課程創作軟體 - 最受歡迎的應用程式

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
課程創作軟體使組織能夠產生專為教育目的而設計的引人注目的互動式多媒體內容。它用於製作適合企業培訓和傳統學術環境的培訓課程和材料。學習內容管理系統 (LCMS) 是專為教育機構量身打造的課程創作工具的子集，屬於此類。這些工具使組織能夠開發可無縫整合到學習管理系統 (LMS) 中的教育內容，從而為員工或學生製定獨特的教育計劃。 課程創作解決方案通常部署在人力資源部門和教育機構內，使管理員能夠在不需要程式設計專業知識的情況下創建教育內容。這些解決方案以基於雲端的格式和本地格式提供，通常遵循可共享內容物件參考模型 (SCORM)，該模型提供了與 LMS 軟體進行內容整合的標準和規範。此外，許多課程創作產品都利用簡報軟體基礎，為使用者提供熟悉的介面來開發課程內容。
提議新的應用程式
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business幫助企業提供即時學習資源，提升員工技能，並可追蹤學習進度，支援客製化學習路徑。
Genially
genial.ly
Genially 是一個在線平台，用於創建互動式演示文稿、信息圖表和測驗，具有友好的界面和豐富的設計模板。
Powtoon
powtoon.com
Powtoon是一個平台，用戶可輕鬆創建動畫視頻和演示文稿，適合各種用途，支持多媒體導入及協作。
Top Hat
tophat.com
Top Hat是一個學習者響應系統，幫助教師創建互動性強的課程，支持數學符號，並提供安全的出勤跟踪功能。
Visme
visme.co
Visme是一個綜合設計平台，使用戶能夠創建和分享引人入勝的視覺內容，包括演示文稿、信息圖表和報告等。
360Learning
360learning.com
360Learning是協作學習管理系統，讓企業通過內部專家促進員工和合作夥伴的技能提升與學習。
Learning Studio AI
learningstudioai.com
學習工作室AI是一個AI驅動的平台，簡化在線課程創建，提供互動學習體驗和學習分析，支持多設備使用。
LearnWorlds
learnworlds.com
LearnWorlds是一個輕量級的學習管理系統，幫助企業創建、管理及銷售在線課程，並提供個性化的學習體驗。
VidGrid
vidgrid.com
VidGrid是一個視頻平台，讓用戶錄製、編輯、分享和管理互動視頻，適用於學習和發展。
Articulate 360
articulate.com
Articulate 360是一個綜合工具，幫助用戶創建互動式電子學習內容，適合初學者及專業設計師使用。
Coassemble
coassemble.com
Coassemble是一個用於創建和提供線上培訓的平臺，支援互動課程製作和學習效果追蹤。
Rise
rise.com
Rise 是一個全方位的線上訓練系統，讓員工能輕鬆創建和管理互動性課程，並簡單分發和追蹤學習進度。
Gnowbe
gnowbe.com
Gnowbe是一個創建互動式微學習經驗的平台，適合培訓和入職使用，支持多媒體內容和各種設備訪問。
ProProfs
proprofs.com
ProProfs是一個SaaS應用，提供培訓、測驗、調查和客戶關係管理工具，幫助組織提升學習和客戶滿意度。
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps是統一的員工體驗平台，結合內聯網、培訓、團隊合作和內容管理，簡化組織內的溝通與工作流程。
PandaSuite
pandasuite.com
PandaSuite是一個無需編碼的靈活平台，用來創建應用程序和互動內容，適合教育及營銷領域。
Instruqt
instruqt.com
Instruqt是一個虛擬IT實驗室平台，提供瀏覽器中的產品體驗，幫助企業生成需求並提高產品採用率。
MindSmith
mindsmith.ai
