申請人追蹤系統 - 最受歡迎的應用程式 - 美國

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
申請人追蹤系統 (ATS) 是招募人員、人力資源團隊和招募經理用來簡化尋找、篩選和管理求職者的流程的軟體工具。這些系統使企業能夠創建和分發職位發布、分析履歷中的相關資訊、安排面試以及收集候選人詳細資訊（包括求職信和推薦信）。他們還自動執行諸如面試安排、通知候選人後續步驟以及發送警報等任務。 ATS 解決方案在追蹤招募時間和招募成本等招募指標方面發揮著至關重要的作用，使公司能夠優化其招募流程並提高招募軟體的投資回報。 領先的申請人追蹤軟體通常與更廣泛的招聘功能集成，例如工作委員會和職業網站發布、候選人搜尋、簡歷解析、員工推薦評估、申請人篩選、招聘營銷、面試安排、候選人關係管理、入職和招募數據分析。一些 ATS 平台還可能包括候選人關係管理功能，可協助招募人員透過電子郵件行銷、日程安排和持續溝通等功能主動識別和培養潛在候選人。
提議新的應用程式
Paycom
paycom.com
25 年來，Paycom Software, Inc.（NYSE：PAYC）透過易於使用的人力資源和薪資技術簡化了業務和員工的生活，並透過直接存取資料來提高透明度。由於其業界首創的解決方案 Beti®，員工現在可以自行處理薪資單，並在提交薪資單之前被引導查找並修復代價高昂的錯誤。從入職和福利登記到人才管理等，Paycom 的軟體簡化了流程，提高了效率，並讓員工能夠掌控自己的人力資源信息，所有這些都在一個應用程式中完成。 Paycom 因其技術和工作場所文化而獲得全國認可，現在可以為美國和國際上各種規模的企業提供服務。 Paycom 正在引領美國工作場所的數位轉型。我們對文化和價值觀的承諾使我們被Fast Company 評為全球最具創新力的公司之一，並被《新聞周刊》評為美國最偉大的工作場所之一，並被Top Workplaces 評為美國最佳雇主。 Paycom 在美國擁有約 36,820 名客戶（截至 2023 年 12 月 31 日），比上年增長 1%。 2014 年 4 月 15 日，Paycom 成為一家上市公司，其股票在紐約證券交易所上市交易，股票代號為 PAYC。 2020年初，該公司加入標準普爾500指數。
Dayforce
dayforce.com
Dayforce是現代勞動力的全球人民平台。 Dayforce是企業HCM解決方案，將工資單，人力資源，福利，人才管理，勞動力管理等組合在單個雲應用程序中，以供電當今的無限勞動力。 Dayforce幫助提供經驗，以幫助組織解鎖其全部勞動力潛力，並充滿信心地運作，無論他們在世界上的運作方式如何。 Dayforce總部位於多倫多，安大略省和明尼蘇達州的明尼阿波利斯，全球運營。該公司的品牌承諾使工作生活變得更好，這不僅是對客戶的承諾，而且對自己的人民和社區的日常工作所做的承諾。 關鍵產品領域： * hris *全球工資單，按需工資 * 好處 *勞動力管理，包括時間和出勤和任務管理 *人才獲取，包括招聘和入職 *人才管理，包括績效管理，繼任計劃，薪酬管理，參與調查和集成學習管理系統 *高級報告，分析和儀表板 *通過Dayforce Mobile應用程序人力資源自助服務
Paylocity
paylocity.com
我們的一體化軟體平台為人力資源專業人員提供了一種輕鬆管理薪資、福利、人才和勞動力管理等日常任務的方法。但我們的與眾不同之處在於，我們的技術得到了真正關心客戶成功的文化的支持。提供者只會向您出售產品。但合作夥伴實際上關心您和您的業務。合作夥伴需要花時間來了解您並了解您的需求。我們與您一起尋找最佳解決方案，使您今天的業務受益，同時為更美好的明天鋪平道路。明天就是你的團隊的全部了。我們所做的一切都是為了支持您實現目標。我們將共同處理您的日常工作，以便您可以花更多的時間來打造您和您的員工渴望的文化。對於渴望真正合作關係的專業人士來說，Paylocity 是一家人力資源和薪資公司，可將您從今天的任務中解放出來，因此我們可以一起將更多時間專注於明天的承諾。讓我們一起前進吧。
Paychex
paychex.com
