搜索和查找，版本控制，子句庫，與內部和外部方的協作，紅線，簡單和高級工作流，標記，移動訪問，多平台集成（包括與Salesforce的緊密集成）。
Adobe Acrobat Sign
adobe.com
獲取簽名的文件和表格。容易地。安全。任何地方。 所有PDF和電子簽名工作的位置之一。 Acrobat明白了。 使用Acrobat符號（Microsoft的首選電子簽名解決方案）和唯一的電子簽名工具來轉換和加快工作流程，該工具也包括Adobe Acrobat在一個軟件包中的功能。
DocHub
dochub.com
Dochub授權任何人簡化文檔編輯，簽名，分發以及表格完成。 Dochub還提供了與Google Workspace非常流行的集成，該集成使用戶可以直接從Google Apps進口，導出，修改和簽名文檔。 Dochub於2014年推出，受到超過8330萬用戶的信任。實時節省雲和安全工作流程，可在單個易於使用的解決方案中保持超過5億個文檔的最新狀態。 Dochub-世界管理文件的方式。 編輯工具： *插入文字 *繪製（無損，基於向量） * 強調 * 評論 *擦除 * 符號 *插入圖像 * 郵票 *撤消/重做 頁面管理： *合併文件 *重新排序頁面 *附加頁面 *旋轉頁面 *刪除頁面 PDF功能： *優化視網膜顯示 *無損編輯（簽名或編輯後保留原始文檔質量） *填充表格 文檔模板： *上傳一次模板然後... ...很容易根據需要填寫它的獨特副本。 ...將其副本發送給多個人進行簽名或填充。 文件共享： *電子郵件文檔 *與個人或組織合作 *選擇使您的文檔“公開”或“私人” *在Facebook，Twitter或其他任何地方分享“公共”文檔 簽名： *輕鬆簽名並保存任何文檔 *從電話創建和導入簽名 *將文件發送給要簽署的其他人 安全： * OAuth 2.0身份驗證可確保您只能訪問您的帳戶 *數據是使用ART 128至256位EV SSL加密傳輸的數據 *使用高級加密標準（AES）256位對稱鍵存儲並備份保存的文檔 相容性: *與所有PDF，Open Office和Microsoft Office文檔一起工作：（PDF，Doc，PPT，XLS，TXT，DOCX，PPTX等等...） *將文件導出為PDF或DOC 直接打開/導入文檔： *您的計算機 * Gmail™ * Google Drive™ * Dropbox *任何網頁URL
Encyro
encyro.com
Encyro 允許您將安全文件傳送到任何電子郵件地址。停止浪費時間邀請客戶、設定共享資料夾或配置權限。接收來自客戶的安全訊息和文件，無需要求他們登入。 Encyro 是唯一電子簽名供應商，可讓您在手機上繪製簽名，同時查看文件以在電腦上簽名（透過掃描二維碼）。請求具有增強保護的電子簽名，包括基於簡訊的存取代碼和登入選項。在自訂上傳頁面上展示您的品牌。讓客戶使用免費的 Encyro 帳戶與其他人安全地通信，從而提高您在客戶中的知名度。確保客戶資料安全並遵守 HIPAA、GLBA、FINRA、IRS、GDPR 和其他客戶資料隱私監管要求。從瀏覽器或 Microsoft Outlook（使用免費的 Encyro Outlook 外掛程式）使用 Encyro。
Zoho Sign
zoho.com
使用 Zoho 的電子簽名軟體以完全安全性和可靠性在線上對業務文件進行數位簽章。透過簡單的電子簽名文件工作流程實現交易自動化。 Zoho Sign 可輕鬆與 Zoho 應用程式集成，包括 Zoho CRM、Zoho People、Zoho Recruit、Zoho Forms 以及其他第三方應用程式（例如 Office 365、G Suite 和 Microsoft Teams）。
Mail Butler
mailbutler.io
這是 Mailbutler，一個讓您的收件匣變得更聰明的電子郵件外掛程式。 Mailbutler 為您提供了大量有用的、可提高工作效率的功能，您可以直接在收件匣中存取這些功能。它透過提供智慧功能改進了 Apple Mail、Gmail 或 Outlook 電子郵件用戶端的本機功能。它提供了人工智慧驅動的電子郵件助手，可以為您編寫訊息，雲端交付，即使您的電腦處於離線狀態，也可以發送您預定的電子郵件，高級電子郵件跟踪，不需要收件人的批准，以及強大的聯絡人功能它可以幫助您改善客戶關係，以及許多其他智慧的、增強收件匣的功能。其中包括： • 智慧助理：人工智慧驅動的電子郵件助手，可以編寫、總結和改進訊息，尋找任務和聯絡人，並為您回覆。 • 智慧稍後發送：智慧調度功能可協助您最佳化電子郵件傳送時間。 • 收件者最佳化安排：建議您傳送電子郵件的最佳時間，以最大限度地提高電子郵件被開啟的機會。 • 電子郵件追蹤：了解您的電子郵件或連結已開啟的時間、地點和頻率。對於使用 iCloud 或 IMAP 電子郵件地址的用戶，當您向多個收件者發送訊息時，可以準確查看誰開啟了您的電子郵件。也可以從您的手機發送追蹤的電子郵件。 • 暫停：暫時暫停較不重要的電子郵件，它們將在您選擇的時間重新出現。 • 聯絡人：深入了解您的聯絡人，以保持最佳的客戶溝通。 • 簽名：美觀且專業的電子郵件簽名，具有廣泛的創意控制。 • 範本：製作訊息範本以提高生產力和效率。 •
