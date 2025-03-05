人工智慧寫作助手 - 最受歡迎的應用程式 - 烏克蘭

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
人工智慧寫作助理利用機器學習來簡化寫作過程，包括研究、文法和語氣檢查以及本地化等任務。這些工具利用自然語言處理 (NLP) 來仔細檢查文字並提供建議或相關資料。透過這樣做，他們加快了內容創建，使用戶能夠快速、自信地寫作。增強寫作在各個行業都有實用性，可以滿足內容行銷人員尋求更具吸引力的材料或人力資源人員完善職位發布的需求。 人工智慧寫作助理的前景多種多樣，從用戶製作所有內容的綜合平台到提供寫作後建議的簡單機器人。雖然有些專注於特定功能，如表格建立或客製化寫作建議，但許多其他提供廣泛的幫助。 對於一個被歸類為人工智慧寫作助理的產品，它必須： * 利用人工智慧輔助撰寫任務 * 提供見解或建議以增強書面內容 * 提供額外的相關資源來豐富作者的知識 * 修正書面作品中的文法錯誤
提議新的應用程式
Grammarly
grammarly.com
Grammarly是全球領先的AI寫作援助公司，每天被超過3000萬人和70,000個專業團隊信任。從立即創建初稿到完善所有信息，Grammarly可以幫助500強財產的96％的人獲得觀點，並獲得結果，而不會損害安全性或隱私。我們認為，偉大的寫作能完成工作。 Grammarly的產品產品（Grammarly Business，Grammarly Premium，Grammarly Free和Grammarly用於教育）在您所做的工作中，在500,000多個應用程序和網站上提供上下文相關的寫作支持。 Grammarly成立於2009年，在Forbes Cloud 100上排名第7，這是時代最有影響力的公司之一，AI中最具創新性的公司之一，也是Inc.最好的工作場所之一。我們採用遙遠的混合工作模型運作，這意味著我們主要在家中工作，並在北美和歐洲的樞紐舉行親自合作。
QuillBot
quillbot.com
Quillbot是一個由AI驅動的寫作平台，可幫助150個國家 /地區的每月活躍用戶超過3500萬。 Quillbot憑藉其創新的人類產品，旨在使寫作毫無痛苦，同時保留用戶的獨特視角和聲音。
Paperpal
paperpal.com
Paperpal 是一款全面的 AI 學術寫作助手，提供生成式 AI 支援、即時語言建議和抄襲檢查，幫助您寫得更好、更快，並獲得更高的成功機會。 Paperpal 專為學術寫作量身定制，並由 1,300 多個學科領域的專業學術編輯進行了數百萬次語言更正培訓，以機器速度提供人類精確度。 透過 Paperpal，您可以透過集思廣益來克服寫作障礙，透過清晰的大綱加快寫作速度，並獲得超過 25 種語言的學術翻譯。您還可以獲得深入的語言和語法檢查，並獲得根據學術寫作慣例和語氣量身定制的釋義、單字縮減和正確單字選擇的幫助。 從撰寫初稿到確保稿件提交準備就緒，Paperpal 都能滿足您的需求。免費探索或訂閱 Paperpal Prime（19 美元/月），無限制地使用高級功能，包括我們值得信賴的線上抄襲檢查器和 30 多項稿件提交檢查。就像寫作、檢查、糾正、成功一樣簡單 - 現在就開始吧！
Reword
reword.co
Reword 是一款由人工智慧驅動的寫作編輯器，可協助團隊協作為讀者製作優秀的文章。它提供了一系列功能，例如將相關資訊直接提供給編輯的研究功能、協作工具以及診斷書面內容中的弱點的能力。 根據其網站，Reword 的人工智慧模型是“針對讀者進行訓練的”，可以在內容中添加自然的內部鏈接，同時突出顯示薄弱部分，並檢測主題盲點。 該工具的版本控制功能使作者能夠透過升級內容和提高用戶滿意度來更好地與受眾建立聯繫。此外，Reword 的人工智慧被設計為透明和道德的，重點是提供作者內容、關鍵字和短語的公平表示。 該工具與現有文章內容完全集成，可輕鬆分析、優化和重新利用已發布的內容。 Reword 旨在優化書面內容的一系列功能使其成為企業、出版商和作家尋求提高內容品質、增加讀者參與度並最終擴大受眾群體的寶貴工具。
Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支援的一體化潛在客戶轉換和溝通平台，可與您已使用的工具整合。超過 100,000 家企業使用 Podium 在競爭中脫穎而出。 * Podium 是一種通訊工具，可協助企業進行網站轉換和客戶互動。 * 評論者經常提到從任何裝置存取應用程式的便利性、易用性以及對客戶溝通和網站轉換的正面影響。 * 用戶提到了客戶服務回應時間的問題、某些功能的困難以及對定價和合約條款的不滿。
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai 是企業行銷團隊尋求改善其進入市場策略並簡化其內容創建流程的完美解決方案。 透過 Copy.ai，團隊可以快速產生有針對性的銷售文案，直接針對特定客戶群的痛點和需求，幫助他們更有效地與潛在客戶互動並達成更多交易。 此外，我們的平台可用於產生有助於建立思想領導力並與潛在客戶建立信任的內容，這也有助於提高團隊 GTM 方法的有效性。
Jenni AI
jenni.ai
