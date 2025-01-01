替代項 - Impress.ai

Indeed
indeed.com
確實是一個求職應用程式，幫助用戶搜索工作機會，直接上傳簡歷並申請職位，支持求職者與雇主之間的連接。
Zoho Recruit
zoho.com
Zoho Recruit是一款雲端招聘管理系統，提供申請人跟蹤及客戶關係管理功能，以簡化招聘流程。
Handshake
joinhandshake.com
握手是一個連結大學生與實習及工作機會的平台，提供職位建議及雇主聯繫，幫助學生簡化求職過程。
LinkedIn Recruiter
linkedin.com
LinkedIn招聘人員應用程式幫助用戶隨時隨地管理招聘過程，快速聯繫候選人，搜索合適人才，並管理候選管道。
HireVue
hirevue.com
HireVue是一個全面的人才招聘平台，提供視頻面試、評估工具及AI聊天機器人，旨在簡化招聘過程並增加效率。
Wellfound
wellfound.com
Wellfound（前身為AngelList Talent）是一個美國網站，幫助創業公司、天使投資者及尋找創業工作的求職者連結。
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox是一個雲端人力資源管理平台，提供招聘、入職、出勤、薪資與績效追蹤等功能，旨在提升員工敬業度和人力資源效率。
Manatal
manatal.com
Manatal是一款招聘軟體，旨在簡化招聘流程，提供自動化工作流程、候選人數據管理及合規工具，幫助企業更高效地招聘。
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust 是一個人工智慧招聘平台，能快速匹配合格候選人並進行初步面試，幫助公司減少招聘時間與成本。
Glider AI
glider.ai
Glider AI是一個技能智能平台，提供虛擬評估和面試工具，幫助組織有效評估和僱用候選人。
Rytfit.ai
rytfit.ai
Rytfit.ai 是一個基於 AI 的人力資源管理平台，幫助企業有效地管理人才和招聘流程，提高員工留任率，並實時追蹤目標。
JobDiva
jobdiva.com
JobDiva是一個招聘管理平台，提供申請人跟踪和入職管理功能，幫助招聘團隊有效地管理候選人信息和招聘流程。
SignalHire
signalhire.com
SignalHire是一個人才獲取平台，提供網絡上個人的聯繫資訊，包括電子郵件、電話號碼及社交媒體鏈接，便於招聘和業務開發。
FinalScout
finalscout.com
FinalScout是一款工具，利用LinkedIn提取電子郵件並生成個性化訊息，以提高外展效率和成功率。
Adway
adway.ai
Adway應用程式透過自動化的社交招聘行銷，幫助企業吸引人才，簡化招聘流程。
Whippy
whippy.ai
Whippy是一個SMS和電子郵件通信平台，利用自動化和AI技術提升商業生產力及客戶互動，提供團隊收件箱、活動、流程等功能。
SeekOut
seekout.com
SeekOut是一個招聘平台，利用AI技術簡化人才獲取過程，幫助組織更有效地尋找和管理合格候選人。
Loxo
loxo.co
Loxo是一個人才情報平台，集成了申請人跟踪系統、CRM和AI工具，旨在簡化招聘流程，提高效率。
Gem
gem.com
Gem 是一個 AI 驅動的招聘平台，幫助招聘團隊提高效率、加快招聘速度，並節省成本。適用於各種公司，並可集成多種招聘工具。
Sense
sensehq.com
Sense 是一個AI驅動的人才互動平台，提供招聘自動化、人才CRM、候選人評分等功能，優化招聘流程並提升招聘效率。
ContactOut
contactout.com
ContactOut是一個提供精確B2B聯繫數據的平台，幫助用戶快速找到專業人員的電子郵件和電話信息。
Hireflow
hireflow.com
Hireflow自動化外部招聘，通過AI技術直接向候選人發送郵件和跟進，簡化招聘流程，幫助雇主找到合適人才。
hireEZ
hireez.com
hireEZ是一個招聘平台，使用AI簡化外部招聘，集中候選數據並自動化招聘活動，支持多樣性並與ATS整合。
Snaphunt
snaphunt.com
Snaphunt是一個全球招聘平台，幫助企業找到合適的人才，簡化招聘流程，並自動化多個招聘階段。
HeyJobs
heyjobs.co
HeyJobs是一款求職應用，幫助用戶快速尋找、申請符合其技能與興趣的工作，提供簡單的搜尋與申請流程。
Emi
emilabs.ai
Emi 是一個前線招聘自動化平台，幫助招聘人員快速填補大量職位，並提供良好的候選人體驗。
Phenom
phenom.com
現象是一個AI驅動的人才體驗平台，幫助候選人快速找工作，員工發展技能，招聘人員提高效率，並幫助管理者建立團隊。
Getro
getro.com
Getro 是一款幫助加速招聘的應用，提供自動化的職位板和私人人才網絡，簡化人員與公司之間的聯繫。
Cutshort
cutshort.io
Cutshort 是一個為現代專業人士提供職業成長的平台，連結超過 300 萬專業人士，協助求職者找到職位和分享經驗。
Eightfold AI
eightfold.ai
八倍AI是一個人才情報平台，利用人工智能幫助組織進行人才管理、招聘及員工發展，提升效率和員工經驗。