Dropbox Sign
hellosign.com
Dropbox Sign（以前稱為 HelloSign）是安全線上簽名和請求簽名的直覺方式。在任何協議中添加合法有效的簽名——從新員工聘用信到貸款，再到銷售合約和保密協議。屢獲殊榮的使用者介面、強大的管理控制、文件追蹤和比筆和紙方法更安全的企業級安全性都是預設開箱即用的。簽名更快。與平均需要 15 天才能簽署和返回的傳統紙本合約相比，Dropbox Sign 幫助企業簽署合約的速度平均要快 80%。提高文檔完成度。憑藉追蹤、自動提醒和行動簽名等功能，Dropbox Sign 將文件完成率提高了高達 96%。快速發送協議。屢獲殊榮的直覺式介面與模板和數據驗證等功能相結合，意味著任何人都可以快速輕鬆地發送協議以供簽署。使用您喜歡的工具進行工作。 Dropbox Sign 與 Salesforce、Slack、Oracle、HubSpot CRM、Microsoft Word 等應用程式無縫集成，因此您可以直接從您喜歡的工具發送文件以供簽名。自動歸檔和儲存協定。自動儲存簽名文件並隨時在您首選的雲端儲存中找到它們，無論是 Google Drive、Dropbox、Evernote、Box、OneDrive 還是 SharePoint。讓每一份協議都得到法院的認可。每份 Dropbox Sign 協議都附有法院認可的審計跟踪，這可以保護所有各方並減少補救成本和法律挑戰。確保一切安全。您的所有文件在傳輸和靜態時都使用加密技術來保密。增加更深層的功能。 Dropbox Sign API 將強大的電子簽名功能直接嵌入到您的應用程式、工作流程或網站中。嵌入式簽名、自訂品牌和嵌入式模板等功能可創建真正無縫的產品內簽名體驗。卓越的開發人員體驗和專門的 API 支援團隊意味著您可以獲得安全、可靠且功能豐富的簽名體驗，平均實施時間比行業平均快 2 倍以上。
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai 是創意和數位代理商、顧問公司和專業服務提供者的一站式平台。它旨在為企業提供完整、即時的業務概覽。簡化您的業務運營，並將您的專案、客戶和團隊整合到一個易於使用的整合平台中。從合約、提案和專案管理到客戶計費、收入追蹤和資源管理。專案管理 將專案和任務分配給您的團隊，確定一週的優先順序，並確切了解專案的進度。設定專案預算並避免意外成本。看板視圖、易於計費的整合式計時器以及與外部合作夥伴的協作以實現高效工作。團隊時間追蹤 透過準確的時間表獲取團隊追蹤時間的即時報告，並一目了然地了解誰超出了工作能力。監控您的業務利用率並清楚了解您團隊的效率和獲利能力。提前規劃您的資源，使您的專案按計劃進行並符合預算。 CRM 在一處管理您的客戶及其專案。使用您的所有註釋、聯絡人、費率和標籤建立獨特的客戶檔案。邀請您的客戶訪問您的品牌客戶門戶，他們可以存取您與他們共享的項目、文件和連結。
Formstack
formstack.com
Formstack Forms 是一種基於雲端的解決方案，可協助企業自動化建立數位表單和收集調查、潛在客戶、註冊等資料的流程。主要功能包括資料路由、檔案上傳、資料加密、付款收集和表單分析。 Formstack Forms 專為各種規模的企業而設計，允許使用者與團隊合作，以批准、拒絕和評論透過表單提交的資料。透過拖放表單產生器，Formstack Forms 使跨組織的使用者能夠建立品牌表單、調查和工作流程，而無需了解程式碼。對於更多技術用戶，Formstack Forms 提供開放 API，讓用戶和第 3 方應用程式以程式方式存取 Formstack 資源。 Formstack 允許與各種第三方應用程式集成，例如 Mailchimp、Salesforce、PayPal、Amazon S3、PowerAutomate 等。 Formstack 按月訂閱，並透過文件和其他線上措施擴展支援。
Scrive
scrive.com
Scrive 透過電子簽名和身分驗證解決方案自動化基於協定的業務流程。 Scrive 於 2010 年在斯德哥爾摩成立，迅速成為北歐電子簽名市場的領導者，並繼續擴展到歐洲。易於使用且強大的安全措施是各種規模的組織（包括高度監管行業的企業）依賴 Scrive 解決方案來提高內部效率、合規性和客戶滿意度的關鍵原因。 eSign 是 Scrive 的協議簽署平台，開箱即用，提供適合任何業務的定價方案和功能包，或作為 API 整合。主要優勢包括： - 在任何設備上簽名- 消除成本高昂的手動任務- 縮短交付時間- 使用eID 對簽名者進行身份驗證- 專為安全性和合規性而構建- 跟踪和監控協議的狀態- 詳細的審核日誌/法律證據- 透過以下方式確保文件完整性區塊鏈
WiseStamp
