替代項 - Impress.ai

Indeed

Indeed

indeed.com

確實是一個求職應用程式，幫助用戶搜索工作機會，直接上傳簡歷並申請職位，支持求職者與雇主之間的連接。

Zoho Recruit

Zoho Recruit

zoho.com

Zoho Recruit是一款雲端招聘管理系統，提供申請人跟蹤及客戶關係管理功能，以簡化招聘流程。

Handshake

Handshake

joinhandshake.com

握手是一個連結大學生與實習及工作機會的平台，提供職位建議及雇主聯繫，幫助學生簡化求職過程。

LinkedIn Recruiter

LinkedIn Recruiter

linkedin.com

LinkedIn招聘人員應用程式幫助用戶隨時隨地管理招聘過程，快速聯繫候選人，搜索合適人才，並管理候選管道。

HireVue

HireVue

hirevue.com

HireVue是一個全面的人才招聘平台，提供視頻面試、評估工具及AI聊天機器人，旨在簡化招聘過程並增加效率。

Wellfound

Wellfound

wellfound.com

Wellfound（前身為AngelList Talent）是一個美國網站，幫助創業公司、天使投資者及尋找創業工作的求職者連結。

Darwinbox

Darwinbox

darwinbox.com

Darwinbox是一個雲端人力資源管理平台，提供招聘、入職、出勤、薪資與績效追蹤等功能，旨在提升員工敬業度和人力資源效率。

Manatal

Manatal

manatal.com

Manatal是一款招聘軟體，旨在簡化招聘流程，提供自動化工作流程、候選人數據管理及合規工具，幫助企業更高效地招聘。

Braintrust

Braintrust

usebraintrust.com

Braintrust 是一個人工智慧招聘平台，能快速匹配合格候選人並進行初步面試，幫助公司減少招聘時間與成本。

Glider AI

Glider AI

glider.ai

Glider AI是一個技能智能平台，提供虛擬評估和面試工具，幫助組織有效評估和僱用候選人。

Rytfit.ai

Rytfit.ai

rytfit.ai

Rytfit.ai 是一個基於 AI 的人力資源管理平台，幫助企業有效地管理人才和招聘流程，提高員工留任率，並實時追蹤目標。

JobDiva

JobDiva

jobdiva.com

JobDiva是一個招聘管理平台，提供申請人跟踪和入職管理功能，幫助招聘團隊有效地管理候選人信息和招聘流程。

SignalHire

SignalHire

signalhire.com

SignalHire是一個人才獲取平台，提供網絡上個人的聯繫資訊，包括電子郵件、電話號碼及社交媒體鏈接，便於招聘和業務開發。

FinalScout

FinalScout

finalscout.com

FinalScout是一款工具，利用LinkedIn提取電子郵件並生成個性化訊息，以提高外展效率和成功率。

Adway

Adway

adway.ai

Adway應用程式透過自動化的社交招聘行銷，幫助企業吸引人才，簡化招聘流程。

Whippy

Whippy

whippy.ai

Whippy是一個SMS和電子郵件通信平台，利用自動化和AI技術提升商業生產力及客戶互動，提供團隊收件箱、活動、流程等功能。

SeekOut

SeekOut

seekout.com

SeekOut是一個招聘平台，利用AI技術簡化人才獲取過程，幫助組織更有效地尋找和管理合格候選人。

Loxo

Loxo

loxo.co

Loxo是一個人才情報平台，集成了申請人跟踪系統、CRM和AI工具，旨在簡化招聘流程，提高效率。

Gem

Gem

gem.com

Gem 是一個 AI 驅動的招聘平台，幫助招聘團隊提高效率、加快招聘速度，並節省成本。適用於各種公司，並可集成多種招聘工具。

Sense

Sense

sensehq.com

Sense 是一個AI驅動的人才互動平台，提供招聘自動化、人才CRM、候選人評分等功能，優化招聘流程並提升招聘效率。

ContactOut

ContactOut

contactout.com

ContactOut是一個提供精確B2B聯繫數據的平台，幫助用戶快速找到專業人員的電子郵件和電話信息。

Hireflow

Hireflow

hireflow.com

Hireflow自動化外部招聘，通過AI技術直接向候選人發送郵件和跟進，簡化招聘流程，幫助雇主找到合適人才。

hireEZ

hireEZ

hireez.com

hireEZ是一個招聘平台，使用AI簡化外部招聘，集中候選數據並自動化招聘活動，支持多樣性並與ATS整合。

Snaphunt

Snaphunt

snaphunt.com

Snaphunt是一個全球招聘平台，幫助企業找到合適的人才，簡化招聘流程，並自動化多個招聘階段。

HeyJobs

HeyJobs

heyjobs.co

HeyJobs是一款求職應用，幫助用戶快速尋找、申請符合其技能與興趣的工作，提供簡單的搜尋與申請流程。

Emi

Emi

emilabs.ai

Emi 是一個前線招聘自動化平台，幫助招聘人員快速填補大量職位，並提供良好的候選人體驗。

Phenom

Phenom

phenom.com

現象是一個AI驅動的人才體驗平台，幫助候選人快速找工作，員工發展技能，招聘人員提高效率，並幫助管理者建立團隊。

Getro

Getro

getro.com

Getro 是一款幫助加速招聘的應用，提供自動化的職位板和私人人才網絡，簡化人員與公司之間的聯繫。

Cutshort

Cutshort

cutshort.io

Cutshort 是一個為現代專業人士提供職業成長的平台，連結超過 300 萬專業人士，協助求職者找到職位和分享經驗。

Eightfold AI

Eightfold AI

eightfold.ai

八倍AI是一個人才情報平台，利用人工智能幫助組織進行人才管理、招聘及員工發展，提升效率和員工經驗。

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