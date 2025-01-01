數位風險保護 (DRP) 平台 - 最受歡迎的應用程式

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
數位風險保護 (DRP) 平台是一種網路安全解決方案，可保護組織的數位資產免受超出其傳統安全邊界的外部威脅。 這些工具提供了統一、有效的方式來管理數位風險，包括網路釣魚攻擊、品牌假冒、內部威脅和智慧財產權盜竊。透過簡化流程，DRP 平台使組織能夠主動保護其品牌聲譽、數位資產和敏感資訊。它們作為安全團隊識別、監控、減輕和管理整個線上環境風險的綜合解決方案。
提議新的應用程式
Privacy Bee
privacybee.com
隱私Bee專注於幫助用戶管理和刪除其在線個人數據，評估隱私風險，並監測潛在的數據洩露。
SolarWinds
solarwinds.com
SolarWinds 幫助台基礎包結合 Web 幫助台和遠端支援，可自動化幫助台和 IT 支援任務，包括故障管理、資產管理和遠端控制功能。
PhishLabs
phishlabs.com
PhishLabs是一個數字風險管理平台，幫助組織透過監視和保護措施，防範網絡威脅與數據洩露。
Optery
optery.com
Optery是一款幫助用戶從數據經紀商刪除個人信息的應用程式，提供自動刪除和個性化報告。
Brandefense
brandefense.io
Brandefense是一種主動的數字風險保護解決方案，透過AI技術掃描網絡以識別和優先處理潛在的安全威脅。
Guardz
guardz.com
Guardz是一個網絡安全解決方案，幫助託管服務提供商保護客戶免受數字威脅，通過AI自動化檢測和響應。
CrowdStrike
crowdstrike.com
CrowdStrike是一個綜合的雲安全平台，提供端點到雲的保護，具備即時可見性和威脅防範功能，幫助企業抵御複雜威脅。
Recorded Future
recordedfuture.com
記錄的未來是一個威脅情報平台，提供實時風險評估、漏洞分析和威脅監控，幫助組織提升安全性。
Mandiant
mandiant.com
Mandiant是一個網絡安全平台，提供威脅情報和事件響應解決方案，幫助組織防範網絡攻擊。
SOCRadar
socradar.io
SOCRadar是一個擴展威脅情報平臺，結合外部攻擊面管理、數位風險保護服務和網絡威脅情報，幫助組織檢測和應對網絡威脅。