wisestamp.com
使用我們屢獲殊榮的簽名產生器製作精美的客製化電子郵件簽名。輕鬆建立和編輯您的電子郵件簽名 - 免費
Signaturely
signaturely.com
Signaturely 是一款免費的電子簽名軟體，用於線上簽署文件。透過簽名進入數位時代，更聰明、更快速地工作。手動簽署文件、掃描文件並透過電子郵件發送是一件令人頭痛的事情，您同意嗎？標誌性地消除頭痛，讓您進入數位時代。
MySignature
mysignature.io
MySignature 是一款線上電子郵件簽名產生器，可協助為 Gmail、Outlook、Apple Mail、Thunderbird、Office 365 以及 Google Workspace 的電子郵件簽章管理建立專業且具有視覺吸引力的電子郵件簽章。無需技術背景。另外，使用 Gmail 的 MySignature 擴充功能可以無限制地追蹤電子郵件的開啟和點擊情況。
SignEasy
signeasy.com
SignEasy 是一種基於雲端的解決方案，用於電子簽名和填寫文件或從手機、平板電腦或電腦取得文件簽名。使用 SignEasy 完成的簽名符合 ESIGN 法案以及 eIDAS 和歐洲指令 (EC/1999/93)。
SignHouse
usesignhouse.com
SignHouse 是一個免費、現代且簡單的電子簽名解決方案。除了免費方案外，我們還提供終身優惠，這使我們有別於 90% 以上的其他電子簽名應用程式。您無需為 DocuSign 等過時的應用程式支付月費，只需永遠為 SignHouse 支付一次費用，並加入由像您這樣的人組成的社群。
BoldSign
boldsign.com
BoldSign 是一款現代電子簽名應用程序，可快速、簡單、安全且經濟高效地發送文件以進行具有法律約束力的簽署。對於那些希望將數位簽章整合到自己的應用程式中的人來說，其易於使用的 API 是量身定制的。憑藉 Syncfusion 20 年為開發人員提供強大 API 的經驗，BoldSign 充分利用該公司在該領域的深厚專業知識，提供直覺的用戶介面、廣泛的客製化可能性以及對技術支援和持續產品改進的承諾。 。企業選擇 BoldSign 的 5 個理由： * 透明、可擴展的定價以及慷慨的計劃限制。完整詳情請參閱 https://www.boldsign.com/pricing/。 * 注重 UI 設計，創造無縫的使用者體驗。 * 對大型文件的快速回應。 * 與該領域的其他解決方案不同，從頭開始設計，真正嵌入到應用程式中。 * 它由 Syncfusion 構建，利用了我們數十年提供企業級 API 的經驗，幫助開發人員創建優雅、強大的應用程式。 BoldSign 協助組織： * 在幾分鐘內取得文件以進行具有法律約束力的簽名，從而快速、順利地完成交易。 * 將更多時間花在重要的事情上，因為使用者花在追蹤和簽入上的時間更少。 * 透過讓經理了解流程狀態，使團隊能夠發揮最佳水準。 * 維護現有的工作流程。 * 無需在應用程式之間切換，從而最大限度地提高工作效率。 * 使用自訂範本提高一致性和準確性。 * 透過客製化品牌和個人資訊增強簽名者的信心和舒適度。 * 確保遵守法規。 * 透過 BoldSign 的可擴展定價模型，為接下來的發展做好準備。主要特性與功能 * 專為複雜的工作流程而設計。 * 每一步都有有用的指導，創造無縫的簽名體驗。 * 自動提醒，實現高效率、無憂的跟進。 * 符合美國 (ESIGN) 和國際 (eIDAS) 電子簽章法。 * 企業級安全性 - 256 位元 AES 加密標準。 * 預先配置模板。 * 自訂模板功能。 * 配置自訂權限以設定誰可以查看給定文件/文件類別。 * 有機會展示自訂權限。 * 專用視圖使團隊管理員能夠監督團隊的文件。 * 批次連結允許多人在一段時間內分別簽署相同的文件。 * 從一個帳戶管理多個品牌並在文件層級選擇品牌。 * 部分使用者可依需求選擇列印並簽名。 * 使用儀表板追蹤文件狀態。
Nitro
gonitro.com
Nitro 是 PDF 軟體、文件管理和電子簽名領域的全球 SaaS 領導者。 Nitro 的生產力平台包括強大的 PDF 工具、數位工作流程、高度安全的電子簽名和身分驗證功能。其業界領先的商業智慧和分析產品可衡量投資回報率並量化永續發展工作，所有這些都得到一流的客戶成功和變革管理支援團隊的支持。 Nitro 在 157 個國家擁有超過 300 萬授權用戶和 13,000 多家企業客戶，為財富 500 強企業中 68% 的客戶提供服務，對此深感自豪。
Signority
signority.com
Signority 是一種電子簽名和文件工作流程自動化管理工具，可取代列印-簽名-掃描流程。 Signority 成立於 2010 年，符合 HIPAA 標準，是北美醫療保健、人力資源、非營利組織和教育領域領先的電子簽名提供者。借助模板、批量簽名和批量簽名等節省時間的功能，您可以將一天的時間集中在您必須做的事情上。我們行業領先的支援以人為中心，而不是以機器人為中心。因此，當您急需幫助時，您可以與現場人員交談。而且，由於 Signority 非常易於使用，因此入職培訓非常簡單，並且可以在一天內完成。另外，如果您的團隊需要培訓，通常可以在 10 個工作天內安排。