MindSmith是一款利用生成AI快速創建和分享電子學習內容的課程編寫工具，支持多語言和團隊協作。
LearnUpon
learnupon.com
LearnUpon是一款學習管理系統（LMS），為企業提供有效的培訓經驗，支持內容創建及學習進度追蹤。
Thriving Springs
thrivingsprings.ai
Thriving Springs是一個基於生成AI的員工學習和參與平台，幫助企業入職、提升技能及留住員工，提供互動學習模塊和軟技能課程。
Disco
disco.co
Disco是一個學習社區平台，幫助創建者管理社區、提供學習路徑及促進成員互動。
7taps
7taps.com
7taps是一個多功能的微學習平台，提供快速的課程創建、測驗和進度跟踪，支持多語言，便於學習者隨時隨地訪問教育內容。
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn是一個學習管理平台，方便指派培訓和追蹤員工進度，並提供課程建設工具和預設課程庫。
Lingio
lingio.com
Lingio是一個針對前線員工的語言學習平台，提供超過100種語言的互動課程，結合人工智慧和遊戲化學習。
Flowclass
flowclass.io
Flowclass是一個提供教育者和家教建立課程登陸頁面的平台，整合了行銷工具、預約和支付系統，以幫助擴大教育業務。
CLASSUM
classum.com
CLASSUM是一個雲端學習平台，促進學習者與教育者之間的溝通與互動，支援不同類型用戶參與合作學習。
Meleton
meleton.com
Meleton是一個在線課程創建平台，提供課程創建、支付接受、學生管理和自動銷售工具，供學校和專家使用。
Exly
exlyapp.com
Exly 是一個無需編碼的全功能 SaaS 平台，幫助用戶從零開始建立和發展業務，包括管理課程、直播、網絡研討會及一對一諮詢等功能。
Profi
profi.io
Profi是一個為專業服務提供者設計的整合平台，簡化調度、客戶管理和計費等任務，幫助用戶提升業務效率。
Learnyst
learnyst.com
Learnyst 是一個 SAAS 平台，幫助教育者創建和管理品牌在線課程及測驗，並提供移動應用支持和分析功能。
Coursebox
coursebox.ai
Coursebox 是一個由 AI 驅動的學習管理系統，幫助用戶簡化在線課程的創建和管理過程，並提供互動性和自定義功能。
GoSkills
goskills.com
GoSkills是一個線上學習平台，提供互動式和個性化的學習體驗，支持課程創建和管理，並包含100多個業務課程。
FLOWSPARKS
flowsparks.com
FLOWSPARKS是一個數位學習模組開發平台，提供互動式e-Learning工具和學習管理系統，方便用戶創建學習體驗並提供客戶支持。
AcademyOcean
academyocean.com
AcademyOcean是一款學習管理系統（LMS），協助企業自動化員工及合作夥伴的培訓課程，並提供個性化學習體驗。
BranchTrack
branchtrack.com
BranchTrack 是一個線上工具，可創建和設計情境式電子學習，並與其他電子學習軟件整合，增強學習者的互動經驗。
Prodient.io
prodient.io
Prodient.io 是一款基於雲端的快速電子學習課程編輯工具，提供豐富模板，支持多人合作，可快速開發互動式教學課程。
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey 是一個個性化的員工發展平台，幫助企業提升員工培訓、管理及留才，集成外部內容以支持學習之旅。
RedSeed
redseed.com
RedSeed LMS 是一個綜合性的電子學習平台，提供教學回饋機制和多元課程，幫助企業提升員工技能並實現商業目標。
HowToo
howtoo.co
