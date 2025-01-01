替代項 - Supplyit

MarketMan
marketman.com
MarketMan是一款餐飲服務管理軟件，幫助餐廳與供應商協作，簡化採購、庫存管理和成本控制。
FoodDocs
fooddocs.com
FoodDocs 是一個食品安全管理系統，幫助企業符合各種食品安全標準，簡化流程並提高效率。
GrubMarket
grubmarket.com
GrubMarket是美國食品供應鏈產業的AI技術平台，致力於將傳統線下行業轉型為現代化的在線業務，提高供應鏈效率。
FoodNotify
foodnotify.com
FoodNotify是一個食品和飲料管理平台，幫助餐飲業務管理訂購、食譜和活動計劃，並提供實時數據和報告。
Craftable
craftable.com
Craftable 是一款餐飲行業的利潤管理軟體，整合採購、勞工、食譜和銷售，幫助經營者提高效率和利潤。
UnifyOrdering
unifyordering.com
UnifyOrdering是一個創新的SaaS平台，簡化食品行業的訂單管理流程，促進買家與供應商之間的高效溝通與訂單管理。
Procurant
procurant.com
檢察官應用程序簡化食品安全計劃管理，支持HACCP，提供即時溫度監測，協助企業維持合規和食品安全標準。
Recipal
recipal.com
Recipal 是一款營養分析軟體，簡化營養標籤製作、食譜成本計算及庫存管理的過程。
Nutrislice
nutrislice.com
Nutrislice是一個數位平台，提供學校用餐的菜單、營養資訊及過敏源篩選，幫助學生和家長做出明智的飲食選擇。
Eclarion
eclarion.com
Eclarion應用程式可方便地管理食譜，並隨時提供產品規格。
Meal Ticket
mealticket.com
Meal Ticket 是食品服務行業的軟體供應商，提供庫存、菜單管理及商業智能工具，以支持餐廳運營商和供應商。
Klarys
klarys.io
Klarys應用程式旨在透過提升透明度、可追溯性以及流程現代化，幫助食品行業應對經濟和環境挑戰，構建更可持續的產業。