Opensense
opensense.com
集中管理所有裝置上的電子郵件簽名。與 Office 365/Microsoft 365/Exchange、G-Suite/Gmail/Google Workspace、Salesforce、HubSpot、Outreach 等完美搭配！
Foxit eSign
foxit.com
福昕擁有超過 6.5 億用戶，已向超過 425,000 家客戶銷售產品，其中包括中小型企業到跨國企業，遍布全球 200 多個國家。 Foxit eSign 是一項具有法律約束力的電子簽名服務，用於準備和收集重要的簽名文件。它提供了完整的電子簽名解決方案 - 上傳文件、建立範本、新增收件人並發送。 Foxit eSign 自動化工作流程，提供無縫流程，讓使用者可以使用瀏覽器發送、簽署、追蹤和管理簽署流程。完成後，您將獲得一份經過合法簽署的文件的防篡改存檔。無論是透過網路還是行動設備，產生協定並將其發送出去進行電子簽名都是快速、輕鬆的。 Foxit eSign 軟體提供的一些有用功能包括： • 可重複使用的模板，以節省時間 • 批量簽名和發送 • 審核跟踪和完成證書 • 將照片、駕駛執照等直接附加到文檔 • 親自簽名 •生成電子郵件內文件鏈接，以便於訪問和簽名• 線上表單/嵌入程式碼可將電子簽名直接整合到網站中• 使用eSign Genie REST API 與您的網站或應用程式整合• 輕鬆與Google Drive、Dropbox 等整合• Excel報告•電子郵件退回通知• 以11 種不同語言簽名
signNow
signnow.com
可隨您的工作流程擴充的電子簽名。 使用 signNow（airSlate Business Cloud 的一部分）建立和擴展電子簽名工作流程。簽署和發送用於簽署的文件、產生協議、談判合約、接受付款以及自動化業務流程。
SIGN.PLUS
sign.plus
SIGN.PLUS 是一種電子簽名解決方案，旨在加快工作流程。 它在各種平台上都易於使用、安全且可靠。
Signer HQ
signerhq.com
簡化您與 Signer HQ 的合約簽署流程，減少追逐簽名的時間。
Sigsync
sigsync.com
Sigsync 電子郵件簽章服務最好用三個字來描述。它是 Office 365 的集中式、全公司範圍內、基於 Web 的簽章服務。公司範圍的簽名可讓您在幾分鐘內推出對簽名的變更或更新。由於它是基於網路的服務，因此它是獨立於平台的，並且可以在所有設備上運行，無需任何複雜的安裝。
GLOSIGN
glosign.co.kr
Glosign 是一種基於雲端的電子簽名解決方案，可簡化和數位化您的簽名工作流程。借助 Glosign 的多種功能 - 從批量發送和連結發送到內部批准和自訂品牌。透過 Glosign，全球超過 20 萬名個人和 10,000 個組織可以更輕鬆地達成一致，並節省時間和金錢。
Serviceform
serviceform.com
Serviceform – 您的企業銷售、支援和行銷所需的唯一軟體 有網站訪客但未將其轉換為客戶？讓我們改變這一點！ Serviceform 幫助世界各地的企業將網站訪客轉化為收入。這是透過結合潛在客戶生成工具、識別網站訪客行為的分析和 CRM 來實現的，為網站轉換和客戶管理提供單一解決方案。我們的願景是成為一家全球領先的公司，致力於突破線上潛在客戶開發和溝通的界限。我們希望成為您的企業銷售、支援和行銷所需的唯一軟體。 Serviceform 是一家總部位於芬蘭的 SaaS 公司。我們致力於開發最好的潛在客戶生成工具和分析工具。我們希望讓企業主做出明智的決策並可預測地發展他們的業務。關於我們的技術，我們提供一個一體化的軟體平台，幫助公司簡化其銷售、行銷和客戶支援流程。 • 您只需要 6 種網站轉換工具：聊天機器人、即時聊天、動態表單、會話登入頁面、參與聊天機器人、彈出視窗和浮動欄。 • 管理工具：Flex xRM、Ourly 會議安排程序、網站分析和 Cookie 橫幅。 • 通訊工具：社交收件匣、電子郵件和簡訊活動產生器。
Terminus
terminusplatform.com
舊的做事方式不再有效。而且，你不能落後。 B2B 策略已經發展，遊戲規則也改變了。您需要平台、專家和戰術手冊來幫助您實現業務所需的目標，尤其是在提高每一分錢效率的壓力越來越大的情況下。特斯聯是一個為您的成功而打造的平台。它可以幫助您的團隊在客戶的整個生命週期中滿足客戶需求，您需要一個植根於第一方數據的平台，為買家提供從客戶獲取到擴展和更新的引人入勝的數位體驗。我們的引擎旨在提高投資回報率、最大限度地減少詐欺、優先考慮品牌安全，並將意圖轉化為 GTM 團隊相關的、可操作的見解。
