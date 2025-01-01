替代項 - its learning

Google Classroom
edu.google.com
Google教室是一款免費的數字學習平台，簡化教師與學生之間的作業創建、分發和評分過程，並促進溝通與協作。
Moodle
moodle.org
Moodle是一個開源的學習管理系統，支持課程管理、用戶角色分配及離線學習，適用於多種教育環境。
D2L Brightspace
d2l.com
D2L Brightspace 是一個綜合學習平台，支持不同階段的個性化學習，並提供數字工具和學習分析以提升教育效果。
Open LMS
openlms.net
Open LMS是一個可定制的學習管理系統，提供課程管理、個性化學習路徑和報告分析，適用於各種教育和企業環境。
TalentLMS
talentlms.com
TalentLMS是一款雲端學習管理系統，用於創建和管理在線培訓，支持多種內容格式和學習方式，並提供強大的分析功能。
Showbie
showbie.com
Showbie是一款數位學習平台，讓教師能輕鬆分發作業、提供反饋，並促進課堂合作，適用於各種學習能力的學生。
LearnDash
learndash.com
LearnDash是一個強大的WordPress學習管理系統，使用戶能夠輕鬆創建、管理和銷售在線課程。
360Learning
360learning.com
360Learning是協作學習管理系統，讓企業通過內部專家促進員工和合作夥伴的技能提升與學習。
LearnWorlds
learnworlds.com
LearnWorlds是一個輕量級的學習管理系統，幫助企業創建、管理及銷售在線課程，並提供個性化的學習體驗。
edunation
edu-nation.net
Edunation 是一個K-12學習平台，提供視頻內容、互動材料和實時教程，幫助學生、教師與家長有效管理學習體驗。
Classe365
classe365.com
Classe365是一款全面的教育管理軟體，簡化學校和機構的管理與學習過程，支持課程管理、用戶註冊及學習進度追蹤。
WISE
wise.live
WISE是一個線上教學及輔導平台，提供排程、提醒及發票自動化管理，適用於個別和群體課程，簡化導師管理和學生報告。
OpenLearning
openlearning.com
OpenLearning是一個AI驅動的學習平台，幫助教育工作者和學習者創建和參加個性化的在線課程。
ProProfs
proprofs.com
ProProfs是一個SaaS應用，提供培訓、測驗、調查和客戶關係管理工具，幫助組織提升學習和客戶滿意度。
Docebo
docebo.com
Docebo是一個雲端學習管理系統，提供在線培訓與學習追蹤，支援多種學習方式並可與第三方應用整合。
WeSchool
edu.weschool.com
WeSchool是一個學習平台，幫助團隊和公司創建和管理數位化培訓課程，提供學習分析和社交學習功能，適合個性化學習。
Blackbaud
blackbaud.com
Blackbaud是一款為非營利組織設計的CRM解決方案，提供籌款、活動管理和報告工具，支持贈款管理和數據管理。
CYPHER LEARNING
cypherlearning.com
Cypher Learning是一個綜合學習管理系統，用於簡化教育過程，提供課程資源管理、協作工具和自動化功能，支持多種教學模式。
LearnUpon
learnupon.com
LearnUpon是一款學習管理系統（LMS），為企業提供有效的培訓經驗，支持內容創建及學習進度追蹤。
Otus
otus.com
Otus是一個整合學習管理、評估和數據管理的平台，提供教師、學生及家庭所需的各種工具，以簡化教學和管理流程。
Qintil
qintil.com
Qintil應用程序提供招聘、學習管理和人力資源配置功能，便於雇主和人力資源機構管理團隊、培訓和排班。
WizIQ
wiziq.com
WizIQ是一款在線學習管理系統，提供虛擬課堂及自定式課程，可支持教學、作業管理和學習者進度跟踪。
Hāpara
hapara.com
Hāpara是一款用於K-12學校的課堂管理軟體，幫助教師管理Google Workspace中的學生學習和任務。
Claned
claned.com
Claned 是一個教育平台，提供個性化學習路徑和互動式內容，支持教育者創建課程並監控學習者進度。
DrivEd
drived.space
DrivEd是一個創新的學習管理系統，通過遊戲化和社交互動提升學習體驗，支持教育工作者與不同背景的學習者成長。
Teachfloor
teachfloor.com
Teachfloor是一個社交學習平台，提供互動功能和簡易課程創建工具，旨在提升學習參與度和知識保留。
BrainCert
braincert.com
BrainCert是一個綜合線上學習平台，支持課程創建、測試、實時互動及個性化學習，適用於教育和培訓需求。
JoomlaLMS
joomlms.com
JoomlaLMS是一種學習管理系統，使用戶能在Joomla平台上創建及管理在線課程，並提供用戶進度追蹤、評估管理及電子商務整合等功能。
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn是一個學習管理平台，方便指派培訓和追蹤員工進度，並提供課程建設工具和預設課程庫。
Grido
grido.io
Grido 是一款學習管理系統，旨在提升學校、教師和學生之間的運作效率及溝通，支持教學和學生自主學習。