基於帳戶的執行軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 聖馬利諾

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
基於帳戶的執行軟體使行銷人員能夠製作和傳播對於執行基於帳戶的行銷 (ABM) 策略至關重要的客製化訊息傳遞。 ABM 是 B2B 行銷中的一種集中方法，它將行銷和銷售團隊聯合起來，確定關鍵目標客戶並部署量身定制的行銷策略，將其轉化為客戶。 在傳統行銷中，潛在客戶開發涉及創建內容來吸引廣泛的受眾，然後透過行銷漏斗培育這些潛在客戶，以期最終實現購買。然而，許多潛在客戶在到達購買階段之前就退出了管道。 ABM 透過優先考慮和瞄準高品質潛在客戶來解決這個問題，使銷售和行銷團隊能夠專注於吸引最有可能轉換的潛在客戶。 基於帳戶的執行軟體使行銷人員能夠針對目標帳戶提供個人化的行銷活動，從而促進 ABM 策略。這些活動涵蓋各種管道，例如電子郵件、網站個人化、定向廣告、直郵和活動。 基於帳戶的執行軟體的主要優點： * 高度個人化的行銷活動：行銷人員可以跨多個管道創建量身定制的行銷活動，從而增強相關性和參與度。 * 特定於帳戶的內容交付：內容按帳戶交付，確保訊息與每個目標的獨特需求和痛點產生共鳴。 * 策略內容分發：此軟體有助於規劃行銷內容的時間和位置，優化覆蓋範圍和影響力。 * 銷售和行銷工作的協調：ABM 軟體促進銷售和行銷部門之間的協作，確保策略的凝聚力和協調性。 * 資源最佳化：透過將資源集中在高轉換機率的帳戶上，組織可以節省時間和金錢，從而最大限度地提高投資回報率。 * 關係建立和保留：ABM 策略優先考慮與關鍵客戶建立持久的關係、培養忠誠度並創造擴張機會。 從本質上講，基於帳戶的執行軟體使行銷人員能夠執行有針對性的行銷活動，加深客戶關係，並透過 ABM 策略推動持續的業務成長。
提議新的應用程式
Proof
useproof.com
事實證明，在行銷管道中加入 Proof 可以建立訪客的信任、創造緊迫感，並將每頁轉換率提高 10-15%。
Printfection
printfection.com
Printfection 是一個贈品管理平台，可簡化贈品和品牌商品的購買、管理和分銷。 Zendesk、BetterHelp、Hinge 和 Gusto 等客戶使用我們輕鬆地將贈品發送給客戶、潛在客戶、員工和活動。這支援您的 ABM 工作，我們可以節省您管理贈品的時間，幫助您從贈品行銷工作中實現和衡量更高的投資報酬率。我們與其他贓物公司的區別實際上有數百家贓物公司和贓物網站。大多數提供簡單的印刷和促銷產品分發服務，即您可以將您的徽標印在一些杯子和幾件 T 恤上，然後將其發送到您的辦公室。大多數這些贓物公司不提供任何技術。無法策略性地向客戶或潛在客戶贈送贈品，無法與 Salesforce（或任何其他 CRM）集成，也無法連接到 Marketo、HubSpot、Zapier 等行銷自動化工具。和履行平台，您不僅可以為數千種真正有創意的商品打上品牌烙印，還可以透過現有的技術堆疊策略性地將這些商品運送到世界任何地方。每位客戶還擁有專門的客戶經理和贈品成功團隊，我們定期分享最適合活動、贈品、客戶獎勵等的贈品，並讓您隨時了解最新和最好的商品。我們提供的贈品服務很少有公司以前就經歷過。 SWAG 創建 瀏覽我們豐富的目錄，其中包含數百種精彩的促銷產品，或提交商品研究請求。我們根據客戶需求隨時向目錄中新增商品。我們的物品設定流程讓您可以輕鬆地將徽標和公司藝術品印在任何物品上：T 卹、連帽衫、連身衣、馬克杯、水瓶、揚聲器、科技產品、拼圖、Jenga 套裝等等。我們可以打造真正有趣、有創意的小玩意兒，例如皮納塔、按摩床 - 繼續跳出框框思考！