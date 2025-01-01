替代項 - Moka

Zoho Recruit
zoho.com
Zoho Recruit是一款雲端招聘管理系統，提供申請人跟蹤及客戶關係管理功能，以簡化招聘流程。
Personio
personio.de
Personio是一款全面的人力資源管理軟體，幫助企業管理員工的招聘、入職、績效、薪酬等流程，提升人力資源效率。
Manatal
manatal.com
Manatal是一款招聘軟體，旨在簡化招聘流程，提供自動化工作流程、候選人數據管理及合規工具，幫助企業更高效地招聘。
Breezy HR
breezy.hr
Breezy HR是一款基於雲的招聘管理軟件，簡化並自動化招聘過程，包括簡歷篩查、候選跟蹤和面試安排等功能。
Paycor
paycor.com
Paycor是一款全面的人力資源管理應用，提供統一的平台來管理工資、人才、勞動力和福利，並自動化相關流程。
Bayt
bayt.com
Bayt是一個招聘平台，提供中東地區超過4170萬份履歷，並具自動篩選工具，幫助雇主高效招聘。
CareerBuilder
careerbuilder.com
CareerBuilder是一個直觀的求職平台，幫助用戶尋找工作，展示技能並獲取職業建議，提升招聘和求職效率。
Teamtailor
teamtailor.com
Teamtailor是一款雲端招聘軟體，簡化招聘流程，提升候選人體驗，提供職位管理、匿名招聘及分析工具。
Bullhorn
bullhorn.com
Bullhorn是一款招聘平台，結合申請人跟踪系統和客戶關係管理工具，簡化招聘流程並提升招聘效率。
Rytfit.ai
rytfit.ai
Rytfit.ai 是一個基於 AI 的人力資源管理平台，幫助企業有效地管理人才和招聘流程，提高員工留任率，並實時追蹤目標。
JobDiva
jobdiva.com
JobDiva是一個招聘管理平台，提供申請人跟踪和入職管理功能，幫助招聘團隊有效地管理候選人信息和招聘流程。
Freshteam
freshworks.com
Freshteam是一款智能人力資源管理軟件，提供招聘、員工管理及休假管理等功能，簡化人力資源流程，提升效率。
Ashby
ashbyhq.com
Ashby是一款直觀的申請人跟踪系統，簡化招聘過程，提供分析、可自定義工作流程，與其他HR工具整合，提高效率。
Recruit CRM
recruitcrm.io
Recruit CRM是一款應用程序追蹤系統，幫助招聘機構管理候選人、客戶和聯繫人，提供簡歷解析、電子郵件集成等功能。
Recruitee
recruitee.com
Recruitee是一款申請人跟踪系統（ATS），幫助企業管理招聘流程，提供工作網站編輯、電子郵件整合等功能。
ClearCompany
clearcompany.com
ClearCompany 是一個全面的人才管理平台，幫助組織簡化招聘、入職、績效管理和員工敬業度，從而優化員工經歷。
Loxo
loxo.co
Loxo是一個人才情報平台，集成了申請人跟踪系統、CRM和AI工具，旨在簡化招聘流程，提高效率。
Workable
workable.com
Workable是一個申請跟踪系統，旨在簡化招聘過程，提供AI工具，幫助增強候選人篩選和管理。
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse是一款招聘管理軟體，幫助企業簡化和優化招聘流程，並促進團隊協作和候選人體驗評估。
hireEZ
hireez.com
hireEZ是一個招聘平台，使用AI簡化外部招聘，集中候選數據並自動化招聘活動，支持多樣性並與ATS整合。
JazzHR
jazzhr.com
JazzHR 是一款招聘軟件，簡化招聘流程，提供自定義的申請人跟踪系統和協作工具，幫助企業有效聘用人才。
Snaphunt
snaphunt.com
Snaphunt是一個全球招聘平台，幫助企業找到合適的人才，簡化招聘流程，並自動化多個招聘階段。
Vincere
vincere.io
Vincere是一款專為招聘公司設計的操作系統，整合前、中、後臺功能，提供CRM和ATS，提升招聘效率和決策能力。
Crelate
crelate.com
Crelate是一款針對招聘機構的應用程式，提供應聘者追蹤和人才關係管理功能，支援自訂流程、行動訪問及報告分析。
Cutshort
cutshort.io
Cutshort 是一個為現代專業人士提供職業成長的平台，連結超過 300 萬專業人士，協助求職者找到職位和分享經驗。
ApplicantPro
applicantpro.com
申請人Pro是一套雲端招聘管理系統，幫助企業簡化職位發布、候選人應用和入職流程，並可自定義以滿足不同需求。
Hireology
hireology.com
Hireology是一個招聘平台，幫助企業吸引、聘用和培訓員工，並提供自動化流程和背景驗證工具。
Candydate
candydate.app
Candydate 是一個視頻招聘平台，透過 AI 技術簡化小型企業的招聘流程，使其變得更加便利。
Trakstar Hire
hire.trakstar.com
Trakstar Hire是一款在線申請人跟踪系統，簡化招聘流程，提供簡歷管理、職位發布、團隊協作及報告功能。
Comeet
comeet.co
Comeet 是一種應用程式追蹤系統和招募平台，專為快速成長的中小企業設計，提供簡便的功能以協助招聘過程。