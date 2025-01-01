替代項 - OfficeTimer

ClickUp
clickup.com
ClickUp是一個雲端生產力平台，提供任務管理、協作工具和自訂功能，幫助個人和團隊有效地管理項目和工作流程。
Connecteam
connecteam.com
Connecteam是一款專為無桌團隊設計的員工管理應用，提供時間跟踪、任務管理和通信工具，簡化運營和提高效率。
monday.com
monday.com
monday.com是一個項目管理工具，幫助組織管理任務、項目及團隊合作，並提高工作效率和協作。
Zoho Projects
zoho.com
Zoho Projects是一種雲端項目管理軟體，幫助團隊計劃、執行及監控項目，支持任務分配、文件共享和自動化功能。
Zoho People
zoho.com
Zoho People是一個人力資源管理平台，負責員工數據、出勤、休假、績效等的管理與自助服務。
Clockify
clockify.me
Clockify 是免費的時間追踪應用，幫助團隊監控生產力和計費工時，支持自定義報告和多平台使用。
Toggl Track
toggl.com
Toggl Track是一個多功能的時間追蹤應用程式，幫助用戶追蹤工作時間並提供詳細的報告與分析功能。
Keka HR
keka.com
Keka HR 是一款人力資源管理軟體，提供薪資管理、出勤跟踪、績效監控等功能，以簡化企業人力資源流程。
Rippling
rippling.com
Rippling是一個綜合平台，使企業能夠在全球範圍內同時管理人力資源、IT和財務系統。
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks是一款線上會計和發票管理平台，幫助用戶簡化財務管理、追蹤支出並創建發票。
Teamwork
teamwork.com
團隊合作是一個項目管理平台，幫助企業計劃、追蹤和管理各種項目，提供任務管理和協作工具。
Insightful
insightful.io
Insightful 是一款工作分析和生產力軟體，提供可行的數據洞察，以促進團隊的工作效率和管理。
Paylocity
paylocity.com
Paylocity是一個全面的人力資源與薪資軟體，簡化薪資管理、員工自助服務及人才管理，並提供各種整合功能。
When I Work
wheniwork.com
當我工作時是一個簡便的應用程式，用於企業安排員工排班、跟蹤工時計及考勤，並促進與時薪員工的溝通。
Harvest
getharvest.com
Harvest是一款時間跟踪和發票工具，幫助用戶有效管理工作時間、預算及收費，並提供報告功能以支持項目管理。
Deputy
deputy.com
代理人是一款勞動力管理應用，簡化員工調度、時間跟踪、溝通和工資流程，並支持出勤和績效管理。
Wrike
wrike.com
Wrike是項目管理和協作平台，幫助團隊簡化工作流程，提升生產力，支持任務管理、時間跟蹤及文件協作。
SuiteDash
suitedash.com
SuiteDash是一個基於雲的業務管理平台，提供客戶門戶、項目管理、CRM等工具，簡化企業的作業流程。
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff是一款勞動力管理工具，提供時間追踪、活動監視和薪資整合等功能，幫助提高生產力和優化資源分配。
Nifty
nifty.pm
Nifty是一款全方位的項目管理工具，整合聊天、任務、文件等功能，幫助團隊提升協作與生產力，簡化工作流程。
todo.vu
todo.vu
todo.vu 結合任務和專案管理、時間追蹤和計費，簡化自由工作者和團隊的生產力工具，有助於管理任務與計算工時。
Timely
timely.com
及時是一款AI驅動的時間追蹤軟體，幫助團隊自動追蹤工時，優化項目管理與報告。
My Hours
myhours.com
我的時間是一款時間跟踪應用，幫助用戶管理項目和任務，精確記錄工時，並生成報告以供客戶使用。
Paymo
paymoapp.com
Paymo是一款項目管理、時間跟踪及發票應用，可用於追蹤工作進度、分配任務及生成發票。
ClockShark
clockshark.com
ClockShark是一個時間跟踪和調度應用，專為建築和服務行業設計，幫助企業管理員工時間和項目進度，提高生產效率。
Hive
hive.com
Hive 是一款專為團隊設計的專案管理應用程式，提供任務分配、截止日期追蹤及即時溝通等功能，協助團隊更有效率地完成工作。
Jibble
jibble.io
吉布爾是一款時間和出勤管理應用，員工可通過瀏覽器或手機打卡，支持地理圍欄和面部識別，便於管理和報告。
Pomodizer
pomodizer.com
Pomodizer是一款利用番茄工作法的時間管理工具，幫助用戶專注任務，設置工作與休息時間以提高生產力和注意力。
TimeCamp
timecamp.com
TimeCamp是一款時間跟踪軟體，幫助用戶監控和優化工作效率，提供自動時間跟踪、報告、出勤管理及活動分類等功能。
Sage HR
sage.hr
Sage HR是一個雲端人力資源管理平台，提供員工考勤、績效管理及招聘功能，適合中小型企業使用。