贓物存放與倉儲 我們當然可以將贓物直接發送到您的辦公室或任何地點，但 Printfection 背後的真正優勢在於我們將為您存放所有贓物！不再有凌亂的辦公室壁櫥或地牢。一旦您訂購了贈品，這些物品就會被運送到我們的履行中心。然後您可以登入平台並即時查看所有庫存。當您想向員工、潛在客戶、客戶、合作夥伴或活動發送贈品時，只需點擊幾下，我們就會為您運送並履行所有訂單。就是這麼簡單。 T 卹直運和印刷服務 雖然我們品牌有數百種商品，但我們確實有一些客戶經常從企業 T 卹開始。我們可以在多種不同類型的 T 恤上印製您的標誌和藝術品，包括各種尺寸和布料。我們也可以代發貨任何類型的訂製服裝，包括連帽衫、褲子、連身衣等。贈品履行 將您的公司商品送給您的潛在客戶、客戶和員工從未如此簡單。您可以將自己的贈品運送到我們的倉庫以用於活動，並且您透過使用訂購的任何新贈品都將為您存放。只需點擊幾下，您就可以將任何物品發送到世界任何地方；無論是您試圖關閉的重要帳戶，還是剛剛續訂或幫助您進行案例研究的忠實客戶。客製化包裝和套件 我們可以輕鬆創建出色的客製化套件，用於新客戶入職、用於您的 ABM 工作或取悅新員工。客製化套件可讓您用客製化藝術品為包裝盒打上品牌，添加客製化插件和填充物，並整齊地排列您選擇的任何物品。完美提供終極拆箱體驗！活動代發貨（代發貨促銷產品） 我們讓活動代出貨贈品/促銷產品變得異常簡單。您可以發送任何您想要的物品。我們的活動包裝功能意味著您的所有服裝物品都將整齊地捲起來並按尺寸和性別貼上標籤，因此您所要做的就是從展位的盒子中取出襯衫，就可以準備好展示了。當您的活動結束後，您只需將任何未使用的贈品寄回我們的履行中心即可，從而大大減少浪費的支出。如果您選擇有保證的交貨，您的物品將在特定日期到達。您再也不用費力地在活動中獲得獎品了！ SALESFORCE 整合和行銷工具整合 讓您的銷售代表直接透過 Salesforce 要求贈品。或透過 Marketo、HubSpot、Intercom 或利用我們的 Zapier 整合的任何數量的工具自動贈送贈品。您還可以利用我們的 Shopify 整合建立公司贈品商店。 Printfection 是將贓物運送到世界任何地方的任何人的最簡單方法。
Reachdesk
reachdesk.com
Reachdesk 讓 B2B 公司能夠透過數據驅動的直郵和禮品大規模傳遞重要時刻。透過 Reachdesk，公司可以遞送禮物和直郵郵件，只需點擊一下按鈕即可與客戶、潛在客戶和員工建立更深的聯繫。我們與您的技術堆疊的整合可提供清晰且可量化的投資報酬率；直接管道不再是猜謎遊戲。
Alyce
alyce.com
Alyce 是一個基於人工智慧的禮品平台，可協助企業透過個人化禮品建立關係、加速銷售並提高品牌知名度。行銷、銷售和客戶團隊使用 Alyce 打開新業務之門，並在整個生命週期中培養和獎勵忠誠的客戶。
Postal
postal.com
Postal 於 2020 年在加州聖路易斯奧比斯波成立，是領先的線下參與平台，為 Outreach、Yelp、Cisco Meraki、Seismic 和 Fivetran 等 600 多家 B2B 客戶提供服務。郵政使客戶能夠與潛在客戶、合作夥伴、客戶和員工建立有意義且有影響力的人際關係。請造訪 postal.com 以了解更多資訊。
PFL
pfl.com
在 PFL，我們專注於創建數據驅動的直郵郵件，為組織提供真實的時刻並促進成長。憑藉世界上一些最大品牌的成功記錄，我們將您期望從數位行銷中獲得的衡量、個人化和可預測性帶入直郵世界。我們的一站式方法簡化了執行流程，管理從策略和生產到交付和衡量的一切。我們使用數位策略與令人難忘的直郵風格相結合，從明信片和信件到帶有徽標項目的 3D 郵件，以提高參與度並推動成果。我們利用您的數據的力量來個性化任何規模（從數百到數百萬）的活動，確保您的客戶收到相關的個人化訊息。此外，我們的平台與您的 CRM/MAP 集成，使您能夠輕鬆衡量直郵績效和投資回報率。讓我們幫助您透過有吸引力、個人化且可衡量的直效郵件讓您的客戶微笑。