Paychex，Inc。是薪資，福利，人力資源和保險服務綜合人力資本管理解決方案的領先提供商。通過將其創新的軟件即服務技術和移動性平台與專門的個人服務相結合，Paychex賦予了中小型企業主的能力，以專注於其業務的增長和管理。在超過45年的行業專業知識的支持下，PayChex截至2019年5月31日，美國和歐洲的100個地點為大約670,000個薪資客戶提供服務，並且每12個美國私營部門僱員中每12支。 PayChex Flex是一種考慮簡單性的多合一人力資源解決方案。借助您的業務發展和變化的技術，PayChex具有創新的業務解決方案和專用支持的正確組合，以幫助您實現目標，無論您的業務何處。 *僱用，付款，管理和保留員工充滿信心 *與我們的24/7/365 Live Support Team一起獲得經驗豐富，屢獲殊榮的支持 *與我們的合規專家保持不斷變化的法律和法規 *使用Paychex Flex移動應用程序訪問您的信息 *人才管理：從單個HR平台招募，保留和發展頂尖人才，並簡化您的招聘和入職過程。 *勞動力管理：通過我們的重要勞動力管理資源提高員工效率和生產力。 *工資和財政支持：輕鬆付款並管理稅款，費用等，因此您可以繼續專注於業務。 *員工福利：通過提供有價值的員工福利來吸引和保留頂尖人才，同時簡化您的計劃管理。 * PEO和人力資源外包：通過我們全面的人力資源外包解決方案來支持整個員工生命週期的業務。 *員工經驗：通過使員工獲得自助人力人力資源，培訓和財務工具來節省時間並提高準確性。 *集成：在軟件和Paychex Flex之間自動，準確地連接和共享數據。 現在選擇正確的技術和對您的業務的支持，同時保持隨著需求的變化而增長的能力。了解為什麼Paychex是中小型企業最大的人力資源公司，讓我們簡化您的工資經驗。
JotForm
jotform.com
在全球超過2500萬用戶的信任下，Jotform的強大形式和無代碼工具的套件足以適合小型企業，並且足以適應企業。 Jotform幫助組織從忙碌到使用條件邏輯，接受付款，生成報告，自動化工作流程等表格的工作更少。 Jotform的產品使任何團隊都可以簡化其流程。這些選項是無限的，因為Jotform的10,000個模板，數百個集成和近400個小部件。 Jotform為您的組織提供了解決方案；我們強大的表格完成了！
Rippling
rippling.com
波紋為企業提供了一個經營人力資源，IT和財務的地方。它匯集了通常散佈在公司的所有勞動力系統，例如工資單，費用，福利和計算機。您可以在單個系統中第一次管理和自動化員工生命週期的每個部分。例如，以入職。借助Rippling，您可以在世界上任何地方聘請新員工，並在90秒內建立他們的工資單，公司卡，計算機，福利，甚至是Slack and Microsoft 365（例如Slack and Microsoft 365）。
Paycor
paycor.com
薪資使領導者能夠現代化人們管理人員的各個方面，以便他們可以專注於真正重要的事情：建立獲勝的團隊。統一的HCM解決方案確保員工數據位於一個地方，因此您無需切換平台，訪問多個系統或重新關鍵信息。自動化乏味的工作，減輕合規風險，提高效率，使員工能夠控制自己的財務狀況，並通過強大的分析和見解深入了解您的業務。
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR 是一家提供人力資源軟體即服務的美國科技公司。該公司由 Ben Peterson 和 Ryan Sanders 於 2008 年創立，總部位於猶他州林登。 BambooHR 的服務包括申請人追蹤系統和員工福利追蹤系統。 2019年，加喬·C·塞維利亞和 Brian T. Horowitz 在《PC 雜誌》中寫道，BambooHR“比競爭產品更貴”，並且“與競爭對手的解決方案相比，缺乏福利管理(BA) 功能”，但其“可靠的功能集和用戶友好的介面將其推向了我們的最佳選擇」。列表」。
Softr Studio
softr.io
Softr.io 可讓您在幾分鐘內為您的企業建立用戶端入口網站和內部工具，無需編寫程式碼。它可與 Airtable 和 Google Sheets 搭配使用。加入超過 90,000 個團隊，為其客戶或合作夥伴建立入口網站、員工內部網路、專案管理工具、儀表板、CRM 等。
Zoho Recruit
zoho.com
更快的招聘，更好的招聘。 Zoho Recruit 是一個基於雲端的申請人追蹤系統，旨在為人才中介機構、企業人力資源部門和臨時工提供多樣化的端到端招聘解決方案。透過我們直覺的招募軟體，讓招募變得輕鬆。
JobDiva
jobdiva.com
JobDiva 是頂尖的招募和人員配備 ATS、CRM 和 VMS，專注於您的成功！ JobDiva 為招聘人員提供無限的人員配置和招聘解決方案免費培訓，包括簡歷匯總和申請人追蹤。立即申請 JobDiva 的免費試玩！
Recruit CRM
recruitcrm.io