Jenni 是一款人工智慧助手，旨在幫助您更快、更準確地寫作。其功能包括人工智慧自動完成、無抄襲結果、文字引用和釋義功能。 它可以幫助您撰寫部落格、論文、電子郵件、個人陳述、故事和演講等內容。 Jenni 可以用任何語言進行寫作，受到Google、哈佛大學、劍橋、麻省理工學院和阿斯頓大學等領先機構的作家的喜愛。 Jenni 還可以用於產生準確且富有創意的報告和標題。它結合使用 OpenAI、AI21 等人工智慧技術和每個用戶的自訂資料來產生最高品質的內容。 Jenni 還具有內建的抄襲檢查器，以確保內容的原創性和準確性。您可以免費試用 Jenni，並立即開始使用最先進的 AI 寫作助理進行寫作。
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp是一個專為小型企業建造的多合一營銷平台。借助報告和分析，營銷CRM，電子郵件活動，新聞通訊和內容管理等工具，您可以將客戶放在中心，以便您可以更智能營銷和更快地發展業務。 MailChimp的Marketing＆CRM移動應用程序可幫助您從第一天開始更智能營銷和更快地發展業務。訪問您所需的工具，無論您的工作帶任何地方都需要您，並在幾分鐘之內啟動並運行 - 無需經驗。借助MailChimp，您將永遠不會錯過任何機會進行銷售，帶回客戶，找到新訂戶或分享品牌的使命。 使用MailChimp進行： *營銷CRM-跟上與MailChimp的營銷CRM的聯繫。使用聯繫導入工具（例如名片掃描儀）查找並添加新客戶。跟踪觀眾成長並查看有關儀表板上個人聯繫的見解。在一個地方完成所有操作 - 直接從應用程序中致電，短信和電子郵件。記錄註釋並在每次交互後添加標籤，以記住重要細節。 *報告和分析 - 更深入地了解您的銷售和營銷業績。跟踪所有廣告系列的結果，並就如何改進獲得可行的建議。查看電子郵件活動，登陸頁面，Facebook和Instagram廣告，社交媒體帖子和明信片的報告和分析。 *電子郵件和自動化 - 創建，編輯和發送電子郵件營銷活動，新聞通訊和自動化。通過一鍵式重新發送給非開放器和產品重新定位電子郵件，您將能夠立即重新吸引客戶並增加銷售額。 * Facebook＆Instagram廣告 - 草稿和發布廣告，設定預算並針對特定組。吸引新朋友，參與現有聯繫人，設置自定義受眾或帶回網站訪問者。 *營銷建議 - 獲得可行的建議，以幫助改善營銷。知道何時該設置廢棄的購物車電子郵件或提醒您設置品牌的徽標。 *品牌管理 - 將設備的圖像直接上傳到MailChimp中，並在所有廣告系列中使用它們。
Writesonic
writesonic.com
Writesonic 正在徹底改變內容創建和客戶體驗的格局，成為您製作引人入勝的內容和開發強大的人工智慧聊天機器人的可靠夥伴。他們的平台結合了人工智慧和創造力的力量，為內容創建、音訊生成和圖像製作提供了一整套工具。它們使每個人都可以編寫任何內容、在任何地方發布並以無與倫比的輕鬆方式優化其內容。 他們強大的人工智慧聊天機器人建構器 Botsonic 與 Slack、WhatsApp、Telegram 和 FB Messenger 等平台無縫集成，確保全通路對話不間斷。它還提供人類交接功能，促進從機器人到人類互動的平穩過渡。透過 Zapier 集成，他們可以自動化任務並簡化工作流程，從而增強客戶參與度。 Botsonic 符合 GDPR，承諾安全的客戶互動。 他們的工具套件旨在重新定義內容產生和客戶體驗，使 Writesonic 成為滿足您所有數位需求的一站式解決方案。
Murf AI
murf.ai
Murf AI 致力於利用人工智慧簡化語音音頻，讓每個人都能獲得高品質的配音。 Murf 可協助使用者在幾分鐘內創造逼真的配音，無需任何錄音設備。 * Murf.ai 是一款將文字轉換為語音、製作影片和字幕並提供多種語音客製化的工具。 * 審閱者喜歡直覺的介面、各種可用的語音、自訂發音的能力以及與 Canva 等其他平台的無縫整合。 * 審閱者提到了一些問題，例如聲音有時聽起來像機械人、需要更多不同語言和口音的聲音以及附加功能的高成本。
Jasper
jasper.ai
Jasper：商業品牌人工智慧始終以您的品牌聲音在您在線上的任何地方創建內容。 Jasper 是您的創意人工智慧助手，可以以您獨特的品牌語氣學習和寫作。無論你是大膽地、厚臉皮地、正式地說話，還是只在網路上說話（u do u）。此外，Jasper Everywhere 瀏覽器擴充功能使 Jasper 始終陪伴在您身邊，從 CMS 到電子郵件、社交媒體，再到使用 Jasper API 的您自己的公司平台。 最重要的是，Jasper 具有隨著安全協議的發展而保持最新的內建安全功能，可確保您的資料安全和私密。 利用人工智慧創建內容的速度提高 5 倍。 Jasper 是最高品質的 AI 文案工具，擁有超過 3,000 條 5 星評論。最適合撰寫部落格文章、社群媒體內容和行銷文案。
Sudowrite
sudowrite.com
Sudowrite 是一款由人工智慧驅動的寫作助手，可以幫助作家掌握講故事的藝術並加快他們的創意寫作過程。作為最好的人工智慧故事產生器之一，該工具的作用不僅僅是修復語法和拼字錯誤。除此之外，它還為您提供改進寫作風格的建議，讓新角色栩栩如生，並幫助您使故事更具吸引力。這就像有一位專業的文字大師隨時準備幫助您找到正確的單詞，改寫句子，甚至想出您可能沒有想到的情節曲折。 Sudowrite 使用最先進的深度學習技術來產生真實且適合上下文的文字。 Sudowrite 基於 GPT-3 和 GPT-4，即超過 175 億個參數的 Transformer 模型，可從訓練資料中學習一般概念。該模型通過猜測接下來最有可能出現的內容來生成文本，一次一個單字。 Sudowrite 並非旨在為您寫作，但可以幫助您大幅提升並加快寫作速度。對於作家、創意人員和小說作家來說，它是一個極好的工具。