Kotis Design
kotisdesign.com
我們是業界領先的贈品提供者和技術合作夥伴，提供可擴展的電子商務平台，幫助品牌在世界各地創建、銷售和運送贈品。從人力資源團隊到銷售和行銷序列，我們幫助您在工作流程中整合和分發贈品。我們製作人們真正想要佩戴和使用的贓物。利用我們屢獲殊榮的產品設計和強大的倉儲和履行解決方案。我們位於美國的兩個工廠與海外工廠網路結合，可以將商品發送到世界各地。適時的品牌商品可以使您的機會價值增加一倍或三倍。我們的 Salesforce 和 Shopify 整合可讓您利用我們的倉庫和履行團隊在有意義的時候發送商品。不需要贓物壁櫥！讓我們一起打造偉大的商品。
Enthusem
enthusem.com
Enthusem 是 Prospect Smarter 推出的數位行銷解決方案，專門從事線下到線上行銷；提供獨家、高價值、個人的線索。
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook 是一款軟體和雲端服務，用於建立和儲存具有翻頁效果的專業線上出版物。將您的 PDF 轉換為互動式活頁簿，並為您的客戶製作引人入勝的行銷資料。以互動方式展示您的文件：新增連結和影片以提高客戶參與度，並透過連結無縫分享活頁簿。 它使您的 PDF 電子書、電子目錄、數位手冊、年度報告、簡報、雜誌和銷售宣傳資料具有互動性。 179 個國家的 50,000 多家公司使用 FlippingBook 創建易於使用的線上文件、透過網路交付內容並改善溝通流程。該服務適用於桌面和行動設備，並且可以與 Zapier、Google Analytics 和 WordPress 等第三方系統整合。 FlippingBook 幫助小型企業和大型知名品牌，例如聯合利華、萬豪、英特爾、卡地亞、FOX、雀巢。
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。 透過 Marketing Hub，您的所有行銷工具和數據都位於一個易於使用且功能強大的平台上。您將節省寶貴的時間並獲得提供個人化體驗所需的所有背景信息，從而大規模吸引和轉化合適的客戶。此外，行銷人員可以將資料置於他們所做的一切工作的中心，因為 Marketing Hub 是作為 HubSpot CRM 平台的一部分而建立的。使用完整的 CRM 平台時，行銷人員可以與銷售實現無與倫比的一致性，以證明投資回報率並驗證投資。無論是策略、服務或軟體，HubSpot 都能讓您擴大公司規模，而不是複雜化。 HubSpot 擁有您更好成長所需的一切。
PathFactory
pathfactory.com
透過 PathFactory 在整個 B2B 買家旅程中提供個人化、引人入勝且注重轉換的體驗，釋放 B2B 收入。增強買家的旅程並開始為買家提供內容智慧。 PathFactory 的 AI 驅動的內容智慧可讓您為個人買家和 ABM 策略的目標帳戶產生個人化內容體驗。根據最近的訪客歷史記錄、行業和趨勢主題推薦下一個最佳的消費資產，從而加快交易速度並擴大您的管道。領先的企業和中型市場 B2B 公司使用 PathFactory 透過提供智慧內容體驗和虛擬活動來消除買家的摩擦，從而加速培育、提高獲勝率並了解內容績效。 PathFactory 最近被德勤評為北美 2020 年高科技高成長 500 強公司之一。
&Open
andopen.co
