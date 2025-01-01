替代項 - LearnDash

Udemy
udemy.com
Udemy是一個在線學習平台，提供超過15萬個課程，供用戶提升職業技能，學習可離線訪問，支持學生與講師的互動。
Google Classroom
edu.google.com
Google教室是一款免費的數字學習平台，簡化教師與學生之間的作業創建、分發和評分過程，並促進溝通與協作。
Kajabi
kajabi.com
Kajabi是一個綜合平台，幫助創作者和企業家建立和管理在線業務，如課程、社區和會員訂閱。
Great Learning
mygreatlearning.com
Great Learning應用程式提供免費的在線課程，幫助專業人士和學生學習需求技能以實現職業成功。
DataCamp
datacamp.com
DataCamp是一個在線學習平台，提供數據和人工智能的互動課程，幫助學習者提升數據技能和實務經驗。
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business幫助企業提供即時學習資源，提升員工技能，並可追蹤學習進度，支援客製化學習路徑。
Skillshare
skillshare.com
Skillshare是一個在線學習平台，提供創意相關的視頻課程，支持按需學習和項目導向的實作，促進用戶的技能提升。
Mighty Networks
mightynetworks.com
Mighty Networks是幫助創作者和企業建立、管理及貨幣化在線社區的平台，提供課程、會員和商務功能。
Moodle
moodle.org
Moodle是一個開源的學習管理系統，支持課程管理、用戶角色分配及離線學習，適用於多種教育環境。
Teachable
teachable.com
Teachable是一個在線課程創建平台，幫助用戶建立和管理課程，並提供互動功能和市場行銷工具。
D2L Brightspace
d2l.com
D2L Brightspace 是一個綜合學習平台，支持不同階段的個性化學習，並提供數字工具和學習分析以提升教育效果。
Rippling
rippling.com
Rippling是一個綜合平台，使企業能夠在全球範圍內同時管理人力資源、IT和財務系統。
Stepik
stepik.org
Stepik是一個線上教育平台，提供多樣的課程和互動學習，適合不同技能水平的學習者，支持自主學習和實踐應用。
Cengage
cengage.com
Cengage應用程序提供全面的教育工具，讓學生在移動設備上訪問課程材料、創建筆記並提高學習經驗。
Open LMS
openlms.net
Open LMS是一個可定制的學習管理系統，提供課程管理、個性化學習路徑和報告分析，適用於各種教育和企業環境。
Paycom
paycom.com
Paycom是一個基於雲的HR和工資管理平台，提供簡化薪資、人才管理和員工自助服務的功能。
its learning
itslearning.com
itslearning是一個在線學習平台，幫助教育工作者管理課程、追蹤學生進展，並提供個性化學習路徑和互動工具。
Paylocity
paylocity.com
Paylocity是一個全面的人力資源與薪資軟體，簡化薪資管理、員工自助服務及人才管理，並提供各種整合功能。
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow是一個雲端平台，提供IT服務管理、客戶服務以及人力資源等管理操作，幫助企業簡化工作流程和服務交付。
Thinkific
thinkific.com
Thinkific是一個創建和管理在線課程及社區的平台，支持多種內容格式，並提供跟踪學生進度的工具。
Skillsoft
skillsoft.com
Skillsoft是一個企業學習平台，提供針對技能缺口的培訓、個性化學習路徑和進度跟踪工具，幫助員工發展技能。
Sana AI
sana.ai
Sana是一個人工智慧學習平台，幫助組織訪問和共享知識，自動化行政任務，並提供定制化學習體驗與分析功能。
TalentLMS
talentlms.com
TalentLMS是一款雲端學習管理系統，用於創建和管理在線培訓，支持多種內容格式和學習方式，並提供強大的分析功能。
Nas.io
nas.io
Nas.io是一款專為社群導向業務設計的應用程式，提供會員制度、數位產品、有償活動等功能。
TrainerCentral
trainercentral.com
TrainerCentral是一個安全的線上培訓平台，幫助培訓師管理客戶關係和培訓計劃，提供協作工具和文件存儲功能。
Showbie
showbie.com
Showbie是一款數位學習平台，讓教師能輕鬆分發作業、提供反饋，並促進課堂合作，適用於各種學習能力的學生。
KodeKloud
kodekloud.com
KodeKloud是一個在線學習平台，專注於IT和DevOps的實踐技能，提供課程和動手實驗室以提升技術能力和職業發展。
Education Perfect
educationperfect.com
教育完美是一個個性化的線上學習平台，提供工具以支持教育者和學生，幫助跟踪學生成績並提供即時反饋。
ClassLink
classlink.com
ClassLink 是一個雲端教育平台，提供單一登錄及資源整合，方便學生和教師訪問課程資料與數位工具。
Zoho Learn
zoho.com
Zoho Learn是一個雲端學習管理平台，幫助企業集中管理知識、創建課程及追蹤學習進度。提供互動內容和評估工具。