HowToo 是您的團隊想要使用的唯一電子學習創作工具。充滿了現成的內容，只需將您的內容複製並貼上到我們龐大的範本庫中即可。只需單擊按鈕即可新增測驗和評估區塊，並在幾分鐘內啟動。憑藉數據、研究和分析的強大洞察力，我們創建了一個工具，讓您能夠創造令人難以置信的成功學習體驗。 HowToo也是第一個符合WCAG 2.1 AA標準的工具。
SlidePresenter
slidepresenter.com
詳細的手冊和文件、大量的現場或網路培訓，但仍然感覺這些知識根本沒有傳達給您的同事 - 或者不是在正確的時間？那你應該了解 SlidePresenter！讓您的員工能夠將他們的知識轉化為引人入勝的影片內容，而無需任何經驗或技術技能！透過我們直覺的使用者介面，所有員工都可以在幾分鐘內創建和編輯自己的影片內容，並透過測驗和調查等眾多互動功能來豐富影片內容。之後，只需在您自己的企業影片平台上一鍵點擊即可輕鬆安全地與同事或整個組織分享員工產生的影片內容。這可以為您的企業知識轉移節省寶貴的時間和資源。更重要的是：您為同事創造了一個有吸引力的中心聯繫點。在您的企業視訊平台上，所有員工都會收到有用的知識內容，以回答他們「在工作流程中」的個人問題，除此之外，還鼓勵他們瀏覽、點讚其他員工生成的影片內容並與之互動。 SlidePresenter 的用例與您公司的要求一樣多樣化：從快速點擊說明、產品培訓到內部入職培訓、電子學習或實踐學習要點。許多行業的 600 多家市場領導者已經成功地依靠員工為員工進行知識轉移，以便每個需要知識的人都可以隨時快速找到知識。使用 SlidePresenter 的優勢： - 透過易於理解的影片內容在您的組織中實現自我導向、持續學習。 - 透過隨時隨地提供知識來提升（新）員工的績效。 - 讓同事快速輕鬆地製作和分享解釋性影片內容，從而減少同事提出的常見問題。 - 憑藉直覺的使用者體驗，輕鬆創建內容，提升員工與同事分享知識的動機。 - 讓您的員工參與您的知識轉移，從而增強他們對您公司的忠誠度。 - 使所有部門和工作層級的員工能夠與整個組織的同事分享他們的知識。 - 透過正式學習和培訓形式以及員工透過視訊內容產生的學習來創造多樣化的學習體驗。 - 透過將您的員工融入知識轉移中來節省您的學習與發展部門的資源。 - 創建一個中央視訊平台，您的員工始終可以在其中找到他們出色工作所需的知識。
Cognota
cognota.com
Cognota 是第一個也是唯一一個針對學習和開發團隊的營運平台。我們的平台使 L&D 團隊能夠簡化培訓請求管理、改進專案和能力規劃、快速設計內容並與中小企業更有效地協作。所有行業的客戶都在利用 Cognota 消除對多種工具來管理學習操作的需求，從而提高生產力。希望在 L&D 產業蓬勃發展？加入充滿活力的 LearnOps® 社區，該社區是 L&D 專業人士獲取見解、參與發人深省的討論、獲取精選資源並保持行業趨勢領先地位的中心。釋放集體智慧和經驗的力量 #LearnOpsCommunity 免費加入 LearnOps.com
Elucidat
elucidat.com
Elucidat 是一個正在改變電子學習創作遊戲規則的創作平台；讓團隊可以輕鬆製作既有吸引力又符合其品牌的內容。 Elucidat 專為應對學習團隊面臨的真正挑戰而打造，將易用性與全面支援和專家建議融為一體。它是用多種語言創建引人注目的內容、追蹤課程成功以及保持一切內容清晰且品牌一致的首選。在 Elucidat 中創建的電子學習完全符合 SCORM 標準，使用 HTML5 創建，自動回應，並且適用於任何裝置和任何學習管理系統。因參與率低或容量有限而苦苦掙扎？透過 Elucidat 的學習諮詢服務，您可以利用豐富的無與倫比的專業知識和創新解決方案，這是您在其他地方找不到的。透過 Elucidat 業界知名的部落格了解最新的數位學習趨勢、最佳實踐和資源：https://www.elucidat.com/blog/。
IllumiDesk
illumidesk.com
IllumiDesk 的互動式學習平台可協助教師節省時間、最大限度地提高學習者的參與度並利用人工智慧來提高課程品質。借助 IlumiDesk，組織可以透過提供身臨其境的實踐學習體驗來提高知識保留率，並幫助學生為實際應用做好準備。