&Open 是一個全球禮品平台，精心採購禮品、自動發送禮品並處理從頭到尾的所有物流。我們透過更好、更快、更輕鬆的企業禮品幫助品牌建立忠誠度並提高保留率。立即預約演示或與我們的禮品專家交談，找到適合您的解決方案。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
Uberflip
uberflip.com
Uberflip 讓您快速大規模建立情境內容體驗。透過提供相關內容來更好地與潛在客戶建立聯繫，從而更快地達成交易。內容是每項上市行動的支柱。如果您想脫穎而出並與潛在客戶和現有客戶建立有意義的關係，您需要透過在正確的時間提供正確的內容來提供個人化的體驗。體驗管理 - 集中和組織來自不同來源的內容，以在幾分鐘內個性化目的地。內容集中和管理是個人化的關鍵。 Uberflip 是一個集中和組織所有內容的單一平台。 Uberflip 與第三方內容平台集成，因此您可以輕鬆匯入、管理和標記您的資產。從那裡，您的行銷、銷售和客戶成功團隊可以輕鬆存取批准的內容，並可以透過無程式碼拖放體驗開始為每個行銷活動和數位銷售室建立令人難以置信的目的地。更少的內容浪費，更快的行銷活動啟動，以及為潛在客戶提供最佳內容的銷售團隊。主要功能： - 內容整合（部落格、Wistia、Vimeo、YouTube、Vidyard、Brightcove） - 標籤管理器和智慧過濾器- Uberflip 頁面- Uberflip 銷售協助（數位銷售室） - SEO 優化旅程加速- 為每個買家創建精選內容目的地– 並透過所有管道與他們互動。 Uberflip 讓您能夠透過內容推薦來推動內容消費，讓訪客留在現場。透過強大的行銷自動化平台 (MAP) 集成，每次與內容的互動都可以觸發完美的下一步，以加速客戶旅程。透過提供個人化內容來減少買家旅程中的摩擦，提高轉換率並加快創收速度。
Paperflite
paperflite.com
Paperflite 是一款端到端內容管理和銷售支援軟體，可讓銷售和行銷團隊儲存、組織、分發和追蹤其內容，同時也讓您能夠創建和提供令人驚嘆的內容體驗（自訂微型網站、登陸頁、資源中心、互動體驗）。透過Paperflite，在整個旅程中追蹤您的內容，更深入地了解何時最有效，並了解您的潛在客戶如何在多個管道上與您的內容互動，以便您可以立即與熱門潛在客戶互動並培養冷門潛在客戶。透過 Paperflite 的即時參與分析，了解當您的內容被存取、查看或分享時最終用戶如何與內容交互，以便您始終準確地知道下一步該做什麼。
RELAYTO
relayto.com
經驗就是資訊。 RELAYTO 採用先進的演算法，自動將靜態內容改造為互動式微型網站，從而提高觀眾的參與度 24/7 - 無需編碼。 只需將您的PDF 和簡報（並添加任何支援內容、文字、網路/社交內容、圖像、視訊和音訊）匯入其直覺的建構器中，即可分配互動式元素並發佈給您的團隊，以便在桌面和行動螢幕上即時查看。 RELAYTO 的秘密武器： 1. 內容豐富－將「數位紙張」轉變為具有互動性、非線性導航和媒體的豐富數位體驗。 2. 多合一雲端中心 - 將檔案轉換為針對全通路共享、存取和控製而最佳化的超級智慧 URL。 3. 進階分析 - 圍繞內容參與度進行 360 度分析，以實現更好的最佳化。考慮優化網頁內容。 透過 RELAYTO，您可以創建無限數量的公共和私人互動體驗，並配備安全性、權限和使用者管理來控制誰有權存取您的內容。指標提供有關 360 度數位肢體語言、活動和意圖的見解，總結觀眾花費時間的時間和地點，以便您可以確定外展工作的優先順序……並不斷改進您的內容。 在此背景下，RELAYTO 還正在創建一種用於一對一互動講故事的新數位媒體，重點是消除作者和讀者之間的摩擦。
xiQ
xiqinc.com
