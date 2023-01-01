Microsoft Dynamics 生命週期服務 (LCS) 透過簡化和標準化實施流程，協助提高實施的可預測性和品質。 LCS 是一個基於 Microsoft Azure 的協作門戶，提供統一的協作環境以及一組定期更新的服務，幫助您管理實施的應用程式生命週期。 LCS 的目標是在正確的時間向正確的人員提供正確的訊息，並幫助確保每次實施、更新或升級都取得可重複、可預測的成功。 透過提供可供客戶和合作夥伴單獨或共同使用的協作工作空間，LCS 可以實現更密切的協作，有助於加快實施速度並縮短實現價值的時間。

網站： lcs.dynamics.com

免責聲明：WebCatalog 與 Microsoft Dynamics Lifecycle Services 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。