Concord
concordnow.com
Concord 是您所有合約所需的唯一工具。減少在應用程式、編輯器和電子簽名工具之間切換的時間，並節省金錢。超過 50 萬家公司信任 Concord 來履行其合約。 透過康科德，您可以： * 起草、談判、簽署和管理整個組織的每份合約 - 全部在一個地方完成 * 按照您想要的方式工作 - 在 Concord、Word 或 Google Docs 上 - 與每個人合作 - 您的團隊、客戶和供應商 * 只需幾分鐘即可開始，而不是幾個月 Concord 提供的主要功能： * 有條件批准工作流程，以便每份合約都由合適的人（並且只有該人）審核 * 私人評論和版本控制，以實現更有效的合約談判 * 所有預先批准的條款的條款庫，可根據需要添加到合約中 * 簡化合約起草流程的模板 * 無限制、免費的電子簽名 * 無限合約
Workiro
workiro.com
一個下一代應用程序，將任務，溝通和文檔管理功能（包括電子簽名）結合起來 - 幫助您以更好的方式與任何人一起完成任何工作。 通過提供直觀，安全，多合一的平台來解鎖無縫生產力，使您的團隊能夠在不妥協的情況下進行協作，交流和工作。 永遠不會失去軌道。 Workiro與NetSuite集成，因此團隊可以比以往任何時候都更快地合作，批准和記錄工作。
MyDocSafe
mydocsafe.com
MyDocSafe有助於確保和自動化客戶端通信，文檔簽名和交換並提高合規性。 我們保護文檔並自動化文檔流。從強大的電子簽名到靈活的電子形式引擎到可配置的客戶門戶，我們可以幫助組織簡化涉及個人數據，合同，金錢和身份的業務流程，從而節省了多達90％的時間。 人力資源部門使用我們在船上員工並分發payslips。銷售部門利用我們來上船上的客戶。專業服務公司使用我們與客戶簽署合同，捕獲數據並交換文件。學校利用我們自動化錄取過程。
Advocat
advocat.ai
Advocat AI 是合約生成、談判、電子簽名和合約儲存庫。使用 Advocat AI 更快地轉移合同，同時降低風險。
GoodSign
goodsign.io
即用即付電子簽名。無需訂閱。第一個數位簽章解決方案，您只需按使用量付費。對文件、功能或使用者沒有限制。我們的使命還包括在全球種植 100 萬棵樹，以幫助遏制全球暖化。這是由 GoodSign 銷售資助的。每筆銷售額的 20% 是用來植樹！
SignFree
signfree.io
SignFree 是您首選的電子簽名解決方案，專為快速、安全的文件簽名而設計。使用 SignFree，您可以在 30 秒內簽署無限量的文檔，而且全部免費。告別紙張浪費，採用更快、更環保的方式來管理協議。與我們一起簡化簽名並為更永續的未來做出貢獻。立即註冊並體驗 SignFree 的輕鬆電子簽名。
DocuFirst
docufirst.com
DocuFirst 是一種在簡單的安全線上平台中管理您的業務表格和文件的簡單方法。 DocuFirst 不僅僅是電子簽名解決方案！我們允許企業收集和儲存填寫表格所需的數據，並提供強大的文件管理功能。
SuiteFiles
suitefiles.com
文件建立、協作和簽名全部集中在一個地方。 SuiteFiles 是一款功能強大且簡單的文件管理軟體，適用於會計和專業服務公司。我們的工作流程正是中小型公司與客戶共同成長所需的。我們支援您的日常活動，與 Xero、Karbon、QuickBooks Online、Microsoft 365 等整合。我們的使命是為各種規模的公司提供企業級解決方案和服務，以滿足他們的發展軌跡。結果呢？一個用戶友好、可擴展、強大的平台，您的團隊和客戶將真正喜歡使用。我們的產品開發和客戶支援團隊反應迅速 — 這表示您有人投資，讓您能夠充分利用 SuiteFiles。借助 SuiteFiles，您的文件管理需求已滿足，IT 負擔減輕，使您能夠增加計費時間並加強與客戶的關係。 1000 多家以效率為導向的專業服務公司透過 SuiteFiles 改善其業務（續訂率為 99.6%），我們是您的最佳選擇。透過完整的工作流程解決方案和廣泛的集成，將您與業界領先的應用程式連接起來，打破您的營運孤島。 SuiteFiles 的全面特性和功能專為 10 到 500 人的團隊而設計，充分考慮到員工的滿意度。多年來，我們透過整合、自動化、簽名和電子郵件管理完善了適合您的端到端流程的軟體，消除了您原本需要的應用程式跳轉和多項訂閱費用。我們將輕鬆的第三方共享與尖端的安全性相結合，而不會剝奪您的資料所有權。我們簡化了組織、集中和利用您公司日常執行所需資訊的複雜性。您應該將工作時間花在服務客戶和發展業務上，而不是與文件作鬥爭。因此，我們設計的 SuiteFiles 具有快速、完整的資料遷移和入門功能，讓您的團隊在短短兩天內即可投入運作。此外，我們的智慧介面易於使用且始終如一地完善。透過消除不必要的來回、流程延遲、協作開銷以及在多個工具之間切換，我們節省的時間會增加。我們的客戶報告稱，每位員工每周可節省 5 小時。也就是說，每位員工每年的全職工作時間為 6.5 週！
