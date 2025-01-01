替代項 - Nowsta

Connecteam
connecteam.com
Connecteam是一款專為無桌團隊設計的員工管理應用，提供時間跟踪、任務管理和通信工具，簡化運營和提高效率。
LastPass
lastpass.com
LastPass 是一款密碼管理應用，安全存儲和管理數字憑據，支持多平台和設備，提供多種安全功能和恢復選項。
Clockify
clockify.me
Clockify 是免費的時間追踪應用，幫助團隊監控生產力和計費工時，支持自定義報告和多平台使用。
Odoo
odoo.com
Odoo是一款企業管理軟體，整合CRM、會計、電子商務、項目管理等功能，適用於各行各業，支持模塊化選擇。
1Password
1password.com
1Password是一款密碼管理工具，安全地存儲密碼及敏感信息，支持密碼生成、生物驗證和多種金庫管理功能。
Dayforce
dayforce.com
Dayforce是一個雲端人力資本管理平台，整合薪酬、HR、福利、人才管理等功能，簡化企業的勞動力管理流程。
NordPass
nordpass.com
NordPass是一款密碼管理器，幫助用戶在加密保險庫中安全管理密碼及敏感資訊，並支持多平台與瀏覽器擴展。
Keka HR
keka.com
Keka HR 是一款人力資源管理軟體，提供薪資管理、出勤跟踪、績效監控等功能，以簡化企業人力資源流程。
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now 是一個基於雲端的人力資源管理應用程式，整合了工資、福利、人才和時間管理功能，幫助企業簡化人事流程。
Rippling
rippling.com
Rippling是一個綜合平台，使企業能夠在全球範圍內同時管理人力資源、IT和財務系統。
Paycom
paycom.com
Paycom是一個基於雲的HR和工資管理平台，提供簡化薪資、人才管理和員工自助服務的功能。
Homebase
joinhomebase.com
Homebase是一款幫助小型企業管理小時員工的應用程式，提供員工排班、考勤跟蹤和薪資管理功能。
Duo Admin
duosecurity.com
Duo Admin是一種管理工具，幫助組織控制對應用程序的訪問，定義策略並強制執行設備健康檢查。
Keeper
keepersecurity.com
Keeper是一款密碼管理應用，安全存儲和管理密碼及敏感信息，支持多因素驗證及文件加密，並可在多平台使用。
Insightful
insightful.io
Insightful 是一款工作分析和生產力軟體，提供可行的數據洞察，以促進團隊的工作效率和管理。
When I Work
wheniwork.com
當我工作時是一個簡便的應用程式，用於企業安排員工排班、跟蹤工時計及考勤，並促進與時薪員工的溝通。
Sling
getsling.com
Sling是一款為班次工作的公司設計的排班、時間追蹤和溝通軟體，整合了排班、消息、時間追蹤、任務管理和報告功能。
Deputy
deputy.com
代理人是一款勞動力管理應用，簡化員工調度、時間跟踪、溝通和工資流程，並支持出勤和績效管理。
Personio
personio.de
Personio是一款全面的人力資源管理軟體，幫助企業管理員工的招聘、入職、績效、薪酬等流程，提升人力資源效率。
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff是一款勞動力管理工具，提供時間追踪、活動監視和薪資整合等功能，幫助提高生產力和優化資源分配。
HotSchedules
hotschedules.com
Hotschedules是一款餐廳和酒店業的員工排班應用，提供排班管理、內部通訊和合規工具，簡化作業流程。
Timely
timely.com
及時是一款AI驅動的時間追蹤軟體，幫助團隊自動追蹤工時，優化項目管理與報告。
Bob HR
hibob.com
Bob是一個人力資源平台，簡化管理流程，提升員工參與度，並支持各種工作模式，幫助企業增進生產力和留才率。
Plaid
plaid.com
Plaid是一個金融平台，讓用戶安全地將銀行帳戶連接到應用程序，以進行資金轉移和財務管理。
Jibble
jibble.io
吉布爾是一款時間和出勤管理應用，員工可通過瀏覽器或手機打卡，支持地理圍欄和面部識別，便於管理和報告。
Paycor
paycor.com
Paycor是一款全面的人力資源管理應用，提供統一的平台來管理工資、人才、勞動力和福利，並自動化相關流程。
Sesame HR
sesamehr.es
芝麻人力資源是一款人力資源管理應用，旨在簡化和自動化人力資源流程，提高數據準確性，管理員工信息並支持策略規劃。
TimeCamp
timecamp.com
TimeCamp是一款時間跟踪軟體，幫助用戶監控和優化工作效率，提供自動時間跟踪、報告、出勤管理及活動分類等功能。
Ping Identity
pingidentity.com
Ping Identity應用程序提供多因素身份驗證和身份管理解決方案，支持單一登錄，增強用戶的數字身份安全性。
Sage HR
sage.hr
Sage HR是一個雲端人力資源管理平台，提供員工考勤、績效管理及招聘功能，適合中小型企業使用。