xiQ 的個人驅動銷售和行銷平台™ 結合了神經科學、心理學和人工智慧，以了解買家的心態以及影響其購買決策的因素。我們屢獲殊榮的專有人工智慧平台為您的團隊提供個性洞察、全面的帳戶智慧以及即時精選內容，以便他們能夠更快地建立信任並完成交易。與傳統行銷管道相比，我們的大型企業客戶的受眾參與度提高了 10 倍，節省了數千小時的研究時間，最終獲勝率提高了 24%。 xiQ 專有的人工智慧平台的關鍵功能：* 一對一銷售手冊的個性驅動洞察* SmartSourced Content™，可推動10 倍的參與度* 第一方意圖數據和高級分析，使每次互動個人化* Instasites（專為個人化體驗而設計的微型網站）* 在幾秒鐘內編譯全面的一體化公司簡介* 銷售觸發器和即時警報直接發送到您的收件匣* Outlook、Salesforce、MS Teams 和社交媒體整合在 xiQinc.com 體驗 xiQ。
Warmly
warmly.ai
Warmly 是第一個專為中小型收入團隊打造的自主銷售編排平台。該平台協調來自銷售支援工具、B2B 意圖和豐富工具的元數據，以識別、追蹤並與準備進行轉換的網站訪客建立聯繫。透過自動聚合數據並整合來自不同平台的見解，Warmly 精心策劃最有效的下一步，以推動銷售團隊進行合格的對話。 熱情幫助您的收入團隊更快發現市場機會。讓他們進步得更快。並逐季實現您的通路目標。 他們的 AI Warm Leads 平台透過監控您的網站、出站和 CRM 中的購買意願訊號來照亮您的管道。然後，他們會以熱情、引人入勝的方式幫助您關閉管道。此外，他們的免費銷售工具套件可協助您的團隊透過其屢獲殊榮的 Essential Zoom 應用程式在日曆和 Zoom 上與潛在客戶或客戶更好地聯繫。
Hushly
hushly.com
Hushly 是一款一體化轉換雲，旨在改善買家體驗並推動 B2B 行銷人員的轉換。我們的參與系統包括各種工具和功能，例如網站個人化、內容個人化、登陸頁面建立器和個人化、需求擷取、豐富、人工驗證的潛在客戶以及基於帳戶的體驗。這些工具使行銷人員能夠為其目標受眾創造更具相關性和吸引力的體驗，最終有助於推動更好的業務成果，例如提高參與度、更高的轉換率和更高的客戶忠誠度。買家受益於動態、個人化的內容和互聯的數位體驗，使他們能夠接受更好的教育並更快地做出明智的決策。
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon 是一種Web 個人化和基於帳戶的編排解決方案– 基於目標的旅程編排平台是用於了解客戶旅程並大規模提供個人化體驗的主要中心，鼓勵訪客繼續與您的網站互動– 推動提高業務績效。透過基於歸因的個人化加速您的管道和收入： - 為每個網站訪客提供正確的訊息和資產，幫助他們更快地成為您的客戶。 - 了解您的行銷工作如何影響業務目標，並繪製從初次接觸到贏得交易的客戶旅程。 - 將訪客轉化為客戶，而不僅僅是潛在客戶！
Outgrow
outgrow.co
Outgrow 讓您可以輕鬆建立個人化測驗、計算器、評估、競賽、表格/調查、推薦、投票和聊天機器人，從而更好地獲取、鑑定和吸引潛在客戶。無需開發人員或設計師！ Outgrow 擁有大量設計模板，這些模板針對移動設備、桌面設備和平板電腦進行了全面優化，並且可以輕鬆嵌入到您的廣告、網站、行動應用程式、社交媒體、簡訊和電子郵件通訊中。此外，還有超過1000 個預製內容片段和管道，經過優化以提高轉換率，因此您可以更改問題，進行一些調整，使其與您的品牌保持一致，並在幾分鐘內準備好您自己的交互式內容。
Albacross
albacross.com