Recruit CRM 是一個申請人追蹤系統。 Recruit CRM 在 60 多個國家/地區使用，具有強大的功能，如簡歷解析器、行動應用程式、API 整合、電子郵件用戶端和數百個免費招聘板。
Keka HR
keka.com
招聘不僅是一步成就，因為它涉及整個旅程的各種複雜階段。找到合適的人才是建立成功的商業環境的墊腳石。因此，Keka將為您提供令人敬畏的功能，例如多平台候選候選採購，技術評估，記分卡等，這些功能將幫助您在Keka的申請人跟踪系統中提供未來的耐心招聘體驗。 Keka HR是一個人的推動者。它可以使人們的流程自動化並幫助建立積極進取的工作場所文化，從而將您的公司從善良轉變為偉大。借助Keka，您可以培養一種適應，發展和規模的高性能文化，從而使您的團隊更加有效。作為中小型企業人力資源技術的領導者，Keka多才多藝，適合所有行業。
SignalHire
signalhire.com
SignalHire 是獲取網路上任何人的聯絡資訊的最佳、最簡單的方法。無論您是招募人員、採購人員、銷售經理或行銷經理，您都必須準備好 SignalHire。在 SignalHire 上收集來自網絡各地的 3.5 億多個個人資料，使用瀏覽器擴展程序來發現任何人的聯繫方式，僅獲取 100% 最新的電子郵件地址、電話號碼和社交網絡鏈接
Bob HR
hibob.com
鮑勃（Bob）是人力資源平台，簡化了人們的管理並為每個員工（駕駛參與，文化和生產力）進行現代化的工作經驗。鮑勃（Bob）可以為您的操作方式配置 - 建造，遠程或混合動力工作。它使人力資源和經理能夠提高績效和保留率，從而導致更健康，更有生產力的團隊。 使用Bob，您可以使用自動化工作流程來簡化核心人力資源流程，例如入職，績效管理和薪酬管理，以提高效率，涵蓋所有接觸點並節省寶貴的時間。 Bob提供了可實時的可量化數據，可以為影響底線的戰略決策提供信息。鮑勃（Bob）幫助充滿活力的公司為員工帶來了最好的成績。 Hibob在美國，英國，歐洲，以色列和澳大利亞的敬業團隊每天都在為1400多家現代，快速增長的中型企業服務。
Breezy HR
breezy.hr
您和您的團隊將使用的現代化、輕鬆的端到端招募產品。 Breezy 簡化了您的整個招募流程；透過自動執行職缺、招募廣告、面試安排和後續等手動任務，讓您有更多時間與候選人聯繫。我們獨特的視覺化通路管理方法將提高您的招募流程的生產力。簡單的拖放介面意味著團隊中的任何人（所以，每個人！）都將在幾分鐘內啟動並運行，而輕鬆任務可確保沒有遺漏。您也將與候選人聯繫並更快地做出更好的決定：從全新的候選人匹配分數（立即計算出最適合您的申請人）到世界一流的簡歷解析，將每個人都放在統一的個人卡片上；我們的記分卡系統和麵試指南能夠客觀地處理每個人對候選人的意見。此外，我們也透過強大的分析和報告來支持這一切。它還符合 GDPR！借助 Breezy，您將在更短的時間內做出更好的招募決策。快來看看我們。
Bullhorn
bullhorn.com
Bullhorn 是人力資源產業軟體領域的全球領導者。超過 10,000 家公司依靠 Bullhorn 的雲端平台來為其自始至終的人員配置流程提供支援。 Bullhorn 總部位於波士頓，在世界各地設有辦事處，由創辦人領導，在全球擁有 1,000 多名員工。
GoHire
gohire.io
GoHire 的一體化人才招募平台是解決混亂招募策略的解決方案。告別痛苦的招聘和昂貴的招聘，加入全球 2,500 多家中小企業的行列，使用 GoHire 使招聘步入正軌。借助 GoHire 直觀且簡化的平台，您的招聘將在幾天內更新並運行。完全掌控您的招募管道；以更少的時間、更少的精力管理工作、候選人和麵試。輕鬆將 GoHire 與您的網站、社交管道、求職板集成，並為您的企業建立全新的職業頁面。您可以自動執行任務，為您的團隊成員設定權限，只需單擊即可將您的職位發佈到多個職位委員會，在一個易於使用的儀表板中管理和評估每位候選人，使您能夠專注於為不斷成長的業務招募最優秀的人才。透過 14 天免費試用和每月 49 英鎊起的計劃，您的招募策略可以徹底重塑。額外的獎金？ GoHire 是您的團隊真正喜歡使用的唯一 ATS。
Workstream
workstream.us
Workstream是小時員工隊伍的領先人力資源，工資單和招聘平台。它的智能技術簡化了人力資源任務，因此特許經營權和企業主可以快速移動，降低人工成本並簡化運營（都在一個地方）。前50個快速服務餐廳品牌中有46個（包括漢堡王，吉米·約翰（Jimmy John），塔科·貝爾（Taco Bell））在Workstream上以僱用，保留和支付他們的團隊。
Freshteam
freshworks.com
