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Microsoft Dynamics Lifecycle Services

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可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

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Microsoft Dynamics 生命週期服務 (LCS) 透過簡化和標準化實施流程，協助提高實施的可預測性和品質。 LCS 是一個基於 Microsoft Azure 的協作門戶，提供統一的協作環境以及一組定期更新的服務，幫助您管理實施的應用程式生命週期。 LCS 的目標是在正確的時間向正確的人員提供正確的訊息，並幫助確保每次實施、更新或升級都取得可重複、可預測的成功。 透過提供可供客戶和合作夥伴單獨或共同使用的協作工作空間，LCS 可以實現更密切的協作，有助於加快實施速度並縮短實現價值的時間。

網站： lcs.dynamics.com

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