Humbot
humbot.ai
Humbot 是一款 AI 人性化工具，可協助您繞過 AI 偵測。使用 Humbot 使 AI 文字人性化並充滿信心地書寫。 Humbot 提供尖端技術，使 AI 文字人性化，並透過繞過 AI 檢測實現 100% 的人類評分。它確保人工智慧生成的內容是真實的、原創的，並且大多數檢測器無法檢測到。過程快速、簡單，並且產生高品質、可讀且無語法錯誤的文字。憑藉業界領先的技術，保證重寫文字的原創性並提供其有效性的真實範例。用戶稱讚它在逃避檢測方面的有效性，並發現它對於各種內容類型都很有用。 Humbot也確保用戶資料的安全和保障。憑藉其創新方法，它得到了內容創作者、研究人員和企業的積極回饋。 AI 人性化工具可以讓那些試圖繞過 AI 偵測的人受益，同時又不影響誠實或正直。總體而言，Humbot 提供了可靠的解決方案，可在內容創建方面保持領先地位，同時輕鬆繞過人工智慧偵測
Spike
spikenow.com
Spike通過將電子郵件，團隊聊天，協作文檔和會議匯總到一個提要中來解決團隊和個人的交流混亂。 Spike供個人使用：獲得Spike的會話電子郵件應用程序的更好的電子郵件體驗，該應用將您的電子郵件變成聊天。這就像擁有一個將您最重要的消息列為優先級的增壓消息平台，因此您可以專注於最重要的事情。使用您現有的電子郵件並享受無雜波的電子郵件體驗。團隊的尖峰：團隊的溝通清晰度！ Spike為團隊提供了全面的生產力套件。它將團隊聊天，電子郵件，視頻會議，AI工具和協作文檔結合在一起。與內部團隊和外部利益相關者（包括同事，合作夥伴，客戶和供應商）毫不費力地進行交流和協作，無論他們是否使用Spike。 Spike是為有意義的團隊互動而設計的第一項業務電子郵件服務。通過使用自己的電子郵件域或從Spike購買自定義域，保持品牌一致性。享受安全，可靠和可存檔的電子郵件和消息傳遞，以確保溝通平穩。
AI Writer
ai-writer.com
在 2 分鐘內產生準確、相關且優質的內容。 AI-Writer 是最準確的內容生成平台，使用最先進的人工智慧寫作模型從標題產生文章。
1min.AI
1min.ai
利用人工智慧提高生產力是改善工作和生活的好方法。然而，針對不同的用例切換或學習新工具並不有趣，而且成本也很高！ 1min.AI是一款一體化人工智慧應用程序，可解鎖所有人工智慧功能。您只需為 1min.AI 使用的內容付費，無需其他地方隱藏成本或設定。 1min.AI的獨特之處在於提供由各種AI模型驅動的各種AI功能。您可以透過與許多助理聊天功能清楚地看到它，它包括 Gemini、GPT、Claude、Llama、MistralAI... 其他多媒體功能，如內容、圖像、音訊、視訊也可以與不同的模型一起使用，以發揮它們的能力並給出最佳效果。 最後，我們提供信用評估和透明的使用歷史記錄，以便您在運行之前準確了解該功能的成本，並可以輕鬆追蹤使用情況。在做出任何決定之前，免費試用 1min.AI 以確保它適合您！
SEMrush
semrush.com
Semrush是領先的在線可見性管理SaaS平台，它使企業能夠在全球範圍內運行搜索引擎優化，點擊付費，內容，社交媒體和競爭性研究活動，並從在線營銷中獲得可衡量的結果。 Semrush為公司提供了跨各種營銷渠道的廣告系列的見解和解決方案。 Semrush，擁有超過87,000個付費客戶。 Semrush數量：-808m桌面域配置文件和3210萬的移動域配置文件- 超過43萬億個反向鏈接和超過250億的URL每天爬行，超過243億個關鍵字和2000萬個關鍵字的想法-財富500強公司中的30％ - Semrush作為他們的首選營銷工具
Hour One
hourone.ai
一小時，通過將所有工作流程集中在一個AI驅動的平台中，將所有工作流程集中為企業的內容創建。我們擁有市場最栩栩如生的化身，其自然動作生動地使您的業務信息動畫。我們的模板，可定制為任何品牌，授權團隊可以大規模製作個性化內容 - 無需設計或編輯技能。另外，憑藉快速渲染和頂級安全性，HOUR ONE作為專門為企業需求設計的主要內容操作系統而脫穎而出。過去花費幾個月的時間，現在只需要幾分鐘才能產生更高的參與度...工作更聰明，一小時的工作不太困難，並且會產生個性化的業務視頻來造成影響。 * Hourone是一種視頻創建工具，允許用戶使用各種模板，聲音和角色創建營銷視頻和演示文稿。 *用戶喜歡易用性，可供選擇的聲音和角色範圍，快速過程和下載時間以及客戶成功團隊的支持。 *審閱者遇到了諸如機器人文本到談話功能，有限的頭像選項，臨時用戶的學習曲線，有限的品牌功能，較慢的負載時間以及缺乏某些功能的明確說明。
Fibery
fibery.io
Fibery是一個產品發現和開發平台。大多數產品策略都建立在隨機分散的數據和意見上。 Fibery可幫助您分析用戶反饋或市場信號並確定最佳見解，以便您知道接下來要做什麼。 💡在Fibery.io上免費進行14天的免費試用。
Craft
craft.do
Craft 是一個協作工作空間，您的整個團隊可以聚在一起記筆記、建立文件、管理工作並一起構思。 Craft 的每日筆記提供了團隊協作的典範轉移。透過結構化的每日更新、調整優先順序並消除障礙，推動團隊的進步——所有這些都在一處完成。 透過內建的人工智慧助手，您可以快速產生想法、總結較長的內容或獲得編輯文件的協助。