eSignly
esignly.com
Esignly 是市場上領先的電子簽章解決方案，可輕鬆、有效率且安全地簽署電子文件。各種規模和行業的企業都可以隨時隨地在任何設備上進行訪問，正在用 Esignly 的電子簽名取代手動的紙質簽名方法。
Legalesign
legalesign.com
Legalesign 是一款總部位於英國的電子簽名軟體，用於線上發送、簽署和管理合約。公司使用Legalesign 來獲得顯著的生產力和財務收益，透過消除對印表機的需求並使客戶能夠從任何地方進行簽名來提高客戶的滿意度，最後但並非最不重要的一點是，減輕各地長期受苦的員工的繁瑣文書工作的負擔。 Legalesign 的客戶包括律師事務所、保險公司、房地產公司、招聘人員、會計師等。 Legalesign 是從頭開始建造的，旨在為我們的客戶提供最大價值。商業軟體的關稅價格往往遠遠超過其使用成本——採用成本、培訓成本、日常使用時間和變更成本。 Legalesign 的設計始終致力於最大限度地降低這些成本，以便我們的客戶能夠從根本上看到最大的價值：從消除日常操作中不必要的點擊（這樣您就不會浪費時間發送合約），到整個流程系統架構可讓您無縫、輕鬆地水平和垂直擴展。我們大力投資幕後系統，以確保正常運作時間和可靠性，並在重要的地方提供服務。
DottedSign
dottedsign.com
在網路、iOS 和 Android 裝置上使用 DottedSign 以合法可執行的方式線上簽署文件。今天就捕獲您的第一個電子簽名！
GoFormz
goformz.com
GoFormz 是一個用於建立數位表單和收集資料的平台，可供各行業和規模的團隊使用。使用 GoFormz 的線上表單產生器，團隊可以數位化現有表單或從頭開始製作新表單 - 無需任何程式碼。 GoFormz 是唯一的數位表單解決方案，使用戶能夠建立現有表單的數位版本，使任何用戶（無論其技術熟練程度如何）都能輕鬆產生滿足其獨特業務需求的數位和線上表單。 表單可以輕鬆配備各種強大的欄位和功能，包括電子簽名、文件附件、表格、清單、即時計算、必填欄位等等。您可以在手機和平板電腦等行動裝置上填寫數位表格，也可以透過電腦線上填寫。 GoFormz 行動應用程式具有完整的離線功能，可讓用戶不間斷地繼續工作，無論其位置多麼遙遠。 您可以與組織外部的個人共用表單，允許他們填寫並完成表單，即使沒有 GoFormz 登入。 GoFormz 還可以自動化日常任務和工作流程，例如將完成的表單傳送給指定聯絡人、更新連接的資料庫和儀表板以及將表單上傳到整合系統。透過自動化這些任務，企業可以快速且有效率地實施簡化的文件審批、授權、工資活動、品質保證和許多其他活動的流程。 您的數位表單還可以直接與其他業務應用程式集成，例如 Salesforce、Google Suite、Microsoft 365、Procore、Box 等。完成的數位表格和收集的數據可以立即上傳到連接系統內的相應工具和記錄，數據甚至可以推送回您的數位表格，從而增強溝通、提高營運效率並提高可見度。 GoFormz 屢獲殊榮的客戶支援團隊隨時可以在您需要時為您提供協助。 GoFormz 還提供免費認證課程，使用戶能夠快速掌握平台要點並獲得 GoFormz 認證。
CINCEL
cincel.digital
CINCEL 是一個一體化信任平台，已幫助超過 300,000 人透過數位簽章（親筆簽名 + 高級簽章）、認證（NOM-151 時間戳 + 區塊鏈公證 + 審計足跡）等服務加快協議和流程，身分（生物辨識驗證+背景調查）和文件管理（CLM）。 CINCEL 簡化了以客戶為導向的工作流程和入職流程，並具有法律合規性和法律確定性。它可以減少詐欺和官僚作風，取代不符合墨西哥和拉丁美洲法律 (ISO/IEC + NOM151 + NIST + AICPA) 的昂貴、複雜且有風險的工具。
DocuX
docux.ai
讓您的文件和合約處於自動駕駛狀態。 DocuX 是唯一一個由人工智慧驅動的平台，可讓您管理文件和合約的整個生命週期——從創建和協作到電子簽名和長期存檔。使用我們的智慧工作區，在幾分鐘而不是幾小時內完成工作，該工作區會自動確定您的文件優先級並為您收集所需的批准和電子簽名。從 500 多個內建的、經過法律審查的協議、表格、合約、政策等範本中進行選擇。 （價值超過 5 萬美元，適用於所有付費計劃，無需額外費用。）DocuX 預設為所有用戶提供銀行級安全性。只需點擊幾下，您就可以將目前的工具和平台與 DocuX 整合。使用DocuX 的團隊報告說，生產力提高了80%，成本降低了70%，交易完成速度提高了10 倍。 。
StampyMail
stampymail.com
StampyMail 是一個網路平台，可透過任何 PC 或行動裝置以集中、快速且直覺的方式為任何組織建立、管理和顯示電子郵件簽章。與任何電子郵件解決方案整合（Microsoft 365、Google Workspace、G Mail、Outlook、Thunderbird、Exchange）。此外，它還是一種銷售、溝通和行銷工具。它允許您為簽名添加動態內容，自動部署不同的橫幅以將流量重新導向到登陸、市場或電子商務。此外，它還即時衡量活動的影響。
