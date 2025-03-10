雲端存取安全代理程式 (CASB) 軟體 - 最受歡迎的應用程式

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
雲端存取安全代理 (CASB) 軟體為存取基於雲端的應用程式的員工增加了額外的保護和策略實施層。作為網關，CASB 使公司能夠在其本地系統之外實施安全策略，確保員工和雲端服務提供者之間的安全連接。該軟體可協助公司降低與雲端應用程式和網路連線相關的風險，同時持續監控使用者的操作和行為。 CASB 解決方案還可以偵測內部使用者的異常行為，並向管理員發出潛在影子 IT 和違規行為的警報。這些工具通常會追蹤並記錄 CASB 內的使用者操作，提供可用於行為分析和報告的資料。
提議新的應用程式
ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise Manage是一個專為技術公司設計的業務管理平台，提供自動化、客戶服務、項目管理及業務分析等功能。
ConnectWise Home
connectwise.com
ConnectWise Home是一個集中管理IT服務的應用，提供端點安全、網絡監視和自動化任務，支持IT服務提供商的操作。
Citrix Cloud
citrix.com
Citrix Cloud是一個平台，允許安全地管理和部署虛擬應用程序及桌面，提供跨設備的無縫訪問和集中管理功能。
Akamai
akamai.com
Akamai是一個內容分發網路和雲服務提供商，專注於優化用戶和企業的在線體驗，提供快速可靠的內容交付、安全解決方案和邊緣計算。
Netskope
netskope.com
Netskope是一個雲安全平台，提供對雲應用程序和數據的監控及管理，支持零信任和數據保護功能。
Nudge Security
nudgesecurity.com
Nudge Security 監控和管理雲端及SaaS應用，增強安全性並提供自動化功能，以優化安全流程和支出管理。
CloudWize
cloudwize.io
CloudWize是一個無需程式碼的雲安全平台，提供360°保護，監控雲資源的合規性與安全性，自動修復漏洞。
Wing Security
wing.security
Wing 使組織能夠充分利用 SaaS 的潛力，同時確保強大的安全態勢。我們的 SSPM 解決方案提供無與倫比的可見性、控制和合規性功能，增強任何組織對現代 SaaS 相關威脅的防禦能力。借助 Wing 的自動化安全功能，CISO、安全團隊和 IT 專業人員可以節省先前在手動和容易出錯的流程上花費數週的工作時間。 Wing 受到數百家全球公司的信賴，提供源自我們行業領先的 SaaS 應用程式資料庫的可行安全見解，涵蓋超過 280,000 家 SaaS 供應商。這導致了利用 SaaS 的最安全、最有效的方式 Wing Security 由以色列國防軍前 CISO 和網路防禦負責人創立，其願景是為用戶提供 SaaS 應用程式安全所需的自動化、自助服務工具。