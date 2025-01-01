替代項 - Lightcast

Dayforce
dayforce.com
Dayforce是一個雲端人力資本管理平台，整合薪酬、HR、福利、人才管理等功能，簡化企業的勞動力管理流程。
Pluralsight
pluralsight.com
Pluralsight是一個學習平台，提供技術課程和評估，幫助用戶提升IT、人工智能、雲計算等領域的技能。
HireVue
hirevue.com
HireVue是一個全面的人才招聘平台，提供視頻面試、評估工具及AI聊天機器人，旨在簡化招聘過程並增加效率。
Skillsoft
skillsoft.com
Skillsoft是一個企業學習平台，提供針對技能缺口的培訓、個性化學習路徑和進度跟踪工具，幫助員工發展技能。
Wellfound
wellfound.com
Wellfound（前身為AngelList Talent）是一個美國網站，幫助創業公司、天使投資者及尋找創業工作的求職者連結。
Metaview
metaview.ai
Metaview 提供數據和分析，幫助面試官提升面試質量，減少偏見，優化招聘流程。
iMocha
imocha.io
iMocha是一個技能評估平台，幫助組織進行人才獲取與內部發展，提供多種技能測試和招聘流程自動化工具。
Careerflow
careerflow.ai
Careerflow是一個求職管理平台，提供免費工具幫助求職者追蹤機會、申請和聯繫人，並簡化求職過程。
BetterUp
betterup.com
BetterUp是一個綜合平台，提供量身定制的教練和開發工具，以支持個人及專業成長，增強韌性和適應能力。
Rytfit.ai
rytfit.ai
Rytfit.ai 是一個基於 AI 的人力資源管理平台，幫助企業有效地管理人才和招聘流程，提高員工留任率，並實時追蹤目標。
InterviewAI
interviewai.io
InterviewAI 是一個利用人工智慧即時生成面試問題的平台，幫助用戶更有效地進行面試，以尋找合適的候選人。
Queros
app.qureos.com
Queros是一款工具，幫助用戶生成精確的職位描述，並根據公司風格自定義，旨在吸引適合的候選人。
SeekOut
seekout.com
SeekOut是一個招聘平台，利用AI技術簡化人才獲取過程，幫助組織更有效地尋找和管理合格候選人。
Loxo
loxo.co
Loxo是一個人才情報平台，集成了申請人跟踪系統、CRM和AI工具，旨在簡化招聘流程，提高效率。
Kahuna
joinkahuna.com
Kahuna應用程式允許用戶出售訂閱服務，並利用自定義AI助手增強提供建議的能力，基於用戶的專業知識。
Gem
gem.com
Gem 是一個 AI 驅動的招聘平台，幫助招聘團隊提高效率、加快招聘速度，並節省成本。適用於各種公司，並可集成多種招聘工具。
Hireflow
hireflow.com
Hireflow自動化外部招聘，通過AI技術直接向候選人發送郵件和跟進，簡化招聘流程，幫助雇主找到合適人才。
hireEZ
hireez.com
hireEZ是一個招聘平台，使用AI簡化外部招聘，集中候選數據並自動化招聘活動，支持多樣性並與ATS整合。
Instahyre
instahyre.com
Instahyre是一個求職和招聘平台，用戶可以搜索來自10000多家公司的高薪職位，涵蓋IT、營銷、財務等多個領域。
Oorwin
oorwin.com
Oorwin是一款AI驅動的綜合平台，結合客戶關係管理、招聘追蹤與人力資源管理，提升招聘效率並提供實時分析報告。
Wilco
trywilco.com
Wilco 透過模擬真實工作環境的互動挑戰，幫助新客戶了解產品價值，適應正確的工作流程，提高入門成功率，降低流失率。
Harver
harver.com
Harver是一個招聘評估平台，提供工具幫助雇主更有效地評估候選人、減少偏見、並簡化招聘流程。
Phenom
phenom.com
現象是一個AI驅動的人才體驗平台，幫助候選人快速找工作，員工發展技能，招聘人員提高效率，並幫助管理者建立團隊。
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey 是一個個性化的員工發展平台，幫助企業提升員工培訓、管理及留才，集成外部內容以支持學習之旅。
Eightfold AI
eightfold.ai
八倍AI是一個人才情報平台，利用人工智能幫助組織進行人才管理、招聘及員工發展，提升效率和員工經驗。
Fetcher
fetcher.ai
Fetcher是一款AI驅動的招聘工具，幫助招聘人員自動化候選人搜索，專注於提升候選人體驗，支援多元化招聘。
Cinode
cinode.com
Cinode是一個整合平台，提供專業網絡、技能管理和項目協作的工具，幫助用戶有效地管理人才和增強業務增長。
Censia
censia.com
Censia是一款AI驅動的人才情報平台，幫助組織提升招聘效率，改善多樣性計劃，並分析勞動力技能差距。
Pulsifi
pulsifi.me
Pulsifi是一個人才數據平台，利用AI和預測分析幫助組織評估候選人及員工表現，改善招聘與管理流程。
BrightHire
brighthire.com
BrightHire 是一個基於視頻會議系統的面試智能平台，自動錄製和轉錄面試，幫助團隊更快且更客觀地招聘。