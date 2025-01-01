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最受歡迎 最近新增 數位風險保護 (DRP) 平台 - 最受歡迎的應用程式

數位風險保護 (DRP) 平台是一種網路安全解決方案，可保護組織的數位資產免受超出其傳統安全邊界的外部威脅。 這些工具提供了統一、有效的方式來管理數位風險，包括網路釣魚攻擊、品牌假冒、內部威脅和智慧財產權盜竊。透過簡化流程，DRP 平台使組織能夠主動保護其品牌聲譽、數位資產和敏感資訊。它們作為安全團隊識別、監控、減輕和管理整個線上環境風險的綜合解決方案。