替代項 - NoRedInk

Canvas Student
instructure.com
Canvas Student是一款幫助學生管理學術課程的應用，提供課程資料、作業提交和小組互動功能，支持隨時隨地學習。
GitHub
github.com
GitHub是一個軟體開發平台，提供版本控制和協作工具，讓開發者能夠管理和共享代碼，支援公共與私人存儲庫。
Quizlet
quizlet.com
Quizlet是一款網上學習應用，幫助學生通過抽認卡和學習遊戲學習科學，並支持個性化學習和合作。
Desmos Calculator
desmos.com
Desmos計算器是一個多功能的數學工具，允許用戶繪製圖形、進行統計分析和可視化數據關係。
StuDocu
studocu.com
StudoCu是一個在線學習平台，提供全球學生創建的學習資源，用戶可以組織文件並向同學和專家請教問題。
SciSpace
scispace.com
SciSpace是一款AI研究助理，幫助用戶快速分析PDF文獻、提取重點並協助學術寫作。
Desmos Scientific Calculator
desmos.com
Desmos科學計算器是一款免費的在線計算工具，支持複雜數學操作如百分比、分數、指數、對數和統計計算。
Quizizz
quizizz.com
Quizizz是一個互動學習平台，讓用戶可隨時隨地進行自學或參加小組測驗，支援各種問題類型並提供即時反饋。
Brainscape
brainscape.com
Brainscape 是一款抽認卡應用，通过自适应算法和间隔重复，帮助用户提升学习效率和记忆持久性。
BYJU'S Exam Prep
byjusexamprep.com
BYJU'S考試準備是一個數位學習平台，幫助學生為各類競爭考試準備，提供視頻課程、練習測試、當前事務和定制學習計劃。
BYJU'S
byjus.com
BYJU’S是一個線上學習應用程序，透過視頻課程和個性化指導，幫助學生深入學習與理解各種概念。
Kahoot! Create
kahoot.com
Kahoot Create 讓用戶創建和分享基於測驗的遊戲，適用於多種環境，支持AI生成問題和翻譯，增強參與感與學習互動。
Grok Academy
groklearning.com
Grok Academy是數位科技教育平台，提供線上課程和資源，幫助學習者提高知識和技能，並支持教師教學。
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter是一款互動型演示應用，使用者可透過問卷和即時反饋提高與觀眾的互動，使會議和訓練更加有效。
Padlet
padlet.com
Padlet是一個數字畫布，允許用戶創建、共享和協作各種內容，適用於教育及專業環境。用戶可以使用文本、圖像、視頻等多媒體形式表達想法。
Brainly
brainly.com
Brainly是一個學習平台，讓學生提問作業問題，並從其他同學快速獲得解答和幫助。
Top Hat
tophat.com
Top Hat是一個學習者響應系統，幫助教師創建互動性強的課程，支持數學符號，並提供安全的出勤跟踪功能。
Course Hero
coursehero.com
課程英雄是一個在線學習平台，提供超過2000萬份學習資源，幫助學生和教育者學習各科目，並提供輔導服務。
Clever
clever.com
Clever是一個單一登入平台，幫助美國K-12學校簡化登入過程，讓教師和學生更專注於學習。
Cram
cram.com
Cram是一個在線抽認卡平台，用戶可以創建、學習和分享抽認卡，促進各種主題的學習。
Kognity
kognity.com
Kognity是一個數字教科書平台，透過互動資源提升數學領域的學習成效，提供個性化的學習體驗。
Nearpod
nearpod.com
附近Pod是一個互動學習平台，融合即時評估和多媒體資源，支持教室內外的學習經驗。
Labster
labster.com
Labster是一個虛擬實驗室平台，提供安全的互動科學體驗，幫助學生理解STEM概念，支持教育機構的學習需求。
ClassLink
classlink.com
ClassLink 是一個雲端教育平台，提供單一登錄及資源整合，方便學生和教師訪問課程資料與數位工具。
SplashLearn
splashlearn.com
SplashLearn是一個學習應用，提供數學和英語語言的互動練習，擁有超過10,000個遊戲與工作表，適合不同年齡的孩子。
Numerade
numerade.com
Numerade是一個教育平台，提供步驟解答、視訊教學，幫助學生解決科學、數學和經濟問題。
BlinkLearning
blinklearning.com
BlinkLearning是一個教育平台，提供超過25,000本數字書籍及課堂管理工具，支持線上和離線學習，促進有效的學習過程。
Quizgecko
quizgecko.com
Quizgecko是一個AI驅動的平台，讓用戶自動生成測驗和抽認卡，支持各種問題類型，並優化學習效果。
Edpuzzle
edpuzzle.com
Edpuzzle是一個教育工具，讓教師將視頻轉換為互動課程，通過測驗和評論增強學習體驗。
Studypool
studypool.com
Studypool是一個在線教育平台，提供24/7的作業輔導和各類學習資源，幫助學生提高學習成績。