Freshteam 是一款適合成長型企業的智慧人力資源軟體。借助 Freshteam，您可以吸引、僱用和入職新員工、解僱現有員工、管理員工資訊和休假 - 所有這些都在一個地方完成。 Freshteam 透過各種管道幫助吸引和尋找頂尖人才 - 快速客製化的職業網站、與多個免費和優質工作委員會的整合以及社交媒體管道。一旦候選人加入，招募人員就可以與招募經理合作，對他們進行篩選和麵試，分享回饋，互相留下筆記，最後僱用最佳候選人並向他們提供錄用通知。 Freshteam 還使人力資源團隊能夠在新員工入職第一天之前就開始入職 - 無論是填寫表格、簽署文件還是分發手冊，Freshteam 只需點擊幾下即可完成。此外，它還允許您建立入職任務清單並將其指派給各個人員。您可以收集所有必要的資訊並建立員工檔案（充實到目錄中），管理對員工資訊和文件的存取權限等。經理批准工作流程、團隊和整個組織的休假報告，可以快速查看即將到來的休假、缺勤趨勢等。 Android 和 iOS 應用程式可讓您隨時隨地執行重要操作。 Freshteam 是 Freshworks 產品系列的一部分，其產品包括 Freshdesk 客戶支援軟體、Freshservice IT 服務管理軟體、Freshsales CRM 軟體等——在全球擁有超過 150,000 家企業，包括思科、本田、Chargebee、大西洋月刊、JCDecaaux 和藥易。
Personio
personio.de
Personio 是一款一體化人力資源軟體，可讓您管理員工生命週期的每個階段，從而幫助釋放員工的力量。我們的軟體簡化了您招募、入職、管理、發展和支付員工薪資的方式。歐洲超過 10,000 個組織相信 Personio 能夠透過薪資管理、人力資源幫助台、績效與發展以及調查等創新功能來提高效率。我們擁有 300 多名員工，提供支持，客戶滿意度達 90%，並提供 180 多個整合。立即將您的人力資源團隊從電子表格升級為策略 – 立即預約免費演示：https://www.personio.com/webdemo/
Harri
harri.com
Harri 是第一線員工體驗科技的全球領導者。 Harri 平台專為以服務為業務核心的公司而構建，包括人才吸引、勞動力管理、員工敬業度和合規性解決方案。 Harri 讓組織能夠聰明地招募、留住和管理最優秀的人才來運作和改進其業務。該公司為全球 55,000 多家餐廳和飯店以及 400 萬名飯店員工提供服務，零售和醫療保健領域不斷成長。 Harri 專注於改善第一線團隊員工體驗的使命，與許多世界頂級酒店品牌建立了合作關係。 Harri 迎來了像Raising Cane's Chicken Fingers 這樣的知名客戶，並為美國的Subway 和英國的McDonald's 推出了全系統實施。則訊息以及23.7 萬份工作清單的建立。
JazzHR
jazzhr.com
JazzHR 招募軟體使忙碌的企業領導者能夠集中和現代化他們的招募方法。以靈活、經濟實惠、以人為本的招募技術取代耗時的手動電子表格和完整的收件匣。即時競爭頂尖人才並聘請優秀人才，以便您可以集中時間發展業務和員工。
Loxo
loxo.co
Loxo 是排名第一的人才情報平台，也是招募軟體領域的全球領導者。我們所知道的傳統 ATS 將在 5 年內不復存在。 Loxo 旨在透過單一記錄系統軟體平台管理整個招募生命週期，取代傳統的 ATS，並在過程中帶來無限更多的內容。因為招募一名員工不應該需要 10 種以上的工具。人才情報平台包括： - 一流的 ATS - 人工智慧驅動的招募 CRM（您的招募資料庫，其中包含您的資料和 Loxo 自動更新資料的組合，以確保您始終獲得最準確的候選人資訊） - 具有人工智慧支援的行銷活動建立功能的多通路外展工具，因此您永遠不會錯過後續活動- 包含超過12 億人和數百萬組織的人員和公司搜尋引擎- 經過驗證的聯絡資訊，例如個人電子郵件和手機號碼- 借助Loxo 的AI 助手Copilot 實現即時AI 採購、排名和匹配更不用說...Loxo 也是唯一一款配備專為招聘人員設計的銷售CRM 的招聘軟體— 這意味著您可以進行業務開發活動在您完成其餘工作流程的相同位置進行。真正的勝利在這裡？這些市場領先的產品均設計為無縫協作，使您工作的每一步都更有效率並減少出錯的空間。全球超過 13,200 個高階主管獵人頭、RPO、專業招募和人員配置團隊已成為 Loxo 的招募機器。但這到底意味著什麼？ - 整個人才生命週期的成本降低了 74%，包括採購和僱用成本。 - 由於採購和工作流程自動化，招募時間縮短了 85%。 - 98% 的顧客滿意度。
VidCruiter
vidcruiter.com