Rytr
rytr.me
Rytr是一個提供AI輔助寫作解決方案的平台，專為滿足各種內容製作需求而設計。該工具可以幫助個人撰稿人和企業更有效地產生原創的高品質內容，從而為他們提供便利。 它提供了一系列用例，包括創建引人注目的部落格文章、SEO 元標題、社交媒體標題以及對評論和訊息的回應。 它還提供了用於編寫涉及產品描述、電子郵件通信、業務推介、Google Ads 等任務的功能。 Rytr API 還可以與其他應用程式整合。 Rytr 聲稱保持了人類聽起來的語氣，而不是機器人的語氣，讓生成的內容看起來很自然。 Rytr 也提供抄襲檢查功能，確保內容的唯一性。 一個獨特的功能是「我的聲音」功能，它可能允許人工智慧適應用戶的寫作風格。 其功能「文字擴充器」透過重寫來擴展內容，同時保持原始意義。該工具還提供人工智慧自動完成文字功能，有助於提高寫作的流程和品質。 Rytr 還包括關鍵字提取和生成功能，有助於 SEO 輸出。用戶可以使用該工具為 LinkedIn、Facebook 和 Quora 等一系列平台產生客製化內容。 對於創意寫作，該工具可用於生成詩歌、歌詞和故事。最後，它還有助於產生登陸頁面、新聞通訊、影片描述和要點的內容。 它似乎平衡了技術寫作與創意需求，旨在幫助用戶節省時間和精力。
Exemplary AI
exemplary.ai
模範AI是一種多合一的內容創建工具，可將AI驅動的多語言轉錄，翻譯和內容生成集成到一個平台中。 其用戶友好的界面可以輕鬆的見解提取和內容創建，包括摘要，聽力圖，字幕和實時AI聊天。此外，用戶可以生成AI剪輯，特定於平台的字幕和標籤，從而簡化了直接從平台上發布的社交媒體。 典範的AI非常適合內容創建者，研究人員，記者和專業人士，可以簡化工作流程，提高生產率並通過其尖端AI解決方案提高內容可訪問性。
Wordtune
wordtune.com
Wordtune 是一個提高工作效率的生成式人工智慧平台。透過使用可靠的 GenAI，各個領域的專業人士都可以發展自己的職業生涯並在工作中脫穎而出。無論您是在撰寫電子郵件、建立文件或向同事或客戶發送即時訊息，Wordtune 都能完善您的寫作，同時使用 AI 簡化您的工作。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一個以資料優先的參與平台，它將智慧嵌入您的工作流程中，幫助您執行、分析和改進您的成長策略。
Smodin
smodin.io
Smodin 是一款由人工智慧驅動的寫作助手，提供各種工具來幫助寫作和研究的各個方面。它提供抄襲檢查、引用、語法更正、翻譯、文字生成等功能。 Smodin 利用先進的人工智慧模型和演算法來增強其寫作功能。以下概述了一些主要功能的工作原理： * 文字重寫器 - 此功能使用人工智慧來分析文字並重寫它，同時保持原始意義。它重新措辭並更改措辭以創建新版本的文本。 * 抄襲檢查器 - 抄襲檢查器掃描文字並使用人工智慧將其與數十億線上資源進行比較。它突出顯示任何重複或非原創內容。 * AI Writer - AI Writer 工具利用大型語言模型產生任何主題的新文字。它可以撰寫完整的文章、論文、研究論文等。 * AI Grader - 該工具分析論文和書面文本，以提供回饋和改進建議。它著重於語法、結構、可讀性等元素。 * AI 聊天 - 聊天機器人使用對話式 AI 進行自然對話。它可以透過直覺的聊天介面回答問題、總結文字、產生新內容等。
ChatUp
aichattings.com
Chatup AI，是最終的多功能AI伴侶，它徹底改變了您與尖端技術的數字互動。 Chatup AI擁抱了GPT 3.5和GPT 4.0的力量，介紹了一個新的人工智能時代，旨在豐富您的日常數字生活，融合創造力，陪伴和效率。無論您是追求發人深省的對話，藝術探索還是用於各種任務的簡化工具，Chatup AI都可以作為您擁有無限可能性的世界的門戶。
Writer
writer.com
Writer是企業級人工智慧生成平台。 Writer 讓您的員工（產品、營運、支援、行銷、人力資源等）能夠透過改變他們的工作方式來最大限度地發揮創造力和 10 倍的生產力。 Writer 的安全平台可輕鬆捕捉您的業務資料來源，並提供根據您自己的資料進行微調並遵循您自己的 AI 護欄的準確答案和內容。 Writer 將生成式 AI 交到人們工作的地方，以便他們可以輕鬆地進行創建、分析和管理。 Writer 的平台是企業級的，不使用或共享您的數據，並具有開放和透明的 LLM，這些 LLM 是 Writer 構建的，並且可以通過多種方式（包括自託管）進行部署。 Writer 符合 SOC 2 Type II、GDPR、HIPAA 和 PCI 標準，並部署於 Intuit、Spotify、L’Oreal、Uber 和 Deloitte 等領先企業。
ProWritingAid
prowritingaid.com
您的私人寫作教練。文法檢查器、風格編輯器和寫作導師集於一體。最好的寫作不僅僅取決於正確的語法。您需要一個編輯工具，該工具還可以突出顯示風格問題，並將您的作品與您所在流派的最佳作家進行比較。
Originality.ai
originality.ai
