替代項 - SkillGigs

Zoho Recruit
zoho.com
Zoho Recruit是一款雲端招聘管理系統，提供申請人跟蹤及客戶關係管理功能，以簡化招聘流程。
Hirect
hirect.in
Hirect是一個直接招聘應用，通過簡化求職過程，讓求職者與經過驗證的招聘經理直接聊天，提供高效的招聘體驗。
Manatal
manatal.com
Manatal是一款招聘軟體，旨在簡化招聘流程，提供自動化工作流程、候選人數據管理及合規工具，幫助企業更高效地招聘。
Bullhorn
bullhorn.com
Bullhorn是一款招聘平台，結合申請人跟踪系統和客戶關係管理工具，簡化招聘流程並提升招聘效率。
JobDiva
jobdiva.com
JobDiva是一個招聘管理平台，提供申請人跟踪和入職管理功能，幫助招聘團隊有效地管理候選人信息和招聘流程。
Whippy
whippy.ai
Whippy是一個SMS和電子郵件通信平台，利用自動化和AI技術提升商業生產力及客戶互動，提供團隊收件箱、活動、流程等功能。
Recruit CRM
recruitcrm.io
Recruit CRM是一款應用程序追蹤系統，幫助招聘機構管理候選人、客戶和聯繫人，提供簡歷解析、電子郵件集成等功能。
Loxo
loxo.co
Loxo是一個人才情報平台，集成了申請人跟踪系統、CRM和AI工具，旨在簡化招聘流程，提高效率。
JobAdder
jobadder.com
JobAdder是一款雲端招聘管理平台，提供申請人跟踪和任務管理功能，方便招聘機構和團隊管理職位和候選人。
Sense
sensehq.com
Sense 是一個AI驅動的人才互動平台，提供招聘自動化、人才CRM、候選人評分等功能，優化招聘流程並提升招聘效率。
100Hires
100hires.com
100Hires是一款易於使用的申請人跟踪系統，提供免費計劃，集成Gmail與日曆，協助快速吸引、面試及招聘候選人。
Zoho Workerly
zoho.com
Zoho Workerly是一款臨時人員管理應用，幫助機構排班、生成工時表和發送發票，簡化業務流程。
Recruiterflow
recruiterflow.com
Recruiterflow是一款整合候選追蹤與招聘CRM的軟體，提供自動化功能以簡化招聘流程並提高管理效率。
hireEZ
hireez.com
hireEZ是一個招聘平台，使用AI簡化外部招聘，集中候選數據並自動化招聘活動，支持多樣性並與ATS整合。
RemoteMore
remotemore.com
RemoteMore 是一個平台，讓用戶可以輕鬆快速找到技術高超的開發者。
Zerocoder
zerocoder.com
Zerocoder 即時將公司與經過審核的無程式碼開發者和設計師配對，提供固定月費的雲端平台以自動化商業流程或軟體開發。
Oorwin
oorwin.com
Oorwin是一款AI驅動的綜合平台，結合客戶關係管理、招聘追蹤與人力資源管理，提升招聘效率並提供實時分析報告。
Crelate
crelate.com
Crelate是一款針對招聘機構的應用程式，提供應聘者追蹤和人才關係管理功能，支援自訂流程、行動訪問及報告分析。
Trakstar Hire
hire.trakstar.com
Trakstar Hire是一款在線申請人跟踪系統，簡化招聘流程，提供簡歷管理、職位發布、團隊協作及報告功能。
iSmartRecruit
ismartrecruit.com
iSmartRecruit是一款雲端AI招聘技術，簡化招聘流程，管理人力資源的整個工作流程，包括候選人篩選與入職。
Top Echelon
topechelon.com
頂級Echelon應用程序結合了申請者跟踪和客戶關係管理功能，簡化招聘過程，支持自定義工作流程和候選人溝通。
WurkNow
wurknow.com
WurkNow是一個靈活的求職與人力資源管理平台，幫助企業與求職者連接，並簡化招聘與工時管理流程。
Zelos Team Management
getzelos.com
Zelos團隊管理應用程序簡化團隊調度與管理，包括排班、任務追蹤、即時聊天等功能，適合自我安排的無桌面工作者。
CATS
catsone.com
CATS應用程式協助全球數千家公司滿足招聘需求，無論是小型招聘公司或是福布斯500強企業，均可依賴我們的服務來支持成長。
RecruitBPM
recruitbpm.com
RecruitBPM是一款全方位招聘軟體，專為人力資源公司設計，具備招聘、自動化管理和客戶關係功能。
WorkBright
workbright.com
WorkBright是一款員工入職平台，通過數字化和自動化簡化招聘流程，支持遠程完成合規性任務及文件管理。
Longlist
longlist.io
Longlist是一個招聘CRM和ATS，專為快速成長的招聘和人員配置公司設計。
TalentRecruit
talentrecruit.com
TalentRecruit是一款AI驅動的招聘系統，幫助企業高效管理招聘流程，從候選人尋找、篩選到入職。
Betterleap
betterleap.com
Betterleap是一個以AI驅動的外部招聘平台，方便招聘人員與所有招聘相關人員進行聯繫，優化招聘流程。
StaffingSoft
staffingsoft.com
StaffingSoft是一款專為招聘人員與人力資源專業人士設計的招聘軟體，提供申請人跟踪、候選管理及協作工具，簡化招聘流程。