VidCruiter 的 VidInterviewing 是世界上最先進的視訊面試平台。我們的系統提供預先錄製的即時視訊面試，可以根據任何招聘場景進行定制，並幫助各種規模的公司以更快、更經濟高效的方式找到更優質的求職者。
RecruitBPM
recruitbpm.com
RecruitBPM 是一款支援人工智慧 (AI) 的一體化招募軟體，適用於人才招募公司和招募專業人員。其最具成本效益的基於雲端的人才獲取和客戶關係管理 (CRM) 平台可協助人力資源公司和企業招募人員優化招募流程並使招募變得輕鬆。主要功能包括：職位發布、職業入口網站、客戶入口網站、申請人入口網站、申請人採購篩選和選擇、時間和費用管理、社群媒體整合分析、工作板整合、電子郵件整合和外掛程式。 Chrome 擴充功能和 CRM 功能可在整個招募生命週期中與客戶和候選人進行溝通，包括管道階段、電子郵件整合、日曆整合、自訂熱門清單、報告、通知系統等。所有這一切都附帶免費的入職、培訓和支援。免費試用！
Recruiterflow
recruiterflow.com
Recruiterflow 是一款整合了現代候選人追蹤軟體和招募 CRM 的軟體。 Recruiterflow 內建了諸如用於一鍵式採購的 chrome 擴充功能、自動電子郵件序列、招募板整合和協作等功能，可協助您端到端地追蹤招募流程。 Instamojo、Fusioncharts、OLR 等快速發展的公司以及來自 YCombinator 和 500startups 的新創公司使用 Recruiterflow 來尋找優秀人才並簡化其招聘流程。
Crelate
crelate.com
Crelate 是一款現代化、快速、功能齊全的申請人追蹤、招募 CRM 和人才關係管理解決方案，專為保留獵人頭機構、獵人頭公司和專業企業招募人員而建置。 Crelate 提供繁忙的招募人員所需的所有功能，例如 Outlook 用戶端整合、電子郵件追蹤、靈活的工作流程、候選人入口網站、行動存取、客戶提交等；以及他們期望的入職、培訓和服務，我們以合理的價格提供一切。
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse Software（俗稱 Greenhouse）是一家總部位於紐約市的美國科技公司，提供招募軟體即服務。它由 Daniel Chait 和 Jon Stross 於 2012 年創立。 該公司在2013年的種子輪融資中籌集了270萬美元，在2014年的A輪融資中籌集了750萬美元，在2015年的B輪融資中籌集了1360萬美元，在2015年的C輪融資中籌集了3500萬美元，在D輪融資中籌集了5000萬美元2018 年，研究公司CB Insights 在《紐約時報》委託進行的一項研究中將Greenhouse 列為預計將成為獨角獸的50 家新創公司之一，這些公司的估值至少為10 億美元。
Manatal
manatal.com
Manatal 是下一代招募軟體。該平台易於實施並採用最新技術構建，旨在簡化從採購到入職等的招聘流程。將您的招募管道整合到直覺的平台上，以便更好、更快地招募。利用人工智慧工具和社交媒體豐富功能，遠端管理您的團隊並改善協作，利用完整的報告套件、合規工具（GDPR、CCPA、PDPA...）、完整的API，在數千個免費和免費網站上發布職缺付費頻道越來越多。使用基於雲端的終極招募工具改變您的招募方式，並將您的招募指標推向新高！
Ashby
ashbyhq.com
Ashby 讓人才團隊能夠透過可行的分析、內建最佳實踐以及消除附加元件的一體化解決方案來運行世界一流的招募流程。其影響在於即時可靠的數據、始終如一的優秀候選人和招募人員體驗以及單一事實來源。毫不妥協地整合，無限擴展。整合的一體化解決方案 Ashby 將您的 ATS、CRM、調度和分析整合到一個具有同類最佳功能的可擴展解決方案中。消除附加元件並降低招募軟體成本。培訓您的團隊僅使用一種工具來實施世界一流的招募營運流程。強大的招募分析為您的團隊獲取即時可靠的數據和可行的見解，以改善工作流程、與利害關係人無縫溝通並大規模推動流程改善。利用 Ashby 分析成為策略數據講述者、預測招募能力並追蹤和優化招募目標的進度。消除過時的電子表格、報告建立的漫長等待時間以及對數據準確性的任何懷疑。內建最佳實務 Ashby 為您提供所需的內建結構和自動化工作流程，以促進一致、公平的招募成果。始終提供卓越的候選人體驗，同時透過經過審查的模板、可自訂的警報和可共享的管道視覺化節省時間。讓您的團隊專注於他們喜歡的招募中那些有回報且富有挑戰性的方面。
Comeet