Originality.AI 是網路出版商的一款工具，可協助他們確保製作原創內容。 原創內容 = 獨特的人類創作內容...Google和讀者想要的那種！ Originality.AI 確保原創內容能夠透過...發布 AI 偵測器- Originality.AI 內部建構的AI 旨在識別由任何流行的NLP API 創建的內容，包括GPT-2、GPT-J、GPT-NEO 和GPT-3（世界上第一個識別GPT-3的工具） ）。 Originality.AI 可以預測內容是否由任何流行的 AI 寫作助理製作。 抄襲檢查器 - 嚴肅的網路出版商/內容行銷人員需要確保他們發布的內容沒有抄襲，以便他們的內容有最好的排名機會。 Originality.AI 是一款抄襲檢查器，專為需要管理作家團隊的嚴肅網路出版商而建造。只需輸入您的 URL，它即可提供團隊管理、儀表板、掃描記錄、自動積分和完整網站掃描。
Write On AI
writeonai.com
Write On AI 是首屈一指的人工智慧驅動的內容創作平台，徹底改變了個人和企業製作書面內容的方式。憑藉最先進的人工智慧技術，我們的平台提供了一套創新工具，旨在提高寫作效率和品質。從產生高品質的文章到透過智慧建議來完善寫作，Write On AI 使用戶能夠輕鬆創建引人注目的內容。我們的用戶友好介面和可自訂功能使其成為學生、專業人士和企業的首選工具。
Team-GPT
team-gpt.com
Team-GPT 是一個協作平台，2 至 2000 人的團隊可以在其工作中採用人工智慧。 在一個共享工作空間中學習、協作和掌握 AI。 想像這樣一個世界：您的團隊的集體智慧被人工智慧放大，激發創造力，提高生產力並促進創新。 當然，您認識到像 ChatGPT 這樣的法學碩士的潛力，但說服您的整個團隊並不那麼容易。 您希望建立有效的人工智慧驅動的工作流程並與每個人分享人工智慧見解，但您缺少一個實現這一目標的專用平台。 您甚至想知道，“我的團隊是否充分利用了人工智慧的潛力？” 認識 GPT 團隊。
Simplified
simplified.com
簡化是一個創建，協作和擴展營銷的應用程序。設計，寫營銷副本，創建視頻，協作並發佈到社交活動中 - 都位於同一地方。 簡化為速度和簡單性而建立，可幫助超過40萬創作者，營銷人員和企業擴展營銷，簡化其工作流程並單擊幾下完成工作。借助無代碼設計編輯，AI作家，令人驚嘆的模板，多個品牌套件，無限制工作區和應用內發布，您可以在不切換選項卡的情況下開始和完成營銷。曾經。
Monica
monica.im
莫妮卡（Monica）是由Chatgpt APL提供支持的Chrome擴展，旨在成為您的個人AL助手，以輕鬆聊天和文案寫作。只需點擊CMD+M或Ctrl+M，然後開始與她聊天。或者讓莫妮卡幫助您撰寫和插入文本中的任何網頁。從80多個模板中選擇以快速生成營銷副本。在Web Pageand中選擇文本，讓Monica為您解釋，翻譯，重新介紹。
Cowriter
cowriter.org
Cowriter 是一款由人工智慧驅動的文字編輯器和文案生成器，旨在增強作家的能力並加快創意寫作過程。 Cowriter 的 AI 編輯器旨在優化作家的工作效率並滿足您的所有寫作需求，而無需將您的手從鍵盤上移開。只需幾秒鐘即可快速輕鬆地建立、編輯和改進您的內容。 * 根據您的寫作風格產生內容：Cowriter 可以按照您獨特的寫作風格理解、學習和生成內容。隨著時間的推移，Cowriter 會向您學習，提供與您的語氣和聲音相匹配的個人化建議。 * 使用即時數據：使用來自網路的即時數據產生內容！對於每項寫作任務，Cowriter 都可以研究可靠的網路資源，並撰寫更好、最新和更真實的內容。輕鬆產生包含最新新聞、事件和趨勢的文章、論文和學術論文。 * 與您自己的人工智慧寫作專家聊天：Cowriter 可以幫助滿足各種創意寫作需求，例如集思廣益，提供提高讀者參與度的策略指導，或創建和完善內容。 * 在幾秒鐘內創建行銷文案：創建引人入勝的原創內容，在 Facebook、Google、Linkedin、Twitter 等上分享！
younet.ai
younet.ai
Younet 是一個由人工智慧 (AI) 提供支援的創新平台，使用戶能夠根據其數據知識創建個人化的 AI 模型。我們的平台利用自然語言處理 (NLP) 的力量來理解用戶查詢並提供準確的回應。 Younet 的應用程式涵蓋客戶服務、行銷、科學、銷售、分析和客戶參與等領域，對於尋求深入了解客戶行為並提供個人化體驗的企業而言，Younet 是一款多功能工具。它也可以用於個人用途來解決智力任務。透過 Younet 體驗人工智慧的未來。
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24是可幫助公司和企業家內部和外部提高效率的軟件。我們的平台提供CRM，聯絡中心，網站建設者，在線商店，營銷活動和其他銷售工具。此外，還有安全的Intranet，任務和項目管理，實時文件共享和存儲，通信工具和組織。 HR Essentials和AI內置在Bitrix24結構中。 Bitrix24是Bitrix，Inc。的一項計劃，該計劃於2012年4月作為基於雲的服務啟動。現在，它可以在雲和本地中使用。 2024年，我們公司擁有超過1200萬個組織。 Bitrix24為從小型組織到財富500家公司的客戶而感到自豪。
AIHumanize
aihumanize.com
AI Humanize 是一款專門將人工智慧生成的文字轉換為看起來自然且像人類的內容的工具。它旨在繞過人工智慧探測器，確保材料無法被檢測到且不受限制。該工具透過避免語法錯誤和不常見的術語來保持內容完整性，確保輸出精美且專業。 AI Humanize 適合內容創作者、商業專業人士、行銷和公關公司、SEO 專家、學術專業人士、學生和網頁開發人員，提供增強 SEO、保留原創性並確保高品質、可讀內容的解決方案。
