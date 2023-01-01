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iPostal1 是全球排名第一的數位信箱服務。從美國和其他國家的數百個真實街道地址中選擇一個供企業或個人使用的郵寄地址，每月僅需 9.99 美元。取得您自己的數位郵箱，透過應用程式或在線，隨時隨地查看和管理您的郵政郵件和包裹，24/7。

網站： ipostal1.com

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