comeet.co
Comeet 是一個申請人追蹤系統和招聘平台，適用於準備實現高成長的中小型公司。這個屢獲殊榮的基於雲端的平台具有極高的協作性，為招募團隊提供簡單易用的設計、動態可配置性、自動化工作流程等等。 Comeet 是企業級且功能豐富。非常適合採購、協調、溝通、分享、安排、準備、參與、評估、招募和報告。
HigherMe
higherme.com
HighMe 讓您可以隨時隨地透過任何裝置輕鬆找到、篩選、面試和入職員工。利用工具和技術來快速審查申請人、安排面試、管理所有招聘委員會帖子以及完成新員工的文書工作，從而減少招聘時間和成本。 HighMe 專為僱用小時工的企業（例如餐廳和零售店）而設計。透過自動求職板重新發布、行動優先申請人追蹤系統、文字到應用技術、一鍵式面試安排、視訊求職信、品牌職業頁面、自訂應用程式和基於雲端的文書工作，隨時隨地進行招募。立即註冊，每次招聘可節省 6 小時，面試缺席率減少 67%，每年最多可節省 3,600 美元。
Built for Teams
builtforteams.com
為您打造的人力資源軟體。直覺、強大的工具旨在幫助您規劃、僱用、管理和留住員工。
Workable
workable.com
現在，尤其是未來幾年，每家公司都將尋求利用人工智慧的力量來提高所有職能和部門的績效和生產力。在人工智慧主流採用的推動下，這種行為的快速轉變將從根本上改變招募和人力資源的格局。 Workable 處於這項轉型的最前沿，提供了一套產品，這些產品利用了我們透過處理 2.6 億候選人和超過 150 萬名員工而開發的專有人工智慧。 Workable 的使命是將您公司的人力資源生產力提高 10 倍。 Workable Recruiting 是一個世界一流的申請人追蹤系統，可以讓招募人員和招募經理變得更好。可行的人工智慧可以幫助完成最耗時的任務，例如採購、篩選、發送電子郵件、產生職位描述和麵試工具包等。 Workable 與所有主要招募網站緊密整合，並提供最佳招募團隊所需的所有功能。 Workable HR 透過高度可設定的系統實現端到端員工管理，該系統可在一個地方安全地處理員工資料、管理休假、與薪資整合等。 Jobs by Workable 是一個招聘委員會，它將數百萬候選人與由 Workable 驅動的公司的工作機會聯繫起來。 Workable 已協助 100 多個國家的 27,000 多家公司尋找、僱用和管理頂尖人才。我們在人力資源和招聘方面實現了前所未有的生產力提高，確保我們的客戶在快速發展的技術領域中保持領先地位。
Oorwin
oorwin.com
Oorwin 是一個由人工智慧驅動的一體化客戶關係管理、申請人追蹤系統和人力資源管理平台。 Oorwin 憑藉其銷售、招聘和人力資源的綜合方法為人力資源業務帶來了驚人的成長。
Fountain
fountain.com
Fountain 將招募工作集中到一個地方，讓您可以更快地僱用更好的人才，無論您是大型企業、特許經營企業還是小型企業。在每個地點進行追蹤、管理和登機。無論您有 1 個還是 1000 個地點，我們都會力求簡單。 Fountain 可在網路和行動裝置上使用，因此無論您是在辦公桌前還是在旅途中，您都可以僱用候選人。
Empeon
empeon.com
Empeon 是一個靈活的平台，讓公司可以輕鬆管理所有人力資源和薪資需求。通常，公司聲稱他們有此功能，但他們只有連接的能力，從而造成瓶頸並減慢營運速度。快來測試我們的平台，看看為什麼它真正最適合您的業務。
Arcoro
arcoro.com
建築公司和承包商有特殊的勞動力管理需求，Arcoro 提供了一套模組化建築人力資源軟體，使公司能夠成功解決這些需求。 Arcoro 是唯一一家專注於建築行業的人力資源技術公司，提供解決方案來幫助公司僱用、管理和培養其後台、專業和熟練的貿易勞動力。 Arcoro 的模組套件包括： • 申請人追蹤 • 入職培訓 • 學習管理 • 核心人力資源 • 福利 • ExakTime 時間/出席追蹤 • 薪資管理 • 績效管理與繼任計畫。公司可以選擇利用一個或所有模組，許多客戶從一兩個模組開始，然後隨著需求的變化或組織的發展而添加更多模組。 Arcoro 套件中的模組完全集成，但它們也與其他建築技術集成，包括專案管理、勞動力管理和會計系統。 Arcoro 與其他領先的建築技術供應商保持著牢固的合作夥伴關係，以確保為客戶提供無縫體驗。北美超過 8,000 家各種規模的建築公司和承包商都依賴 Arcoro 來幫助他們滿足人力資源需求。每天有超過 100 萬名建築專業人員使用 Arcoro 產品上下班。 Arcoro 致力於為現場和辦公室的員工提供最佳體驗。欲了解更多信息，請訪問我們的網站 www.arcoro.com。