Creaitor.ai
creaitor.ai
Creaitor.ai 是一款一體化生成式 AI 平台，使行銷人員能夠以不到一半的成本以 10 倍的速度創建優化內容。 Creaitor.ai 的功能涵蓋了整個內容行銷生命週期，從關鍵字規劃、SERP 分析、SEO 文章寫作、高級 SEO 評分、內容績效追蹤等等。 Creaitor.ai 讓中小企業能夠以 40 多種語言以其品牌自己的聲音產生內容。
Good AI
the-good-ai.com
Good AI是一款先進的人工智慧寫作助手，幫助您快速寫出高品質的論文。它提供免費的人工智慧論文寫作器、人工智慧論文大綱和其他寫作工具來提升您的技能。 The Good AI 受到超過 200 萬作家的信賴，旨在透過易於使用的介面讓高級人工智慧變得可用。 Good AI 論文作者由先進的神經網路 AI 模型提供支持，該模型已經過數百萬篇高品質論文和文章的訓練。這使得它能夠在幾秒鐘內產生關於任何主題的獨特、相關且準確的內容。 要使用它，您只需輸入主題，選擇論文類型、字數以及是否包含參考文獻。然後人工智慧將為您產生一篇完整的論文。如果你想自訂或添加更多內容，你可以使用自動完成功能告訴人工智慧還需要寫多少字。 主要特點和優點： * 在幾秒鐘內產生 2,500 字的論文 * 論文結構良好，資訊準確 * 允許自訂自動完成功能 * 節省從頭開始研究和寫作的時間
StudyCrumb
studycrumb.com
Studycrumb.com 是一家學術寫作諮詢和編輯服務公司，為學生與具有不同研究領域資格的專家校對人員提供聯繫。
Essaybot
essaybot.com
Essaybot 是一款免費的人工智慧論文寫作工具，它可以推薦最佳內容，幫助作家找到靈感來源、釋義句子並產生完整的句子。它還包括一個引文查找器，用於匹配來源並防止抄襲問題。 Essaybot 可以協助處理從電影劇本到心理學理論的各種主題。該工具可在線上使用，且此頁面上不包含定價資訊。
NovelAI
novelai.net
NovelAI 是一種人工智慧驅動的工具，旨在幫助創建書面內容。無論您是在起草小說、生成遊戲敘事，還是只是在講故事，NovelAI 都能提供創意和技術的獨特結合，幫助您將想法變為現實。與傳統的寫作輔助工具不同，該平台利用先進的人工智慧，不僅可以提出改進建議，還可以產生可以模仿人類作家的風格和複雜性的內容。 NovelAI 運行在一個複雜的人工智慧模型上，該模型是在龐大的文學資料庫上訓練的，從經典小說到當代作品。這種訓練使人工智慧能夠理解和複製各種寫作風格、情節結構和角色發展。當使用者輸入提示或故事想法時，人工智慧會使用這種訓練來產生符合使用者指令的內容，使其成為各種創意項目的多功能工具。
Wordvice AI
wordvice.ai
Wordvice AI 是一款自動化線上寫作助手，提供全套寫作和修訂工具，包括 AI 校對器、AI 釋義器、AI 摘要器、語言翻譯器和抄襲檢查器。 Wordvice AI 旨在成為滿足您所有寫作和修改需求的一站式資源。 Wordvice AI 使用最新的人工智慧技術來創建有用且直覺的工具，非常適合研究人員、學生和商業專業人士。新的人工智慧寫作生成器和擴展目前正在開發中...
NeuronWriter
neuronwriter.com
NeuronWriter 就像任何為網路創作內容的人的智慧助理。它是一款人工智慧驅動的工具，這意味著它使用人工智慧來幫助您寫得更好，並在Google等搜尋引擎上排名更高。 將其視為精明的指南，了解互聯網喜歡什麼並幫助您創建它。 NeuronWriter 的核心目的是讓您的寫作過程更輕鬆、更有效。它透過根據當前 SEO（搜尋引擎優化）中流行和有效的內容提供建議和改進來做到這一點。 SEO 就是讓您的內容對搜尋引擎更加可見和有吸引力，因此當人們搜尋與您的內容相關的內容時，他們會先找到您。 NeuronWriter 不只是另一個寫作工具；它充滿了使其脫穎而出的功能。以下是它的一些主要功能： * AI 內容生成：NeuronWriter 最酷的事情之一是它如何使用 AI 來幫助您寫作。如果您陷入困境或不確定如何開始，NeuronWriter 會建議主題，甚至為您編寫片段。這就像有一個總是充滿想法的腦力激盪夥伴。 * SEO 和 NLP 整合：SEO 可能很複雜，但 NeuronWriter 簡化了它。它使用稱為 NLP（自然語言處理）的技術來了解您的內容的內容以及如何針對搜尋引擎進行改進。這就像教你的內容使用谷歌的語言，讓人們更容易找到。 * 內容分析工具：NeuronWriter 不僅可以幫助您寫作，還可以幫助您寫作。它可以幫助你寫得更好。它會分析您的內容並根據 SEO 友好程度對其進行評分。它還會查看搜尋引擎結果頁面 (SERP) 上的排名，並為您提供有關如何將內容與表現最佳的文章保持一致的見解。 * WordPress 整合：如果您的網站使用 WordPress，NeuronWriter 非常適合。這就像您部落格的儀表板上有一個有用的助手。 * 關鍵字研究與分析：NeuronWriter 分析與您的內容主題相關的關鍵字。這就像在一個大池塘裡釣魚——你需要知道你正在尋找什麼類型的魚（或關鍵字），以及它們可能在哪裡。 * 競爭對手分析：該工具檢查哪些內容已經在搜尋引擎上的這些關鍵字中排名靠前。這類似於了解餐廳中哪些食譜受歡迎，這樣您就可以製作出與它們競爭的菜餚。 * 使用者意圖分析：它試圖了解使用者在搜尋引擎中輸入查詢時可能尋找的內容。這就像廚師了解顧客想要速食還是正餐一樣。 * 內容 SEO 評分：創建內容後，NeuronWriter 根據 SEO 優化程度對其進行評分。可以將其視為美食評論家對菜餚進行評分。
