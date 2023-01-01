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無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

透過 FUTU INC. 支援的 moomoo，您可以投資美國股票、選擇權、ETF 和其他完全延長交易時間的機會。透過我們的即時數據和一套強大的分析工具觸手可及，存取全球投資。 moomoo 擁有最大、最活躍的交易社群之一，擁有 1700 萬交易者。使用 moomoo 像專業人士一樣進行交易！

網站： moomoo.com

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