PeopleForce
peopleforce.io
Peopleforce是一個多合一的人力資源平台，無縫管理您的整個員工體驗，並在員工生命週期的每個階段都簡化了人力資源流程。 作為人力資源生態系統，PeopleForce提供了六種功能和自定義的產品：CoreHR，Recruit，Perform，Perform，Pulse，Time和Desk，滿足企業需求的各種需求，並提供一個綜合平台，以簡化流程並提高運營效率。 借助Peopleforce，您可以靈活地選擇並支付所需的特定產品，從而確保成本效益並最大程度地提高投資價值。 員工可以在應用程序中做什麼： - 跟踪離開餘額信息的最新信息 - 請求和管理時間休息，指定缺席的原因，推動批准者 - 與可搜索的員工目錄快速訪問個人資料和聯繫方式 - 看看今天誰出去了以及他們缺席的原因 - 訪問最新的公司新聞和公告 - 待辦事項，查看和完整分配的任務的概述 - 訪問他們的文件 經理還 - 通過休假請求接收通知，並可以快速審查，批准或拒絕。 - 輕鬆管理您的任務，批准和待辦事項。 Peopleforce的使命是使企業能夠向前發展，同時專注於人，而不是流程，創造賦權和愉快的工作場所環境。 作為改變人力資源專業人員，經理和員工的工作經驗的遊戲規則，Peopleforce已成為600多家企業的首選選擇，包括Deloitte，Rakuten，Reply Reply，Roosh，Roosh，Roosh，Ajax等。
Top Echelon
topechelon.com
Top Echelon 招募軟體將強大的申請人追蹤 (ATS) 和客戶關係 (CRM) 功能結合到一個招募解決方案中，旨在簡化招募和招募團隊的招募流程，起價為每月 67.15 美元/用戶。 Top Echelon 自動化許多申請人追蹤功能，例如簡歷解析、電子郵件解析、批量簡歷上傳、自訂欄位、自訂工作流程、匯入/匯出電子表格、重複檢查、記錄合併、標記、全文搜尋、半徑搜尋和可選的候選人門戶。為了協助管理招募流程，Top Echelon 提供了CRM 功能，可在整個招募生命週期中與候選人進行溝通，包括自訂管道階段、電子郵件整合、日曆整合、自訂熱門清單、活動規劃器、電子郵件範本、自訂活動、報告、通知系統等。所有這些都包含入職、培訓和支持，無需額外付費。
SpringRecruit
springrecruit.com
SpringRecruit 是最好的免費 ATS 之一，透過有效的協作、履歷解析器以及簡單的面試安排和提醒，幫助您更快地挑選頂尖人才。
Eddy
eddy.com
對於電子表格已無法滿足需求的小型企業來說，Eddy 是理想的一體化人力資源和薪資平台。它提供了您所需的關鍵功能，而沒有大型系統的複雜性和開銷，讓您有機會透過將多種工具組合成對您的業務有意義的工具來簡化您的生活。與 Eddy 一起節省時間和金錢。僱用、入職、管理和支付員工工資——所有這些都在一個簡單的系統中進行。
Sesame HR
sesamehr.es
Sesame HR 這款軟體可讓公司透過簡化和自動化來數位化人力資源部門的日常流程。 Sesame HR 是經理、主管和人力資源經理的重要盟友，可以幫助他們節省流程時間並專注於改善員工體驗。
eRecruiter
erecruiter.pl
有效且用戶友好的招募。 eRecruiter 是波蘭最受歡迎的招募管理平台，每天都有數千名招募人員使用它來從一個地方尋找工作申請、聯繫候選人並與企業合作。該系統還有助於管理候選人的同意條款並解決候選人的新權利。
WebHR
web.hr
WebHR 是一款社交一體式人力資源軟體，涵蓋了公司最重要的資產（員工）從「僱用」到「退休」的所有內容。 WebHR 將使您的人力資源團隊能夠輕鬆有效地開始管理您的人力資源。 WebHR 不僅是 HR 不可或缺的工具，也是整個公司不可或缺的工具。 WebHR 是基於軟體即服務 (SaaS) 和雲端運算模型。
Gem
gem.com
Gem 是 TA 團隊喜愛的人工智慧招募平台。它可以幫助您最大限度地提高生產力、加快招募速度並節省資金，同時為招募人員提供他們認為易於使用的解決方案。使用 Gem 作為您的一體化招聘平台，或透過 CRM、採購、日程安排、分析、招聘網站、活動等整合產品增強您現有的 ATS。超過 1,000 家公司（從新創公司到 Airbnb、Wayfair、Cintas、Carmax、Doordash 和 Zillow 等行業領導者）信賴 Gem 能夠快速、輕鬆地進行招募。
RecRight
recright.com