Xodo Sign
eversign.com
在工作、在家或外出時具有法律約束力的電子簽名。 線上安全批准、交付和簽署文件。 以前是eversign。
RSign
rsign.com
RSign® 是十多年來全球領導者 RPost® 的電子簽名平台。 RSign® 將豐富的功能與優雅的易用性和大規模的經濟性相結合。 RSign 的獨特之處在於它能夠使常見的電子簽名變得簡單且自動化，同時滿足您的所有文件、表單或工作流程場景。 RSign 專注於：電子簽名變得簡單。為發送者和簽署者提供更輕鬆的電子簽名體驗。 • RSign 讓簽名過程變得簡單、輕鬆，簽署者可以使用任何桌面或行動網路瀏覽器在指導簽名過程中完成和簽署文件。 RSign 具有更簡單的使用者設計、可自訂的使用者介面、可共享範本、即時報告等。帶有法醫審計追蹤的簽名證書。具有可驗證審計追蹤的記錄。 • RSign® 專利提供嵌入電子簽名記錄中的最可靠的可驗證審計追蹤。 RSign 提供簽名證書，該證書可用作取證記錄並可進行自我身份驗證，提供所有傳輸追蹤、內容和時間戳，無論收件者係統如何。簽名憑證是一種全球認可的證據格式，可以附加到簽署的協定或單獨的協定中，並且可以使用 RSign API 將其匯入到系統中。透過加密和 RSign 收件匣保護隱私。
VeriDoc Sign
veridocsign.com
VeriDocgn 可以解決您在文件和電子簽名驗證方面的所有問題。 VeriDocgn 使用 VeriDoc Global 多年來開發的專利驗證技術。它為全球組織提供區塊鏈安全的電子簽名解決方案。 VeriDocgn 為公共和私營部門的一些領先公司提供電子簽名和文件解決方案。我們的區塊鏈驗證技術在全球 90 多個國家/地區獲得專利，以合理的價格協助組織提供最佳的電子簽名解決方案。我們致力於為客戶提供最好的服務，其中包括： 組織可以透過消除不必要的等待時間來節省寶貴的時間。借助 VeriDoc Sign，您的組織將提高效率和生產力。 VeriDoc 電子簽章解決方案的優點是讓無數使用者能夠驗證重要文件並將其傳送給所需人員。使用 VeriDoc Sign 的工具不會出錯，它為您提供了驗證區塊鏈上電子簽名文件的時間戳記和雜湊值的優勢。只需用手機掃描二維碼，您就可以在驗證頁面上看到原始檔案。 VeriDoc Sign 的其他功能不容錯過： 存取控制 法律認可 防篡改區塊鏈安全 經濟實惠
FuseSign
fusesign.com
經濟實惠、安全且易於使用的數位簽章工具。 FuseSign 專為專業服務業量身打造。發送需要簽名的文件並在幾分鐘（而不是幾天）內將其返回。它具有法律約束力，可用於多種文件。免費試用 FuseSign 14 天，了解為什麼 FuseSign 是您唯一需要的數位簽章工具。
Crossware
crossware365.com
正在尋找一款功能強大的工具，讓您能夠為離開公司的每封電子郵件添加一致且合規的簽名、免責聲明和品牌？我們屢獲殊榮的工具 Crossware Mail Signature（適用於 Microsoft 365、Microsoft Exchange 和 HCL Domino）是適合您的解決方案。無論您使用什麼設備發送，時尚、合規且個人化的簽名都會自動添加到每封電子郵件中。使用簡單的拖放視覺化編輯器即可輕鬆創建完美的簽名，或獲得更多技術知識並使用我們的原始程式碼編輯器切換到以 HTML 格式建立簽名。我們的簽名工具不斷開發，目標是確保簽名是動態和智慧的。這意味著上下文敏感並根據您公司的獨特要求進行客製化。您可以使用我們簡單的規則產生器建立和應用規則來控制套用簽章的時間、地點和方式。根據 Active Directory 欄位、收件者地址、日期等快速建立套用簽章或簽章區塊（簽章的較小部分）的規則。如果您需要高度自訂或複雜的規則，您也可以使用 C# 編寫規則。 Crossware Mail Signature 可讓您控制誰可以編輯每個簽名或簽名區塊，例如您可以選擇只允許行銷團隊編輯廣告橫幅部分，並允許法律團隊編輯法律免責聲明，以確保您的簽名免受未經請求的更改。 Crossware Mail Signature 是從頭開始建立的，具有高度安全性。我們不會儲存或複製您的電子郵件，也不會在 Microsoft Azure 資料中心內安全地處理它們。為了提高安全性，您也可以在設定 Crossware Mail Signature 時指定您選擇的 Microsoft 資料中心。功能： - 將標誌、圖形、廣告橫幅、社群媒體圖示、Active Directory 欄位、免責聲明和文字新增至電子郵件頁首和頁尾。 - 透過強大的規則，隨時隨地以您想要的方式應用您的簽名。 - 每個設備和電子郵件用戶端上的簽名。 - 使用單獨控制的區塊來控制簽名的每個部分。 - 視覺化/HTML 程式碼編輯器 - 根據收件者和寄件者即時預覽簽署。 - 在 Outlook 中查看簽名並在「已傳送郵件」中查看您的簽名。 - 智慧型和動態簽名應用程式 - 選擇要部署到的 Microsoft 資料中心 - 使用我們基於瀏覽器的編輯器隨時隨地進行編輯 了解是什麼讓我們成為世界領先的簽名解決方案 - 立即開始免費試用！
