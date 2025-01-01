替代項 - its learning

Google Classroom

Google Classroom

edu.google.com

Google教室是一款免費的數字學習平台，簡化教師與學生之間的作業創建、分發和評分過程，並促進溝通與協作。

Moodle

Moodle

moodle.org

Moodle是一個開源的學習管理系統，支持課程管理、用戶角色分配及離線學習，適用於多種教育環境。

D2L Brightspace

D2L Brightspace

d2l.com

D2L Brightspace 是一個綜合學習平台，支持不同階段的個性化學習，並提供數字工具和學習分析以提升教育效果。

Open LMS

Open LMS

openlms.net

Open LMS是一個可定制的學習管理系統，提供課程管理、個性化學習路徑和報告分析，適用於各種教育和企業環境。

TalentLMS

TalentLMS

talentlms.com

TalentLMS是一款雲端學習管理系統，用於創建和管理在線培訓，支持多種內容格式和學習方式，並提供強大的分析功能。

Showbie

Showbie

showbie.com

Showbie是一款數位學習平台，讓教師能輕鬆分發作業、提供反饋，並促進課堂合作，適用於各種學習能力的學生。

LearnDash

LearnDash

learndash.com

LearnDash是一個強大的WordPress學習管理系統，使用戶能夠輕鬆創建、管理和銷售在線課程。

360Learning

360Learning

360learning.com

360Learning是協作學習管理系統，讓企業通過內部專家促進員工和合作夥伴的技能提升與學習。

LearnWorlds

LearnWorlds

learnworlds.com

LearnWorlds是一個輕量級的學習管理系統，幫助企業創建、管理及銷售在線課程，並提供個性化的學習體驗。

edunation

edunation

edu-nation.net

Edunation 是一個K-12學習平台，提供視頻內容、互動材料和實時教程，幫助學生、教師與家長有效管理學習體驗。

Classe365

Classe365

classe365.com

Classe365是一款全面的教育管理軟體，簡化學校和機構的管理與學習過程，支持課程管理、用戶註冊及學習進度追蹤。

WISE

WISE

wise.live

WISE是一個線上教學及輔導平台，提供排程、提醒及發票自動化管理，適用於個別和群體課程，簡化導師管理和學生報告。

OpenLearning

OpenLearning

openlearning.com

OpenLearning是一個AI驅動的學習平台，幫助教育工作者和學習者創建和參加個性化的在線課程。

ProProfs

ProProfs

proprofs.com

ProProfs是一個SaaS應用，提供培訓、測驗、調查和客戶關係管理工具，幫助組織提升學習和客戶滿意度。

Docebo

Docebo

docebo.com

Docebo是一個雲端學習管理系統，提供在線培訓與學習追蹤，支援多種學習方式並可與第三方應用整合。

WeSchool

WeSchool

edu.weschool.com

WeSchool是一個學習平台，幫助團隊和公司創建和管理數位化培訓課程，提供學習分析和社交學習功能，適合個性化學習。

Blackbaud

Blackbaud

blackbaud.com

Blackbaud是一款為非營利組織設計的CRM解決方案，提供籌款、活動管理和報告工具，支持贈款管理和數據管理。

CYPHER LEARNING

CYPHER LEARNING

cypherlearning.com

Cypher Learning是一個綜合學習管理系統，用於簡化教育過程，提供課程資源管理、協作工具和自動化功能，支持多種教學模式。

LearnUpon

LearnUpon

learnupon.com

LearnUpon是一款學習管理系統（LMS），為企業提供有效的培訓經驗，支持內容創建及學習進度追蹤。

Otus

Otus

otus.com

Otus是一個整合學習管理、評估和數據管理的平台，提供教師、學生及家庭所需的各種工具，以簡化教學和管理流程。

Qintil

Qintil

qintil.com

Qintil應用程序提供招聘、學習管理和人力資源配置功能，便於雇主和人力資源機構管理團隊、培訓和排班。

WizIQ

WizIQ

wiziq.com

WizIQ是一款在線學習管理系統，提供虛擬課堂及自定式課程，可支持教學、作業管理和學習者進度跟踪。

Hāpara

Hāpara

hapara.com

Hāpara是一款用於K-12學校的課堂管理軟體，幫助教師管理Google Workspace中的學生學習和任務。

Claned

Claned

claned.com

Claned 是一個教育平台，提供個性化學習路徑和互動式內容，支持教育者創建課程並監控學習者進度。

DrivEd

DrivEd

drived.space

DrivEd是一個創新的學習管理系統，通過遊戲化和社交互動提升學習體驗，支持教育工作者與不同背景的學習者成長。

Teachfloor

Teachfloor

teachfloor.com

Teachfloor是一個社交學習平台，提供互動功能和簡易課程創建工具，旨在提升學習參與度和知識保留。

BrainCert

BrainCert

braincert.com

BrainCert是一個綜合線上學習平台，支持課程創建、測試、實時互動及個性化學習，適用於教育和培訓需求。

JoomlaLMS

JoomlaLMS

joomlms.com

JoomlaLMS是一種學習管理系統，使用戶能在Joomla平台上創建及管理在線課程，並提供用戶進度追蹤、評估管理及電子商務整合等功能。

Auzmor Learn

Auzmor Learn

auzmor.com

Auzmor Learn是一個學習管理平台，方便指派培訓和追蹤員工進度，並提供課程建設工具和預設課程庫。

Grido

Grido

grido.io

Grido 是一款學習管理系統，旨在提升學校、教師和學生之間的運作效率及溝通，支持教學和學生自主學習。

產品

探索

技術支援

公司

法律資訊

© 2025 WebCatalog, Inc.