LongShot
longshot.ai
LongShot 是一款先進的人工智慧工具，旨在支援內容創建和最佳化。它提供了一系列功能來簡化從規劃到發布的內容工作流程。 其內容規劃器利用真實數據來產生適合目標受眾和特定行業的客製化內容創意。 LongShot 的 AI 工作流程功能利用 50 多個屢獲殊榮的範本來促進短內容到長內容的創建。 整合的事實檢查器透過提供即時答案並產生具有正確引用的內容來確保準確性。 LongShot 的一個獨特功能是 SEO Checker，這是一個人工智慧驅動的工具，可以評估您內容的 SEO 性能，為提高排名提供可行的建議。 值得注意的是，該工具還具有人工智慧互連功能，旨在從用戶的網站地圖生成與錨文本相關的自動內部鏈接，最終增強讀者的體驗，同時提高部落格效能。 LongShot 旨在與 Google Search Console、WordPress、Webflow 和 Google Docs 等平台集成，確保該工具可以在最需要的地方使用。 儘管功能強大，但該人工智慧工具因其快速且準確的即時內容生成而受到讚譽，並且受到從內容創作者到數位策略顧問等廣泛用戶的信任。
Magical
getmagical.com
Magical 是一款生產力應用程序，可在您工作時加快重複性任務的速度 - 無需 API 或整合。 只是一個瀏覽器擴充功能。 只需按一下簡單的按鍵，Magical 即可自動執行日常任務，例如訊息傳遞、資料輸入、採購和勘探工作流程。與昂貴、笨重且需要技術團隊來設定的現有自動化解決方案不同，Magical 是為非技術用戶設計的，提供適用於任何應用程式的免建置任務自動化。 使用 Magical 在您鍵入時快速個人化和擴展訊息、在應用程式之間移動資料以保持資料庫最新或立即將資料移至電子表格中。無論您在哪裡工作，您甚至可以使用人工智慧透過快速回覆或自訂提示來編寫新訊息。 邀請您的整個團隊加入 Magical，並透過分享您最好的訊息範本或生產力技巧來提高每個人的生產力。 魔法是免費使用的！
Molin AI
molin.ai
Molin AI 是一家 SaaS 新創公司，專門為電子商務商店開發人工智慧聊天機器人，任何人都可以在幾分鐘內創建自己的人工智慧聊天機器人。沒有任何編碼經驗。 - 整合到所有電子商務平台和任何其他類型的網站中：Shopify、Woocommerce、Wix...借助 Molin，您將始終為您的客戶提供幫助，讓他們更有信心購買、退貨和退貨甚至給您5星評價！
AI Writa
aiwrita.com
在 AI Writa，我們致力於改變企業和個人內容創作的方式。身為領先的人工智慧作家、文字產生器和人工智慧文案助理，我們為行銷人員、YouTuber、內容作家、新創公司和創業家提供不可或缺的工具，幫助他們輕鬆且有效率地尋求頂級內容。 主要特點： - 現成範本：超過 50 個現成範本供您使用。 - 影像生成：告別視覺搜尋的麻煩。 - 人工智慧支援的聊天：進行富有成效的對話。 - 轉錄：快速將音訊轉換為文字。 我們的願景：增強您的線上形象和目標。
Textify
textify.ai
Textify 是一個人工智慧技術平台，旨在解決跨產業的各種挑戰。該公司的使命是將人工智慧的力量轉化為直觀的、以用戶為中心的工具，被稱為「人工智慧精靈」。 每個人工智慧精靈都是為了解決獨特的業務挑戰而量身定制的，旨在簡化工作流程並釋放新的可能性。 」和應用人工智慧的「新聞精靈」在金融市場中提取智慧並分析市場趨勢。 它還提供一系列資源和部落格來支援和教育用戶有關人工智慧、技術和數位趨勢的各種主題。 Textify 也致力於人工智慧工具開發的民主化。 他們努力讓任何人都可以訪問這一過程，目標是建立高品質的人工智慧工具，這些工具可以透過他們的人工智慧會員平台進行分發和貨幣化。 它採用尖端的人工智慧技術和用戶友好的介面，旨在讓人工智慧給用戶帶來「魔法」的感覺。
Marmof
marmof.com
Marmof 是一款由人工智慧驅動的寫作工具，可協助您在短短幾秒鐘內建立內容。它旨在幫助您節省寫作過程的時間，以便您可以專注於業務的其他方面。 Marmof 是一款內容創作工具，專為任何想要創建內容的人而設計，無論其職業或寫作經驗如何。成千上萬的專業作家也使用 Marmof 創建的人工智慧驅動、SEO 優化的內容。它可以幫助他們集思廣益，節省時間，並讓他們深入了解受眾的需求。 Marmof 易於使用，可從任何裝置存取。只需輸入您想寫的主題，Marmof 就會產生想法清單供您選擇。一旦您選擇了一個想法，Marmof 將幫助您充實它，並在短短幾分鐘內創建一個完整的內容。
SpeakUp AI
startspeakup.com
SpeakUp 是一款生成式 AI 播客工具，可使用您自己的聲音將文字內容轉變為精彩的播客，速度提高 10 倍。
Writi.io
writi.io
Writei.io 不是內容生成機器人；相反，它是一款由 ChatGPT 提供支援的產品 | OpenAI 的 GPT-4 AI 模型，專為 LinkedIn（和電子郵件）製作。它是一個人工智慧寫作助手，可以直接在 LinkedIn 上或在您的電子郵箱內創建原創內容。這些功能可透過 Chrome 擴充功能存取。 只需輸入三個單詞，Writi 就會提示您想說什麼，然後坐下來，讓 Writi 弄清楚您談話的上下文。選擇您想要使用的、專為您的特定對話而設計的內容。我們整合了 OpenAI 的 ChatGPT 的 AI | GPT-4 Turbo 並將其專門用於 LinkedIn 和電子郵件。它使用起來非常簡單，但功能非常強大。
