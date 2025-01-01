替代項 - Sematext

Sentry
sentry.io
Sentry是一個用於監控應用程式錯誤和性能的工具，幫助開發人員即時識別和管理代碼中的問題。
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
阿里巴巴雲是一個雲計算平台，提供存儲、數據庫、計算及人工智能服務，支持企業在亞太地區及全球運行業務。
Freshservice
freshservice.com
Freshservice是雲端的IT服務管理解決方案，提供資產管理、事件管理和問題管理，以提高企業效率和員工滿意度。
Datadog
datadoghq.com
Datadog是一個雲端監控平台，提供應用性能監控、基礎架構監視和日誌管理，幫助用戶提高系統可見性和性能。
Atera
atera.com
Atera是一個IT管理平台，集中管理遠程監控、服務台、任務自動化等功能，提升IT運營效率與客戶服務。
Hotjar
hotjar.com
Hotjar是用戶行為分析工具，通過熱圖、會話記錄和調查分析網站使用情況，幫助企業改善客戶體驗。
Grafana
grafana.com
Grafana是一款開源分析與可視化工具，幫助用戶整合與監測多種數據來源，適合實時數據可視化需求。
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces 是一個雲端平台，透過連接人員、設備與空間，將建築轉型為智能空間，提高安全性、智能性與可持續性。
New Relic
newrelic.com
New Relic是一個基於雲的平台，提供軟體性能監控與故障排除功能，幫助用戶實時追蹤應用程式和基礎架構的健康狀況。
Pulsetic
pulsetic.com
Pulsetic是一款網站可用性監測工具，提供實時監控和警報，確保用戶及時應對網站故障，並包含API以支持自動化整合。
Opsgenie
atlassian.com
Opsgenie是一款事件管理解決方案，幫助IT團隊有效管理警報和通話安排，支持實時協作與事件響應計劃。
UptimeRobot
uptimerobot.com
UptimeRobot是一個網站監控服務，提供HTTP/S、PING等檢查，並在出現問題時通過郵件等渠道發送通知。
PagerDuty
pagerduty.com
PagerDuty是一種事件管理平台，幫助IT團隊迅速應對問題，提供實時警報，促進協作和自動化工作流以提高運營效率。
Freshworks
freshworks.com
Freshworks是一套業務應用程式，提供客戶服務、IT服務管理和銷售工具，以提升運營效率和團隊協作。
Site24x7
site24x7.com
Site24x7 提供免費和付費的網站監控服務。可遠程監控網站並在網站無法訪問時即時發送電子郵件或簡訊提醒。
Elastic Cloud
elastic.co
彈性雲是一個集中日誌、度量和監控分析的平台，提供雲環境的可觀察性、性能監控及安全性管理。
Netdata
netdata.cloud
Netdata是一款實時監控工具，無需配置即可收集系統和應用的性能指標，並提供可視化和警報功能，幫助用戶分析和排除故障。
AppSignal
appsignal.com
AppSignal是一款應用程序性能監控工具，幫助開發人員分析應用表現、跟踪錯誤、優化功能並提供實時數據分析。
Better Stack
betterstack.com
Better Stack是一個監視和日誌分析平台，幫助用戶可視化技術堆棧、管理事件和故障排除，並支持SQL查詢。
ClickPress
click.press
ClickPress 應用程式讓您簡單地管理 WordPress 網站，透過一鍵功能提升網站性能與快速加載速度。
NitroPack
nitropack.io
NitroPack是一個綜合速度優化工具，提供自動緩存、圖像優化和CDN等功能，幫助網站提高速度和用戶體驗。
LogRocket
logrocket.com
LogRocket是一款綜合的數字體驗分析工具，提供用戶會話重播、錯誤跟踪和性能監控，有助於改進Web和移動應用程序的使用體驗。
Rollbar
rollbar.com
Rollbar是一款錯誤跟蹤和調試工具，可實時監測和解決各種平台上的錯誤，幫助開發者提升業務效率。
Sophos Central
sophos.com
Sophos Central是一個網絡安全平台，用於管理和保護組織設備，提供威脅檢測和自動化響應功能。
Hexometer
hexometer.com
Hexometer 是一款可監測網站運行狀態、用戶體驗、性能及SEO問題的工具，幫助用戶優化網站和增強安全性。
ExtraHop
extrahop.com
ExtraHop是一個網絡分析平台，提供網絡檢測、性能管理和安全威脅檢測，幫助組織監控和保護其網絡環境。
Contentsquare
contentsquare.com
Contentsquare是一個數字體驗監控平台，幫助企業分析用戶行為、優化網站性能並改善用戶體驗。
Uptime
uptime.com
正常運行時間是一個網站監視平台，提供實時性能分析和用戶交互數據，幫助企業改善網站可靠性和速度。
Malcare
malcare.com
MalCare是一款為WordPress網站設計的安全應用程式，提供自動惡意軟件掃描、即時拆除和雲端防火牆功能。
Broadcom
broadcom.com
Broadcom應用程序提供用戶安全訪問Broadcom的半導體和基礎架構軟件解決方案，簡化網絡和數據中心管理。