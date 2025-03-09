找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
聯絡中心外包服務為企業提供了另一種管理客戶支援需求的方法。這些服務迎合特定行業類型，例如航空公司、行銷、軟體、零售和工業產品。此外，他們還專注於滿足各種客戶需求，包括多語言支援、多通路通訊、遠端視訊教學和螢幕共享功能。 外包聯絡中心功能可以潛在地降低正在成長的企業的管理成本。此外，它無需投資培訓新的支援代理商以及維護聯絡中心的軟體和硬體基礎設施。透過利用這些服務，企業可以增強客戶服務能力，以適應快速擴大的客戶群，從而促進業務加速成長。
提議新的應用程式
AnswerConnect
answerconnect.com
AnswerConnect是一款呼叫管理應用，提供24/7實時答復服務，協助企業處理客戶通話並整合客戶數據。
ConnectWise Home
connectwise.com
ConnectWise Home是一個集中管理IT服務的應用，提供端點安全、網絡監視和自動化任務，支持IT服務提供商的操作。
ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise Manage是一個專為技術公司設計的業務管理平台，提供自動化、客戶服務、項目管理及業務分析等功能。
HelloSells
hellosells.com
24/7 為銷售和行銷團隊提供領先的資格服務。透過潛在客戶捕獲、資格認證和預約預訂，提高您的轉換率並提高您的投資回報率。
Blazeo
blazeo.com
我們是一個廣告轉換平台。作為一家技術支援的服務企業，我們提供的服務包括潛在客戶捕獲、潛在客戶資格認證、預約設定和聘用合約簽署。我們用於實現此目的的工具包括即時聊天、語音呼叫中心、虛擬助理和簡訊通訊。我們提供的工具是高度可客製化的，使我們的服務能夠隨著客戶的擴大而發展。我們經過行業培訓的代理為每位客戶提供 24/7 的專業知識。我們的目標是在我們的利基市場中為客戶提供最以支援為中心的全面解決方案。
Go Answer
goanswer.io
在 Go Answer，我們專注於提供一系列專業接聽服務，包括虛擬接待員和電話接聽、提供接單或技術支援的入站聯絡中心、託管即時網路聊天以及法律受理服務。我們服務於零售和電子商務、法律、醫療、房地產和物業管理、酒店和教育等多種行業。立即開始 30 天無風險試用。提及您在 G2 上看過我們，第一個月可享 50% 的折扣！
SimpSocial
simpsocial.com
SimpSocial是一個集成平台，幫助汽車經銷商管理潛在客戶，提高客戶互動，並通過自動化簡化銷售流程。
Slingshot
getslingshot.com
Slingshot 是領先的接聽服務和客戶支援，為家庭服務、害蟲和草坪專業人士提供服務 - 每次電話、聊天、簡訊或線索。
Futwork
futwork.com
Futwork 使公司能夠擴大其外撥團隊，而無需增加任何固定成本。
© 2025 WebCatalog, Inc.