RecRight 透過直覺、一體化的影片招募工具將招募帶入 21 世紀。您可以在招募工具中宣布空缺職位、接收申請並對候選人進行評分。錄製的視訊面試使您有可能看到申請背後的人員並僱用點擊的人。畢竟，招募是關於人際互動的，而不是筆、紙和不露面的申請。
Recruitive
recruitive.com
Recruitive Ltd 是英國領先的端到端雲端招募軟體解決方案供應商，專為人力資源、招募團隊和招募經理設計，同時大幅增強候選人的旅程。我們屢獲殊榮的技術可讓您在內部管理整個招募流程。我們提供基於雲端的 ATS 招聘軟體、入職軟體和客製化職業網站，這是真正的端到端解決方案。今天請求免費演示。
JobAdder
jobadder.com
**ATS 軟體** 專為招聘機構和內部團隊打造 - 所有職位、候選人、溝通和任務均透過 JobAdders 用戶友好型、可自訂的儀表板進行簡化。 JobAdder 是一個完全基於雲端的系統，為現代用戶提供了完全的靈活性，可以透過任何行動裝置隨時隨地進行招募。 JobAdders 多元化的職缺發布功能可讓招募人員將職缺廣告發佈到 200 多個職缺委員會和社群媒體平台。
Jobsoid
jobsoid.com
Jobsoid 是一個線上申請人追蹤系統，為您提供完整的招聘解決方案，滿足您的各種招聘需求。它具有許多功能 - 每個功能都旨在簡化招募流程的每一步。從在各種招聘板上發布職位到管理您收到的候選人申請，從與候選人溝通到與您的團隊協作 - Jobsoid 為您提供一站式解決方案。使用 Jobsoid 實現招募流程自動化，實現無憂招募。主要功能： - 在各種招聘網站和社交媒體上發布職位廣告- 網站和Facebook 頁面集成- 可定制的候選人申請表- 使用Chrome 插件和手動導入來尋找候選人- 向您的人才庫進行營銷活動（電子郵件） - 特定於職位的電子郵件地址自動分配候選人- 使用基於人工智能的智能過濾器更快地篩選候選人- 可定制的招聘管道- 使用標籤和其他過濾器管理候選人申請- 通過自動化任務和提醒實現無縫團隊協作- 內置電子郵件和短信，方便溝通- 自動回復和參與電子郵件，以增強候選人體驗- 安排面試- 單次面試、批量面試、時間段和視頻篩選- 生成報告- 用於隨時隨地招募的行動應用程式
Onepoint HCM
onehcm.com
使用一個平台替換多達 8 個不同的系統並統一您的員工隊伍。 OnePoint 人力資本管理是一款一體化 HCM 解決方案，非常適合成長型公司在整個就業生命週期中招募、吸引、授權和留住員工。我們的 HCM 平台和專門的支援團隊使我們的客戶能夠在真正的單一資料庫解決方案中配置更自動化和簡化的流程。透過我們統一的 HCM 應用程式套件，自動化手動 HR/薪資流程、整合系統並提供統一的員工體驗，以提高參與度、溝通和合規性。
Jobspage
jobspage.co
為您的公司建立專門的職業頁面，列出可用的職位並管理申請。我們的申請人追蹤系統可讓您收集候選人履歷、聯絡方式以及做出最佳招募決策所需的其他資訊。
Apploi
apploi.com
Apploi 是一種申請人追蹤解決方案，旨在幫助醫療保健企業在多個招聘委員會之間共享職位發布，以尋找和吸引候選人。該平台使管理員能夠在統一的介面上安排面試、建立筆記並自動執行入職文書工作。該系統允許管理人員更新錄取通知、監控認證到期日期、驗證 LPN 許可證、自動篩選候選人並分析職位績效指標
ATS OnDemand
atsondemand.com
ATS OnDemand 提供基於雲端的申請人追蹤軟體，用於尋找和僱用人才。非常適合尋求預算友善的平台來執行所有招募任務的獨立招募人員、新創公司和小型招募團隊。
Traffit
traffit.com
創造候選人喜歡申請的招募。 您的團隊將共同協作，實現快樂的候選人和快速的招募。歡迎採用新的方式招募您的下一個職位。
Webrecruit
webrecruit.co
僱用優秀的候選人。減少開支。提高洞察力。利用最好的 ATS 軟體和廣告解決方案更快地交付更好的結果。
Jobilla
jobilla.com
Jobilla 的數位招募解決方案為企業和候選人提供高效的人才招募體驗。我們提供個人化策略來吸引被動候選人、降低招募成本並加快招募流程，同時為候選人提供一種找到與其技能和興趣相符的工作的方法。透過使用 Jobilla，企業和候選人只需點擊幾下滑鼠即可準確獲得他們想要的東西——他們想要的方式和時間。潛在的。實現了。
TalentLyft
talentlyft.com
招募軟體將申請人追蹤系統、招募行銷、採購和人才 CRM 解決方案整合在 1 個平台中。