Mekorma
mekorma.com
您是否厭倦了每周等待您審核和簽署的一大堆支票？使用 Mekorma 電子簽名節省您的時間和精力。在 Acumatica Cloud ERP 系統中查看付款和數位化發票影像。只需單擊一個按鈕，您就可以批准準備發出的內容 - 支票將列印帶有適當的簽名，無需筆。
OKdokument
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適合企業和自由工作者的最快電子簽名 在線上簽署文件、整合電子簽名、數位化您的紙本議程並遠端請求客戶和合作夥伴簽署。
Virtual Cabinet
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虛擬機櫃是一個完全集成的文檔管理系統，具有完整的版本控制和審計跟踪，為那些希望銷毀其文書工作並創建無紙化辦公室的人提供了安心，同時遵守標準以尋求法律可接受性。 虛擬機櫃提供了一個安全的文檔商店，並提供許多其他搜索設施，使您的文檔更容易找到。它與後台系統完全集成在一起，並有能力將所有形式的電子文件鏈接回客戶記錄。 它通過托盤中的用戶為掃描文檔提供路由設施，從而使組織周圍的掃描數據分佈，並為希望在使用託管或薄的客戶端解決方案時希望掃描的人提供獨家的遠程掃描設施。 虛擬機櫃使您的公司能夠控制所有文檔，共享信息，提高生產率和安全檔案，並立即投資回報率
GreenSign
greensign.io
電子簽名可讓您隨時隨地安全地簽署和傳送文件。這消除了列印、掃描和郵寄紙本文件的需要，從而節省了您的時間和麻煩。 GreenSign 提供各種整合方式，幫助各部門更快地開展業務，降低風險、降低成本，並為客戶和員工提供更好的體驗。 GreenSign 解決方案包括動態無程式碼、功能強大的 Web 表單、API 整合以及與應用程式和 CRM 的整合。
inSign
getinsign.com
電子簽名軟體讓簽署文件變得快速、輕鬆。 inSign 支援根據 eIDAS 和 ZertES 的高級 (AES) 和合格電子簽章 (QES)。簽名在法律上是安全且可證明的。可以在瀏覽器或應用程式中進行簽名 - 無需安裝。 inSign 中的其他流行功能： - 表單編輯器 - Word 外掛程式 - 單獨配置 - 文件範本 - 審核報告 - REST-API - 以及更多...
KONSIGN
konsign.com
KONSIGN 是一款一流的電子簽名軟體，透過其快速、安全且使用者友好的解決方案簡化了文件簽署流程。立即註冊免費試用，體驗 KONSIGN 的便利。除了電子簽名之外，KONSIGN 還提供先進的文件管理功能以及與 Google Drive 等流行雲端儲存服務的無縫整合。這使您可以輕鬆地從任何裝置組織、存取和共用文檔，確保工作流程順利進行。 Konsign 的創新方法節省了時間、金錢和資源，同時為無紙化環境做出了貢獻。這個尖端平台使您只需點擊幾下即可完成文書工作，使您能夠專注於更關鍵的任務。 Konsign 不僅簡化了文件簽署，還透過減少紙張消耗和推廣環保實踐來展示對永續發展的承諾。選擇 KONSIGN 實現高效的業務營運和更綠色的未來。
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使用 Blueink 進行電子簽名：品質與成本效益的結合。 告別高昂的電子簽名成本。選擇 Blueink 安全、經濟實惠且簽署者友善的電子簽名解決方案。
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Signulu 是一款電子簽名軟體，可簡化各種規模企業的文件簽名。簡單、安全且合法。
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建立和管理專業的電子郵件簽名。我們的一系列電子郵件簽名管理解決方案可讓您輕鬆設計和控制組織的電子郵件簽名。
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Signwell
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SignWell（以前稱為 Docsketch）。 讓您輕鬆簽署文檔，從而將週轉時間縮短一半。 SignWell 是一種電子簽名工具，可用於具有法律約束力的簽名和更快的文件簽名。
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