世界各地的收入團隊正在使用 Albacross 的意圖數據來創造更多機會並更快地增加收入。從早期認識到後期決策，您擁有揭示潛在買家所需的所有見解，讓他們了解他們想要的東西，並在他們準備購買時收到通知。具體方法如下： - 提高銷售效率：確定造訪您網站的公司的購買意圖，並在他們準備購買時通知您的銷售團隊。 - 消除行銷中的猜測：了解哪些帳戶與您的內容互動以及他們最感興趣的內容。 - 您需要的所有數據點：我們每月追蹤全球 30 億個事件，並每週刷新數據點。 - 無縫整合到您已經使用的技術工具 - 這不是另一個需要學習的工具。
Madison Logic
madisonlogic.com
Madison Logic 透過尋找採購委員會中最具影響力的成員並在整個客戶旅程中與他們互動，幫助最大和發展最快的公司更快地轉換其最佳客戶。 ML 平台是一個全球多通路ABM 媒體啟動和衡量平台，使企業組織內的行銷人員能夠利用獨特的專有資料來識別最有可能購買的帳戶，最大限度地提高跨多個管道的參與度，並加快銷售週期，進而對投資報酬率產生正面影響。
Terminus
terminusplatform.com
舊的做事方式不再有效。而且，你不能落後。 B2B 策略已經發展，遊戲規則也改變了。您需要平台、專家和戰術手冊來幫助您實現業務所需的目標，尤其是在提高每一分錢效率的壓力越來越大的情況下。特斯聯是一個為您的成功而打造的平台。它可以幫助您的團隊在客戶的整個生命週期中滿足客戶需求，您需要一個植根於第一方數據的平台，為買家提供從客戶獲取到擴展和更新的引人入勝的數位體驗。我們的引擎旨在提高投資回報率、最大限度地減少詐欺、優先考慮品牌安全，並將意圖轉化為 GTM 團隊相關的、可操作的見解。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo（納斯達克股票代碼：ZI）是幫助企業尋找、取得和發展客戶的上市平台。 ZoomInfo 為全球 35,000 多家公司提供準確、即時的數據、見解和技術。企業利用其數據和平台來提高效率、協調銷售和行銷團隊以及整合技術堆疊。它是資料隱私領域公認的領導者，擁有業界領先的 GDPR 和 CCPA 合規性以及許多資料安全和隱私認證。 專業：GTM 平台、GTM 策略、銷售情報、對話情報、行銷情報、銷售參與、聯絡人資料、意圖資料、潛在客戶開發、改善探查、業務資訊、業務聯絡人、基於帳戶的行銷(ABM)、數據準確性、資料庫衛生和資料編排。
SalesboxAI
salesbox.ai
SalesboxAI 是一個人工智慧驅動的銷售和行銷平台，可協助全球企業透過帳戶為基礎的行銷解決方案更快地擴展規模。在單一平台中：識別和發現您的目標客戶，協調與目標群體的一對一對話，透過多個管道與他們互動，運行由人工智慧支援的 ABM 廣告，衡量並優化所有行銷活動中的 ABM 成功。以人工智慧為核心的 SalesboxAI Avatar 透過全通路雙向對話自動聯繫、參與、資格審查和跟進目標客戶，幫助公司更快、更有效率地找到和保護客戶。要了解更多信息，請訪問：https://salesbox.ai
Influ2
influ2.com
讓廣告成為銷售對話的重要組成部分。 Influ2 是一個基於人員的廣告平台，可讓您覆蓋目標帳戶中的特定人員並查看誰與您的廣告互動。將相關內容推送給關鍵決策者，追蹤聯絡人層級的意圖，並為銷售人員提供贏得有價值客戶所需的背景資訊。透過 Influ2 的基於人員的廣告，您可以透過在整個旅程中吸引決策者，將管道增加 2.26 倍。
6sense
6sense.com
重塑您的公司創建、管理管道並將其轉化為收入的方式。我們的 ABM 軟體揭示收入洞察，從而形成高品質的管道，消除猜測並為您的收入團隊提供所需的數據和可見性。
Foundry
foundryco.com
