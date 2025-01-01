替代項 - Speexx

Physics Wallah
pw.live
物理瓦拉是一個教育平台，提供針對各種競爭考試的學習資源，包括視頻講座和互動課程，以助學生準備考試。
Coursera
coursera.org
Coursera是一個在線學習平台，提供各種高品質課程、證書和學位，學習者可自行安排學習進度。
Udemy
udemy.com
Udemy是一個在線學習平台，提供超過15萬個課程，供用戶提升職業技能，學習可離線訪問，支持學生與講師的互動。
Duolingo
duolingo.com
Duolingo是一個語言學習平台，提供多種語言課程，透過遊戲化練習和互動方式幫助用戶學習語言，並支持社群互動。
Testbook
testbook.com
Testbook是一款考試準備應用，提供模擬測試、現場教學和互動學習工具，幫助學生準備各類競爭性和政府工作考試。
edX
edx.org
edX是一個在線學習平台，提供來自全球140所機構的2000多個免費課程，幫助用戶獲得新技能和證書。
Khan Academy
khanacademy.org
可汗學院應用提供免費的在線教育資源，包括視頻課程、互動練習及測驗，支持自定義學習計劃，適合各年齡層學習者。
LinkedIn Learning
linkedin.com
LinkedIn學習是一個在線學習平台，提供超過21,000個課程，幫助用戶提升商業、技術和創意技能，支持個人及團隊學習。
Kajabi
kajabi.com
Kajabi是一個綜合平台，幫助創作者和企業家建立和管理在線業務，如課程、社區和會員訂閱。
Great Learning
mygreatlearning.com
Great Learning應用程式提供免費的在線課程，幫助專業人士和學生學習需求技能以實現職業成功。
Codecademy
codecademy.com
Codecademy是一個在線學習平台，提供編碼和計算機科學的課程，支持學習者增強技術技能，適合各種經驗水平的用戶。
DataCamp
datacamp.com
DataCamp是一個在線學習平台，提供數據和人工智能的互動課程，幫助學習者提升數據技能和實務經驗。
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business幫助企業提供即時學習資源，提升員工技能，並可追蹤學習進度，支援客製化學習路徑。
Programiz
programiz.pro
Programiz是一個為程式設計師打造的學習平台，提供結構化的編程教學和實用練習，支持多種程式語言和框架的學習。
Brilliant
brilliant.org
Brilliant是一個教育應用，通過互動課程和練習來幫助用戶學習數學、科學和編程，提升批判性思維和解決問題的能力。
Skillshare
skillshare.com
Skillshare是一個在線學習平台，提供創意相關的視頻課程，支持按需學習和項目導向的實作，促進用戶的技能提升。
Blackboard Learn
blackboard.com
黑板學習是一款學習管理系統，支援教育和培訓環境的課程管理、評估和學習效果分析。
Babbel
babbel.com
Babbel是一款語言學習應用，提供針對日常和商務情境的課程，幫助用戶提升對話流利度及語言技能。
Busuu
busuu.com
Busuu是一個語言學習平台，提供13種語言的課程，幫助用戶練習閱讀、寫作、聆聽和口語。可定制學習計劃，支持線上和離線學習。
Rosetta Stone
rosettastone.com
Rosetta Stone是一個語言學習平台，通過互動和沉浸式體驗，幫助用戶掌握25種語言。它提供即時發音反饋和結構化課程。
Preply
preply.com
Preply App 提供一對一的在線語言學習課程，讓用戶選擇合適的導師並根據需求靈活學習。
Mighty Networks
mightynetworks.com
Mighty Networks是幫助創作者和企業建立、管理及貨幣化在線社區的平台，提供課程、會員和商務功能。
Memrise
memrise.com
Memrise是一款語言學習應用，提供多種語言課程，幫助用戶提高詞彙、聽說能力並練習真實對話。
Pluralsight
pluralsight.com
Pluralsight是一個學習平台，提供技術課程和評估，幫助用戶提升IT、人工智能、雲計算等領域的技能。
Udacity
udacity.com
Udacity是一個在線學習平台，提供數據科學、機器學習、人工智能等領域的課程，幫助用戶掌握實用技能以滿足市場需求。
Teachable
teachable.com
Teachable是一個在線課程創建平台，幫助用戶建立和管理課程，並提供互動功能和市場行銷工具。
Schoology
schoology.com
Schoology是一個學習管理系統，幫助學生、教師和家長進行有效的通信與協作，支持教學和學習的整合。
Stepik
stepik.org
Stepik是一個線上教育平台，提供多樣的課程和互動學習，適合不同技能水平的學習者，支持自主學習和實踐應用。
BYJU'S
byjus.com
BYJU’S是一個線上學習應用程序，透過視頻課程和個性化指導，幫助學生深入學習與理解各種概念。
Cengage
cengage.com
Cengage應用程序提供全面的教育工具，讓學生在移動設備上訪問課程材料、創建筆記並提高學習經驗。