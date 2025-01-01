替代項 - Knoetic

Microsoft Visio
microsoft.com
Microsoft Visio 是一款用於製作流程圖、組織圖和網絡圖的工具，支持數據視覺化和Microsoft 365實時協作。
Lucid
lucid.co
Lucid是一個視覺協作套件，幫助團隊進行虛擬白板、智能圖表和雲端可視化，以將計劃從初步構想到成功實施。
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now 是一個基於雲端的人力資源管理應用程式，整合了工資、福利、人才和時間管理功能，幫助企業簡化人事流程。
Rippling
rippling.com
Rippling是一個綜合平台，使企業能夠在全球範圍內同時管理人力資源、IT和財務系統。
Deel
deel.com
Deel是一個全球人力資源平台，幫助企業合規地招聘、管理和支付全球員工和承包商。
SmartDraw
smartdraw.com
SmartDraw是一款整合圖表、白板和數據可視化的應用，適合團隊協作、文件製作及數據視覺化。
Creately
creately.com
Creately是一個視覺協作平台，支持團隊從構思到執行，提供各種框架、流程圖和模板以促進項目管理和協作。
Personio
personio.de
Personio是一款全面的人力資源管理軟體，幫助企業管理員工的招聘、入職、績效、薪酬等流程，提升人力資源效率。
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox是一個雲端人力資源管理平台，提供招聘、入職、出勤、薪資與績效追蹤等功能，旨在提升員工敬業度和人力資源效率。
Bob HR
hibob.com
Bob是一個人力資源平台，簡化管理流程，提升員工參與度，並支持各種工作模式，幫助企業增進生產力和留才率。
Happeo
happeo.com
Happeo是一個整合內部溝通和知識管理的Intranet平台，支援自訂頁面、快速溝通和人員搜索，提升組織的協作效率。
People.ai
people.ai
People.ai 是一個企業收入情報平台，透過 AI 技術整合到 CRM 系統，幫助銷售團隊提升銷售效率及管理管道。
Chartloop
chartloop.com
Chartloop 為團隊提供關鍵組織資訊，自動生成組織圖以支持銷售、招聘和商業策略。
Freshteam
freshworks.com
Freshteam是一款智能人力資源管理軟件，提供招聘、員工管理及休假管理等功能，簡化人力資源流程，提升效率。
GlassFrog
glassfrog.com
GlassFrog是一款基於網絡的軟件，幫助組織定義角色、責任和決策過程，以促進自我組織和提高透明度與協作。
ClearCompany
clearcompany.com
ClearCompany 是一個全面的人才管理平台，幫助組織簡化招聘、入職、績效管理和員工敬業度，從而優化員工經歷。
Agentnoon
agentnoon.com
AgentNoon是一個組織設計及勞動力規劃平台，幫助企業有效管理組織結構與數據，促進戰略決策。
Worksy
worksy.io
Worksy是一款專為中大型企業設計的人力資源軟體，提供薪資、考勤、請假、績效、招聘等管理工具。
PeopleForce
peopleforce.io
PeopleForce是一個綜合性的人力資源平台，簡化員工體驗及人力資源流程，提供多種功能以支援企業管理人力資源。
Pingboard
pingboard.com
Pingboard是一個訂閱軟體平台，簡化人力資源管理，促進遠端工作人員之間的聯繫和溝通。
Tasks in a Box
tasksinabox.com
Tasks in a Box 應用程式使用者可以共同合作達成共同目標，簡化流程並靈活應對變化，促進團隊協作。
Hireology
hireology.com
Hireology是一個招聘平台，幫助企業吸引、聘用和培訓員工，並提供自動化流程和背景驗證工具。
Names & Faces
namesandfaces.com
Names & Faces 讓您輕鬆將員工資料轉換成優質的可視化員工名錄和組織圖，幫助每個人認識團隊成員及其角色。
ChartHop
charthop.com
ChartHop 是一個人員操作平台，連接和可視化人力數據，以促進組織的透明度和日常管理。
The Org
theorg.com
The Org 是一款建立公開組織架構圖的應用程式，幫助用戶展示同事信息，吸引人才，提高曝光度。
Worknice
worknice.com
Worknice是一款人力資源軟體，旨在簡化員工生命週期的管理，包括入職、文件處理及合規性，提升組織效率。
Omni HR
omnihr.co
Omni HR是一款全面的人力資源管理軟體，支援員工招聘、入職、管理及薪資計算，簡化HR流程並提高效率。
Natural HR
naturalhr.com
自然人力資源是一款雲端人力資源及薪資解決方案，提供核心資料庫、招聘、績效管理、缺勤追蹤等功能，幫助企業優化人力資源流程。
Sympa
sympa.com
Sympa是一款可自訂的人力資源管理軟件，簡化各類組織的人資流程，支持員工數據管理、招聘、績效管理及報告功能。
Organimi
organimi.com
Organimi是一款基於雲的組織圖軟體，幫助企業創建和管理自定義的組織結構圖，支持數據導入、導出和分享功能。