Foundry 的帳戶為基礎的行銷 (ABM) 平台在購買過程的每個階段協調行銷和銷售活動。在單一平台中，Foundry ABM 結合了基於帳戶的廣告、網路個人化和銷售啟動功能，以跨多個管道編排行銷活動。這些活動工具和分析在專有的人工智慧驅動的購買意圖引擎上運行，該引擎可在購買過程中評估帳戶興趣。 Foundry ABM 可以精心策劃 ABM 活動，以提高目標客戶的認知度、參與度和管道。要了解更多信息，請訪問 https://foundryco.com/our-solutions/software/。注意：許多評論都是針對 Triblio 平台，即現在的 Foundry ABM。
Metadata
metadata.io
元數據消除了手動和重複性工作，因此 B2B 行銷人員最終可以專注於策略、創造力和增加收入。
N.Rich
nrich.ai
在保持預算的同時增加您的管道。尋找具有經過驗證的買家意圖的 ICP 帳戶，透過跨通路數位廣告啟動它們，並向銷售人員提供熱門帳戶。
Demandbase
demandbase.com
Demandbase One Smarter GTM™ 平台可協助團隊以更少的資源實現收入目標。它使用帳戶智慧、豐富且可靠的帳戶層級洞察來幫助您協調銷售和行銷活動，並將相關性注入 B2B 購買旅程的每個階段。您將獲得一個單一管理平台，連接所有情報和洞察來源以及每個銷售和行銷活動，因此您可以更早發現機會，更聰明地與之互動，並更快地完成交易。使用我們的客戶智慧、您的 CRM 和 MAP 資料、意圖訊號、技術圖表等建立精確的受眾。然後利用其他功能實現更高的精確度和控制：唯一經過優化的B2B 廣告平台可覆蓋整個購買團隊，透過個人化提高網站轉換率，協調整個生態系統和管道中有意義的客戶互動，並衡量行銷和銷售活動如何推動通路和收入。賣家甚至可以利用他們的 CRM 應用程式來獲取有關聯絡人和公司的智慧見解，並查看需求基礎參與度和意向活動。透過 Demandbase One ABM/ABX/Sales Intelligence，您可以協調所有 GTM 操作以實現低摩擦購買。
Folloze
folloze.com
Folloze 的使命是透過創建業界領先的買家體驗平台，幫助 B2B 行銷團隊回應新一代 B2B 買家的需求。在一線行銷人員的領導下，收入團隊利用 Folloze 快速輕鬆地提供引人入勝的數據驅動體驗，為買家提供所需的信息，所有這些都針對他們自己的客戶旅程進行個性化。 Folloze 於2013 年由兩位行銷高管創立，他們親眼目睹了B2B 購買和銷售的變化，Folloze 自豪地為當今一些最大、最成功的B2B 品牌提供服務，包括Cisco、FireEye、Google、Okta 和Workday 等公司。
Recotap
recotap.com
Recotap 是下一代人工智慧驅動的 ABM 平台，可協助 B2B 行銷人員大規模開展有針對性和個人化的基於帳戶的參與活動。 Recotap 最適合尋求改善行銷績效的成長型新創公司和企業。透過基於 Recotap 帳戶的廣告解決方案，可以接觸到更多決策者並保持參與，直到他們轉換。
Propensity
propensity.com
Propensity 是唯一為小型 B2B 成長團隊建立的基於帳戶的行銷 (ABM) 平台。我們可以輕鬆地使用意圖資料建立有市場的客戶和聯絡人列表，透過全通路 ABM 活動預熱這些聯絡人，並將每日高品質銷售線索列表交給銷售人員。結果是一個自動化、始終在線的 ABM 引擎，與傳統的 B2B 成長策略相比，它產生了 MQA 流量和 5 倍的銷售參與度 為什麼選擇傾向？ - 5 分鐘內建立受眾群體，在不到2 週內啟動- 使用意向數據創建無限制的帳戶列表- 為每個帳戶列表充分豐富聯繫人- 每週熱身帳戶和銷售聯繫人列表- 程序化展示廣告- 行銷電子郵件分發- 存取存取我們的ABM 手冊庫- AI 內容產生器- 每週與Propensity CSM 舉行會議- 整合包括Hubspot 和Salesforce - 記錄時間投資回報率— 30 -180 天，具體取決於您的手冊傾向核心功能： 手冊庫- 預先建立的手冊範圍為30 個長達90 天劇本編輯器- 輕鬆編輯用戶選擇的劇本中的每個劇本受眾生成器- 使用授權的第三方帳戶級意圖數據來了解購買家的興趣和行為以及購買傾向購買圈子中內置的模型- 創建和基於客戶級別意圖管理目標聯繫人渠道管理器- 跨渠道活動編排和激活ABM 儀表板- 客戶衡量和分析，以量化提升和績效與行銷技術和銷售技術集成
AdDaptive Intelligence
addaptive.com
AdDaptive Intelligence 是基於帳戶的行銷和 B2B 情報的領先提供者。我們的技術平台結合了大數據和廣告自動化的力量，幫助 B2B 行銷人員定義、接觸和吸引他們的理想客戶。透過即時分析數十億個數據點，我們能夠準確地將經過驗證的離線業務數據連接到線上世界，並為行銷人員在數位廣告工作中提供世界一流的 B2B 定位和基於帳戶的行銷解決方案。
RollWorks
rollworks.com
RollWorks 是 NextRoll 的一個部門，為各種規模的雄心勃勃的 B2B 公司提供基於帳戶的平台，以協調其行銷和銷售團隊並自信地增加收入。 RollWorks 平台由機器學習和廣泛的帳戶資料基礎提供支持，可協助您識別目標帳戶，透過數位廣告、網路個人化、電子郵件簽名和銷售自動化吸引他們，最後衡量您的計劃的有效性。對於大大小小的行銷和銷售團隊來說，RollWorks 是一個不可或缺的平台，他們相信基於帳戶的方法就是好的 B2B 行銷。今天就開始造訪 www.rollworks.com。
Opensense
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集中管理所有裝置上的電子郵件簽名。與 Office 365/Microsoft 365/Exchange、G-Suite/Gmail/Google Workspace、Salesforce、HubSpot、Outreach 等完美搭配！
Advertaze
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想像一下為您的每個目標帳戶創建一個獨特的個人化廣告。現在想像一下，在只有該帳戶的購買團隊才能看到的位置顯示該廣告。 Advertaze 使用微受眾定位，將基於帳戶的個人化廣告顯示在正確帳戶的正確人員面前。對於在購買過程中沒有發言權的人來說，不會再浪費印象。了解更多信息，請訪問 advertaze.com
Sendoso
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透過 Sendoso 直接行銷自動化平台，打造高度差異化且量身訂製的行銷活動，在整個客戶生命週期旅程中與買家進行深入聯繫，並提高銷售和行銷資金投資的投資報酬率。
Xoxoday
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Xoxoday Plum 具有多貨幣和多區域功能，有助於在全球範圍內實現獎勵、激勵和支付計劃的自動化。我們透過使用大規模工作流程的獎勵積分系統，讓行銷和銷售團隊可以輕鬆地在整個客戶生命週期中發送獎勵、激勵措施和電子禮物。我們與 CRM、調查工具和電子郵件工具集成，並提供 API 解決方案以直接與您的產品整合。數千家各種規模的企業，從新創公司到大型企業，都使用 Xoxoday 的商業貨幣來發送獎勵、福利、激勵和支付支出。超過 2000 名客戶已在全球範圍內發出超過 8000 萬份獎勵，使 Plum 成為品牌支付的支柱。