Copyter
copyter.com
Copyter 是一款人工智慧文案，為品牌、代理商和行銷人員產生內容。該軟體是一個網路應用程序，包含用於簡化文案寫作的模板或人工智慧工具。 使用者可以先輸入一些有關品牌、服務或產品的單字。 Copyter 可以產生超過 37 種語言的副本，包括英語、西班牙語、法語等。所有內容均屬於用戶，允許內容用於私人和商業目的。 此人工智慧寫作平台提供按月訂閱和按次付費訂閱。 Copyter 主要用於建立網站登陸頁面和 SEO 元描述的文字。它也適用於電子商務平台（例如亞馬遜）的標題和產品描述。其他常見用例包括 PPC（按點擊付費）廣告、社交媒體貼文和部落格。該系統包括一個整合的可讀性和語法檢查器，用於編輯文字並確保內容品質。
Promind AI
promind.ai
ProMind AI 是一款由人工智慧驅動的工具，利用 OpenAI GPT 模型產生各種類型的內容，例如推文、部落格文章、LinkedIn 貼文和 YouTube 腳本。該工具旨在透過自動產生優質內容來節省時間和精力。除了產生書面內容之外，ProMind AI 還具有強大的工具，可以修復程式碼中的錯誤並產生程式碼，這對於程式設計師和開發人員來說非常有用。主要功能ProMind AI 具有多項關鍵功能，使其成為內容創建和程式碼偵錯的強大工具。其中一些功能包括： * 內容產生：ProMind AI 可以產生各種內容類型，包括推文、部落格文章、LinkedIn 貼文、YouTube 腳本等。它還可以透過按需生成高品質內容來幫助用戶節省時間和精力。 * 程式碼調試：ProMind AI 可以幫助識別和修復軟體程式碼中的錯誤，從而可能加快開發過程。 * 使用者角色生成：ProMind AI 可以產生使用者角色，這是目標受眾群體的虛構表示。它們可用於幫助企業更好地了解客戶並更有效地進行行銷工作。 * OpenAI GPT 模型：ProMind AI 使用 OpenAI GPT 模型為其各種功能提供支持，確保高品質的內容和準確的程式碼除錯。
Bertha AI
bertha.ai
Bertha AI 是 WordPress 的人工智慧助理外掛。它可以幫助用戶使用先進的人工智慧在幾分鐘內產生文章、產品描述和網站副本等內容。 主要特點和優點： * 在幾秒鐘內撰寫文章、部落格文章、登陸頁面 * 為電子商務網站建立產品描述 * 為頁面產生引人入勝的網站副本 * 內建影像生成功能來建立自訂影像 * 可作為 WordPress 外掛程式和 Chrome 擴充功能使用 * 與所有主要頁面建立器和主題集成 * 節省高達 90% 的內容創作時間 * 高級套餐的用戶數量不受限制 * 每月包含數百萬字 * 經濟實惠的月度和年度定價計劃 * 7 天退款保證 Bertha AI 利用最先進的人工智慧技術來產生類似人類的內容。以下是其工作原理的快速概述： * 使用者向 Bertha 提供內容提示、主題或他們想要為其創建內容的想法 * Bertha 分析提示並利用其龐大的知識資料庫來創建相關內容 * 生成的內容在幾秒鐘內返回給用戶 * 用戶可以在發布之前輕鬆編輯和完善人工智慧生成的內容 Bertha 接受了數千億個參數的訓練，能夠像人類作家一樣創作高品質、獨特的內容。人工智慧已經學習了不同的寫作風格、主題、語言規則等，以產生引人入勝、資訊豐富且可讀的內容。
AISEO
aiseo.ai
透過不可偵測的 AI 內容提升您的 Google 排名！ 增強您的主題權威，提高您的 E-E-A-T 分數，完善頁面和技術 SEO，並利用人工智慧生成的內容（與人類撰寫的文章沒有區別）主導您的利基市場。潛入下面。
Writingo
writingo.ai
writingo 是一種獨特的人工智慧驅動解決方案，經過人工智慧訓練和支持，可產生高品質的內容。 writingo 可以輕鬆處理內容創建，無需您花費時間或精力。
Cohesive AI
cohesive.so
告別苦苦掙扎的 ChatGPT 提示！ Cohesive 將 AI 才華與您的創造力相結合，讓您輕鬆創建世界一流的內容。使用功能強大的編輯器無縫地優化、編輯和發布。向神奇的內容創作問好！
Narrato
narrato.io
Narrato 是一個人工智慧內容平台，供行銷人員和創作者更快更好地協作創建獲勝內容。 Narrato 加速了整個內容創作之旅 - 從構思、規劃、創作、優化、協作到發布。 選擇平台的功能： * AI內容創作、構思與優化助手 * 內容專案管理，包括任務分配、追蹤和管理 * 內容工作流程自動化 * 具有人工智慧寫作助理的高級內容編輯器，有助於內容創建、可讀性、語法和結構改進以及抄襲檢查 * 取得自動 SEO 內容簡介，以擴大 SERP 排名 * 內容行事曆、AI內容創意產生器等規劃功能 * 從文字生成令人驚嘆的人工智慧圖像 * 建立和使用自訂內容模板 * 在資料夾中組織內容和項目並維護內容儲存庫 * 內容發布自動化 * 自由工作者付款管理 * 行銷機構的客戶內容交付、回饋與協作 * 僱用作家的內容市場 其他功能：指南和品牌資產儲存庫、多語言支援、免費圖像搜尋、與 ChatGPT 和 Canva 的整合、與 Zapier 和 API 的自訂整合、自訂報告等。