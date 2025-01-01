替代項 - Forma

Airtable
airtable.com
Airtable 是一個雲端協作服務，結合電子表格和資料庫功能，讓用戶創建、管理和協作資料庫，適用於各種業務需求。
FlutterFlow
flutterflow.io
FlutterFlow是一個無代碼平台，可幫助用戶輕鬆構建本機應用程序，支持Firebase集成、API和動畫等功能。
Microsoft Power Apps
powerapps.microsoft.com
Microsoft Power Apps是一個低代碼應用開發平台，幫助企業快速創建和管理自定義應用，提高工作效率。
Zendesk
zendesk.com
Zendesk是一個AI驅動的客戶服務平台，簡化多渠道支持，提供票務管理、自助服務和自動化工具。
Gusto
gusto.com
Gusto是一個在線平台，簡化工資、福利和人力資源管理，包括工資單、自動稅務和員工資料管理等功能。
JotForm
jotform.com
Jotform是一個無代碼平台，用於創建自定義表單、工作流程自動化和數據收集，適用於各類業務。
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now 是一個基於雲端的人力資源管理應用程式，整合了工資、福利、人才和時間管理功能，幫助企業簡化人事流程。
Rippling
rippling.com
Rippling是一個綜合平台，使企業能夠在全球範圍內同時管理人力資源、IT和財務系統。
Zoho Creator
zoho.com
Zoho Creator是一個低代碼開發平台，使用戶能夠快速創建和自定義業務應用程序，並集成數據和自動化工作流程。
Thunkable
thunkable.com
Thunkable是一個無代碼應用程序開發平台，允許用戶透過拖放界面簡單創建Android和iOS移動應用。
Adalo
adalo.com
Adalo是一款無代碼應用程序構建器，用戶可輕鬆創建移動和Web應用，無需編碼，支持數據庫集成及多平台發佈。
Paylocity
paylocity.com
Paylocity是一個全面的人力資源與薪資軟體，簡化薪資管理、員工自助服務及人才管理，並提供各種整合功能。
Softr Studio
softr.io
Softr Studio是一個無代碼平台，幫助用戶快速創建客戶門戶和內部工具，支持與Airtable和Google Sheets整合。
Glide
glideapps.com
Glide是一個無代碼平台，使用戶能夠將電子表格轉換為應用程序，適用於多種設備，並支持實時更新和用戶身份驗證。
Appy Pie
appypie.com
Appy Pie是一個無代碼平台，幫助用戶創建應用程序、網站和聊天機器人，支持自定義設計和自動化功能，適合各類企業使用。
Fibery
fibery.io
Fibery是一個無代碼工作管理平台，幫助團隊整合客戶反饋、項目計劃，並提高工作效率，適合中小型團隊使用。
Copilot
copilot.com
Copilot是一款提供客戶溝通、支付、檔案共享、合約及表單等多功能解決方案的應用程式，幫助企業提升客戶體驗。
AppMaster
appmaster.io
AppMaster是一個無代碼平台，幫助企業創建和部署後端、Web及移動應用程序，支持數據庫設計和API管理。
Baserow
baserow.io
Baserow是一個開源的無代碼數據庫平台，允許用戶輕鬆創建和管理數據庫，支持實時協作和自定義應用程序設計。
Ninox
ninox.com
Ninox是一個低代碼平台，便於數位化和自動化業務流程，支持多設備使用，適用於各種行業的自定義解決方案。
Dorik
dorik.com
Dorik 是一個 AI 驅動的網站建設平台，讓沒有設計或編程經驗的人能在幾分鐘內創建網站，並提供靈活的自定義工具。
Budibase
budibase.com
Budibase是一個用於快速開發自定義內部應用程序的低代碼平台，支持數據管理、自動化流程和靈活的託管選擇。
Grist
getgrist.com
Grist是一款將電子表格、數據庫和應用程式構建工具合併的應用，允許用戶以關聯數據庫組織信息並創建儀表板。
AppMySite
appmysite.com
AppMySite是一個無代碼平台，幫助用戶將網站轉換為Android和iOS應用程序，支持即時同步和自定義設計。
Paycor
paycor.com
Paycor是一款全面的人力資源管理應用，提供統一的平台來管理工資、人才、勞動力和福利，並自動化相關流程。
Kissflow
kissflow.com
Kissflow是一個低代碼的應用程式開發平台，旨在簡化工作流程、管理任務及加速數位轉型，適合各種使用者自定義應用。
Progressier
progressier.com
Progressier是一個工具，可幫助用戶將網站轉換為漸進式Web應用（PWA），並提供離線功能、推送通知和安裝頁面等功能。
Stacker
stackerhq.com
Stacker是一個平台，可輕鬆建立自訂的客戶關係管理系統、內部工具和客戶入口，無需編碼，快速完成。
Builder.ai
builder.ai
Builder.ai是一個AI驅動的平台，用戶可輕鬆建立與維護自定義應用程序和網站，無需編碼知識，並可整合多種功能。
Castlight
castlighthealth.com
Castlight是一個數位健康平台，幫助用戶了解健康福利，進行健康評估，跟踪醫療費用，並提供醫療資源和支持。
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